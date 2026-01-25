Virgilio Sport
Atalanta-Parma: 4-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New Balance Arena di Bergamo
25 Gennaio 2026 ore 15:00
Atalanta
4
Parma
0
Partita finita
Arbitro: Juan Luca Sacchi
  1. 15' 1-0 Gianluca Scamacca (R)
  2. 24' 2-0 Marten de Roon
  3. 73' 3-0 Giacomo Raspadori
  4. 90+2' 4-0 Nikola Krstovic
0'
45'
90'
90'
94'

L'Atalanta porta a casa una partita che si mette in discesa nel primo tempo grazie alle reti di Scamacca e De Roon. Nella ripresa va in rete il neo arrivato Raspadori e la chiude allo scadere Krstovic. Il Parma dopo un buon avvio, si fa vedere solamente nel secondo tempo con Pellegrino, ma un ottimo Carnesecchi gli nega la gioia del gol.

L'Atalanta si porta a 35 lunghezze, mentre il Parma rimane fermo a 23 punti. Nel prossimo turno i bergamaschi faranno visita al Como, mentre gli emiliani ospiteranno la Juventus.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:57

  2. 90'+4'

    Fine partita: ATALANTA - PARMA 4-0.16:53

  3. 90'+2'

    GOL! ATALANTA - Parma 4-0! Rete di Krstovic. Pallone in area del Parma, Ahanor ci prova sotto porta ma viene murato, sulla respinta il primo ad arrivarci è Krstovic che calcia in rete.

  4. 90'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.16:48

  5. 86'

    Punizione dal limite dell'area per il Parma, ci prova Valeri ma sbatte sulla barriera.16:44

  7. 85'

    Sostituzione nel Parma, entra Ordonez per Keita.16:42

  8. 81'

    Lookman serve d'esterno in area Krstovic, l'attaccante non ci arriva per un soffio.16:39

  9. 79'

    Sostituzione nell'Atalanta, entra Lookman per De Roon.16:37

  10. 76'

    Punizione per il Parma, cross in area di Bernabé, Pellegrino salta più in alto di tutti ma di testa non trova la porta.16:34

  11. 73'

    GOL! ATALANTA - Parma 3-0! Rete di Raspadori. Krstovic vince un duello sulla trequarti, entra in area e dal fondo serve al centro Raspadori che, tutto solo, insacca da pochi metri.

  13. 73'

    Sostituzione nell'Atalanta, entra Pasalic per De Ketelaere.16:31

  14. 72'

    Si mette in proprio Oristanio che al limite si mette il pallone sul sinistro e prova la conclusione. Alta sopra la traversa.16:30

  15. 70'

    PELLEGRINO! Palla in area pr Pellegrino che si ritrova solo contro Carnesecchi, l'attaccante prova ad angolarla ma il portiere dell'Atalanta in tuffo mura tutto.16:29

  16. 69'

    Bel pallone morbido di Oristanio per Pellegrino che si tuffa di testa ma c'è Scalvini che devia in angolo.16:28

  17. 65'

    Ci prova Raspadori, gran botta ma conclusione centrale, palla deviata in angolo da Corvi.16:23

  19. 64'

    Sostituzione nel Parma, entra Ondrejka per Sorensen.16:22

  20. 63'

    Conclusione insidiosa di Oristanio che ci prova con il mancino ma non trova lo specchio della porta.16:21

  21. 61'

    Dentro anche Bernasconi per Zalewski.16:18

  22. 61'

    Sostituzione nell'Atalanta, entra Krstovic per Scamacca.16:18

  23. 56'

    Palla in area per Pellegrino che, marcato da Hien, controlla e prova la conclusione in girata. Palla alta sopra la traversa.16:14

  25. 53'

    Cartellino giallo per Scamacca per un intervento da dietro su Keita.16:12

  26. 51'

    Controllo e conclusione di Raspadori, palla deviata in angolo.16:09

  27. 46'

    Inizia il secondo tempo di ATALANTA - PARMA.16:04

  28. 46'

    Nell'Atalanta entra Hien per Djimsiti.16:04

  29. 46'

    Oristanio prende il posto di Estevez.16:04

  31. 46'

    Dentro Valeri per Circati.16:04

  32. 46'

    Tre cambi nel Parma, entra Pellegrino per Benedyczak.16:03

  33. Buon ritmo in questo primo tempo che vede l'Atalanta avanti di due gol grazie al rigore di Scamacca e alla rete di De Roon. Il Parma dopo un buon avvio si spegne e fa fatica a proporsi in avanti.15:47

  34. 45'+1'

    Fine primo tempo: ATALANTA - PARMA 2-0.15:46

  35. 45'

    Ci sarà 1 minuto di recupero.15:45

  37. 40'

    Scamacca ci prova dalla distanza, palla ampiemente a lato.15:41

  38. 36'

    L'Atalanta gestisce bene la palla in questa fase, il Parma fa fatica a proporsi in avanti.15:36

  39. 31'

    Bernabé dalla corsia di destra cerca Sorensen in area, il centrocampista ci arriva ma non trova la porta.15:31

  40. 28'

    EDERSON! Palla in profondità di De Ketelaere per Ederson che penetra in area, prova a piazzarla, ma non trova l'angolo.15:28

  41. 24'

    GOL! ATALANTA - Parma 2-0! Rete di De Roon. Errore in costruzione del Parma, De Ketelaere con una veronica salta l'avversario e serve al limite De Roon, conclusione di prima di interno destro e palla sotto la traversa.

  43. 20'

    Parma che dopo un buon avvio, sta ora provando a riorganizzarsi. L'Atalanta dopo il gol, sembra più libera di testa.15:20

  44. 15'

    GOL! ATALANTA - Parma 1-0! Rete di Scamacca. Collo interno a incrociare, Corvi intuisce l'angolo ma non ci può arrivare.

  45. 13'

    CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Contatto tra Britshgi e Zalewski, Sacchi indica il dischetto.15:14

  46. 10'

    Atalanta un po' in difficoltà in questo avvio, il Parma con il possesso palla cerca di comandare il gioco.15:10

  47. 6'

    CARNESECCHI! Punizione dalla trequarti di Bernabé, stacca di testa Benedyczak, Carnesecchi si allunga e manda in angolo.15:07

  49. 4'

    Fasi di studio su entrambi i lati in questo avvio di gara.15:04

  50. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - PARMA. Arbitra Sacchi.15:00

  51. Diversi cambi nell'Atalanta dove Raspadori vince il ballottaggio con Lookman e gioca accanto a De Ketelaere a supporto di Scamacca. Difesa a tre formata da Scalvini, Djimsiti, Ahanor. Piccola rivoluzione nella formazione del Parma con Benedyczak che agirà da punta con Bernabé alle spalle. Iniziano dalla panchina Ondrejka, Oristanio e Pellegrino. Parte fuori anche Valeri, sulle corsie agiranno Britshgi e Delprato.14:40

  52. Formazione PARMA (3-5-1-1): Corvi - Valenti, Troilo, Circati - Britshgi, Keita, Esteves, Sorensen, Delprato - Bernabé - Benedyczak. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Pellegrino, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Oristanio, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Drobnic, Mikolajewski.14:34

  53. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Ahanor - Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski - De Ketelaere, Raspadori - Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Lookman, Kolasinac, Bernasconi, Maldini, Krstovic.14:32

  55. Bergamaschi reduci in campionato da quattro risultati utili consecutivi, emiliani invece che nelle ultime uscite hanno collezionato due pareggi e una vittoria ma subendo solamente una rete.14:31

  56. L'Atalanta a caccia di punti per riavvicinare la zona europea, ospita un Parma relativamente tranquillo ma che proverà ad avvicinare la metà classifica.14:16

  58. Dove si gioca la partita:

    Stadio: New Balance Arena
    Città: Bergamo
    Capienza: 26724 spettatori14:16

    New Balance Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Atalanta - Parma

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Atalanta - Parma?
La gara tra Atalanta e Parma si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Parma?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Parma sarà Luigi Nasca
Dove si gioca Atalanta - Parma?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Parma?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 5 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Parma?
La gara tra Atalanta e Parma si è conclusa con il risultato di 4-0
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Parma?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Gianluca Scamacca al 15', Marten de Roon al 24', Giacomo Raspadori al 73' e Nikola Krstovic al 92'
PREPARTITA

Atalanta - Parma è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Arbitro di Atalanta - Parma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Juan Luca Sacchi

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati151
Fuorigioco18
Rigori assegnati1
Ammonizioni15
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino10.0

Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3
03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1
06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2
16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 35 punti (frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).
L'Atalanta ha segnato 30 gol e ne ha subiti 20; il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 26.
La partita di andata Parma - Atalanta si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Torino e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Napoli e il Genoa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 1-1 mentre Il Parma ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.

Atalanta e Parma si sono affrontate 45 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 16 volte, il Parma ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Atalanta-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo sette sconfitte consecutive, il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite (1V, 1N) giocate contro l'Atalanta in Serie A; gli emiliani potrebbero evitare il ko per tre match di fila contro i bergamaschi nel torneo per la prima volta da maggio 2013/febbraio 2014 (3V), quando in panchina sedeva Roberto Donadoni.
  • Dopo quattro vittorie consecutive alla New Balance Arena, con annesso clean sheet, l'Atalanta ha perso l'ultimo match casalingo contro il Parma in Serie A (2-3 il 25 maggio 2025) e potrebbe subire due sconfitte interne di fila contro gli emiliani per la prima nella sua storia nel massimo campionato.
  • Dall'arrivo di Raffaele Palladino, l'Atalanta ha raccolto 12 punti sui 15 disponibili (4V, 1P) nelle gare casalinghe: record nel periodo in Serie A (a 11 il Milan). In generale, invece, dalla prima vittoria conquistata sotto la nuova gestione tecnica (13˚ turno), i bergamaschi hanno messo assieme ben 19 punti - 6V, 1N, 2P - come la Juventus: soltanto Inter (25) e Milan (21) hanno fatto meglio nel parziale.
  • L'Atalanta ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (1-0 contro la Roma e 2-0 contro il Torino); i bergamaschi potrebbero infilare tre successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta dal filotto di sei tra ottobre e dicembre 2024, mentre con annesso clean sheet per la prima volta da dicembre 2023-gennaio 2024 (tre in quel caso).
  • Il Parma ha pareggiato le ultime due sfide di campionato, entrambe per 0-0 (contro Napoli e Lecce); gli emiliani non hanno mai chiuso in parità tre match consecutivi per 0-0 nella loro storia in Serie A.
  • Il Parma non perde da cinque trasferte di campionato (3V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per più gare esterne di fila per la prima volta in Serie A da novembre 2013-marzo 2014 (otto in quel caso); inoltre, nel periodo (dalla 12ª giornata), quella emiliana è solo una delle tre squadre a non avere mai perso lontano da casa nella competizione (0 sconfitte, come Inter e Milan).
  • Il Parma ha perso soltanto tre punti una volta andato sopra nel punteggio in questo campionato (nella sfida dello scorso novembre, al Tardini, contro il Bologna): soltanto Roma e Napoli hanno fatto meglio degli emiliani da posizione di vantaggio nel torneo in corso (zero entrambe).
  • L'Atalanta è la terza peggior squadra di questo campionato per percentuale di grandi occasioni da rete andate a buon fine: soltanto il 28.3%, ovvero 13 sulle 46 totali; peggio dei bergamaschi hanno fatto solo il Pisa (28.2%) e l'Hellas Verona (26.5%).
  • Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha preso parte a più gol in Serie A: cinque (due reti, tre assist) in appena tre gare giocate. L'attaccante dei bergamaschi ha messo a referto tutti gli ultimi sette centri nel torneo in trasferta (compresi i cinque in nerazzurro) e non va a bersaglio in casa da marzo 2025 (doppietta contro il Milan, con il Lecce).
  • Mateo Pellegrino ha portato nove punti alla propria squadra con i sei gol realizzati in questo campionato: soltanto Rafael Leão ha fatto meglio (10 punti) dell'attaccante argentino nel torneo in corso - L'Atalanta è però la squadra contro cui il centravanti del Parma ha disputato più minuti in Serie A senza partecipare ad alcun gol (180).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AtalantaParma
Partite giocate2121
Numero di partite vinte85
Numero di partite perse58
Numero di partite pareggiate88
Gol totali segnati2614
Gol totali subiti2022
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla56.043.0
Numero totale di passaggi102967226
Numero totale di passaggi riusciti87595671
Tiri nello specchio della porta9058
Percentuale di tiri in porta43.537.4
Numero totale di cross395354
Numero medio di cross riusciti9875
Duelli per partita vinti10211032
Duelli per partita persi9971020
Corner subiti9799
Corner guadagnati11771
Numero di punizioni a favore222284
Numero di punizioni concesse239228
Tackle totali333310
Percentuale di successo nei tackle58.359.7
Fuorigiochi totali3823
Numero totale di cartellini gialli2838
Numero totale di cartellini rossi13

Atalanta - Parma Live

Classifica SERIE A

  1. Inter52
  2. Milan46
  3. Napoli43
  4. Roma42
  5. Como40
Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez12
  2. Tasos Douvikas8
  3. Nico Paz8
  4. Christian Pulisic8
  5. Riccardo Orsolini7
