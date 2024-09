Vince di rimonta la formazione di Fabregas. L'Atalanta trova il vantaggio al 18' con Zappacosta ma si fa riprendere in avvio di secondo tempo da Strefezza, che al 46' pareggia con un gran gol su cui nulla può Carnesecchi servito di tacco da un elegantissimo Sergi Roberto. Poco dopo, al 54', arriva l'autorete di Kolasinac che devia in porta una conclusione da fuori area di Nico Paz. Al 58' Fadera si mette in proprio e fa 3-1; a nulla serve la rete dagli undici metri di Lookman allo scadere.