Cagliari-Fiorentina: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

24 Agosto 2025 ore 18:30
Cagliari
1
Fiorentina
1
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 68' 0-1 Rolando Mandragora
  2. 90+4' 1-1 Sebastiano Luperto
0'
45'
90'
90'
98'

Un punto a testa per Cagliari e Fiorentina: Viola che passano in vantaggio con Mandragora, risposta in pieno recupero di Luperto su assist di Gaetano.

Gara che non ha emozionato per ritmo e occasioni, formazioni in pieno rodaggio e con molti volti nuovi.

Da Cagliari - Fiorentina é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A!

  1. 90'+8'

    FINISCE CAGLIARI - FIORENTINA! 1-1 IL FINALE!20:30

  2. 90'+7'

    AMMONITO Semih Kiliçsoy. Giallo al neo entrato, animi tesi in campo. 20:28

  3. 90'+5'

    Gaetano su punizione, pallone perfetto per il centrale che, di testa, imbuca De Gea!20:50

  4. 90'+4'

    GOL! CAGLIARI - Fiorentina 1-1! Rete di Sebastiano Luperto. I sardi trovano il pareggio in pieno recupero!

    Guarda la scheda del giocatore Sebastiano Luperto20:23

    Sebastiano Luperto
  6. 90'+3'

    Cagliari che ci prova, ma trova davanti il muro viola.20:21

  7. 90'+1'

    Sei i minuti di recupero.20:20

  8. 89'

    Fiorentina che ora prova a salvare il risultato, Cagliari che spinge.20:18

  9. 87'

    OCCASIONE CAGLIARI! Luvumbo calcia male un buon passaggio di Mazzitelli.20:15

  10. 84'

    Gateano ci prova dalla distanza, De Gea si distende e respinge.20:13

  12. 82'

    AMMONITO Luca Mazzitelli. Giallo anche per il mediano, fallo su Fazzini. 20:12

  13. 81'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Gennaro Borrelli, entra Semih Kiliçsoy.20:11

  14. 79'

    AMMONITO Pablo Marí. Fallo su Luvumbo, giallo per l´ex Monza. 20:10

  15. 79'

    OCCASIONE FIORENTINA: Corner viola, Sohm allunga per Kean che calcia alto!20:06

  16. 77'

    Sostituzione FIORENTINA: esce Robin Gosens, entra Fabiano Parisi.20:06

  18. 75'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Adam Obert, entra Riyad Idrissi.20:05

  19. 74'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Alessandro Deiola, entra Gianluca Gaetano20:05

  20. 72'

    Sostituzione FIORENTINA: esce Albert Gudmundsson, entra Jacopo Fazzini.20:00

  21. 71'

    AMMONITO Marin Pongracic. Fallo su Mina, giallo per l'ex Lecce. 20:00

  22. 70'

    La Fiorentina sblocca con un gran cross di Gudmundsson al centro, Madragora anticipa tutti e insacca. Vuola che sblocca il risultato.19:59

  24. 68'

    GOL! Cagliari - FIORENTINA 0-1! Rete di Rolando Mandragora. Fiore in vantaggio: assist di Gudmunsson, rete dell'ex Toro.

    Guarda la scheda del giocatore Rolando Mandragora19:58

    Rolando Mandragora
  25. 67'

    DE GEA SALVA LA FIORE! Conclusione di Luvumbo, para il portiere viola!19:56

  26. 65'

    Punizione per il Cagliari, Folorunsho manda a lato.19:54

  27. 62'

    Sostituzione FIORENTINA: esse Pietro Comuzzo, entra Pablo Marí.19:51

  28. 61'

    Sostituzione CAGLIARI: esce Matteo Prati, entra Luca Mazzitelli.19:50

  30. 61'

    Sostituzione CAGLIARI: esse Sebastiano Esposito, entra Zito Luvumbo19:50

  31. 60'

    Fiorentina che fa la partita, ma Cagliari con le migliori occasioni.19:49

  32. 57'

    BORRELLI! Cross di Obert per la punta che calcia male da pochi passi!19:46

  33. 54'

    Fiorentina che prende metri, sul cross di Fagioli non arriva Gosens.19:45

  34. 52'

    Gudmundsson fermato in fuorigioco, dopo l'assist di Gosens.19:41

  36. 50'

    Prati a terra, si ferma il gioco.19:39

  37. 49'

    Fiorentina che sembra aver iniziato il secondo tempo con altro piglio, Cagliari nella propria metá campo.19:39

  38. 47'

    Doppio cambio per Pioli, che non ha visto splendere la sua Fiorentina nel primo tempo: dentro Viti e Mandragora.19:36

  39. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:35

  40. 46'

    Sostituzione FIORENTINA: esce Cher Ndour, entra Rolando Mandragora.19:35

  42. 46'

    Sostituzione FIORENTINA: esce Luca Ranieri, entra Mattia Viti.19:35

  43. Primo tempo con poche occasioni, Fiorentina chiusa dal pressing del Cagliari, sardi vicino al gol con Folorunsho.19:21

  44. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cagliari - Fiorentina 0-0!19:20

  45. 45'+2'

    Intervento duro di Borrelli su Sohm, giusto il giallo.19:18

  46. 45'+1'

    AMMONITO Gennaro Borrelli. Giallo alla punta sarda. 19:17

  48. 45'

    Tre i minuti di recupero.19:17

  49. 45'

    Mina ci prova dalla distanza: il difensore ex Barcellona manda a lato.19:16

  50. 43'

    AMMONITO Adam Obert. Intervento in ritardo su Dodó, primo giallo del match. 19:14

  51. 40'

    Problemi per Gonsens, che richiama la panchina. Il laterale sembra comunque in grado di rimanere in campo.19:14

  52. 39'

    Fiorentina che fatica, prova non convincente per i viola.19:15

  54. 36'

    OCCASIONE PER KEAN! Conclusione per Kean, devia Zappa. Si vede la punta azzurra.19:07

  55. 34'

    In difficoltá soprattutto la Fiorentina, che in 34 minuti non ha ancora tirato verso la porta del Cagliari.19:07

  56. 33'

    Gara che non sta emozionando, Fiorentina con il giro palla, ma poche occasioni.19:04

  57. 30'

    Si ritorna a giocare: Cagliari avanti con Esposito, il suo cross trova Mina ma il colombiano manda a lato.19:00

  58. 28'

    Cooling break, momento di pausa per le due formazioni.18:58

  60. 27'

    Ancora attento Caprile nel fermate il contropiede della Fiorentina, anticipando Kean au assist di Sohm.18:57

  61. 25'

    Anche se la Fiorentina sta cercando di fare la partita, la prima vera occasione é per un Cagliari decisamente pragmatico.18:55

  62. 23'

    OCCASIONE CAGLIARI! FOLORUNSHO! Angolo sardo, colpo di testa del centrocampista che impegna De Gea, salva tutto Gosens spazzando lontano.18:54

  63. 22'

    Si rende ancora pericoloso Esposito, chiuso da Pongracic dopo il buon assist di Deiola.18:53

  64. 20'

    Prima conclusione di Esposito, palla ampiamente a lato.18:50

  66. 19'

    Locali che stanno approcciando bene la gara, Fiorentina in difficoltá contro il pressing sardo.18:49

  67. 17'

    Cagliari che prende coraggio e metri, ora aspetta la Viola.18:48

  68. 16'

    CHE RISCHIO PER IL CAGLIARI! Errore di Deiola che innesca il contropiede ospite, non ne approfittano i viola con Dodo.18:46

  69. 15'

    Colpo di testa di Piccoli su corner, attento De Gea.18:45

  70. 14'

    Caprile anticipa ancora Kean, dopo la sponda aerea di Ndour.18:44

  72. 11'

    Fiorentina che prova ad alzare i ritmi ma si scontra contro il muro del Cagliari, gara stagnante.18:41

  73. 8'

    Spinge ancora la Fiore, ottima chiusura di Folorunsho su Ndour.18:39

  74. 6'

    Possesso palla viola, Cagliari che continua con il pressing: fallo di Borrelli su Pogracic.18:37

  75. 4'

    Calcio di punizione per i viola, Fagioli scodella, Adopo mette in angolo anticipando anche Caprile.18:36

  76. 3'

    Fiorentina con il controllo palla, rischia peró sul pressing del Cagliari. Risolve De Gea.18:34

  78. 1'

    INIZIA CAGLIARI - FIORENTINA!18:32

  79. Dirige il match l'arbitro Sozza.18:28

  80. Pioli opta per Kean da prima punta, alle sue spalle Gudmundsson e Ndour. Sohm in coppia con Fagioli in mediana, Pongracic al centro della difesa.18:11

  81. Pisacane opta per Borrelli in coppia con Esposito, Folorunsho a centrocampo con la possibilitá di inserimento, Obert in difesa da terzino sinistro.18:10

  82. La formazione della FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea - Comuzzo, Pongracic, Ranieri - Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens - Gudmundsson, Ndour - Kean.18:08

  84. Sono ufficiali le formazioni del match: CAGLIARI con il 4-4-2, Caprile - Zappa, Mina, Luperto, Obert - Adopo, Prati, Folorunsho, Deiola - S. Esposito, Borrelli.18:08

  85. inizia il campionato con i sardi che ospitano la squadra toscana: diversi obbiettivi, con i locali alla ricerca di una comoda salvezza e i viola che puntano ad un piazzamento importante in Europa.18:06

  86. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Cagliari - Fiorentina, valevole per la prima giornata di questa Serie A 2025/26.18:05

Formazioni Cagliari - Fiorentina

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Cagliari - Fiorentina?
La gara tra Cagliari e Fiorentina si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Cagliari - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Fiorentina sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Cagliari - Fiorentina?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Fiorentina?
Stadio Unipol Domus
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Fiorentina?
La gara tra Cagliari e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Fiorentina?
Il marcatore del Cagliari è stato Sebastiano Luperto al 94' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Rolando Mandragora al 68'
PREPARTITA

Cagliari - Fiorentina è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
Arbitro di Cagliari - Fiorentina sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Lo scorso anno il Cagliari si è piazzata 15° con 36 punti in Serie A mentre la Fiorentina si è piazzata 6° con 65 punti in Serie A qualificandosi per l'Europa League 2025/2026 .

Cagliari-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti – l’ultimo successo dei sardi nel massimo campionato risale al 10 novembre 2019 (5-2 all’Unipol Domus con Rolando Maran alla guida).
  • Perfetto equilibrio nelle ultime 21 partite tra Cagliari e Fiorentina in casa dei sardi in Serie A: sette vittorie per parte e sette pareggi; i viola hanno però ottenuto il successo in entrambe le due più recenti.
  • Fiorentina e Cagliari si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo la stagione 1994/95 (in quel caso la Viola si impose per 2-1 al Franchi).
  • Il Cagliari ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match alla prima giornata stagionale in Serie A (i due più recenti per 0-0). Più in generale, i sardi non vincono all’esordio stagionale nel massimo campionato dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta), da allora cinque pareggi e quattro sconfitte in nove edizioni del torneo.
  • La Fiorentina è rimasta imbattuta all’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A (2V, 1N), dopo che aveva perso quattro dei sei precedenti (2V). Dopo l’1-1 contro il Parma il 17 agosto 2024, i viola potrebbero pareggiare almeno due match di fila nella prima gara del campionato per la prima volta dal periodo tra il 2008/09 e il 2010/11 (tre in quel caso).
  • Per la prima volta in carriera Stefano Pioli torna alla guida di una squadra che aveva già allenato: il tecnico emiliano era stato l’allenatore della Fiorentina in 69 match di campionato tra l’agosto 2017 e l’aprile 2019 (24V, 24N, 21P). In più, il Cagliari è la formazione contro cui Pioli ha ottenuto più vittorie da allenatore in Serie A (14 in 23 sfide - 5N, 4P).
  • La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più gol (12) sia quella che ne ha subiti di meno (uno) nel primo quarto d’ora di gioco nella scorsa stagione di Serie A.
  • Il Cagliari è la formazione che ha segnato più gol in percentuale di testa nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 28% (11 su 40).
  • I due più giovani italiani ad aver segnato almeno otto gol nello scorso campionato di Serie A indossano entrambi la maglia del Cagliari: Sebastiano Esposito (classe 2002, otto reti con l’Empoli) e Roberto Piccoli (classe 2001, 10 gol).
  • Edin Dzeko è l'unico giocatore ad essere andato a segno in ciascuna delle precedenti 18 stagioni nei maggiori 10 campionati europei (dal suo esordio in Bundesliga nel 2007/08): 258 gol per lui in questi tornei. Il bosniaco ha realizzato sette gol nel suo primo match stagionale considerando gli ultimi nove campionati disputati.

Cagliari - Fiorentina Live

