Il Napoli rialza la testa e mette in cassaforte tre punti fondamentali. La squadra di Conte chiude avanti il primo tempo grazie al rigore di De Bruyne, uscito subito dopo per infortunio. L'Inter colpisce due legni e continua ad attaccare nella ripresa, il Napoli però trova il raddoppio con un gran tiro di McTominay. I nerazzurri riaprono la gara con il rigore trasformato da Calhanoglu (mano di Buongiorno), pochi minuti dopo però arriva il sigillo di Anguissa che di fatto chiude il match
Napoli momentaneamente in cima alla classifica, l'Inter cade dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Champions
RIGORE PERL'INTER! Dopo l'on field review Mariani assegna il penalty!19:23
57'
MARIANI AL VAR! Il direttore viene richiamato al monitor per visionare l'episodio19:22
56'
Protesta l'Inter per un possibile tocco di mano di Buongiorno sul colpo di testa di Lautaro19:22
54'
GOL! NAPOLI-Inter 2-0! Rete di McTominay! Ripartenza fulminea del Napoli, Spinazzola lancia in verticale per McTominay che lascia rimbalzare il pallone al limite dell'area e conclude al volo incrociando il pallone sul secondo palo! Grandissimo gol dello scozzese!
Azione insistita dell'Inter che staziona al limite dell'area del Napoli senza trovare varchi19:16
48'
Subito in avanti l'Inter, Zielinski appoggia per Calhanoglu che dalla lunetta calcia alto19:13
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:10
Oltre a De Bruyne, c'è stato un altro infortunio nel corso del primo tempo. Nel causare il rigore infatti, si è fatto male anche Mkhitaryan, sostituito dall'ex di turno Zielinski18:58
Gara molto intensa al Maradona. L'Inter crea di più e già in avvio con Calhanoglu e Lautaro mette paura a Milinkovic Savic. Il Napoli passa in vantaggio a cavallo della mezz'ora di gioco grazie al contestato rigore concesso da Mariani, dagli undici metri non sbaglia De Bruyne che però si fa male calciando ed esce zoppicando. I nerazzurri continuano a spingere e colpiscono due legni prima con Bastoni e poi con Dumfries e vanno più volte a centimetri dal pareggio. Gara apertissima che si preannuncia infuocata nella ripresa18:57
45'+7'
FINE PRIMO TEMPO! Napoli avanti all'intervallo!18:53
45'+6'
Ammonito Gilmour, fallo su Dumfries18:53
45'+3'
ALTRO LEGNO DELL'INTER! Dumfries di testa impatta sul cross di Bastoni e scheggia il palo alla destra di Milinkovic Savic!18:51
45'+2'
DOPPIA OCCASIONE INTER! Prima Milinkovic Savic neutralizza in tuffo il tiro al volo dal limite di Calhanoglu, sul proseguimento dell'azione Lautaro gira di prima intenzione il cross di Dumfries con la palla che sfiora il palo!18:49
45'
Sei minuti di recupero18:46
43'
Ammonito Di Lorenzo18:53
41'
TRAVERSA INTER! Bastoni riesce ancora a saltare sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, la sua incornata si infrange all'incrocio dei pali!18:43
38'
Cross profondo di Dimarco per Dumfries che non ci arriva per pochissimo18:40
37'
Primo cambio nel Napoli: esce De Bruyne, entra Olivera18:38
34'
Subito dopo il rigore De Bruyne si è infortunato. Il belga quasi in lacrime consolato dai compagni e anche da Sommer. Per lui probabile guaio muscolare, adesso viene accompagnato fuori dal campo dai sanitari del Napoli18:36
33'
GOL! NAPOLI-Inter 1-0! Rete di De Bruyne! Infallibile l'ex City dagli undici metri, tiro potente a incrociare, Sommer intuisce ma non può nulla!
Primo cambio nell'Inter: si è fatto male Mkhitaryan, al suo posto entra Zielinski18:33
31'
Lungo check del Var, il rigore però è confermato. Pronto De Bruyne18:32
29'
RIGORE PER IL NAPOLI! Anguissa di tacco libera Di Lorenzo che va giù nel contatto con Mkhitaryan. Marani con un po' di ritardo concede il penalty!18:31
28'
Avanza palla al piede Politano e cerca l'imbucata per Neres, buona chiusura di Dumfries18:29
25'
Bonny tenta l'acrobazia in rovesciata, soluzione molto complicata che non trova fortuna18:26
23'
Juan Jesus in tuffo allontana il cross dalla sinistra di Dimarco18:24
21'
Anguissa serve orizzontalmente Gilmour al limite dell'area, lo scozzese strozza troppo il diagonale e non trova lo specchio18:23
18'
Rimane a terra Politano, che sembra comunque in grado di continuare18:22
15'
OCCASIONE INTER! Sbaglia il controllo Spinazzola, Barella interviene e la palla carambola tra i piedi di Lautaro solo davanti a Milinkovic. Il portiere del Napoli è bravo a chiudere lo specchio al capitano nerazzurro!18:18
13'
Lampo di Calhanoglu! Il turco carica il destro da fuori e manda di poco a lato!18:15
9'
Dalla bandierina Bastoni stacca sul primo palo colpendo la sfera all'indietro, palla fuori non di molto18:11
8'
Si sovrappone Dimarco sull'ottima giocata di Lautaro Martinez, il cross del laterale nerazzurro viene messo in corner dal colpo di testa di Juan Jesus18:10
5'
Politano punta la fascia destra e cerca il cross al centro, troppo profondo per trovare compagni ben appostati18:07
3'
Pressione alta del Napoli sul possesso dell'Inter, Sommer rischia qualcosa ma riesce a liberare18:05
SI PARTE! È iniziata Napoli-Inter!18:02
Le scelte di Chivu: qualche cambiamento di formazione dopo la vittoriosa trasferta europea. Davanti a Sommer si rivede Akanji con Acerbi e Bastoni, in mediana tornano tutti i titolari (Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan) così come sugli esterni dove giocheranno Dumfries e Dimarco. Ancora ai box Thuram, confermatissimo allora Bonny in coppia con Lautaro Martinez12:19
Le scelte di Conte: non recupera Hojlund, attacco affidato a David Neres, che vince il ballottaggio con Lucca e agirà come falso nueve. In porta si è fermato Meret, confermato allora Milinkovic Savic con la coppia Juan Jesus - Buongiorno davanti a sé. Di Lorenzo e Spinazzola sono gli esterni, senza Lobotka tocca ancora a Gilmour agire da vertice basso mentre nessuna sorpresa nel resto dello schieramento con Politano e McTominay larghi e Anguissa e De Bruyne in mezzo17:00
FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri rispondono con il classico 3-5-2: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Bonny12:12
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: i padroni di casa si schierano con un 4-1-4-1: Milinkovic Savic - Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola - Gilmour - Politano, De Bruyne, Zambo Aguissa, McTominay - Neres17:01
La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini e dal quarto ufficiale Ayroldi. In sala Var ci sono invece Marini e Pezzuto12:08
Morale diametralmente opposto nel fortino nerazzurro, reduce da sette vittorie consecutive tra campionato e Champions. La vincente della sfida di questa sera approderà, complice lo stop del Milan, in vetta alla classifica in attesa della sfida della Roma impegnata domani al Mapei contro il Sassuolo12:06
Momento delicato in casa partenopea dopo la pesante sconfitta in Champions League che ha fatto seguito a quella inaspettata di una settimana fa in campionato all'Olimpico Grande Torino. La squadra di Antonio Conte necessita di un pronto riscatto nello scontro diretto con l'Inter, il tecnico salentino però deve fare i conti con alcune assenze pesanti12:03
Benvenuti alla diretta di Napoli-Inter, gara valida per l'8' giornata del campionato di Serie A!12:01
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori12:01
La gara tra Napoli e Inter si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Napoli - Inter?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Inter sarà Valerio Marini
Dove si gioca Napoli - Inter?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Inter?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Ange-Yoan Bonny con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Inter?
La gara tra Napoli e Inter si è conclusa con il risultato di 3-1
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Inter?
I marcatori del Napoli sono stati Kevin De Bruyne al 33', Scott McTominay al 54' e Frank Anguissa al 66' mentre il marcatore dell'Inter è stato Hakan Çalhanoglu al 59'
PREPARTITA
Napoli - Inter è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Inter sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
6.8
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Inter si trova 4° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Napoli ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8; l'Inter ha segnato 19 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Napoli ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Torino e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Cremonese e la Roma ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita l'Inter vincendo 3-1 mentre L'Inter ha incontrato la Roma vincendo 0-1.
Napoli e Inter si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 47 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Napoli-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli e l'Inter hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 tutte le ultime tre sfide in Serie A, tanti pareggi quanti nelle precedenti 12 partite (due vittorie per il Napoli e sette per l'Inter nel parziale considerato); le due squadre non hanno mai diviso la posta in palio per quattro incontri consecutivi nella competizione.
Il Napoli ha vinto 38 partite casalinghe contro l'Inter in Serie A (22N, 19P): almeno tre successi in più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo campionato. Nelle ultime sei sfide di campionato in casa dei campani, però, gli Azzurri hanno vinto solo una volta (3-1 il 21 maggio 2023, 3N, 2P).
Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite in Serie A (1V), tante quante nelle 31 precedenti (20V, 9N); in generale, i partenopei, che contano già due sconfitte in questo campionato, potrebbero arrivare a tre sconfitte nelle prime otto giornate di Serie A per la prima volta dalla stagione 2009/10 (quattro in quel caso).
Il Napoli è imbattuto in Serie A in casa dalla sconfitta contro Lazio dell'8 dicembre 2024 e da allora ha ottenuto 11 vittorie interne (su 14 partite giocate), inclusi i successi nelle prime tre gare di questo campionato; i partenopei potrebbero vincere le prime quattro gare casalinghe stagionali di Serie A per due anni di fila per la seconda volta nella loro storia dopo il 1965/66-1966/67.
Dopo aver perso due partite di Serie A con Udinese e Juventus tra agosto e settembre, l'Inter ha vinto le ultime quattro gare di campionato; tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei, solo il Bayern Monaco (sette) e il Marsiglia (cinque) vantano una striscia di successi più lunga nei tornei in corso rispetto ai nerazzurri (quattro, come lo Stoccarda).
Dall’inizio della scorsa Serie A, l’Inter ha collezionato 12 clean sheets in trasferta, inclusi quattro nelle ultime cinque gare esterne; nessuna formazione dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio nello stesso periodo (12 anche l'Atalanta).
L'Inter è la squadra che in questa Serie A ha effettuato il maggior numero di conclusioni (14) e ha segnato il maggior numero di gol (tre) a seguito di un recupero offensivo in azione di pressing. Il Napoli, pur tirando otto volte, non ha ancora realizzato un gol a seguito di questa situazione di gioco nel torneo.
L'Inter ha segnato cinque gol di testa in questo campionato, record condiviso con Barcellona, Chelsea e Arsenal nei cinque maggiori campionati europei; anche nella passata stagione i nerazzurri terminarono al primo posto in questa classifica, con 16 marcature di testa. Il Napoli, però, non subisce gol con questo fondamentale dall'11 maggio 2025 contro il Genoa (unica rete subita di testa dagli Azzurri considerando i tornei 24/25 e 25/26).
Matteo Politano, che con la maglia dell'Inter ha disputato 47 partite e segnato cinque gol in Serie A, ha realizzato tre reti contro i nerazzurri, facendo meglio solo contro Milan (sei), Genoa (cinque) e Fiorentina (quattro); l'esterno dei partenopei, tuttavia, non segna da 15 incontri di campionato e non fa peggio da una serie di 18 gare a secco tra ottobre 2022 e maggio 2023.
Ange-Yoan Bonny, con due gol e tre assist, è stato direttamente coinvolto in tutti gli ultimi cinque gol dell'Inter in Serie A; l'ultimo calciatore dei nerazzurri a partecipare ad almeno altrettante reti di fila della propria squadra in campionato è stato Romelu Lukaku tra marzo e aprile 2023 (sette, tre reti e quattro passaggi vincenti per lui).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: