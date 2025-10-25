Avvio di stagione decisamente positivo per la Cremonese che ha conosciuto la sconfitta solo contro l'Inter di Chivu e che nell'ultima giornata ha pareggiato 1-1 contro l'Udinese. I grigiorossi occupano l'11° posizione in classfica in virtù dei 10 punti conquistati finora.18:04

Solo 1 gol segnato dall'Atalanta negli ultimi 3 impegni stagionali. La Dea non vince in Serie A dalla 4° giornata quando ha avuto la meglio per 3-0 contro il Torino, da li in poi sono arrivati 3 pareggio contro Juventus, Como e Lazio. Gli orobici, con 11 punti, si trovano al 9° posto in classifica.18:07

Il direttore di gara designato èi il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco.I suoi assistenti saranno Domenico Palermo e Alessandro Cipressa. IV ufficiale Matteo Marcenaro. VAR e suo assistente saranno Gianluca Aureliano e Fabio Maresca.18:09

I PRECEDENTI. I precedenti fra Cremonese e Atalanta in campionato sono 36 con un bilancio leggermente favorevole ai bergamaschi: 13 vittorie a 12 e 11 pareggi. La Cremonese però non batte i cugini dal 1993-1994 (2-0 con gol di Maspero e autorete di Montero).18:11

2 infortunati per parte. Nicola dovrà rinunciare a Grassi e Collocolo, mentre Juric non avrà a disposizione Bakker e Scalvini.18:12

Scende centralmente Hien e serve benissimo Lookman che prepara palla sul destro e calcia. Terracciano si getta a terra e devia in angolo la conclusione diretta in porta.22:06

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 70 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1

Attualmente la Cremonese si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Atalanta si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; l'Atalanta ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Cremonese ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, l'Inter e l'Udines ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, Como e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese pareggiando 1-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Lazio pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Baschirotto con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.

Cremonese e Atalanta si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 1 volta, l'Atalanta ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Cremonese-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha pareggiato sette delle dodici partite di Serie A contro la Cremonese (4V, 1N), il 58% degli incontri, la percentuale più alta di pareggi per i bergamaschi rispetto a qualsiasi avversaria presente in questo campionato. In generale, comunque, i grigiorossi solo una volta in questi 12 confronti hanno battuto la Dea nel massimo torneo: 2-0 in casa il 6 febbraio 1994, con autorete di Montero e gol di Maspero.

Considerando tutte le competizioni, l'Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto trasferte con la Cremonese (2N, 1P), dopo che nelle precedenti 12 la squadra bergamasca non aveva ottenuto nemmeno un successo fuori casa contro i grigiorossi (6N, 6P).

La Cremonese ha perso solo una delle sette partite di Serie A (2V, 4N) in questa stagione, suo nuovo primato nel massimo torneo; prima del 2025/26, infatti, aveva sempre subito almeno tre sconfitte nelle prime otto gare di campionato (il record precedente, con tre ko nei primi otto turni, risaliva al 1993/94).

La Cremonese è imbattuta in casa da 10 partite (4V, 6N) tra Serie A e Serie B, includendo playoff; da marzo in avanti, escluse le neopromosse dalla Serie C, solo i grigiorossi e il Napoli (8V, 2N) sono rimasti imbattuti in gare casalinghe tra le due competizioni.

L'Atalanta è, con il Bayern Monaco, una delle due squadre ancora imbattute nei cinque maggiori campionati europei in corso; tuttavia, è seconda solo al Celta Vigo (sette) per numero di pareggi (cinque), al pari di Elche e Rennes.

Nel 2025 l'Atalanta ha conquistato 27 punti in Serie A in trasferta (8V, 3N, 1P), meno solo della Roma (32); inoltre, tra le squadre che hanno militato nel massimo campionato in entrambe le stagioni, è quella che ha concesso meno reti fuori casa nel periodo (sei).

Nonostante sia ultima in Serie A per recuperi offensivi totali (20), la Cremonese ha segnato due gol in questa situazione di gioco, meno solamente dell'Inter (tre reti, ma da 50 recuperi offensivi totali).

In questa stagione di Serie A, l'Atalanta ha registrato 22 sequenze su azione di almeno dieci passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area di rigore, meno solo dell'Inter (37); la Cremonese, invece, conta quattro di queste sequenze, come l'Hellas Verona e più solo della Fiorentina (tre).

Jari Vandeputte ha fornito tre assist in questa Serie A, tutti da cross e due dei quali per un gol di Filippo Terracciano; l'esterno della Cremonese ha servito 17 passaggi vincenti tra Serie A e Serie B (includendo playoff) a partire dalla scorsa stagione (otto di questi da cross), più di qualsiasi altro giocatore considerando le due competizioni.

Nelle sue sei trasferte di Serie A contro squadre neopromosse Nikola Krstovic è stato direttamente coinvolto in cinque reti, grazie a tre gol e due passaggi vincenti; in particolare tre di queste partecipazioni attive (una rete, due assist) sono arrivate nella partita più recente tra quelle di questo tipo, il 31 gennaio 2025 contro il Parma.

