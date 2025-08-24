Primo tempo con poche occasioni, Fiorentina chiusa dal pressing del Cagliari, sardi vicino al gol con Folorunsho.19:21
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cagliari - Fiorentina 0-0!19:20
45'+2'
Intervento duro di Borrelli su Sohm, giusto il giallo.19:18
45'+1'
AMMONITO Gennaro Borrelli. Giallo alla punta sarda. 19:17
45'
Tre i minuti di recupero.19:17
45'
Mina ci prova dalla distanza: il difensore ex Barcellona manda a lato.19:16
43'
AMMONITO Adam Obert. Intervento in ritardo su Dodó, primo giallo del match. 19:14
40'
Problemi per Gonsens, che richiama la panchina. Il laterale sembra comunque in grado di rimanere in campo.19:14
39'
Fiorentina che fatica, prova non convincente per i viola.19:15
36'
OCCASIONE PER KEAN! Conclusione per Kean, devia Zappa. Si vede la punta azzurra.19:07
34'
In difficoltá soprattutto la Fiorentina, che in 34 minuti non ha ancora tirato verso la porta del Cagliari.19:07
33'
Gara che non sta emozionando, Fiorentina con il giro palla, ma poche occasioni.19:04
30'
Si ritorna a giocare: Cagliari avanti con Esposito, il suo cross trova Mina ma il colombiano manda a lato.19:00
28'
Cooling break, momento di pausa per le due formazioni.18:58
27'
Ancora attento Caprile nel fermate il contropiede della Fiorentina, anticipando Kean au assist di Sohm.18:57
25'
Anche se la Fiorentina sta cercando di fare la partita, la prima vera occasione é per un Cagliari decisamente pragmatico.18:55
23'
OCCASIONE CAGLIARI! FOLORUNSHO! Angolo sardo, colpo di testa del centrocampista che impegna De Gea, salva tutto Gosens spazzando lontano.18:54
22'
Si rende ancora pericoloso Esposito, chiuso da Pongracic dopo il buon assist di Deiola.18:53
20'
Prima conclusione di Esposito, palla ampiamente a lato.18:50
19'
Locali che stanno approcciando bene la gara, Fiorentina in difficoltá contro il pressing sardo.18:49
17'
Cagliari che prende coraggio e metri, ora aspetta la Viola.18:48
16'
CHE RISCHIO PER IL CAGLIARI! Errore di Deiola che innesca il contropiede ospite, non ne approfittano i viola con Dodo.18:46
15'
Colpo di testa di Piccoli su corner, attento De Gea.18:45
14'
Caprile anticipa ancora Kean, dopo la sponda aerea di Ndour.18:44
11'
Fiorentina che prova ad alzare i ritmi ma si scontra contro il muro del Cagliari, gara stagnante.18:41
8'
Spinge ancora la Fiore, ottima chiusura di Folorunsho su Ndour.18:39
6'
Possesso palla viola, Cagliari che continua con il pressing: fallo di Borrelli su Pogracic.18:37
4'
Calcio di punizione per i viola, Fagioli scodella, Adopo mette in angolo anticipando anche Caprile.18:36
3'
Fiorentina con il controllo palla, rischia peró sul pressing del Cagliari. Risolve De Gea.18:34
1'
INIZIA CAGLIARI - FIORENTINA!18:32
Dirige il match l'arbitro Sozza.18:28
Pioli opta per Kean da prima punta, alle sue spalle Gudmundsson e Ndour. Sohm in coppia con Fagioli in mediana, Pongracic al centro della difesa.18:11
Pisacane opta per Borrelli in coppia con Esposito, Folorunsho a centrocampo con la possibilitá di inserimento, Obert in difesa da terzino sinistro.18:10
La formazione della FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea - Comuzzo, Pongracic, Ranieri - Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens - Gudmundsson, Ndour - Kean.18:08
Sono ufficiali le formazioni del match: CAGLIARI con il 4-4-2, Caprile - Zappa, Mina, Luperto, Obert - Adopo, Prati, Folorunsho, Deiola - S. Esposito, Borrelli.18:08
inizia il campionato con i sardi che ospitano la squadra toscana: diversi obbiettivi, con i locali alla ricerca di una comoda salvezza e i viola che puntano ad un piazzamento importante in Europa.18:06
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Cagliari - Fiorentina, valevole per la prima giornata di questa Serie A 2025/26.18:05
Sostituzione: esce Cher Ndour ed entra Rolando Mandragora (Fiorentina)
46'
Ammonito Gennaro Borrelli (Cagliari)
61'
Sostituzione: esce Matteo Prati ed entra Luca Mazzitelli (Cagliari)
62'
Sostituzione: esce Pietro Comuzzo ed entra Pablo Marí (Fiorentina)
68'
Gol di Rolando Mandragora (Fiorentina)
71'
Ammonito Marin Pongracic (Fiorentina)
72'
Sostituzione: esce Albert Gudmundsson ed entra Jacopo Fazzini (Fiorentina)
74'
Sostituzione: esce Alessandro Deiola ed entra Gianluca Gaetano (Cagliari)
75'
Sostituzione: esce Adam Obert ed entra Riyad Idrissi (Cagliari)
77'
Sostituzione: esce Robin Gosens ed entra Fabiano Parisi (Fiorentina)
79'
Ammonito Pablo Marí (Fiorentina)
81'
Sostituzione: esce Gennaro Borrelli ed entra Semih Kiliçsoy (Cagliari)
82'
Ammonito Luca Mazzitelli (Cagliari)
94'
Gol di Sebastiano Luperto (Cagliari)
97'
Ammonito Semih Kiliçsoy (Cagliari)
PREPARTITA
Cagliari - Fiorentina è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Fiorentina sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Lo scorso anno il Cagliari si è piazzata 15° con 36 punti in Serie A mentre la Fiorentina si è piazzata 6° con 65 punti in Serie A qualificandosi per l'Europa League 2025/2026 .
Cagliari-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti – l’ultimo successo dei sardi nel massimo campionato risale al 10 novembre 2019 (5-2 all’Unipol Domus con Rolando Maran alla guida).
Perfetto equilibrio nelle ultime 21 partite tra Cagliari e Fiorentina in casa dei sardi in Serie A: sette vittorie per parte e sette pareggi; i viola hanno però ottenuto il successo in entrambe le due più recenti.
Fiorentina e Cagliari si affronteranno alla 1ª giornata di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo la stagione 1994/95 (in quel caso la Viola si impose per 2-1 al Franchi).
Il Cagliari ha pareggiato tutti gli ultimi quattro match alla prima giornata stagionale in Serie A (i due più recenti per 0-0). Più in generale, i sardi non vincono all’esordio stagionale nel massimo campionato dal 25 agosto 2013 (2-1 contro l’Atalanta), da allora cinque pareggi e quattro sconfitte in nove edizioni del torneo.
La Fiorentina è rimasta imbattuta all’esordio stagionale negli ultimi tre campionati di Serie A (2V, 1N), dopo che aveva perso quattro dei sei precedenti (2V). Dopo l’1-1 contro il Parma il 17 agosto 2024, i viola potrebbero pareggiare almeno due match di fila nella prima gara del campionato per la prima volta dal periodo tra il 2008/09 e il 2010/11 (tre in quel caso).
Per la prima volta in carriera Stefano Pioli torna alla guida di una squadra che aveva già allenato: il tecnico emiliano era stato l’allenatore della Fiorentina in 69 match di campionato tra l’agosto 2017 e l’aprile 2019 (24V, 24N, 21P). In più, il Cagliari è la formazione contro cui Pioli ha ottenuto più vittorie da allenatore in Serie A (14 in 23 sfide - 5N, 4P).
La Fiorentina è sia la squadra che ha segnato più gol (12) sia quella che ne ha subiti di meno (uno) nel primo quarto d’ora di gioco nella scorsa stagione di Serie A.
Il Cagliari è la formazione che ha segnato più gol in percentuale di testa nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: 28% (11 su 40).
I due più giovani italiani ad aver segnato almeno otto gol nello scorso campionato di Serie A indossano entrambi la maglia del Cagliari: Sebastiano Esposito (classe 2002, otto reti con l’Empoli) e Roberto Piccoli (classe 2001, 10 gol).
Edin Dzeko è l'unico giocatore ad essere andato a segno in ciascuna delle precedenti 18 stagioni nei maggiori 10 campionati europei (dal suo esordio in Bundesliga nel 2007/08): 258 gol per lui in questi tornei. Il bosniaco ha realizzato sette gol nel suo primo match stagionale considerando gli ultimi nove campionati disputati.