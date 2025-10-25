2 gol nel 2° tempo fissano il risultato sull'1-1. La Cremonese passa in vantaggio al 78° minuto con la prima rete italiana di Jamie Vardy. Il gol del definitivo pareggio arriva al minuto 84 col bel tiro da fuori di Brescianini.
La Cremonese mantiene lo Zini inviolato. Con questo punto i giallorossi salgono a 11 punti e convalidano il 10° posto in classifica. Nel prossimo turno di campionato i grigiorossi saranno ospitati dal Genoa di Patrick Vieira.
4° pareggio consecutivo per l'Atalanta di Ivan Juric che sale a 12 punti all'8° posto in classifica. Nel corso della 9° giornata di campionato la Dea ospita alla New Balance Arena il Milan!
DEA VICINA AL PAREGGIO! Lookman va centralmente da Scamacca che, spalle alla porta, si gira e calcia addosso a Silvestri.22:26
82'
4° sostituzione Atalanta. Esce Marten de Roon ed entra Kamaldeen Sulemana.22:24
82'
3° sostituzione Atalanta. Esce Mario Pasalic ed entra Marco Brescianini.22:24
80'
Fatica a reagire l'Atalanta dopo il colpo dell'1-0 Cremonese.22:23
78'
GOOL!! CREMONESE-Atalanta 1-0!! Gol di Jamie Vardy!! Arriva il primo gol in Serie A di Jamie Vardy!!!! Zerbin calcia di potenza da posizione ottimale e trova l'opposizione di Carnesecchi. La palla arriva al limite dell'area piccola dove si avventa Vardy che la scaraventa sotto la traversa!
Intuizione di Zalewski che va in verticale per Scamacca che, da ottima posizione, calcia debolemnte tra le braccia di Silvestri. Arena ferma tutto per fuorigioco.22:19
75'
Fallo di Gianluca Scamacca che apre il braccio su Baschirotto. Ammonito.22:17
73'
3° sostituzione Cremonese. Esce Martín Payero ed entra Francesco Folino.22:15
72'
DE ROON A FIL DI PALO! Ci prova anche De Roon da fuori. La palla termina di pochissimo a lato.22:15
72'
DUELLO SAMARDZIC-SILVESTRI! Silvestri vince ancora il duello con il centrocampista serbo che calcia violentemente dal limite con mancino. La conclusione arriva vicinissima al palo con Silvestri che scende velocemente e mette in corner!22:14
70'
Zalewski mette un buon cross dalla sinistra sul secondo palo. Scamacca non trova la deviazione vincente. Calcio d'angolo per i nerazzurri.22:12
68'
Taglio sul primo palo di Scamacca che devia un cross dalla destra mandando a lato.22:10
66'
Ripartenza Atalanta. Lookman conduce pallone non ostacolato. Palla a Samardzic che va col mancino dal limite ma manda alto.22:08
64'
Scende centralmente Hien e serve benissimo Lookman che prepara palla sul destro e calcia. Terracciano si getta a terra e devia in angolo la conclusione diretta in porta.22:06
62'
Cross di Bellanova dalla destra. Lookman va a terra sul contatto con Barbieri. Leggere proteste dei giocatori orobici, lascia correre Arena.22:04
61'
2° sostituzione Cremonese. Esce Mikayil Faye ed entra Matteo Bianchetti.22:02
60'
SILVESTRI IN ANGOLO! Samardzic va col mancino dalla destra sul primo palo. Silvestri si distente e si rifugia in corner.22:02
59'
Altro tentativo di incursione di Lookman che parte nuovamente da destra per accentrarsi. Murato al momento del tiro.22:01
58'
2° sostituzione Atalanta. Esce Charles De Ketelaere ed entra Lazar Samardzic.22:00
58'
1° sostituzione Atalanta. Esce Nikola Krstovic ed entra Gianluca Scamacca.22:00
56'
Jamie Vardy salta Carnesecchi e deposita in fondo alla rete. Fuorigioco evidente dell'attaccante inglese.21:57
54'
Lookman si accentra da sinistra e prova il destro a giro. Palla lontana dallo specchio della porta.21:55
51'
Jamie Vardy ammonito per un fallo su Zalewski.21:52
50'
Azione d'attacco confusa dell'Atalanta con gli attaccanti che peccano di personalità e nessuno va al tiro. La palla, respinta dalla difesa, finisce in rimessa laterale.21:52
49'
Pasalic mette il cross dalla sinistra. Krstovic anticipato e la palla arriva a Lookman che, sempre da sinistra, rimette palla al centro. Blocca facilmente Silvestri.21:51
48'
Punizione da destra non sfruttata dalla Cremonese. Palla facile per Carnesecchi.21:49
46'
1° sostituzione Cremonese. Esce Antonio Sanabria ed entra Jeremy Sarmiento.21:47
46'
SI RIPARTE! Possesso palla Cremonese.21:47
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.21:33
Il primo tempo finisce con una potenziale occasione non sfruttata da Lookman. Partita a tratti bloccata ma non sono mancate le occasioni da gol.21:33
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Cremonese-Atalanta 0-021:32
45'
1 minuto di recupero.21:32
45'
SPRECA DE KETELAERE! De Ketelaere, completamente solo a centro area, colpisce di testa mandando la palla tra le braccia di Silvestri.21:32
42'
Calcio d'angolo Atalanta. Silvestri blocca in 2 tempi.21:28
41'
Fase bloccata della partita. Le squadre non prendono iniziativa.21:28
38'
Percussione centrale di De Ketelaere che porta palla senza decidere se servire un compagno o se andare al tiro. Faye rinviene sul trequartista belga e manda fuori il pallone.21:24
34'
TIRO-CROSS DI ZERBIN! Carnesecchi attentissimo a respingere un tiro-cross di Zerbin dalla destra diretto in porta.21:21
32'
Floriani Mussolini dalla distanza. Palla larghissima.21:18
31'
Occasione per Baschirotto che colpisce di testa da centro area col pallone che finisce alto sopra la traversa.21:17
28'
Terracciano colpisce di testa sugli sviluppi di un corner. Palla a lato.21:14
27'
BARBIERI DA FUORI!! Ribaltamenti continui. La Cremonese si porta avanti e Barbieri chiude l'azione costringendo Carnesecchi al volo plastico sul suo palo.21:13
23'
ANCORA ATALANTA! Cross dalla sinistra che attraversa tutta l'area di rigore. Bellanova raccoglie e rimette al centro dove Krstovic frusta con la testa verso la porta trovando il salvataggio davanti alla porta di Baschirotto.21:10
19'
CONTROPIEDE CREMONESE! Ribaltano il fronte i grigiorossi. Cross da destra perfetto per Vardy che viene anticipato di un soffio da Hien.21:06
18'
OCCASIONE ATALANTA! Azione bellissima degli orobici. Palla dentro per De Ketelaere che si trova in ottima occasione per concludere ma pecca d'altruismo e cerca l'extra-pass al centro per Krstovic. La difesa chiude in corner!21:04
16'
Romano Floriani Mussolini è il primo ammonito del match. Vistosa la trattenuta su De Ketelaere.21:02
15'
De Ketelaere prova a sfondare dalla destra ma sono troppi gli uomi da saltare. Posseso Cremonese.21:01
12'
Possesso palla Cremonese al limite dell'area avversaria. Copre bene la difesa bergamasca.20:58
9'
Ottima difesa di Ceccherini su Ederson sulla linea di fondo. Angolo per la Dea.20:56
7'
Si spinge in avanti la Cremonese. Floriani Mussolini viene servito sulla sinistra e va al cross. Palla respinta dalla difesa, arriva Zerbin che conclude fuori misura.20:53
5'
Azione avvlolgente dell'Atalanta che muove palla ancora con Krstovic e De Ketelaere. La palla arriva al limite da Pasalic che prova la conclusione che viene rimpallata ed esce in rinvio dal fondo per la Cremonese.20:51
2'
Prima iniziativa della Dea. Krstovic serve De Ketelaere sulla destra che va subito al cross col mancino che termina fuori oltre il secondo palo.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Arena e l'Atalanta muove il primo pallone della partita.20:46
FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE. 3-5-2. Silvestri; Baschirotto, Faye, Terracciano; Barbieri, Payero, Floriani Mussolini, Zerbin, Vandeputte; Vardy, Sanabria.20:36
2 infortunati per parte. Nicola dovrà rinunciare a Grassi e Collocolo, mentre Juric non avrà a disposizione Bakker e Scalvini.18:12
I PRECEDENTI. I precedenti fra Cremonese e Atalanta in campionato sono 36 con un bilancio leggermente favorevole ai bergamaschi: 13 vittorie a 12 e 11 pareggi. La Cremonese però non batte i cugini dal 1993-1994 (2-0 con gol di Maspero e autorete di Montero).18:11
Il direttore di gara designato èi il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.I suoi assistenti saranno Domenico Palermo e Alessandro Cipressa. IV ufficiale Matteo Marcenaro. VAR e suo assistente saranno Gianluca Aureliano e Fabio Maresca.18:09
Solo 1 gol segnato dall'Atalanta negli ultimi 3 impegni stagionali. La Dea non vince in Serie A dalla 4° giornata quando ha avuto la meglio per 3-0 contro il Torino, da li in poi sono arrivati 3 pareggio contro Juventus, Como e Lazio. Gli orobici, con 11 punti, si trovano al 9° posto in classifica.18:07
Avvio di stagione decisamente positivo per la Cremonese che ha conosciuto la sconfitta solo contro l'Inter di Chivu e che nell'ultima giornata ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese. I grigiorossi occupano l'11° posizione in classfica in virtù dei 10 punti conquistati finora.18:04
Siamo allo Stadio Giovanni Zini! La Cremonese di Davide Nicola ospita l'Atalanta di Ivan Juric.18:01
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Atalanta, gara valida per l'8° giornata di Serie A.18:00
Stadio: Giovanni Zini Città: Cremona Capienza: 14834 spettatori
La gara tra Cremonese e Atalanta si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 20:45
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Atalanta sarà Gianluca Aureliano
La partita si gioca a Cremona
Stadio Giovanni Zini
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Filippo Terracciano con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol
La gara tra Cremonese e Atalanta si è conclusa con il risultato di 1-1
Il marcatore Cremonese è stato Jamie Vardy al 78' mentre il marcatore dell'Atalanta è stato Marco Brescianini al 84'
Cremonese - Atalanta è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Atalanta sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Partite dirette
3
Falli fischiati
70
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
8
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
8.7
Serie A: 3 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Milan-Bari 2-0
24-08-2025
Serie A
Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025
Serie A
Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025
Serie B
Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025
Serie A
Udinese-Cagliari 1-1
Attualmente la Cremonese si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte). La Cremonese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; l'Atalanta ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Cremonese ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Inter e l'Udines ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, Como e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Lazio pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Baschirotto con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.
Cremonese e Atalanta si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 1 volta, l'Atalanta ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Cremonese-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta ha pareggiato sette delle dodici partite di Serie A contro la Cremonese (4V, 1N), il 58% degli incontri, la percentuale più alta di pareggi per i bergamaschi rispetto a qualsiasi avversaria presente in questo campionato. In generale, comunque, i grigiorossi solo una volta in questi 12 confronti hanno battuto la Dea nel massimo torneo: 2-0 in casa il 6 febbraio 1994, con autorete di Montero e gol di Maspero.
Considerando tutte le competizioni, l'Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto trasferte con la Cremonese (2N, 1P), dopo che nelle precedenti 12 la squadra bergamasca non aveva ottenuto nemmeno un successo fuori casa contro i grigiorossi (6N, 6P).
La Cremonese ha perso solo una delle sette partite di Serie A (2V, 4N) in questa stagione, suo nuovo primato nel massimo torneo; prima del 2025/26, infatti, aveva sempre subito almeno tre sconfitte nelle prime otto gare di campionato (il record precedente, con tre ko nei primi otto turni, risaliva al 1993/94).
La Cremonese è imbattuta in casa da 10 partite (4V, 6N) tra Serie A e Serie B, includendo playoff; da marzo in avanti, escluse le neopromosse dalla Serie C, solo i grigiorossi e il Napoli (8V, 2N) sono rimasti imbattuti in gare casalinghe tra le due competizioni.
L'Atalanta è, con il Bayern Monaco, una delle due squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei in corso; tuttavia, è seconda solo al Celta Vigo (sette) per numero di pareggi (cinque), al pari di Elche e Rennes.
Nel 2025 l'Atalanta ha conquistato 27 punti in Serie A in trasferta (8V, 3N, 1P), meno solo della Roma (32); inoltre, tra le squadre che hanno militato nel massimo campionato in entrambe le stagioni, è quella che ha concesso meno reti fuori casa nel periodo (sei).
Nonostante sia ultima in Serie A per recuperi offensivi totali (20), la Cremonese ha segnato due gol in questa situazione di gioco, meno solamente dell'Inter (tre reti, ma da 50 recuperi offensivi totali).
In questa stagione di Serie A, l'Atalanta ha registrato 22 sequenze su azione di almeno dieci passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area di rigore, meno solo dell'Inter (37); la Cremonese, invece, conta quattro di queste sequenze, come l'Hellas Verona e più solo della Fiorentina (tre).
Jari Vandeputte ha fornito tre assist in questa Serie A, tutti da cross e due dei quali per un gol di Filippo Terracciano; l'esterno della Cremonese ha servito 17 passaggi vincenti tra Serie A e Serie B (includendo playoff) a partire dalla scorsa stagione (otto di questi da cross), più di qualsiasi altro giocatore considerando le due competizioni.
Nelle sue sei trasferte di Serie A contro squadre neopromosse Nikola Krstovic è stato direttamente coinvolto in cinque reti, grazie a tre gol e due passaggi vincenti; in particolare tre di queste partecipazioni attive (una rete, due assist) sono arrivate nella partita più recente tra quelle di questo tipo, il 31 gennaio 2025 contro il Parma.
