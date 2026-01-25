Partita sbloccata in avvio grazie a Fadera e che vede il Sassuolo gestire nel primo tempo la gara, la Cremonese prova a farsi vedere con Vardy e Moro. Nella ripresa la squadra di casa rimane ordinata e compatta e riesce a contenere le avanzate della Cremonese.

PREPARTITA

Sassuolo - Cremonese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 12:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Cremonese sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 198 Fuorigioco 25 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 40 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 4.9 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

Attualmente il Sassuolo si trova 11° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte); invece la Cremonese si trova 13° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 24 gol e ne ha subiti 28; la Cremonese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Cremonese - Sassuolo si è giocata il 29 agosto 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa il Sassuolo ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, la Roma e il Napoli ottenendo 0 punti.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 1-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Verona pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol.

Sassuolo e Cremonese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 1 volta, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sassuolo-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle tre sfide tra Sassuolo e Cremonese in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, con cinque gol ciascuna.

Dopo il successo per 3-2 nel match d'andata dello scorso 29 agosto, il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Cremonese vince entrambe le sfide in una singola stagione di Serie A a partire dal Padova nel 1995/96.

Nessun pareggio nelle sei sfide in casa dei neroverdi tra Sassuolo e Cremonese tra Serie A, Serie B, Serie C (inclusa Lega Pro 2): tre vittorie per parte; l'ultimo confrontro al MAPEI Stadium tra le due formazioni in campionato è stato vinto dai grigiorossi (4-1 il 31 agosto 2024 in Serie B).

Nelle ultime 15 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A, la formazione ospitante è rimasta imbattuta ben 13 volte (7V, 6N) - l'ultimo successo della squadra in trasferta in questi confronti è arrivato lo scorso 3 maggio in Parma-Como 0-1.

Il Sassuolo è reduce da tre sconfitte di fila senza segnare in campionato (contro Juventus, Roma e Napoli), solo due volte i neroverdi sono rimasti a secco di gol in quattro partite di fila in Serie A: nel settembre 2014 e nel periodo tra dicembre 2013 e gennaio 2014 (quest'ultima è stata l'unica occasione in cui hanno perso quattro gare consecutive senza segnare nel massimo campionato).

Nell'anno solare 2026, il Sassuolo è sia la squadra che ha segnato meno gol (una sola rete in quattro match) sia una delle due formazioni ad aver guadagnato meno punti in Serie A (un solo punto ottenuto, al pari del Lecce).

La Cremonese non ha segnato nelle ultime quattro trasferte di campionato (1N, 3P); i grigorossi potrebbero restare senza reti all'attivo in cinque gare consecutive fuori casa per la prima volta in Serie A (quattro anche tra dicembre 1991 e febbraio 1992).

Solo l'Inter (otto) ha segnato più gol del Sassuolo (sei, al pari di Napoli e Como) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; viceversa, nessuna squadra ha subito più reti di Cremonese e Sassuolo nel primo quarto d'ora di gioco (cinque, al pari di altre quattro formazioni).

Andrea Pinamonti ha realizzato quattro gol in questo campionato, tutti però in trasferta: solo Nikola Krstovic ha segnato più reti (cinque) tra i giocatori ancora a secco di reti in partite casalinghe nel torneo in corso. L'ultima rete di Pinamonti al MAPEI Stadium in Serie A risale al 14 aprile 2024 in Sassuolo-Milan.

Sei degli ultimi otto gol di Federico Bonazzoli in Serie A sono arrivati in trasferta, tra cui quattro su cinque nel campionato in corso. In generale, dopo aver realizzato quattro gol nei suoi primi sei match in questa stagione di Serie A, il classe '97 ha trovato una sola rete nelle ultime 12 gare.

