Gara che non ha emozionato per ritmo e occasioni, formazioni in pieno rodaggio e con molti volti nuovi.

Anche se la Fiorentina sta cercando di fare la partita, la prima vera occasione é per un Cagliari decisamente pragmatico.18:55

Doppio cambio per Pioli, che non ha visto splendere la sua Fiorentina nel primo tempo: dentro Viti e Mandragora.19:36

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Fiorentina? La gara tra Cagliari e Fiorentina si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Cagliari - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Fiorentina sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Cagliari - Fiorentina? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Fiorentina? Stadio Unipol Domus Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Fiorentina? La gara tra Cagliari e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Fiorentina? Il marcatore del Cagliari è stato Sebastiano Luperto al 94' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Rolando Mandragora al 68'

PREPARTITA

Lo scorso anno il Cagliari si è piazzata 15° con 36 punti in Serie A mentre la Fiorentina si è piazzata 6° con 65 punti in Serie A qualificandosi per l'Europa League 2025/2026 .