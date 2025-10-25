Finisce con un pareggio senza reti la sfida tra Parma e Como. È la squadra di casa ad andare più vicina al gol, nel primo tempo con una traversa colpita da Cutrone e nella ripresa con Delprato. Il Como tiene molto il possesso del pallone, ma non riesce mai a rendersi veramente pericoloso.
Un punto a testa che porta il Como a quota 13, mentre il Parma a 7 lunghezze. Nel prossimo turno, l'infrasettimanale, gli emiliani faranno visita alla Roma, mentre i lariani ospiteranno il Verona.
90'+5'
Fine partita: PARMA - COMO 0-0.16:55
90'+5'
Baturina pennella in area per Douvikas, conclusione al volo dell'attaccante, palla alta sopra la traversa.16:54
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.16:50
90'
Nel Parma entra Djuric per Cutrone.16:49
85'
Cross di Smolcic dalla fascia destra, Douvikas schiccia di testa, Suzuki blocca sicuro.16:44
81'
DELPRATO! Inserimento perfetto del difensore su torre di Benedyczak, la conclusione di prima viene intercettata da un attento Butez.16:50
80'
Cartellino giallo per Diego Carlos fallo su Cutrone.16:39
79'
Gestione del pallone da parte del Como che continua una lunga serie di passaggi, ma non riesce a trovare varchi nella compatta difesa del Parma.16:39
76'
Finisce la partita di Pellegrino, al suo posto Benedyczak.16:36
76'
Cambi nel Parma, entra Hernani per Bernabe.16:36
72'
Nel Parma entra Sorensen per Ordonez.16:35
72'
Douvikas prende il posto di Morata.16:30
72'
Due cambi nel Como, entra Baturina per Da Cunha.16:30
67'
Punizione per il Parma dalla trequarti, Estevez morbido in area, torre di Pellegrino ma Butez è attento e blocca la sfera.16:26
62'
Fase di gioco con il Como che gestisce palla e con molti duelli in mezzo al campo.16:21
57'
L'ingresso di Diao e Kuhn ha dato freschezza sulle fasce al Como che cerca sempre la superiorità numerica.16:17
52'
Da Cunha dal limite ci prova con il sinistro, conclusione debole, Suzuki blocca.16:13
51'
Como in pressione, il Parma sulle difensive.16:10
46'
Inizia il secondo tempo di PARMA - COMO.16:05
46'
Dentro anche Kuhn per Caqueret.16:04
46'
Due cambi nel Como, rientra dopo l'infortunio Diao per Vojvoda.16:04
Buon ritmo ma partita bloccata. Il Como parte meglio provando a mettere pressione ai padroni di casa, ma è il Parma ad andare vicino al gol con un colpo di testa di Cutrone che colpisce la traversa.15:48
45'+1'
Fine primo tempo: PARMA - COMO 0-0.15:47
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.15:46
43'
Cutrone scappa sulla destra e mette un pallone in mezzo, l'attaccante serve Ordonez che deposita in rete ma è tutto fermo per fuorigioco.15:43
40'
Torre di Pellegrino per Valenti che ci prova al volo dal limite dell'area, Butez è attento e blocca la sfera.15:41
36'
Britschgi crossa sul secondo palo, Bernabe arriva da dietro e prova a piazzarla con il mancino. Palla alta sopra la traversa.15:36
33'
Destro di Nico Paz da fuori area, conclusione troppo debole per impensierire Suzuki.15:34
30'
Mezz'ora di gioco, buon ritmo ma il risultato non si sblocca.15:30
25'
Fase della gara equilibrata, entrambe le squadre provano a giocare e a fare la partita.15:26
20'
Punizione per il Parma da posizione defilata, Estevez tocca per Bernabe che prova la conclusione ma sbatte sulla barriera del Como.15:20
15'
Botta di Valenti dalla distanza, palla alta sopra la traversa.15:17
13'
TRAVERSA DI CUTRONE! Colpo di testa improvviso su assist da rimessa laterale, l'attaccante colpisce bene ma prende in pieno la traversa.15:16
8'
Il Como prova a fare la partita tenendo il Parma nella propria metà campo, i padroni di casa però cercano ripartenze veloci.15:07
3'
Subito Morata sguscia via sulla destra, con una finta mette a terra l'avversario ma invece di calciare prova in passaggio al centro senza però trovare alcun compagno.15:06
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PARMA - COMO. Arbitra Chiffi.15:00
Nel Parma c'è Valenti a sostituire lo squalificato Ndiaye. A centrocampo assieme a Keita ed Estevez torna dal primo minuto Ordonez, con Bernabé che avanza sulla trequarti a supporto di Cutrone e Pellegrino. Nel Como sulle fasce giocano Vojvoda e Caqueret con Nico Paz alle spalle di Morata. In difesa Smolcic vince il ballottaggio con Posch, assieme a lui Diego Carlos, Kempf e Moreno.14:18
Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Moreno - Da Cunha, Perrone - Vojvoda, Nico Paz, Caqueret - Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Ramon, Kuhn, Baturina, Posch, Diao, Addai, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.14:16
Emiliani che proveranno a trovare la medicina per il problema in attacco, da dove sono arrivati solamente tre gol da inizio campionato. Il Como invece con una vittoria balzerebbe nei piani alti della classifica.12:05
Il Como in serie positiva da cinque turni, fa visita al Parma che dopo un pareggio e una sconfitta, cerca il ritorno alla vittoria.12:03
La gara tra Parma e Como si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Parma - Como?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Como sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Parma - Como?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Como?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Como?
La gara tra Parma e Como si è conclusa con il risultato di 0-0
