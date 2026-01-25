Diversi cambi nell'Atalanta dove Raspadori vince il ballottaggio con Lookman e gioca accanto a De Ketelaere a supporto di Scamacca. Difesa a tre formata da Scalvini, Djimsiti, Ahanor. Piccola rivoluzione nella formazione del Parma con Benedyczak che agirà da punta con Bernabé alle spalle. Iniziano dalla panchina Ondrejka, Oristanio e Pellegrino. Parte fuori anche Valeri, sulle corsie agiranno Britshgi e Delprato.14:40

PREPARTITA

Atalanta - Parma è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Parma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 151 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 10.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1 06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2 16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 35 punti (frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece il Parma si trova 15° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 30 gol e ne ha subiti 20; il Parma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 26.

La partita di andata Parma - Atalanta si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Torino e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Napoli e il Genoa ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Pisa pareggiando 1-1 mentre Il Parma ha incontrato il Genoa pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol.

Atalanta e Parma si sono affrontate 45 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 16 volte, il Parma ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Atalanta-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo sette sconfitte consecutive, il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime due partite (1V, 1N) giocate contro l'Atalanta in Serie A; gli emiliani potrebbero evitare il ko per tre match di fila contro i bergamaschi nel torneo per la prima volta da maggio 2013/febbraio 2014 (3V), quando in panchina sedeva Roberto Donadoni.

Dopo quattro vittorie consecutive alla New Balance Arena, con annesso clean sheet, l'Atalanta ha perso l'ultimo match casalingo contro il Parma in Serie A (2-3 il 25 maggio 2025) e potrebbe subire due sconfitte interne di fila contro gli emiliani per la prima nella sua storia nel massimo campionato.

Dall'arrivo di Raffaele Palladino, l'Atalanta ha raccolto 12 punti sui 15 disponibili (4V, 1P) nelle gare casalinghe: record nel periodo in Serie A (a 11 il Milan). In generale, invece, dalla prima vittoria conquistata sotto la nuova gestione tecnica (13˚ turno), i bergamaschi hanno messo assieme ben 19 punti - 6V, 1N, 2P - come la Juventus: soltanto Inter (25) e Milan (21) hanno fatto meglio nel parziale.

L'Atalanta ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato (1-0 contro la Roma e 2-0 contro il Torino); i bergamaschi potrebbero infilare tre successi interni consecutivi nel torneo per la prima volta dal filotto di sei tra ottobre e dicembre 2024, mentre con annesso clean sheet per la prima volta da dicembre 2023-gennaio 2024 (tre in quel caso).

Il Parma ha pareggiato le ultime due sfide di campionato, entrambe per 0-0 (contro Napoli e Lecce); gli emiliani non hanno mai chiuso in parità tre match consecutivi per 0-0 nella loro storia in Serie A.

Il Parma non perde da cinque trasferte di campionato (3V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per più gare esterne di fila per la prima volta in Serie A da novembre 2013-marzo 2014 (otto in quel caso); inoltre, nel periodo (dalla 12ª giornata), quella emiliana è solo una delle tre squadre a non avere mai perso lontano da casa nella competizione (0 sconfitte, come Inter e Milan).

Il Parma ha perso soltanto tre punti una volta andato sopra nel punteggio in questo campionato (nella sfida dello scorso novembre, al Tardini, contro il Bologna): soltanto Roma e Napoli hanno fatto meglio degli emiliani da posizione di vantaggio nel torneo in corso (zero entrambe).

L'Atalanta è la terza peggior squadra di questo campionato per percentuale di grandi occasioni da rete andate a buon fine: soltanto il 28.3%, ovvero 13 sulle 46 totali; peggio dei bergamaschi hanno fatto solo il Pisa (28.2%) e l'Hellas Verona (26.5%).

Il Parma è la squadra contro cui Nikola Krstovic ha preso parte a più gol in Serie A: cinque (due reti, tre assist) in appena tre gare giocate. L'attaccante dei bergamaschi ha messo a referto tutti gli ultimi sette centri nel torneo in trasferta (compresi i cinque in nerazzurro) e non va a bersaglio in casa da marzo 2025 (doppietta contro il Milan, con il Lecce).

Mateo Pellegrino ha portato nove punti alla propria squadra con i sei gol realizzati in questo campionato: soltanto Rafael Leão ha fatto meglio (10 punti) dell'attaccante argentino nel torneo in corso - L'Atalanta è però la squadra contro cui il centravanti del Parma ha disputato più minuti in Serie A senza partecipare ad alcun gol (180).

