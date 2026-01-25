L'Atalanta porta a casa una partita che si mette in discesa nel primo tempo grazie alle reti di Scamacca e De Roon. Nella ripresa va in rete il neo arrivato Raspadori e la chiude allo scadere Krstovic. Il Parma dopo un buon avvio, si fa vedere solamente nel secondo tempo con Pellegrino, ma un ottimo Carnesecchi gli nega la gioia del gol.
L'Atalanta si porta a 35 lunghezze, mentre il Parma rimane fermo a 23 punti. Nel prossimo turno i bergamaschi faranno visita al Como, mentre gli emiliani ospiteranno la Juventus.
Sostituzione nell'Atalanta, entra Pasalic per De Ketelaere.16:31
72'
Si mette in proprio Oristanio che al limite si mette il pallone sul sinistro e prova la conclusione. Alta sopra la traversa.16:30
70'
PELLEGRINO! Palla in area pr Pellegrino che si ritrova solo contro Carnesecchi, l'attaccante prova ad angolarla ma il portiere dell'Atalanta in tuffo mura tutto.16:29
69'
Bel pallone morbido di Oristanio per Pellegrino che si tuffa di testa ma c'è Scalvini che devia in angolo.16:28
65'
Ci prova Raspadori, gran botta ma conclusione centrale, palla deviata in angolo da Corvi.16:23
64'
Sostituzione nel Parma, entra Ondrejka per Sorensen.16:22
63'
Conclusione insidiosa di Oristanio che ci prova con il mancino ma non trova lo specchio della porta.16:21
61'
Dentro anche Bernasconi per Zalewski.16:18
61'
Sostituzione nell'Atalanta, entra Krstovic per Scamacca.16:18
56'
Palla in area per Pellegrino che, marcato da Hien, controlla e prova la conclusione in girata. Palla alta sopra la traversa.16:14
53'
Cartellino giallo per Scamacca per un intervento da dietro su Keita.16:12
51'
Controllo e conclusione di Raspadori, palla deviata in angolo.16:09
46'
Inizia il secondo tempo di ATALANTA - PARMA.16:04
46'
Nell'Atalanta entra Hien per Djimsiti.16:04
46'
Oristanio prende il posto di Estevez.16:04
46'
Dentro Valeri per Circati.16:04
46'
Tre cambi nel Parma, entra Pellegrino per Benedyczak.16:03
Buon ritmo in questo primo tempo che vede l'Atalanta avanti di due gol grazie al rigore di Scamacca e alla rete di De Roon. Il Parma dopo un buon avvio si spegne e fa fatica a proporsi in avanti.15:47
45'+1'
Fine primo tempo: ATALANTA - PARMA 2-0.15:46
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.15:45
40'
Scamacca ci prova dalla distanza, palla ampiemente a lato.15:41
36'
L'Atalanta gestisce bene la palla in questa fase, il Parma fa fatica a proporsi in avanti.15:36
31'
Bernabé dalla corsia di destra cerca Sorensen in area, il centrocampista ci arriva ma non trova la porta.15:31
28'
EDERSON! Palla in profondità di De Ketelaere per Ederson che penetra in area, prova a piazzarla, ma non trova l'angolo.15:28
24'
GOL! ATALANTA - Parma 2-0! Rete di De Roon. Errore in costruzione del Parma, De Ketelaere con una veronica salta l'avversario e serve al limite De Roon, conclusione di prima di interno destro e palla sotto la traversa.
CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Contatto tra Britshgi e Zalewski, Sacchi indica il dischetto.15:14
10'
Atalanta un po' in difficoltà in questo avvio, il Parma con il possesso palla cerca di comandare il gioco.15:10
6'
CARNESECCHI! Punizione dalla trequarti di Bernabé, stacca di testa Benedyczak, Carnesecchi si allunga e manda in angolo.15:07
4'
Fasi di studio su entrambi i lati in questo avvio di gara.15:04
1'
FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - PARMA. Arbitra Sacchi.15:00
Diversi cambi nell'Atalanta dove Raspadori vince il ballottaggio con Lookman e gioca accanto a De Ketelaere a supporto di Scamacca. Difesa a tre formata da Scalvini, Djimsiti, Ahanor. Piccola rivoluzione nella formazione del Parma con Benedyczak che agirà da punta con Bernabé alle spalle. Iniziano dalla panchina Ondrejka, Oristanio e Pellegrino. Parte fuori anche Valeri, sulle corsie agiranno Britshgi e Delprato.14:40
La gara tra Atalanta e Parma si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00
PREPARTITA
Atalanta - Parma è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Parma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 35 punti (frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 30 gol e ne ha subiti 20; il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 26. La partita di andata Parma - Atalanta si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa l'Atalanta ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Torino e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Napoli e il Genoa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 1-1 mentre Il Parma ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.
Atalanta e Parma si sono affrontate 45 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 16 volte, il Parma ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Atalanta-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo sette sconfitte consecutive, il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite (1V, 1N) giocate contro l'Atalanta in Serie A; gli emiliani potrebbero evitare il ko per tre match di fila contro i bergamaschi nel torneo per la prima volta da maggio 2013/febbraio 2014 (3V), quando in panchina sedeva Roberto Donadoni.
Dopo quattro vittorie consecutive alla New Balance Arena, con annesso clean sheet, l'Atalanta ha perso l'ultimo match casalingo contro il Parma in Serie A (2-3 il 25 maggio 2025) e potrebbe subire due sconfitte interne di fila contro gli emiliani per la prima nella sua storia nel massimo campionato.
Dall'arrivo di Raffaele Palladino, l'Atalanta ha raccolto 12 punti sui 15 disponibili (4V, 1P) nelle gare casalinghe: record nel periodo in Serie A (a 11 il Milan). In generale, invece, dalla prima vittoria conquistata sotto la nuova gestione tecnica (13˚ turno), i bergamaschi hanno messo assieme ben 19 punti - 6V, 1N, 2P - come la Juventus: soltanto Inter (25) e Milan (21) hanno fatto meglio nel parziale.
L'Atalanta ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (1-0 contro la Roma e 2-0 contro il Torino); i bergamaschi potrebbero infilare tre successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta dal filotto di sei tra ottobre e dicembre 2024, mentre con annesso clean sheet per la prima volta da dicembre 2023-gennaio 2024 (tre in quel caso).
Il Parma ha pareggiato le ultime due sfide di campionato, entrambe per 0-0 (contro Napoli e Lecce); gli emiliani non hanno mai chiuso in parità tre match consecutivi per 0-0 nella loro storia in Serie A.
Il Parma non perde da cinque trasferte di campionato (3V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per più gare esterne di fila per la prima volta in Serie A da novembre 2013-marzo 2014 (otto in quel caso); inoltre, nel periodo (dalla 12ª giornata), quella emiliana è solo una delle tre squadre a non avere mai perso lontano da casa nella competizione (0 sconfitte, come Inter e Milan).
Il Parma ha perso soltanto tre punti una volta andato sopra nel punteggio in questo campionato (nella sfida dello scorso novembre, al Tardini, contro il Bologna): soltanto Roma e Napoli hanno fatto meglio degli emiliani da posizione di vantaggio nel torneo in corso (zero entrambe).
L'Atalanta è la terza peggior squadra di questo campionato per percentuale di grandi occasioni da rete andate a buon fine: soltanto il 28.3%, ovvero 13 sulle 46 totali; peggio dei bergamaschi hanno fatto solo il Pisa (28.2%) e l'Hellas Verona (26.5%).
Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha preso parte a più gol in Serie A: cinque (due reti, tre assist) in appena tre gare giocate. L'attaccante dei bergamaschi ha messo a referto tutti gli ultimi sette centri nel torneo in trasferta (compresi i cinque in nerazzurro) e non va a bersaglio in casa da marzo 2025 (doppietta contro il Milan, con il Lecce).
Mateo Pellegrino ha portato nove punti alla propria squadra con i sei gol realizzati in questo campionato: soltanto Rafael Leão ha fatto meglio (10 punti) dell'attaccante argentino nel torneo in corso - L'Atalanta è però la squadra contro cui il centravanti del Parma ha disputato più minuti in Serie A senza partecipare ad alcun gol (180).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: