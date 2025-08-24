Nell'Atalanta in avanti gioca Scamacca, dietro a lui ci sono Maldini e De Ketelaere. Esordio di Zalewski che occuperà la corsia di sinistra, dall'altra parte c'è Bellanova. Partono dalla panchina Samardzic e Ederson. Nel Pisa ci sono Tramoni e Moro dietro alla punta Meister. Davanti a Sempre, difesa a tre con Canestrelli, Caracciolo e Denoon.20:19