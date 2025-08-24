Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Lazio e arrivederci alle prossime partite della Serie A Enilive 2025-2026.20:34

90'+5' E FINISCE QUI!!! Vince il Como 2-0 grazie alle reti di Douvikas e Nico Paz. Gol (su punizione) e assist per l'argentino, ma è tutta la squadra di Fabregas a giocare bene. Voglia, qualità, ma anche velocità e fisicità. Tutte doti che, oggi, la Lazio di Sarri non ha avuto.20:24

90'+2' STANDING OVATION ANCHE PER RODRIGUEZ!!! L'ex Betis applauditissimo dal pubblico di casa e da Fabregas. Al suo posto un altro neo acquisto Kuhn.20:21

90'+1' 5 minuti di recupero...20:18

90' BUTEZ RISCHIA TUTTO!!! Uscita del portiere Butez su Marusic, l'estremo difensore scivola mentre ha recuperato il pallone, rischiando però di toccarla fuori dall'area.20:18

88' Ritmi adesso meno elevati, ovviamente. Il Como dopo aver cercato in un paio di occasioni il tris ha abbassato un po' il suo baricentro20:17

84' Ancora un lancio lungo per CASTELLANOS che sfugge alla trappola del fuorigioco, ma c'è Butez in uscita20:11

82' ANCORA COMO!!! Padroni di casa che continuano a spingere: Da Cunha calcia dal limite, ma trova la risposta di Provedel.20:10

79' FUORI NICO PAZ!!! Standing ovation per Nico Paz che lascia il campo con gli applausi di tutto il pubblico di casa. L'ex Barça Sergi Roberto al suo posto.20:07

78' Fuori Perrone, vittima di crampi. Al suo posto dentro Caqueret20:08

77' COMO VICINO AL TRIS!!! Prima Vojvoda centra in pieno la traversa, ribattuta di Perrone che la sfiora.20:04

76' DENTRO DIA! Ultimo cambio per Sarri che fa entrare Boulaye Dia al posto di Dele-Bashiru. Doppio attaccante per la Lazio.20:02

75' Cartellino Giallo Valentín Castellanos20:03

75' Arriva anche un giallo per Guendouzi dopo un fallo su Morata20:02

74' 6 gol in campionato lo scorso anno per Nico Paz. Ora l'ex Real ha già sbloccato il suo contatore.20:02

73' GOL! COMO-Lazio 2-0. Rete di Nico Paz. Raddoppio dei lariani con lo splendido calcio di punizione dell'argentino che non lascia scampo a Provedel. Gol e assist per l'ex Real Madrid.



71' SUBITO MORATA!!! L'ex Milan cerca subito la conclusione da fuori area, ma non trova la porta di Provedel19:58

71' Dentro anche Smolcic che invece prende il posto di Van der Brempt che stava un po' soffrendo sulla fascia destra negli ultimi minuti19:58

70' CAMBI ANCHE NEL COMO!!! Debutta Alvaro Morata che prende il posto di Douvikas, autore del gol dell'1-0.19:57

67' Dentro anche Luca Pellegrini che prende il posto di Nuno Tavares. Il portoghese è stato sì pericoloso ma, in realtà, non ha mai sfondato come ci aveva abituato.19:54

66' ALTRI CAMBI!!! Sarri butta dentro Rovella per avere maggiori geometrie in mezzo al campo. Fuori Cataldi.19:54

64' GOL ANNULLATO!!! Dopo il check del VAR, viene annullata la rete del pareggio di Castellanos. C'è anche la "prima volta" di un arbitro che spiega - in Serie A - la decisione di cancellare un gol dopo il check del VAR. Cosa che avevamo visto anche durante il Mondiale per club.19:53

64' C'è comunque un controllo VAR per un possibile fuorigioco.19:52

64' GOL! Como-LAZIO 1-1. Rete di Taty Castellanos. Dal possibile raddoppio Como al pareggio della Lazio con Castellanos che, tutto solo, batte Butez dopo il lancio di Gila. Bravissimo l'ex attaccate del Girona a colpire, ma adesso il Como sente il peso delle diverse palle gol mangiate.19:52

63' COMO VICINO AL RADDOPPIO!!! Sale Ramon che scambia con Douvikas: il difensore del Como calcia da dentro l'area ma spedisce alto. Che occasione per il 2-0.19:50

62' E c'è anche l'ingresso di Marusic al posto di Lazzari. Praticamente Sarri cambia tutta la corsia di destra19:48

61' SARRI METTE MANO AI CAMBI!!! La prima scelta è quella di Pedro che prende il posto di Cancellieri19:48

60' Prova ad azionare la sua velocità Nuno Tavares, ma difende bene col corpo Van der Brempt che guadagna una punizione.19:47

59' Como subito dall'altra parte con VOJVODA che chiude il triangolo con Perrone e calcia dal limite, senza trovare però la porta di Provedel.19:46

58' SI RIVEDE LA LAZIO!!! Zaccagni sguscia via alle spalle di Van der Brempt e serve dentro per Castellanos che non riesce ad arrivare all'impatto sul pallone. Butez sarebbe potuto uscire, ma ha preferito restare ben fermo in mezzo ai pali.19:45

54' Numero di Nico Paz a centrocampo, con l'ex Real Madrid che costringe Cataldi al fallo19:41

52' COMO VICINO AL RADDOPPIO!!! Indecisione della Lazio sulla trequarti, Perrone crossa in mezzo ma il suo tentativo viene respinto. C'è Da Cunha appostato al limite, conclusione e palla non tanto lontana dal palo alla destra di Provedel.19:40

48' Di nuovo Lazio in attacco con Castellanos e Ramos in copertura a mandare in fallo laterale in uno contro uno pericolosissimo. Ritmi altissimi in questo avvio di secondo tempo.19:36

48' E sono 3 i gol in stagione del greco. Douvikas che aveva segnato una doppietta al Sudtirol in Coppa Italia.19:36

47' GOL! COMO-Lazio 1-0. Rete di Tasos Douvikas. Dal possibile vantaggio Lazio con Cancellieri, all'1-0 dei lariani con Douvikas che batte Provedel dopo il filtrante di Nico Paz che fa un assist superbo.



47' SUBITO LAZIO PERICOLOSA!!! Occasionissima per gli ospiti col sinistro da fuori di Cancellieri che sfiora il palo alla destra di Butez. Si sveglia la Lazio.19:34

46' SI RIPARTE A COMO!!! Non ci sono stati cambi...19:33

Cosa deve cambiare il Como? Nulla perché la costruzione di gioco è ottima fino ad arrivare in area di rigore. Manca proprio l'ultimo passaggio, quello che possa mettere uno degli attaccanti soli davanti a Provedel. E non mancano questi giocatori al Como... La Lazio deve fare, invece, maggior filtro in mezzo al campo. Ad ogni affondo, il Como arriva in area. E, soprattutto, la squadra di Sarri deve migliorare la pulizia del palleggio una volta che recupera palla. Ogni volta, infatti, i biancocelesti la riperdono subito.19:22

Solo una squadra in campo per fluidità di gioco, ma anche per fisicità e velocità. Siamo ad inizio stagione e, in effetti, si vede che la Lazio ha qualcosa in meno, sotto questo aspetto, al Como che viaggia a mille. Como che ha avuto oltre il 70% di possesso palla a favore, ma si resta con uno 0-0. 8 le conclusioni tentate dalla squadra di Fabregas.19:20

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 tra Como e Lazio. Solo lariani nei primi 45 minuti, ma Douvikas, Jesus Rodriguez e Nico Paz non ha sfruttato le occasioni avute.19:18

45' Non ci sarà recupero in questo primo tempo.19:17

44' Ha alzato un pelino il pressing la Lazio in questo finale di tempo. Il Como fa più fatica a superare con velocità la propria metà campo19:17

40' Nuno Taveres come un treno sulla sinistra. Palla dentro per Castellanos che aggancia, ma non riesce a girarsi. Poi c'è il contatto con Perrone e l'ex Girona va giù in area: tutto ok per l'arbitro.19:13

38' Giallo per Van der Brempt che commette fallo su Zaccagni che cercava di ripartire. Seconda ammonizione per un giocatore del Como in questo primo tempo.19:10

37' Nico Paz trova lo spazio per andare al tiro col mancino dal limite, tiro non potentissimo e ci arriva Provedel19:09

35' Bellissimo aggancio di Cancellieri in area: servizio immediato per Guendouzi che però calcia troppo debole e non impensierisce Butez.19:07

32' Van der Brempt aggressivo a centrocampo. I giocatori della Lazio chiedono il giallo, ma questa volta Manganiello non estrae il cartellino19:06

31' ALTRA OCCASIONE!!! Jesus Rodriguez mette dentro su calcio di punizione, colpo di testa di Kempf che non trova di pochissimo la porta di Provedel. Solo Como in questo primo tempo finora. Ma quanto durerà questa verve dei lariani? Stanno spendendo tanto gli uomini di Fabregas.19:03

31' 73% di possesso palla per il Como in questa prima mezz'ora di gioco19:03

30' Van der Brempt scappa via sulla destra, chiude Zaccagni ma con un fallo. Giallo automatico per il capitano della Lazio.19:02

28' Gioco fermo dopo una pallonata ricevuta da Lazzari19:00

23' ANCORA COMO!!! La difesa della Lazio mette fuori, ma il pallone resta lì dove c'è Vojvoda a raccogliere: controllo e tiro, ma si supera Provedel in tuffo.18:56

22' Douvikas vede il movimento di Vojvoda e lo lancia sulla trequarti avversaria, ma il serbo cade sul più bello. Como a 100 km/h in questo avvio18:54

21' DI TESTA RODRIGUEZ!!! Gran recupero palla del Como davanti: cross sul secondo palo dove c'è Jesus Rodriguez che va di testa sfiorando il palo alla destra di Provedel.18:53

19' OCCASIONE COMO!!! Jesus Rodriguez salta Lazzari sull'invito di Nico Paz, ma c'è Gila che interviene sul pallone non rischiando il rigore. Chi aveva rischiato di far fallo in area è stato Lazzari, ma per sua fortuna Rodriguez l'aveva saltato di netto.18:51

17' Nico Paz troppo aggressivo in questo avvio di gara. L'argentino va su Cataldi in maniera dura e si prende il giallo.18:49

15' CI PROVA RAMON!!! L'ex Real Madrid si ritrova in area di rigore, finta il cross col destro e calcia col sinistro senza trovare la porta di Butez. Tiro fuori, ma buon movimento dei giocatori di Fabregas.18:47

12' Nuno Tavares supera Van der Brempt sulla fascia, poi rientra e calcia col destro senza trovare però la porta18:44

10' Prima sortita offensiva di Nuno Tavares sulla sinistra. A chiudere c'è Nico Paz che commette però fallo.18:42

7' Valle per Jesus Rodriguez. Giocata dello spagnolo che serve Douvikas a centro area, l'ex Celta Vigo però non sa più che fare della palla e recupera la difesa della Lazio. Occasione sfumata qui per il Como.18:39

5' CI PROVA NICO PAZ!!! Schema del Como sul corner, scarico per Nico Paz che ci prova dal limite dell'area ma calcia alto sopra la traversa18:37

4' Mancino di DOUVIKAS sul servizio di Jesus Rodriguez: ci pensa ancora Provstgaard che devia in angolo.18:36

3' Gioco fermo dopo uno scontro di gioco tra Guendouzi e Valle18:34

2' Subito Vojvoda a cercare un corridoio per Douvikas che viene però chiuso da Provstgaard. Per adesso, sembra più un 3-5-2 quello del Como e non un 4-2-3-1.18:34

1' SI PARTE!!! Primo possesso per il Como...18:32

Il direttore di gara sarà il sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale, il sig. Niccolò Turrini. Alla sala VAR di Lissone ci sono Gianluca Aureliano (VAR) e Daniele Chiffi (AVAR).16:25

Il Como non vince una partita al debutto stagionale in Serie A dal 9 settembre 1951, nell'1-0 contro il Torino. La Lazio ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 8-2. Per 3-1, il 17 novembre 2002, e per 5-1 lo scorso 31 ottobre. I biancocelesti potrebbero vincere tre gare esterne di fila contro una stessa avversaria nel torneo, segnando almeno tre gol a partita per la terza volta nella loro storia, dopo esserci riusciti contro l’Udinese (tra il 1999 e il 2001) e il Pescara (tra il 1992 e il 2017).16:21

Sarri sceglie il 4-3-3 e sceglie Provedel in porta. Questo era il primo nodo da sciogliere, visto che nel finale di stagione era stato Mandas a ricoprire il ruolo di portiere titolare alla Lazio. Castellanos parte dal 1' affiancato da Zaccagni e Cancellieri, mentre Dia e Pedro restano in panchina. Lazio senza Romagnoli squalificato: out anche Fares, Gigot, Isaksen, Kamenovic, Patric e Vecino.18:15

Fabregas senza Assane Diao ancora fuori per infortunio. C'è qualche cambiamento rispetto alla gara di Coppa Italia con Van der Brempt e Valle che si prendono le fasce laterali. Torna dal 1' Perrone dopo aver giocato una mezz'ora col Sudtirol. Partono invece dalla panchina sia Caqueret che il neo acquisto Baturina.18:13

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Provedel - Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares - Guéndouzi, Cataldi, Dele-Bashiru - Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto - Lu.Pellegrini, Hysaj, Marusic - Rovella, Basic, Belahyane - Noslin, B.Dia, Pedro.18:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Butez - Van der Brempt, Kempf, Ramón, Valle - Da Cunha, Perrone - Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez - Douvikas. All. Cesc Fabregas. A disposizione: Menke, Vigorito - Alberto Moreno, Sergi Roberto, Smolcic, Goldaniga, Felipe Jack - Baturina, Caqueret - Cutrone, Azon, Kuhn, Morata, Gabrielloni.18:02

E poi c'è la Lazio che è passata dalle stelle alle stalle nelle ultime giornate. La squadra di Baroni puntava ad un posto tra le prime 4, dopo una buona prima parte di campionato e la vittoria della League Phase di Europa League, ma nel finale è crollata in maniera verticale. Dopo l'eliminazione ai quarti contro il Bodo/Glimt, la Lazio ha cominciato a perdere colpi anche in Serie A. Dal 4° posto i biancocelesti sono scivolati al 7°, non qualificandosi alle Coppe europee. Ecco spiegato l'addio di Baroni e il conseguente ritorno di Maurizio Sarri. Una Lazio che, però, non si è rinforzata nell'ultima campagna acquisti. Lotito ha avuto il mercato bloccato per non aver rispettato l'indice di liquidità, requisito minimo imposto dalla FIGC per effettuare acquisti. Se ne riparlerà a gennaio...16:18

Como che ha già cominciato la sua stagione col successo per 3-1 in Coppa Italia contro il Sudtirol. La squadra di Fabregas ha vinto in rimonta grazie ai gol di Douvikas (doppietta) e Da Cunha e affronterà, ai sedicesimi, il Sassuolo. Adesso comincia, però, il campionato col Como che dovrà dare continuità al 10° posto dell'anno passato. Il progetto è ambizioso: sia quello societario, che quello tattico impostato da Cesc Fabregas. I lariani potranno inserirsi nella corsa di quelle squadre che vogliono entrare in Europa?16:14

Benvenuti alla diretta scritta di Como-Lazio, gara valida per la Giornata 1 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.16:11