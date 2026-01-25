Locatelli ora si abbassa molto per far partire l'azione della Juventus, praticamente in linea con Bremer.19:28
65'
Hojlund si lancia sul cross di Di Lorenzo, travolgendo Di Gregorio.19:24
64'
Errore di David, si lancia palla al piede Spinazzola che trova anche il cross: nessun compagno pronto alla deviazione.19:24
62'
Juventus che si mette a tre in difesa, con Cabal e Kostic da quinti di centrocampo.19:22
60'
Sostituzione JUVENTUS: esce Andrea Cambiaso, entra Filip Kostic.19:21
60'
Sostituzione JUVENTUS: esce Francisco Conceição, entra Juan Cabal.19:20
58'
Gutierrez prova a sorprendere Di Gregorio sul suo palo, palla a lato.19:18
56'
AMMONITO Kenan Yildiz. Il fsntasista abbatte Vergara al limite, punizione pericolosa per il Napoli.19:17
55'
HOJLUND! La punta controlla una ribattuta sul tiro di Spinazzola ma manda, anche per la pressione di Bremer, a lato.19:15
53'
David ci prova anche con il sinistro dal limite, palla ribattuta da Buongiorno.19:13
51'
Contropiede Juventus, Conceicao prova ad autolanciarsi, interviene Juan Jesus.19:11
49'
Napoli entrato in campo con altro temperamento, partenopei tutti in avanti.19:09
47'
DAVID! La punta si gira e conclude, attento Meret in due tempi.19:06
47'
Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.19:06
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05
Napoli che sta patendo molto le assenze e il pressing bianconero, partenopei mai veramente pericolosi, se non con tiri da fuori ben neutralizzati da Di Gregorio.18:50
Juventus che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di David, abile ad insaccare dopo il bel filtrante di Locatelli. Vecchia Signora che aveva in prexedenza trovato anche un palo con Thuram.18:49
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI JUVENTUS - NAPOLI! 1-0 il parziale.18:48
45'+2'
David a terra in area dopo un contatto con Meret, Mariani anche in questo caso lascia continuare.18:48
45'+1'
Accelerata di Thuram, il suo sinistro é messo in angolo da Juan Jesus.18:46
45'
Un minuto di recupero.18:45
44'
Reazione ora del Napoli, che sta chiudendo in avanti questo primo tempo.18:44
42'
Ci prova McTominay con il sinistro, lo chiude Locatelli.18:45
40'
Mariani va a valutare le condizioni della punta ex Atalanta, per ora il gioco riprenderá con la rimessa laterale. 18:40
39'
Hojlund a terra dopo un contatto in area con Bremer, proteste dei giocatori partenopei.18:39
37'
Napoli ora in confusione, molti i palloni persi dai partenopei sul pressing dei locali.18:37
35'
LOCATELLI! Conclusione potente dal limite, Meret blocca in due tempi!18:35
34'
AMMONITO Juan Jesus. Intervento duro su David, giallo per il difensore. 18:34
31'
Che sfida molto fisica tra Thuram e McTominay, alla fine ha la meglio il francese.18:32
29'
Cross tagliato di Gutierrez, attento Locatelli sul secondo palo.18:29
28'
Punizione battuta da McTominay che colpisce in pieno la folta barriera della Juventus.18:27
27'
Vergara steso da Thuram al limite, punizione da posizione pericolosa per i partenopei.18:26
25'
BUONGIORNO SALVA SULLA LINEA! Yildiz per Conceicao che calcia da due passi, ma il difensore a pochi centimetri dalla linea salva i suoi!18:25
24'
Juventus che rompe l'equilibrio del match, terzo gol nelle ultime quattro partite per David.18:25
22'
GOL! JUVENTUS - Napoli 1.-0! Rete di Jonathan David. Locatelli con un esterno trova la punta in area che vince il duello fisico con Juan Jesus e batte Meret.
Cross basso di Yildiz che taglia tutta l'area, nessun compagno trova la palla.18:23
21'
Possesso palla ora del Napoli, che fatica a trovare varchi contro l'ordinata difesa bianconera.18:20
20'
VERGARA! Sinistro strozzato del trequartista, facile la presa per Di Gregorio.18:21
19'
PALO DI THURAM! Destro a giro del centrocampista, conclusione che batte Meret ma trova il legno!18:19
17'
MCKENNIE! Cross di Cambiaso, colpo di testa del texano che manda a lato!18:17
16'
Napoli che sta guadagnando molti metri rispetto ad inizio gara, Juventus che fatica ora nel pressing.18:16
14'
CONCEICAO! Tiro cross del portoghese, palla che termina di poco a lato con Meret che non ci sarebbe arrivato.18:14
12'
Conclusione di Elmas che colpisce in pieno McKennie.18:11
11'
Angolo per il Napoli: Gutierrez al centro dopo lo scambio con Vergara, allontana McKennie.18:11
10'
Che rischio per Lobotka, che perde palla nella sua area: l'ex Celta Vigo recupera su Conceicao prima della conclusione del portoghese.18:10
8'
Napoli che sta cercando di limitare le sfuriate della Juventus con il possesso palla, gara che ha rallentato il ritmo.18:10
6'
Hojlund con un ottimo movimento spalle alla porta, ma errore in apertura su Spinazzola.18:07
5'
Cross basso di Yildiz, Lobotka costretto a spazzare: Juventus molto aggressiva.18:05
3'
Pressione molto alta della Juventus, Napoli che fatica ad imbastire la sua classica manovra.18:03
2'
Yildiz mette al centro, ma attento Hojlund a spazzare di testa sul primo palo.18:02
1'
Subito un angolo per la Juventus, partita forte giá dal primo tocco di centrocampo.18:01
1'
INIZIA JUVENTUS - NAPOLI! Primo pallone per i bianconeri.18:00
Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.17:36
Partita dei grandi ex, con i due allenatori, Spalletti e Conte, protagonisti di grandi successi con la maglia ora avversaria.17:46
Nelle ultime nove sfide di campionato, la Juventus ha vinto una sola volta contro il Napoli; i campani hanno vinto le due più recenti.17:35
Conte deve far fronte alle molte assenze, Meret in porta, Buongiorno centrale di difesa con Juan Jesus e Di Lorenzo; quinti di centrocampo Spinazzola e Gutierrez. Vergara dal primo minuto con Elmas, prima punta Hojlund.17:23
Spalletti schiera David in avanti con Yildiz, McKennie e Conceicao alle sue spalle; Locatelli con Thuram in mediana, Kalulu da terzino.17:22
La formazione del NAPOLI (3-4-2-1) Meret - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus - Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Vergara, Elmas - Hojlund.17:20
Sono ufficiali le formazioni del match: JUVENTUS (4-2-3-1), Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceicao, McKennie, Yildiz - David.17:19
Il Napoli di Conte viaggia a Torino per affrontare una Juventus reduce dalla sconfitta con il Cagliari ma comunque in ottima forma, partenopei che hanno vinto solo una delle ultime quattro.17:19
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Juventus - Napoli, il big match di questa 22a giornata di Serie A.17:16
PREPARTITA
Juventus - Napoli è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Napoli sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
193
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
31
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.0
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
15-01-2026
Serie A
Verona-Bologna 2-3
25-01-2026
Serie A
Juventus-Napoli 3-0
Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 42 punti (frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece il Napoli si trova 3° in classifica con 43 punti (frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). La Juventus ha segnato 35 gol e ne ha subiti 17; il Napoli ha segnato 31 gol e ne ha subiti 20. La partita di andata Napoli - Juventus si è giocata il 7 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa la Juventus ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Cagliari e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Parma e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Napoli vincendo 3-0 mentre Il Napoli ha incontrato il Sassuolo vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 6 gol.
Juventus e Napoli si sono affrontate 159 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 71 volte, il Napoli ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 49.
Juventus-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è la squadra contro cui il Napoli ha perso più partite in Serie A: 71 sulle 159 complessive (il 45%); 49 pareggi e 39 successi dei partenopei completano il quadro. Inoltre, contro nessuna avversaria i campani hanno incassato più reti che contro i bianconeri nella competizione (229 come contro l'Inter).
La Juventus ha vinto soltanto una delle ultime nove partite di Serie A (2N, 6P) giocate contro il Napoli - quella per 1-0 del dicembre 2023 - dopo che aveva conquistato la posta piena in cinque delle otto precedenti (3P). In particolare, i bianconeri sono stati sconfitti nelle due più recenti (entrambe 1-2) e potrebbero subire tre ko di fila contro i campani solo per la terza volta nel torneo, dopo quelle tra il 2009-11 e il 1986-87.
Il Napoli ha vinto soltanto due delle 14 trasferte (2N, 10P) giocate all'Allianz Stadium in Serie A, l'ultima per 1-0 nell'aprile 2023; in generale, Antonio Conte non ha mai espugnato da allenatore di una squadra avversaria il campo della Juventus nel massimo torneo: due sconfitte, entrambe con l'Inter, nel 2020 (2-0) e 2021 (3-2) e un pareggio nella sfida di andata dello scorso campionato (0-0), proprio al timone dei partenopei.
Dopo sei risultati utili di fila (5V, 1N), la Juventus ha perso nell'ultimo turno di campionato contro il Cagliari e non subisce due ko consecutivi nella competizione dalle ultime due gare della gestione di Igor Tudor lo scorso ottobre (contro Como e Lazio).
La Juventus è una delle due squadre, proprio insieme al Napoli, a non avere ancora perso nelle gare interne di questo campionato; i bianconeri sono imbattuti da ben 14 match tra le mura amiche (10V, 4N) e proprio l'avversaria di giornata, Napoli, è l'unica formazione, attualmente in Serie A, a vantare una striscia aperta più lunga (21) di gare casalinghe consecutive senza sconfitte nel massimo torneo rispetto a quella dei piemontesi.
Sette clean sheets per il Napoli nelle ultime 13 gare di campionato, dopo che aveva subito almeno un gol in ciascuna delle precedenti sei; nel periodo (dalla 9ª giornata), solo l'Inter ha fatto meglio (otto partite senza subire gol). Inoltre, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata nei due match più recenti e potrebbero non subire gol per tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato.
Il Napoli è la squadra che ha realizzato più gol in percentuale con i centrocampisti in questo campionato: il 48% (15 sui 31 totali), ovvero più del doppio di quelli segnati in percentuale dai pari ruolo della Juventus (22%, 7/32).
Juventus e Napoli tendono a dominare il gioco; quella bianconera e quella partenopea sono infatti rispettivamente la prima e la terza squadra per numero di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A: 330 i piemontesi e 311 i campani - in mezzo l'Inter con 323. Sono anche prima e terza (Juventus 5290 e Napoli 4749 - tra di loro l'Inter a 5113) per passaggi completati nella metà campo avversaria.
Dopo il gol nel match di andata, Kenan Yildiz potrebbe diventare il quinto giocatore della Juventus ad andare a segno in entrambi i match stagionali contro il Napoli nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Cristiano Ronaldo (2019/20), Alessandro Del Piero (2000/01), Darko Kovacevic (2000/01) e Fabrizio Ravanelli (1994/95). Inoltre, il fantasista turco, ha realizzato sette gol e quattro assist in 20 gare di questo torneo: esattamente lo stesso bottino della scorsa stagione in Serie A (7G+4A), ma in 35 presenze.
Dopo la doppietta firmata nella gara di andata lo scorso dicembre, Rasmus Højlund potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore del Napoli ad andare in gol in entrambe le sfide stagionali contro la Juventus nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo Marek Hamsík (nel 2009/10) e Lorenzo Insigne (nel 2020/21). Tuttavia, il danese è a secco di reti da cinque gare nel torneo e non rimane senza segnare per sei match consecutivi nella competizione dal periodo aprile-maggio 2023 (quando giocava nell'Atalanta).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: