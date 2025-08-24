Dopo un primo tempo a ritmi bassi e che ha visto il Pisa passare in vantaggio dopo un autorete di Hien, nella ripresa l'Atalanta alza il ritmo e trova subito il pareggio con Scamacca. Una serie di conclusioni e parate di Semper riescono a tenere a galla i toscani che alla fine si regalano un punto.
Parte con un pareggio la stagione di Atalanta e Pisa che torneranno in campo la prossima settimana rispettivamente contro Parma e Roma.
Ci prova Scamacca che riceve palla al limite, difende la sfera, si gira e calcia con il destro. Palla alta sopra la traversa.21:51
48'
Riparte subito in attacco l'Atalanta, il Pisa torna a compattarsi dietro.21:49
46'
Inizia il secondo tempo di ATALANTA - PISA. Si riparte senza sostituzioni.21:47
Primo tempo a ritmi bassi che vede l'Atalanta tenere le redini del gioco nei primi minuti, ma è il Pisa a trovare il gol con una sfortunata deviazione nella propria porta di Hien. La squadra di casa prova a reagire, ma non riesce mai a rendersi veramente pericolosa.21:33
45'+1'
Fine primo tempo: ATALANTA - PISA 0-1.21:32
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero. 21:31
39'
CARNESECCHI! Cross di Angori e colpo di testa sotto porta di Moreo, Carnesecchi d'istinto devia in angolo.21:26
37'
Continua ad difendersi bene il Pisa che non lascia spazi ai bergamaschi. La squadra di casa non riesce ad arrivare alla conclusione.21:24
32'
L'Atalanta prova a reagire, ma il Pisa dopo il gol sembra aver preso fiducia.21:18
28'
Prima ammonizione della gara, cartellino giallo per Maldini.21:15
26'
GOL! Atalanta - PISA 0-1! Autogol di Hien. Toure dalla destra crossa teso verso l'area piccola, tacco di Moreo verso Angori che la rimette in mezzo dove c'è Hien, che prova ad intervenire, ma devia la sfera nella propria porta.
Calcio d'angolo per l'Atalanta, Scamacca prova a svettare di testa, blocca sicuro Semper.21:11
22'
Partita che fa fatica a prendere quota, l'Atalanta gestisce palla ma non riesce ad affondare.21:08
17'
Destro di Maldini da fuopri area, palla alta sopra la traversa.21:03
14'
Scamacca tocca per Scalvini al limite, conclusione di prima ma palla a lato.21:00
11'
Calcio di punizione per l'Atalanta da posizione defilata, Maldini scodella in area, spazza la difesa toscana.20:57
8'
Squadra di casa che mantiene il possesso del pallone, il Pisa si difende compatto.20:54
3'
Spinge l'Atalanta in questo avvio, a seguito di un calcio d'angolo ci prova Pasalic ma la conclusione finisce sul fondo.20:49
1'
FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - PISA. Arbitra Arena.20:46
Nell'Atalanta in avanti gioca Scamacca, dietro a lui ci sono Maldini e De Ketelaere. Esordio di Zalewski che occuperà la corsia di sinistra, dall'altra parte c'è Bellanova. Partono dalla panchina Samardzic e Ederson. Nel Pisa ci sono Tramoni e Moro dietro alla punta Meister. Davanti a Sempre, difesa a tre con Canestrelli, Caracciolo e Denoon.20:19
Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Dijmsiti, Hien, Scalvini - Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski - De Ketelaere, Maldini - Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Sulemana K., Samardzic, Ederson, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Zappacosta, Krstovic, Bonfanti.19:55
Bergamaschi con la grana Lookman solo in parte rientrata e con un mercato ancora da completare. Il Pisa dopo l'ottima stagione passata, proverà a sorprendere.18:29
Dopo 34 anni torna a calcare i palcoscenici della Serie A il Pisa, in una prima giornata che li vede ospiti di un'Atalanta molto cambiata rispetto alla passata stagione, a cominciare dalla panchina dove Juric ha preso il posto di Gasperini.18:27
La gara tra Atalanta e Pisa si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Pisa?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Pisa sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Atalanta - Pisa?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Pisa?
Stadio Gewiss Stadium
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Pisa?
La gara tra Atalanta e Pisa si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Pisa?
Il marcatore dell'Atalanta è stato Gianluca Scamacca al 50' e Isak Hien(A) (autogol) al 26'
PREPARTITA
Atalanta - Pisa è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 20:45 allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Pisa sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Lo scorso anno l'Atalanta si è piazzata 3° con 74 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2025/2026 mentre il Pisa si è piazzata 2° con 76 punti in Serie B .
Atalanta-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L’Atalanta farà il proprio esordio stagionale in campionato senza Gian Piero Gasperini in panchina per la prima volta dal 23 agosto 2015, quando sulla panchina della Dea sedeva Edoardo Reja (sconfitta esterna per 0-1 contro l’Inter in quel caso). Inoltre, i bergamaschi inizieranno un campionato di massima serie guidati da un allenatore straniero per la prima volta dal 1951/52, quando il ruolo di coach dei lombardi apparteneva all’inglese Denis Charles Neville (ko per 2-0 sul campo della Lucchese al debutto in quell’edizione del torneo).
Il Pisa tornerà a disputare un match di Serie A per la prima volta a distanza di 34 anni e 90 giorni dall’ultima partita nel torneo: il 26 maggio 1991 contro la Roma all’Arena Garibaldi (1-0 per i giallorossi). I toscani hanno vinto soltanto una delle sette gare d’esordio stagionale nel massimo campionato (1N, 5P), proprio nell’ultima stagione giocata nel torneo (1-0 esterno contro il Bologna il 9 settembre 1990).
L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sette gare giocate all’esordio stagionale in Serie A con un punteggio complessivo di 21- 5, tenendo anche la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. Solo due squadre nella storia sono riuscite a mettere in fila più match vinti al debutto nel massimo campionato: la Fiorentina tra il 1966 e il 1974 (nove) e il Milan tra il 1987 e il 1996 (10).
Questa sarà la prima volta in cui Atalanta e Pisa s’incontreranno nel match di esordio di un torneo di Serie A. In generale, sono otto i precedenti tra le due squadre nerazzurre nella competizione, con la Dea che ha vinto ciascuna delle ultime quattro sfide con un punteggio aggregato di 5-0, dopo che aveva mancato il successo in tutte le prime quattro (2N, 2P).
Il Pisa potrebbe diventare la prima squadra contro cui l’Atalanta conquisterebbe almeno cinque vittorie consecutive in Serie A tenendo la porta inviolata in ciascuna di esse: attualmente, la Dea vanta una striscia aperta di quattro successi di fila con annesso clean sheet contro i toscani, così come quelli registrati contro il Venezia tra il 1967 e il 2021 (serie che fu interrotta nel 2022).
L’Atalanta è stata la squadra che ha giocato il maggior numero di palloni (1147) all’interno dell’area avversaria nella Serie A 2024/25. Dall’altra parte, il Pisa è stata la formazione che ha concesso meno tocchi agli avversari nella propria area di rigore nella scorsa ‘regular season’ di Serie B: 638, almeno 56 in meno rispetto a qualsiasi altro club nel torneo.
Solo il Milan (94) ha effettuato più attacchi diretti (sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria) dell’Atalanta (76) nella Serie A 2024/25. In generale, la Dea è stata la squadra che ha effettuato più passaggi in verticale nel campionato scorso: 5957, almeno 284 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria.
Il Pisa è stata la squadra che ha segnato più gol a seguito di un recupero offensivo (avvenuto al massimo a 40 metri di distanza dalla porta avversaria) tra Serie A e Serie B 2024/25: otto, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra formazione che ha preso parte a una delle prime due divisioni italiane nella passata stagione.
Tra i difensori, solo Álex Grimaldo ha servito più assist (20) di Raoul Bellanova (16, al pari di Antonee Robinson) nei maggiori cinque campionati europei nelle ultime due stagioni (dal 2023/24). In particolare, nella scorsa Serie A, il classe 2000 ha fornito nove passaggi vincenti: record per un difensore della Dea in un singolo campionato della competizione da quando il torneo è tornato a 20 squadre nel 2004/05.
Mattéo Tramoni è stato il miglior marcatore del Pisa nella Serie B 2024/25 con 13 reti segnate. L’ultima volta in cui i toscani giocarono in Serie A, il primo gol del loro campionato fu siglato proprio da colui che era stato il capocannoniere nerazzurro nella stagione precedente in cadetteria: Lamberto Piovanelli (18 reti nel torneo cadetto 1989/90), decisivo per l’1-0 in trasferta contro il Bologna all’esordio dei nerazzurri nel massimo campionato 1990/91.