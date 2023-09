Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Roma 1-1 valida per la 5° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:48

Il Torino aggancia il Frosinone e il Napoli a 8 punti, mentre la Roma si porta a 5 come il Monza, un punto sopra Lazio e Genoa. Nel prossimo turno, l'infrasettimanale, i granata se la vedranno con la Lazio a Roma, mentre i giallorossi saranno ospiti del Genoa.22:48

Partita difficile per entrambe le squadre, che impostano la partita sul gioco fisico e sui lanci lunghi. I gol arrivano entrambi nella ripresa: al 68esimo Lukaku riceve in area con le spalle alla porta, fa perno su Buongiorno e spiazza Milinkovic-Savic con il mancino. All'89esimo arriva la rete del pareggio, con Ilic che batte una punizione sulla trequarti sinistra crossando verso il secondo palo dove Zapata è più lesto di tutti e di testa spiazza Rui Patricio, trovando la rete del pareggio.22:45

Duvan Zapata risponde a Romelu Lukaku e permette al Torino di strappare un punto contro la Roma.22:43

90'+6' Fischio finale! Torino-Roma 1-1.22:42

90'+5' Il corner porta ad un nulla di fatto, la Roma spazza.22:42

90'+5' Karamoh sguscia via sulla destra, poi crossa dentro l'area piccola dove Llorente rischia la frittata sparando alto sulla traversa nel tentativo di spazzare. Angolo per il Torino.22:41

90'+4' Scontro molto duro tra Milinkovic-Savic e Belotti, con il portiere granata che esce e fa suo il pallone, ma nello slancio colpisce Belotti che rimane a terra. Staff medico in campo, ma Belotti si rialza e può continuare.22:39

90'+2' Contropiede da una parte e dall'altra, ma le squadre sono molto stanche e sbagliano le scelte degli ultimi passaggi.22:37

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:36

89' Zalewski avanza sulla sinistra, finge il cross e se la sposta sul destro, poi la mette al centro per Belotti che viene anticipato da Milinkovic-Savic che la colpisce con i pugni evitando ogni pericolo.22:34

87' Entra Andrea Belotti, esce Leonardo Spinazzola. Seconda sostituzione per la Roma.22:33

85' GOL! TORINO-Roma 1-1! Rete di Zapata! Punizione battuta da Ilic che crossa verso il secondo palo dove sbuca Zapata che di testa la spedisce verso il centrosinistra, senza dare scampo a Rui Patricio.



Guarda la scheda del giocatore Duván Zapata22:32

85' Entra Pietro Pellegri, esce Raoul Bellanova. Quarta sostituzione per il Torino.22:31

84' Cartellino giallo per Kristensen, dopo aver fermato irregolarmente un contropiede del Torino. Secondo ammonito per la Roma.22:30

82' Torino vicino al pareggio! Cross pennellato di Schuurs dalla destra per Karamoh che non arriva sul pallone, ma alle sue spalle arriva Lazaro che viene colpito dal pallone e quasi involontariamente lo manda di poco alto sopra la traversa.22:28

79' Scontro fisico tra Llorente e Sanabria, con il primo che difende la palla terminare sul fondo. I due terminano a terra con il difensore romanista che si fa male al gomito cadendo. Dopo qualche istante si riprende a giocare con il giocatore regolarmente in campo.22:25

77' Entra Yann Karamoh, esce Adrien Tameze. Terza sostituzione per il Torino.22:23

77' Entra Antonio Sanabria, esce Demba Seck. Seconda sostituzione per il Torino.22:22

75' Tocco morbido di Ilic su punizione per l'inserimento di Vlasic che non arriva sul pallone. Palla tra le mani di Rui Patricio.22:20

70' Entra Nicola Zalewski, esce Stephan El Shaarawy. Prima sostituzione per la Roma.22:16

68' GOL! Torino-ROMA 0-1! Rete di Lukaku! Azione della Roma in un fazzoletto con Dybala che tocca per Kristensen che a sua volta allunga per Lukaku: il belga si gira facendo perno su Buongiorno e conclude a rete con il mancino verso il centrodestra, spiazzando Milinkovic-Savic.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku22:50

66' Giocata ambiziosa di Seck che dalla lunghissima distanza prova a concludere, senza avvicinarsi minimamente allo specchio di Rui Patricio. Regna l'equilibrio a poco più di 20 minuti dalla fine.22:12

65' Spinazzola viene servito in profondità e, come fatto da Lukaku nel primo tempo, prova la conclusione al volo da fuori per sorprendere Milinkovic-Savic, ma la conclusione dell'esterno è centrale e l'estremo difensore granata blocca in due tempi.22:10

63' Lukaku sfonda sulla trequarti, scambia con Spinazzola poi fa perno su Buongiorno per concludere in girata con il destro, ma la palla viene murata dalla difesa del Torino. Sulla ribattuta arriva El Shaarawy che calcia forte ma senza precisione, mandando alto sopra la traversa.22:09

60' Cartellino giallo per Paredes, per aver calciato il pallone contro un avversario a gioco fermo. Primo ammonito del match.22:07

58' Palo di Cristante! Scavetto morbido di Spinazzola a rientrare per l'inserimento di Cristante, che devia quel che basta per indirizzare verso la porta, ma colpisce in pieno il palo con Milinkovic-Savic battuto.22:04

56' Cross pericolosissimo di Lukaku dalla sinistra: al centro non arriva El Shaarawy ma alle sue spalle sbuca Kristensen che non conclude ma prova uno stop non fortunato. La difesa del Torino spazza.22:03

55' Entra Nikola Vlašić, esce Nemanja Radonjić. Prima sostituzione per il Torino.22:00

53' Spinazzola va via sulla sinistra, offre poi al centro per El Shaarawy che conclude di prima intenzione con il mancino in zona primo palo, ma la palla termina fuori.21:59

52' Seck ad un passo dal vantaggio! Doppio passo di Seck che va via a N'dicka entrando in area: il trequartista del Torino conclude ad incrociando, strozzando un po' la conclusione, mandando fuori di poco rispetto al palo di sinistra.21:58

51' Conclusione dalla distanza di Zapata, con la palla che viene deviata e termina verso il palo di destra dove Rui Patricio è pronto e blocca a mezza altezza.21:57

47' Grande giocata di Lukaku che va via di forza sulla trequarti, arriva in area dalla destra e crossa al centro per Dybala: Schuurs interviene in scivolata e allontana in rimessa laterale. Pressing alto della Roma in questo inizio.21:53

46' Via alla ripresa. Possesso per il Torino.21:50

La mossa a sorpresa di Mourinho di schierare due seconde punte a supporto di Lukaku non sta portando i frutti sperati, con El Shaarawy che fatica a trovare la posizione tra le linee. Vedremo se verrà inserita una mezz'ala in più per dare superiorità numerica in mezzo al campo.21:39

Primo tempo molto fisico da parte delle due squadre, con molti scontri corpo a corpo e palle alte a cercare la profondità. Non aiuta il terreno di gioco che presenta parecchie difformità, che fanno spesso cambiare traiettoria al pallone. Fin qui molto bene le difese di entrambe le formazioni. Un paio di occasioni fin qui, una per Zapata di testa, con Rui Patricio attento a respingere, e una per Lukaku, che ha provato a sorprendere Milinkovic-Savic con una conclusione al volo dalla distanza.21:37

45'+1' Termina qui il primo tempo. Torino-Roma 0-0.21:33

45' Segnalato 1 minuto di recupero.21:32

43' Lancio lungo verso Kristensen che fa sponda aerea direzionando centralmente al limite dell'area, dove Lukaku fa velo, permettendo a Dybala di concludere con il mancino: il tiro dell'argentino termina sul fondo a destra del palo, senza destare particolari preoccupazioni ai granata.21:32

41' Angolo battuto dalla destra da Ilic verso il dischetto dove stacca Zapata e di testa la spizza, mandando ampiamente sul fondo dalla parte opposta.21:28

40' N’dicka prova a servire in profondità Lukaku con un calcio lungo ma il belga si scontra con Buongiorno e rimane a terra. Semplice scontro di gioco, per l'arbitro non c'è nulla.21:27

37' Resta a terra Seck dopo un contrasto con Paredes, l'arbitro Guida ferma il gioco in via precauzionale per consentire allo staff medico di soccorrere il trequartista granata. Riprende il gioco con la palla alla Roma.21:24

35' Radonjic elude la marcatura di Mancini, poi finta il tiro mandando a vuoto Cristante e conclude dal limite dell'area, ma la palla termina centralmente e Rui Patricio blocca a terra.21:22

30' Rodriguez si inventa un destro al volo! Lazaro batte nuovamente l'angolo verso il primo palo dove la palla viene respinta fuori dall'area. Sulla sfera si getta Rodriguez che conclude al volo con il destro ma il tiro, molto potente, termina sopra l'incrocio di sinistra.21:17

30' Nuova fiammata di Radonjic sulla sinistra, cross al centro e deviazione di Mancini in angolo. Spinge sulle fasce la squadra di casa.21:16

27' Sugli sviluppi del corner viene fischiato un fallo a favore della Roma. Resiste lo 0-0 tra i granata e i giallorossi.21:13

26' Buongiorno raccoglie una palla vagante al limite dell'area e prova la conclusione verso la porta: palla deviata e angolo per il Torino.21:13

22' Sugli sviluppi di una rimessa della Roma, la palla arriva sulla testa di Dybala che fa sponda per Lukaku, il quale viene anticipato di testa da Buongiorno. Sulla palla arriva quindi Cristante che colpisce al volo ma spara alle stelle.21:09

20' Radonjic prova a mettersi in proprio con il destro a giro, ma la palla termina abbondantemente sul fondo.21:06

18' Numero di Dybala che va via centralmente a due uomini del Torino, serve poi Cristante sulla trequarti, che subisce il recupero in ripiegamento di Rodriguez e commette fallo.21:05

14' Kristensen riceve lateralmente sulla destra, ma la palla colpisce una zolla e termina in out. Il campo di gioco non è in perfette condizioni questa sera.21:01

9' Lukaku prova dalla distanza! Palla alta per Lukaku in zona centrocampo, che fa sponda di testa per Dybala, il quale non ci pensa due volte e serve al volo di nuovo l'attaccante belga in profondità: l'ex Inter vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e prova la conclusione al volo dai 28 metri, mandando a lato di poco rispetto il palo di destra.20:56

7' Piccolo screzio tra Radonjic e Cristante: interviene l'arbitro Guida a calmare gli animi, richiamando entrambi i giocatori.20:55

5' Rui Patricio dice no a Zapata! Cross dalla corsia mancina di Lazaro per la testa di Zapata, con il colombiano che indirizzi verso il centro-sinistra schiacciandola a terra, ma Rui Patricio si tuffa e respinge lateralmente.20:52

3' Palla rasoterra, ma molto forte, di Cristante per Lukaku, posto al centro dell'area, con l'attaccante belga che ha provato a fare sponda di prima intenzione per Dybala, mancando l'aggancio col pallone. Palla sul fondo.20:50

2' Primo spunto di Seck sulla destra che va via a N'dicka, poi serve sul fondo Bellanova che è sfortunato nel rimpallo con Spinazzola e concede un rinvio dal fondo.20:48

Inizia ora il match. Primo possesso per la Roma.20:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Preti e Mokhtar. Il quarto uomo Giua. Al Var ci sarà Di Paolo, mentre l’AVar sarà Paganessi.20:29

Mourinho schiera Rui Patricio tra i pali, con Mancini, Llorente e N’dicka a formare il trio difensivo. In mediana ci saranno Paredes e Cristante, mentre sulle fasce Kristensen e Spinazzola. Davanti Dybala ed El Shaarawy agiranno alle spalle di Lukaku.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma si dispone con un 3-4-2-1: Rui Patricio – Mancini, Llorente, N’dicka – Kristensen, Paredes, Cristante, Spinazzola – Dybala, El Shaarawy - Lukaku.20:28

Juric conferma Radonjic e Seck alle spalle di Zapata. Bellanova e Lazaro saranno gli esterni a centrocampo, con Ilic e Tameze in zona centrale. I tre difensori saranno Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. In porta sempre Milinkovic-Savic.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic – Schuurs, Buongiorno, Rodriguez – Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro – Seck, Radonjic – Zapata.20:28

I precedenti tra le due formazioni in Serie A sono 79 e sorridono ai granata: 34 vittorie per i padroni di casa, 27 pareggi e 18 successi giallorossi.20:28

La Roma ha avuto un inizio molto complicato, ma la scorsa giornata ha finalmente trovato la giusta quadra, travolgendo senza pietà l’Empoli di Zanetti, facendo esonerare proprio quest’ultimo. Oltre al risultato rassicurante, Mourinho può sorridere per la doppietta di un ritrovato Dybala, il primo gol di Lukaku e di Renato Sanches, oltre ai gol di Mancini e Cristante.20:28

Il Torino ha fin qui conquistato 7 punti in quattro giornate, grazie a due vittorie e un pareggio. Una settimana fa è arrivato il 3-0 contro la Salernitana, con Radonjic scatenato: il trequartista serbo ha messo a segno una doppietta ed è salito a quota tre reti in campionato.20:28

A chiudere questa giornata di campionato toccherà al Torino di Ivan Juric e alla Roma di José Mourinho, due squadre che nella precedente giornata hanno vinto e convinto contro le rispettive avversarie.20:27

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino-Roma, gara valida per la 5a giornata del campionato di Serie A.20:27