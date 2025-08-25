Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Parma 2-0 valida per la 1a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:45

90'+4' Finisce qui: Juventus-Parma 2-0.22:39

90'+4' La difesa della Juventus respinge il corner battuto dalla destra da Bernabè, allontanando il pericolo.22:39

90'+4' Benedyczak prova il cross dalla destra, murato però dall'intervento in scivolata da Nico Gonzalez.22:38

90'+1' Segnalati quattro minuti di recupero.22:34

89' Corner battuto direttamente verso la porta da Bernabè, con Di Gregorio che respinge con i pugni: fischiato poi un fallo in attacco di Pellegrino ai danni del portiere bianconero.22:33

89' 5a sostituzione Juventus: esce Kenan Yildiz, entra Weston McKennie.22:34

88' 4a sostituzione Parma: esce Mathias Lovik, entra Nahuel Estévez.22:35

88' 3a sostituzione Parma: esce Mandela Keita, entra Milan Djuric.22:36

88' Bernabè impegna Di Gregorio! Il numero 10 del Parma calcia fortissimo dal limite dell'area, con Di Gregorio che si allunga e respinge in calcio d'angolo.22:32

84' GOL! JUVENTUS-Parma 2-0! Rete di Vlahovic! Subito contropiede per i bianconeri, sotto di un uomo, con Yildiz lanciato in profondità da Vlahovic, con il numero 10 che chiude il triangolo servendo in area piccola il serbo, che deve solo spingere in rete con il mancino.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic22:29

83' Ingenuità di Cambiaso che reagisce ad una spinta di Lovik con una sbracciata in pieno volto: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso.22:28

83' Cartellino rosso per Andrea Cambiaso! 22:28

82' Subito Nico Gonzalez! Corner dalla destra battuto da Cambiaso con l'ex Fiorentina che in zona secondo palo stacca bene, mettendo però fuori alla sinistra del palo con un colpo di testa.22:26

80' 4a sostituzione Juventus: esce Francisco Conceicao, entra Nico González.22:24

80' 2a sostituzione Parma: esce Pontus Almqvist, entra Adrian Benedyczak.22:25

80' 3a sostituzione Juventus: esce Jonathan David, entra Dusan Vlahovic.22:24

79' Conclusione violenta di Yildiz! Il numero 10 della Juventus stoppa a mezza altezza al limite dell'area e lascia partire un tiro potentissimo con il destro: Suzuki si allunga e respinge in calcio d'angolo.22:23

77' Conclusione dalla distanza da parte di Valenti: palla di poco alta sopra la traversa, con Di Gregorio in traiettoria. 22:21

75' Un quarto d'ora al 90': la Juventus continua a condurre per 1-0 grazie alla rete firmata da Jonathan David su assist di Yildiz.22:19

72' Contropiede della Juventus con Conceicao che finta più volte il tiro per poi servire centralmente Yildiz: il turco prova la conclusione mancina dal limite, con Suzuki che blocca centralmente.22:16

70' 2o ammonito Parma: cartellino giallo per Oliver Sorensen. Punito un intervento in ritardo ai danni di Joao Mario.22:14

65' Thuram riceve in zona trequarti, se la sistema sul destro e calcia dalla lunga distanza: Suzuki blocca in due tempi.22:09

64' Ora la Juventus prova ad abbassare i ritmi, con il Parma che ha alzato l'intensità del pressing.22:08

59' GOL! JUVENTUS-Parma 1-0! Rete di David! Sugli sviluppi del corner battuto da sinistra, Yildiz salta Keita con una serie di dribbling, crossa basso verso il centro dove David arriva prima di tutti, realizzando verso destra con l'esterno.



Guarda la scheda del giocatore Jonathan David22:07

59' Che occasione per la Juve! Kelly tocca in area per David, che calcia male col sinistro: Valenti anticipa Suzuki, mettendo fuori di poco e rischiando l'autogol.22:03

57' 2a sostituzione Juventus: esce Federico Gatti, entra Joao Mario.22:02

57' 1a sostituzione Juventus: esce Manuel Locatelli, entra Teun Koopmeiners.22:01

57' 1a sostituzione Parma: esce Christian Ordonez, entra Oliver Sørensen.22:01

56' 1o ammonito Parma: cartellino giallo per Zion Suzuki. Il portiere viene punito per perdita di tempo.22:12

56' Corner battuto da Conceicao dalla destra, con Thuram che prova la spizzata di testa: palla direttamente sul fondo.22:00

54' Palo di Conceicao! Il trequartista portoghese si accentra da destra e calcia forte con il mancino, palla deviata che si infrange contro il palo di destra.21:59

52' Conceicao prova nuovamente il dribbling sulla destra, salta Valeri ma crossa male, mettendo direttamente sul fondo.21:57

51' Yildiz sfiora il vantaggio! Il numero 10 della Juventus si accentra dalla sinistra, poi calcia di potenza con il destro: palla fuori di poco rispetto all'angolino basso di destra. 21:56

48' Gatti dal limite! Azione prolungata della Juventus, con diversi tiri murati: l'ultimo è quello di Gatti che, dal limite dell'area, prova con il mancino, mettendo di poco alto sopra l'incrocio dei pali di destra.21:53

47' Salva Bremer! Almqvist vola palla al piede sulla sinistra, entra in area e serve centralmente Pellegrino che conclude a botta sicura a porta vuota: Bremer si oppone in scivolata, negando il vantaggio agli avversari.21:51

46' Nessun cambio in questo avvio di ripresa: confermati, dunque, gli XI titolari da entrambe le parti.21:49

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Parma.21:49

Partita fin qui molto bloccata, con il Parma bravo a chiudersi dietro. Vedremo se arriveranno cambi da parte di Tudor ad inizio ripresa per dare una svolta al match.21:38

Nel corso del primo tempo la Juventus ha gestito maggiormente il pallone e ha creato il maggior numero di occasioni, arrivando ben 10 volte al tiro, al contrario del Parma che ci è riuscito soltanto in un'occasione.21:37

45'+3' Finisce il primo tempo: Juventus-Parma 0-0.21:34

45'+2' Cross teso dalla destra da parte di Kalulu, con David che sfiora e con Thuram e Cambiaso che - alle sue spalle - non arrivano per un soffio.21:34

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.21:32

45' Il calcio d'angolo battuto da Ordonez viene respinto in zona primo palo da Conceicao.21:32

45' Valenti ruba palla a Kalulu sul fondo di sinistra, poi crossa al centro trovando una deviazione: corner per il Parma.21:32

44' Proteste della Juventus per un fallo fischiato dall'arbitro per un intervento di Thuram ai danni di Keita, ritenuto sulla palla dai bianconeri.21:31

42' Bremer di testa! Cambiaso riceve sulla sinistra, rientra sul destro e crossa verso il secondo palo: Bremer stacca di testa, anticipando Thuram, e mettendo di poco fuori.21:29

41' Dagli sviluppi del corner battuto dalla destra da Yildiz, arriva la conclusione dal limite di Kelly, che è però sfortunato e colpisce in pieno Gatti: rimessa laterale per il Parma.21:28

40' Cross dalla sinistra di Yildiz, Valeri in zona secondo palo non si fida e chiude in angolo.21:27

39' Dal corner battuto dalla sinistra da Ordonez la Juventus prova a partire in contropiede, ma alla fine il gioco viene interrotto per un fallo di Pellegrino su Locatelli, con il capitano bianconero che chiede l'ammonizione dell'avversario, non venendo accontentato.21:27

38' Valeri arriva sul fondo di sinistra e crossa: Kalulu ci mette la gamba e respinge in angolo.21:25

35' Thuram avanza palla al piede in zona centrale, scambia con David - che restituisce con il tacco - e conclude dal limite dell'area: palla centrale, Suzuki blocca.21:22

32' Il corner battuto da Yildiz viene respinto dalla difesa del Parma: Kalulu raccoglie al limite e prova a rimetterla al centro, mettendo però direttamente sul fondo.21:19

31' Conceicao riceve in zona trequarti sulla destra, si accentra e crossa col mancino: Circati svirgola e mette in calcio d'angolo.21:18

30' Conceicao riceve in zona trequarti sul centrodestra, se la sposta sul piede debole e calcia: conclusione prevedibile e facile preda di Suzuki.21:17

27' Pellegrino lotta con Gatti in zona trequarti: entrambi i giocatori si tengono per la maglia, con l'arbitro che fischia fallo in favore del Parma.21:14

24' Cross su punizione di Cambiaso dalla trequarti sinistra: Thuram stacca di testa, mettendo però alto sopra la traversa.21:11

22' Fase di stallo del match: giunti quasi alla metà del primo tempo, il risultato resta bloccato sullo 0-0.21:09

18' Conceicao scappa sulla destra, crossa verso il centro con David che non si accorge di Yildiz alle sue spalle, negandogli involontariamente la conclusione.21:05

16' Cross dalla destra di locatelli, con Circati che di testa respinge corto: David raccoglie tutto solo in area piccola, ma calcia in modo scoordinato e la sfera finisce sul fondo.21:03

15' Il difensore bianconero viene anticipato a sorpresa da Almqvist e lo travolge, ricevendo il primo giallo del match.21:02

14' 1o ammonito Juventus: cartellino giallo per Federico Gatti.21:02

13' Conceicao di testa! Traversone di Thuram dalla zona centrale di campo, con la palla che scavalca Circati e pesca Conceicao tutto solo in area: il trequartista portoghese colpisce i testa schiacciando a terra, ma Suzuki si allunga e respinge in angolo, evitando che la palla lo superi a rete.21:01

13' Slalom nello stretto di Kelly che salta due uomini in zona trequarti, per poi provare la conclusione, murata dalla difesa del Parma.21:00

11' Bremer si propone in zona trequarti, riceve e prova la conclusione dalla lunga distanza: palla molto lontana dalla porta difesa da Suzuki.20:58

9' Tentativo di contropiede della Juventus guidato da Thuram: il centrocampista francese porta palla per oltre 30 metri, scarica a Conceicao ma quest'ultimo - nel tentativo di chiudere l'uno-due - è impreciso e consegna agli avversari.20:57

7' Prova a spingersi nuovamente in avanti la formazione di Tudor, ma Cambiaso commette fallo ai danni di Almqvist vicino al limite dell'area gialloblù.20:55

4' Occasione per il Parma! Lunga rimessa dalla sinistra da parte di Valeri, con Valenti che spizza di testa verso il secondo palo. Almqvist non ci arriva di testa a pochi passi dalla porta, mentre alle sue spalle Lovik viene chiuso in angolo da Cambiaso.20:52

3' Cross dalla destra di Conceicao, con Thuram che - al centro dell'area - spizza di testa, senza riuscire a dare forza al pallone: blocca facile Suzuki.20:50

2' La Juventus prende subito in mano il match, facendo girare palla in attesa di trovare il giusto varco.20:49

Via al match. Primo possesso per la Juventus.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Matteo Marcenaro. Gli assistenti saranno Scatragli e Zingarelli, il quarto ufficiale Sacchi, al Var ci saranno Meraviglia e Fabbri.20:02

Cuesta si affida alla coppia d’attacco formata da Almqvist e Pellegrino. A centrocampo linea a cinque, con Lovik e Valeri sulle fasce e con Bernabè e Ordonez ai lati di Keita. Davanti alla porta difesa da Suzuki ci saranno Delprato, Circati e Valenti.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma risponde con un 3-5-2: Suzuki – Delprato, Circati, Valenti – Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri – Almqvist, Pellegrino.20:01

Tudor conferma il tridente visto nel precampionato, con Conceicao e Yildiz alle spalle di David. In mezzo al campo Thuram e capitan Locatelli, con Kalulu, a sorpresa al posto di Joao Mario, e Cambiaso ad agire sulle fasce. In difesa torna titolare Bremer, che non giocava in Serie A da quasi 10 mesi, affiancato da Gatti e Kelly. Tra i pali Di Gregorio.20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si dispone con un 3-4-2-1: Di Gregorio – Gatti, Bremer, Kelly – Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso – Conceicao, Yildiz – David.20:00

La Juventus inizierà un campionato di Serie A con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dalla stagione 1973/74, quando sulla panchina bianconera sedeva Cestmir Vycpalek: in quel caso fu successo per la Vecchia Signora, che vinse contro il Foggia per 2-1 davanti al pubblico di casa.18:30

Il Parma, invece, ha scelto di affidarsi a Carlos Cuesta, 30 anni, al suo esordio assoluto come primo allenatore dopo l’esperienza all’Arsenal al fianco di Mikel Arteta. I crociati hanno salutato giocatori importanti come Leoni, Sohm e Man, ma hanno deciso di puntare con decisione su Pellegrino, punta di diamante dell’attacco emiliano.18:29

I bianconeri ripartono sotto la guida di Igor Tudor, mentre dal mercato – almeno finora – sono arrivati soltanto due volti nuovi: Joao Mario per la fascia destra e David come centravanti. Il tecnico croato ha messo in chiaro le cose fin da subito: la Juventus non parte per qualificarsi alla prossima Champions League, bensì per competere in ottica Scudetto.18:29

Inizia il campionato 2025/26 per Juventus e Parma, con le due squadre che si affronteranno all’esordio stagionale nel massimo torneo per la quinta volta nella storia, la prima volta dall’1-0 bianconero del 24 agosto 2019 (rete decisiva di Giorgio Chiellini al Tardini).18:29

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Parma, gara valida per la 1a giornata di Serie A.18:29