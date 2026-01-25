Il Genoa vince al termine di un match pirotecnico a due facce. Bologna avanti con Ferguson e l'autogol di Otoa ma al 56' c'è la svolta: rosso diretto a Skorupski che sbaglia l'uscita dall'area. De Rossi manda in campo Malinovskyi, Ekuban e Messias, tutti e tre a segno per la rimonta e il 3 a 2 finale.
In classifica, i liguri salgono a quota 23, mettendo un confortante +6 sulla zona retrocessione mentre gli emiliani perdono ancora e restano fermi a 30 punti. Nel prossimo turno, Lazio-Genoa e Bologna-Milan.
Per la diretta di Genoa-Bologna è tutto, buon proseguimento di giornata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+8'
E' FINITA! GENOA-BOLOGNA 3-2! Reti di Ferguson, Otoa (aut.), Malinovskyi, Ekuban e Messias. Espulso Skorupski al 56'. 17:00
90'+8'
Ultima chance per gli ospiti, pallone in area, uscita di Bijlow. 16:58
90'+7'
AMMONITO MARCANDALLI: colpo a Vitik. 16:59
90'+6'
QUINTO CAMBIO NEL GENOA: entra Zatterstrom, esce Norton-Cuffy. 16:56
90'+5'
Norton-Cuffy gioca la sfera ma poi finisce per trascinarsela oltre la linea di fondo. 16:56
90'+4'
Fallo di Dallinga su Marcandalli. 16:55
90'+2'
Ci prova ancora Messias, para il portiere. 16:54
90'+1'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 10 della formazione di De Rossi. 16:53
90'+1'
GOL! GENOA-Bologna 3-2! Rete di Messias. Padroni di casa in vantaggio, rimonta completata: gran sinistro a giro da fuori area che non lascia scampo a Ravaglia.
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI GENOA-BOLOGNA! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:05
Squadre negli spogliatoi: De Rossi deve registrare qualcosa mentre Italiano può gestire il parziale maturato al 45'. 15:52
All'intervallo vantaggio meritato del Bologna che ha sbloccato il match dopo la mezz'ora grazie al destro di Ferguson su assist di Dominguez. Gli ospiti si sono resi pericolosi anche con Lykogiannis e Rowe. Genoa poco incisivo. 15:52
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! GENOA-BOLOGNA 0-1! Rete di Ferguson al 35'. 15:49
45'+1'
Fuorigioco di Ekhator. 15:48
45'
Un minuto di recupero. 15:47
44'
Raddoppio di marcatura su Colombo, giudicato regolare da Maresca. 15:46
43'
Immobile esce dall'area di rigore e va alla conclusione, destro fuori misura. 15:45
41'
Corner per il Bologna. 15:43
40'
Triangolazione Odgaard-Immobile, chiude con un po' di apprensione la difesa di casa. 15:43
38'
Fischiato un fallo contro Colombo, spinta su Zortea. 15:42
37'
La formazione di Italiano prova a approfittare del momento, offensiva in area, tiro di Rowe murato. 15:39
35'
PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il capitano dei rossoblù emiliani. 15:40
35'
GOL! Genoa-BOLOGNA 0-1! Rete di Ferguson. Ospiti in vantaggio: Dominguez appoggia a Ferguson, destro da fuori area che tocca il palo e batte Bijlow.
ROWE AL TIRO! Questa volta l'inglese si mette in proprio, sinistro centrale, para Bijlow. 15:37
33'
Assist di Rowe per la testa di Dominguez, che non impatta per questione di centimetri. 15:35
32'
Conclusione di prima intenzione da parte di Freuler, la sfera esce addirittura in fallo laterale. 15:34
30'
Scocca la mezz'ora al ''Ferraris'', parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 15:32
29'
Strappo di Norton-Cuffy e cross, smanacciata di Skorupski. 15:31
27'
Martin prova la giocata al volo per i propri attaccanti, manca la precisione, blocca l'estremo difensore felsineo. 15:29
26'
Rowe si libera in area di Martin ma lo fa in maniera irregolare. 15:28
24'
Destro a giro di Dominguez, deviazione che facilita la presa di Bijlow. Buon momento per la squadra di Italiano. 15:26
23'
Traversone insidioso di Rowe, ancora Ferguson che non arriva alla deviazione aerea, Immobile a rimorchio non controlla e la sfera termina sul fondo. 15:26
22'
COLPO DI TESTA DI FERGUSON! Assist di Lykogiannis, inserimento del centrocampista scozzese che non inquadra lo specchio di porta. 15:24
21'
Malinteso tra Rowe e Zortea, rimessa laterale per la formazione di De Rossi. 15:23
19'
Calcio d'angolo per i padroni di casa. 15:21
17'
Proteste del Genoa! Dopo il tacco di Ekhator murato da Heggem, Vitinha subisce un colpo da Freuler: per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la massima punizione. 15:21
16'
Norton-Cuffy si propone a destra, cross a centro area respinto. 15:19
14'
Possesso palla degli ospiti, poi lancio profondo per Immobile, anticipato da Otoa. 15:17
12'
Offside di Immobile. 15:13
10'
Il Bologna opera un cross con Lykogiannis, svetta Vasquez in chiusura difensiva. 15:13
8'
Da queste prime battute si può osservare la posizione di Vitinha a raccordare centrocampo e attacco di casa. 15:11
7'
Sponda di Colombo per Ekhator, il quale lancia per Vitinha ma il filtrante è troppo profondo. 15:09
5'
Vasquez in attacco, controlla la sfera e rimette al centro, blocca Skorupski. 15:08
4'
Punizione di Martin, traversone allontanato di testa da Immobile. 15:07
2'
SINISTRO DI LYKOGIANNIS! Tiro dal limite che impegna Bijlow, pronto alla respinta. 15:05
1'
Subito contatto in area di rigore felsinea, Ekhator a terra dopo una leggera trattenuta di Lykogiannis: per Maresca è tutto regolare. 15:04
1'
INIZIA GENOA-BOLOGNA! Primo pallone giocato da Frendrup. 15:03
Squadre in campo agli ordini di Maresca: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo bianco. 14:58
Nel match d'andata, giocato lo scorso 20 settembre, vittoria felsinea per 2 a 1 siglata da Orsolini a tempo scaduto. 12:03
De Rossi è senza lo squalificato Ostigard, rimpiazzato da Otoa; novità Ekhator che va a irrobustire l'attacco con Vitinha e Colombo, a destra ritorna titolare Norton-Cuffy, in porta gioca Bijlow. Italiano cambia mezza squadra: Lykogiannis sostituisce Miranda, appiedato dal Giudice Sportivo, Immobile preferito a castro, Rowe e Dominguez scalzano Orsolini e Cambiaghi, tra i pali c'è Skorupski. 14:44
La gara tra Genoa e Bologna si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Bologna?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Bologna sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Genoa - Bologna?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Bologna?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Bologna?
La gara tra Genoa e Bologna si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Bologna?
I marcatori del Genoa sono stati Ruslan Malinovskyi al 62', Caleb Ekuban al 78', Junior Messias al 91' e Sebastian Otoa(A) (autogol) al 47' mentre i marcatori del Bologna sono stati Lewis Ferguson al 35'
PREPARTITA
Genoa - Bologna è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Bologna sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
99
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
12
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
14-01-2026
Serie A
Inter-Lecce 1-0
Attualmente il Genoa si trova 13° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Il Genoa ha segnato 25 gol e ne ha subiti 31; il Bologna ha segnato 32 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Bologna - Genoa si è giocata il 20 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Genoa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Cagliari e il Parma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Verona e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre Il Bologna ha incontrato la Fiorentina perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 7 gol.
Genoa e Bologna si sono affrontate 99 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 27 volte, il Bologna ha vinto 37 volte mentre i pareggi sono stati 35.
Genoa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna diventerà la nona squadra contro la quale il Genoa disputa almeno 100 partite in Serie A: 99 al momento, per un bilancio finora di 27 vittorie del Grifone, 35 pareggi e 37 sconfitte; inoltre, soltanto contro Lazio (147) e Torino (142) i liguri hanno segnato più gol che contro gli emiliani (125) nel massimo campionato.
Dopo quattro risultati utili di fila (2V, 2N) contro il Bologna in Serie A, il Genoa ha perso nel match di andata dello scorso settembre per 2-1 al Dall'Ara; la squadra ligure potrebbe subire una sconfitta in entrambe le sfide stagionali di un massimo torneo contro gli emiliani per la prima volta dal 2017/18.
Il Bologna ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due trasferte (1N, 1P) al Luigi Ferraris in Serie A, dopo che aveva vinto in cinque delle sei precedenti (1P) tra Genoa e Sampdoria; inoltre, dopo il pareggio (2-2) nell'ultima sfida contro il Grifone, gli emiliani potrebbero chiudere in parità due match consecutivi in questo stadio per la prima volta dal 2013/14 nel torneo (1-1 contro i blucerchiati e 0-0 contro i rossoblù).
Se considerassimo la classifica dall'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11ª giornata), il Genoa avrebbe ben sette posizioni in più nel tabellone rispetto a quella attuale (nono posto anziché 16˚), il quinto miglior attacco del campionato con 16 reti all'attivo (dietro a Inter, Milan, Como e Juventus, al pari di Fiorentina e Roma) e conterebbe ben nove marcatori differenti: meno soltanto di Roma e Juventus (10 ciascuna).
Il Genoa è imbattuto nelle quattro sfide (1V, 3N) disputate nel 2026 in Serie A. La squadra ligure potrebbe evitare la sconfitta nelle prime cinque partite di un anno solare nel massimo torneo per la terza volta negli ultimi 60 anni, dopo quelle del 2009 e 2024.
Dopo una serie di nove risultati utili di fila (6V, 3N), il Bologna ha perso cinque delle nove sfide successive di Serie A (1V, 3N), compresa l'ultima in ordine di tempo contro la Fiorentina; nel periodo (dai primi dello scorso dicembre), soltanto Pisa e Lecce hanno raccolto meno punti (quattro a testa) rispetto agli emiliani (sei, come il Sassuolo) nel massimo campionato.
Il Genoa è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di punizione nei cinque maggiori campionati europei in corso: sette, dei quali sei da indiretta e uno da diretta; al contrario, il Bologna è una delle tre formazioni a non avere ancora subito alcuna rete da questa situazione di gioco (sia diretta che indiretta) nella Serie A 2025/26, al pari di Milan e Torino.
Si affrontano la seconda squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggo in questo campionato (il Bologna con 11 al pari del Cagliari e meno soltanto del Milan primo con 13) e la seconda squadra che ha invece perso più punti una volta sopra nel punteggio (il Genoa con 17, meno solo dei 20 della Fiorentina).
Lorenzo Colombo ha esordito in Serie A contro il Bologna, il 18 luglio 2020, con il Milan. Il classe 2002 - che agli emiliani ha rifilato un gol a un anno esatto dal giorno in cui si disputerà la gara (25 gennaio 2025) - conta già cinque reti in questo campionato e potrebbe sia eguagliare il record personale di marcature in una singola stagione del torneo (sei nel 2024/25 in 37 match con l'Empoli), sia segnare per tre partite interne di fila per la prima volta nella competizione.
Riccardo Orsolini ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre sfide giocate contro il Genoa in Serie A; nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto tre calciatori italiani hanno segnato per più match consecutivi contro i liguri nel massimo torneo: Ciro Immobile (cinque gare di fila con la Lazio tra il 2019 e il 2022), Francesco Totti (quattro con la Roma tra il 2011 e il 2014) e Marco Di Vaio, proprio con il Bologna (quattro, tra il 1995 e il 2009).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: