Dopo un primo tempo di continui assalti della Roma, è il Milan a passare in vantaggio nella ripresa. De Winter stacca sul cross di Modric e sblocca il risultato. La Roma riprende ad attaccare e, su un cross di Celik, Bartesaghi tocca di braccio, Colombo concede il rigore. Dagli undici metri Pellegrini batte Maignan e pareggia, i giallorossi chiudono in attacco ma non riescono a scalfire la corazza rossonera
Primo cambio nella Roma: non ce la fa Koné, entra Pisilli22:06
57'
Problemi per la Roma, si è accasciato Kone, guaio muscolare per lui22:03
55'
Ammonito Athekame, trattenuta plateale su Wesley22:00
52'
Cross teso di Athekame, blocca in sicurezza Svilar21:58
51'
Ammonito Rabiot, intervento imprudente su Svilar21:56
50'
Primo vero squillo del Milan! Bartesaghi pesca Rabiot al centro, il francese incrocia col mancino e Svilar devia in corner!21:56
47'
Riparte da dove aveva finito la Roma: Malen si coordina dal limite, respinge la difesa rossonera21:53
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo"21:51
46'
Primo cambio nel Milan: esce Saelemaekers, entra Athekame21:51
La Roma produce azione a profusione contro un Milan alle corde, tuttavia la squadra di Gasperini sbatte sul muro rossonero e soprattutto su un enorme Mike Maignan, decisivo due volte su Malen e soprattutto su Celik nel finale. Primo tempo tranquillo per Svilar, vedremo se Allegri cambierà qualcosa per il secondo tempo21:39
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Dominio Roma fin qui, ma per ora si resta sullo 0-0!21:34
45'+1'
PARATA SENZA SENSO DI MAIGNAN! Cross basso di Cristante dalla destra, Celik gira di prima intenzione con potenza, il portiere francese allarga il braccio destro e salva tutto!21:34
45'
Un minuto di recupero21:31
43'
OCCASIONE ROMA! Prima Modric salva tutto sulla conclusione di Celik, l'azione prosegue e Soule approfitta di una dormita della difesa rossonera per scagliare il destro da dentro l'area, palla alta!21:31
42'
Gabbia prova a scavalcare la linea con un lancio lungo, Nkunku non ci arriva e Svilar fa sua la sfera21:29
39'
Mancini cerca centralmente Malen, l'attaccante olandese commette fallo su Ricci21:27
36'
Prova a guadagnare un po' di campo il Milan, il cross di Bartesaghi viene intercettato da Svilar21:24
33'
ANCORA MALEN! Soule pesca Malen sul centro sinistra all'interno dell'area, conclusione potente sul primo palo respinta da Maignan!21:20
31'
Continua a spingere la Roma, il Milan si chiude ma non riesce a superare la propria metà campo21:20
26'
Cristante cerca Malen in verticale, suggerimento troppo profondo che si perde sul fondo21:14
22'
Non riesce a trovare spazi per ripartire il Milan21:10
19'
ALTRA GRANDISSIMA OCCASIONE PER LA ROMA! N'Dicka, rimasto in avanti dopo un corner, con un tocco sotto libera Malen davanti a Maignan, l'olandese tutto solo manda fuori!21:07
18'
Soule carica il mancino dal limite, Tomori si oppone con il corpo21:05
16'
Fatica a risalire adesso il Milan, si fa sempre più alta la pressione della Roma21:04
14'
Malen! incornata sulla punizione di Dybala, palla a lato!21:01
12'
Spinge ancora la Roma! Soule penetra dalla sinistra, cross rasoterra a cercare Malen, uscita bassa di Maignan a respingere!21:00
8'
OCCASIONE ROMA! Azione prolungata dei giallorossi, Kone trova parecchio spazio al limite e cerca l'angolino alla sinistra di Maignan, il portiere francese respinge e blocca anche il successivo tap in di Malen!20:56
Risponde il Milan! Rabiot serve Saelemaekers sulla destra, il belga converge e calcia verso la porta, palla alta!20:50
1'
SUBITO MALEN! Kone pesca l'attaccante giallorosso, che controlla la sfera e incrocia con il mancino, blocca Maignan!20:48
SI PARTE! È iniziata ROMA-MILAN!20:47
Le scelte di Allegri: alla fine ce la fa Saelemaekers, il grande dubbio del tecnico rossonero alla vigilia. Lui e Bartesaghi gli esterni del 3-5-2- che vede in mediana il ritorno di Modric con l'irrinunciabile Rabiot e Ricci. In difesa non recupera Pavlovic, c'è De Winter a completare il reparto davanti a Maignan con Gabbia e Tomori. Davanti stringe i denti Leao, con lui c'è Nkunku, panchina per Pulisic19:50
Le scelte di Gasperini: ancora dal 1' il nuovo arrivato Malen, a suo supporto ci sono Dybala e Soulè. In mediana confermati Kone e Cristante, con Wesley e Celik a spingere sugli esterni. Davanti a Svilar ce la fa Mancini, uscito malconcio dalla gara di Europa League, con lui Ghilardi e N'Dicka19:49
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: i rossoneri rispondono con un 3-5-2: Maignan - Tomori, Gabbia, De Winter - Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi - Nkunku, Leao19:48
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi si schierano con un 3-4-2-1: Svilar - Mancini, N'Dicka, Ghilardi - Wesley, Kone, Cristante, Celik - Soulè, Dybala - Malen19:48
Dirigerà l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi M. e dal quarto ufficiale Zufferli. Al Var ci sono invece Di Bello e Abisso20:12
Ancora imbattuto il Milan dopo lo sciagurato esordio con la Cremonese. I rossoneri hanno conquistato 11 punti nelle prime gare del 2026, e lontano da San Siro la squadra di Allegri ha inanellato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque 20:18
Sono arrivate solo vittorie nel 2026 per la Roma in campionato, che ha vinto le ultime tre gare tutte per 2-0. I giallorossi all'Olimpico hanno vinto in Serie A cinque delle ultime sei sfide, uscendo sconfitti solo contro la Roma 20:15
Benvenuti alla diretta di Roma-Milan, gara valida per la 22° giornata del campionato di Serie A!20:10
PREPARTITA
Roma - Milan è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Milan sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
8
Falli fischiati
228
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
32
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
7.1
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 8 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
25-01-2026
Serie A
Roma-Milan 1-1
Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 43 punti (frutto di 14 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). La Roma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13; il Milan ha segnato 35 gol e ne ha subiti 17. La partita di andata Milan - Roma si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa la Roma ha fatto 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Torino e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, Como e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 1-1 mentre Il Milan ha incontrato il Lecce vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.
Roma e Milan si sono affrontate 181 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 46 volte, il Milan ha vinto 81 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Roma-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato.
La Roma ha perso nove delle ultime 16 partite (2V, 5N) giocate contro il Milan in Serie A, compreso il match di andata (0-1): tante sconfitte quante quelle subite dai capitolini contro i rossoneri nelle precedenti 34 gare di campionato; nel periodo (dal 2018), soltanto contro l'Atalanta i giallorossi hanno perso più confronti (10) che contro il Diavolo (nove appunto) nella competizione.
Il Milan ha perso l'ultimo match giocato all'Olimpico contro la Roma lo scorso maggio (3-1) e non subisce almeno due ko di fila contro le squadre capitoline in trasferta nel torneo dal 2012 (tre in quel caso, con Massimiliano Allegri, di cui due con la Lazio e una con i giallorossi).
Il Milan non perde da 20 partite di Serie A (13 successi e sette pareggi nel parziale): tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, soltanto il Bayern Monaco vanta una striscia attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte (27) rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri (20 appunto).
La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol; i giallorossi potrebbero infilare una serie di quattro successi consecutivi tenendo la porta inviolata nel parziale per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2013 (sette di fila in quel caso, sotto la gestione di Rudi Garcia).
Il Milan è la squadra che ha utilizzato il minor numero di sostituzioni in questo campionato: soltanto 78: almeno 13 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria e 21 in meno della Roma a quota 99. Nello scorso torneo i rossoneri chiusero al terzultimo posto per numero di sostituzioni complessive, facendone più soltanto di Juventus e Napoli.
Roma e Milan sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti rispetto alle prime 21 partite disputate lo scorso campionato: primi i giallorossi con +15 (42 v 27) - come il Como - e terzi i rossoneri con +12 (46 v 34).
Paulo Dybala ha preso parte a 13 gol (8G+5A) contro il Milan in Serie A (13 anche contro Sassuolo): meno solo delle partecipazioni collezionate contro l'Udinese (21) nel massimo torneo; tuttavia, l'argentino, a bersaglio nell'ultimo match di campionato sul campo del Torino, ha segnato tutte le ultime quattro reti in trasferta e non timbra il cartellino all'Olimpico da oltre un anno nel torneo, ovvero dal 22 dicembre 2024 contro il Parma (399 giorni alla data del match).
Donyell Malen ha trovato il gol contro il Torino al debutto in Serie A; nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto due giocatori hanno segnato in ciascuna delle loro prime due gare in assoluto in Serie A con la maglia della Roma: Sérgio Oliveira (nel gennaio 2022) e l'attuale tecnico dell'Inter, Cristian Chivu (nel settembre 2003).
Rafael Leão ha preso parte a otto gol (due reti e sei assist) contro la Roma in tutte le competizioni e soltanto contro la Lazio ha partecipato a più marcature (nove) con la maglia del Milan (a quota otto anche contro il Cagliari); in particolare, i sei passaggi vincenti contro i giallorossi rappresentano un record per il portoghese contro una singola avversaria in gare ufficiali.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: