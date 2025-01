La gara tra Empoli e Bologna termina in parità (1-1). Succede tutto nel primo tempo: Colombo al 24' sblocca il risultato su cross di Pezzella, risponde Dominguez al 44' con un tiro al volo su assist di Lykogiannis. Nella ripresa occasioni per Odgaard (73') e Beukema (80').

Nel prossimo turno di campionato per l'Empoli impegno in trasferta sul campo della Juventus, il Bologna affronterà in casa il Como.