Il Genoa vince al termine di un match pirotecnico a due facce. Bologna avanti con Ferguson e l'autogol di Otoa ma al 56' c'è la svolta: rosso diretto a Skorupski che sbaglia l'uscita dall'area. De Rossi manda in campo Malinovskyi, Ekuban e Messias, tutti e tre a segno per la rimonta e il 3 a 2 finale.

De Rossi è senza lo squalificato Ostigard, rimpiazzato da Otoa; novità Ekhator che va a irrobustire l'attacco con Vitinha e Colombo, a destra ritorna titolare Norton-Cuffy, in porta gioca Bijlow. Italiano cambia mezza squadra: Lykogiannis sostituisce Miranda, appiedato dal Giudice Sportivo, Immobile preferito a castro, Rowe e Dominguez scalzano Orsolini e Cambiaghi, tra i pali c'è Skorupski. 14:44

All'intervallo vantaggio meritato del Bologna che ha sbloccato il match dopo la mezz'ora grazie al destro di Ferguson su assist di Dominguez. Gli ospiti si sono resi pericolosi anche con Lykogiannis e Rowe. Genoa poco incisivo. 15:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Bologna? La gara tra Genoa e Bologna si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Genoa - Bologna? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Bologna sarà Lorenzo Maggioni Dove si gioca Genoa - Bologna? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Bologna? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Bologna? La gara tra Genoa e Bologna si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Bologna? I marcatori del Genoa sono stati Ruslan Malinovskyi al 62', Caleb Ekuban al 78', Junior Messias al 91' e Sebastian Otoa(A) (autogol) al 47' mentre i marcatori del Bologna sono stati Lewis Ferguson al 35'

PREPARTITA

Genoa - Bologna è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Bologna sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 99 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0

Attualmente il Genoa si trova 13° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 25 gol e ne ha subiti 31; il Bologna ha segnato 32 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Bologna - Genoa si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Genoa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Cagliari e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Verona e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Bologna ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol.

Genoa e Bologna si sono affrontate 99 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 27 volte, il Bologna ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 35.

Genoa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna diventerà la nona squadra contro la quale il Genoa disputa almeno 100 partite in Serie A: 99 al momento, per un bilancio finora di 27 vittorie del Grifone, 35 pareggi e 37 sconfitte; inoltre, soltanto contro Lazio (147) e Torino (142) i liguri hanno segnato più gol che contro gli emiliani (125) nel massimo campionato.

Dopo quattro risultati utili di fila (2V, 2N) contro il Bologna in Serie A, il Genoa ha perso nel match di andata dello scorso settembre per 2-1 al Dall'Ara; la squadra ligure potrebbe subire una sconfitta in entrambe le sfide stagionali di un massimo torneo contro gli emiliani per la prima volta dal 2017/18.

Il Bologna ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due trasferte (1N, 1P) al Luigi Ferraris in Serie A, dopo che aveva vinto in cinque delle sei precedenti (1P) tra Genoa e Sampdoria; inoltre, dopo il pareggio (2-2) nell'ultima sfida contro il Grifone, gli emiliani potrebbero chiudere in parità due match consecutivi in questo stadio per la prima volta dal 2013/14 nel torneo (1-1 contro i blucerchiati e 0-0 contro i rossoblù).

Se considerassimo la classifica dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11ª giornata), il Genoa avrebbe ben sette posizioni in più nel tabellone rispetto a quella attuale (nono posto anziché 16˚), il quinto miglior attacco del campionato con 16 reti all'attivo (dietro a Inter, Milan, Como e Juventus, al pari di Fiorentina e Roma) e conterebbe ben nove marcatori differenti: meno soltanto di Roma e Juventus (10 ciascuna).

Il Genoa è imbattuto nelle quattro sfide (1V, 3N) disputate nel 2026 in Serie A. La squadra ligure potrebbe evitare la sconfitta nelle prime cinque partite di un anno solare nel massimo torneo per la terza volta negli ultimi 60 anni, dopo quelle del 2009 e 2024.

Dopo una serie di nove risultati utili di fila (6V, 3N), il Bologna ha perso cinque delle nove sfide successive di Serie A (1V, 3N), compresa l'ultima in ordine di tempo contro la Fiorentina; nel periodo (dai primi dello scorso dicembre), soltanto Pisa e Lecce hanno raccolto meno punti (quattro a testa) rispetto agli emiliani (sei, come il Sassuolo) nel massimo campionato.

Il Genoa è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di punizione nei cinque maggiori campionati europei in corso: sette, dei quali sei da indiretta e uno da diretta; al contrario, il Bologna è una delle tre formazioni a non avere ancora subito alcuna rete da questa situazione di gioco (sia diretta che indiretta) nella Serie A 2025/26, al pari di Milan e Torino.

Si affrontano la seconda squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggo in questo campionato (il Bologna con 11 al pari del Cagliari e meno soltanto del Milan primo con 13) e la seconda squadra che ha invece perso più punti una volta sopra nel punteggio (il Genoa con 17, meno solo dei 20 della Fiorentina).

Lorenzo Colombo ha esordito in Serie A contro il Bologna, il 18 luglio 2020, con il Milan. Il classe 2002 - che agli emiliani ha rifilato un gol a un anno esatto dal giorno in cui si disputerà la gara (25 gennaio 2025) - conta già cinque reti in questo campionato e potrebbe sia eguagliare il record personale di marcature in una singola stagione del torneo (sei nel 2024/25 in 37 match con l'Empoli), sia segnare per tre partite interne di fila per la prima volta nella competizione.

Riccardo Orsolini ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre sfide giocate contro il Genoa in Serie A; nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto tre calciatori italiani hanno segnato per più match consecutivi contro i liguri nel massimo torneo: Ciro Immobile (cinque gare di fila con la Lazio tra il 2019 e il 2022), Francesco Totti (quattro con la Roma tra il 2011 e il 2014) e Marco Di Vaio, proprio con il Bologna (quattro, tra il 1995 e il 2009).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: