Dopo un primo tempo di continui assalti della Roma, è il Milan a passare in vantaggio nella ripresa. De Winter stacca sul cross di Modric e sblocca il risultato. La Roma riprende ad attaccare e, su un cross di Celik, Bartesaghi tocca di braccio, Colombo concede il rigore. Dagli undici metri Pellegrini batte Maignan e pareggia, i giallorossi chiudono in attacco ma non riescono a scalfire la corazza rossonera

Sono arrivate solo vittorie nel 2026 per la Roma in campionato, che ha vinto le ultime tre gare tutte per 2-0. I giallorossi all'Olimpico hanno vinto in Serie A cinque delle ultime sei sfide, uscendo sconfitti solo contro la Roma 20:15

Ancora imbattuto il Milan dopo lo sciagurato esordio con la Cremonese. I rossoneri hanno conquistato 11 punti nelle prime gare del 2026, e lontano da San Siro la squadra di Allegri ha inanellato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque 20:18

Dirigerà l'incontro Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi M. e dal quarto ufficiale Zufferli. Al Var ci sono invece Di Bello e Abisso20:12

Le scelte di Gasperini: ancora dal 1' il nuovo arrivato Malen, a suo supporto ci sono Dybala e Soulè. In mediana confermati Kone e Cristante, con Wesley e Celik a spingere sugli esterni. Davanti a Svilar ce la fa Mancini, uscito malconcio dalla gara di Europa League, con lui Ghilardi e N'Dicka19:49

Le scelte di Allegri: alla fine ce la fa Saelemaekers, il grande dubbio del tecnico rossonero alla vigilia. Lui e Bartesaghi gli esterni del 3-5-2- che vede in mediana il ritorno di Modric con l'irrinunciabile Rabiot e Ricci. In difesa non recupera Pavlovic, c'è De Winter a completare il reparto davanti a Maignan con Gabbia e Tomori. Davanti stringe i denti Leao, con lui c'è Nkunku, panchina per Pulisic19:50

PREPARTITA

Roma - Milan è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Milan sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 8 Falli fischiati 228 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 32 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 8 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2 25-01-2026 Serie A Roma-Milan 1-1

Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 43 punti (frutto di 14 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta).

La Roma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13; il Milan ha segnato 35 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Milan - Roma si è giocata il 2 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Roma ha fatto 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Torino e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, Como e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Milan pareggiando 1-1 mentre Il Milan ha incontrato il Lecce vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.

Roma e Milan si sono affrontate 181 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 46 volte, il Milan ha vinto 81 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Roma-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato.

La Roma ha perso nove delle ultime 16 partite (2V, 5N) giocate contro il Milan in Serie A, compreso il match di andata (0-1): tante sconfitte quante quelle subite dai capitolini contro i rossoneri nelle precedenti 34 gare di campionato; nel periodo (dal 2018), soltanto contro l'Atalanta i giallorossi hanno perso più confronti (10) che contro il Diavolo (nove appunto) nella competizione.

Il Milan ha perso l'ultimo match giocato all'Olimpico contro la Roma lo scorso maggio (3-1) e non subisce almeno due ko di fila contro le squadre capitoline in trasferta nel torneo dal 2012 (tre in quel caso, con Massimiliano Allegri, di cui due con la Lazio e una con i giallorossi).

Il Milan non perde da 20 partite di Serie A (13 successi e sette pareggi nel parziale): tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, soltanto il Bayern Monaco vanta una striscia attualmente aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte (27) rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri (20 appunto).

La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol; i giallorossi potrebbero infilare una serie di quattro successi consecutivi tenendo la porta inviolata nel parziale per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2013 (sette di fila in quel caso, sotto la gestione di Rudi Garcia).

Il Milan è la squadra che ha utilizzato il minor numero di sostituzioni in questo campionato: soltanto 78: almeno 13 in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria e 21 in meno della Roma a quota 99. Nello scorso torneo i rossoneri chiusero al terzultimo posto per numero di sostituzioni complessive, facendone più soltanto di Juventus e Napoli.

Roma e Milan sono due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti rispetto alle prime 21 partite disputate lo scorso campionato: primi i giallorossi con +15 (42 v 27) - come il Como - e terzi i rossoneri con +12 (46 v 34).

Paulo Dybala ha preso parte a 13 gol (8G+5A) contro il Milan in Serie A (13 anche contro Sassuolo): meno solo delle partecipazioni collezionate contro l'Udinese (21) nel massimo torneo; tuttavia, l'argentino, a bersaglio nell'ultimo match di campionato sul campo del Torino, ha segnato tutte le ultime quattro reti in trasferta e non timbra il cartellino all'Olimpico da oltre un anno nel torneo, ovvero dal 22 dicembre 2024 contro il Parma (399 giorni alla data del match).

Donyell Malen ha trovato il gol contro il Torino al debutto in Serie A; nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto due giocatori hanno segnato in ciascuna delle loro prime due gare in assoluto in Serie A con la maglia della Roma: Sérgio Oliveira (nel gennaio 2022) e l'attuale tecnico dell'Inter, Cristian Chivu (nel settembre 2003).

Rafael Leão ha preso parte a otto gol (due reti e sei assist) contro la Roma in tutte le competizioni e soltanto contro la Lazio ha partecipato a più marcature (nove) con la maglia del Milan (a quota otto anche contro il Cagliari); in particolare, i sei passaggi vincenti contro i giallorossi rappresentano un record per il portoghese contro una singola avversaria in gare ufficiali.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: