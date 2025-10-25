Finisce con un pareggio senza reti la sfida tra Parma e Como. È la squadra di casa ad andare più vicina al gol, nel primo tempo con una traversa colpita da Cutrone e nella ripresa con Delprato. Il Como tiene molto il possesso del pallone, ma non riesce mai a rendersi veramente pericoloso.

Nel Parma c'è Valenti a sostituire lo squalificato Ndiaye. A centrocampo assieme a Keita ed Estevez torna dal primo minuto Ordonez, con Bernabé che avanza sulla trequarti a supporto di Cutrone e Pellegrino. Nel Como sulle fasce giocano Vojvoda e Caqueret con Nico Paz alle spalle di Morata. In difesa Smolcic vince il ballottaggio con Posch, assieme a lui Diego Carlos, Kempf e Moreno.14:18

Quando si gioca Parma - Como? La gara tra Parma e Como si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Parma - Como? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Como sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Parma - Como? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Como? Stadio Ennio Tardini Quale è stato il risultato finale di Parma - Como? La gara tra Parma e Como si è conclusa con il risultato di 0-0

Parma - Como è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Como sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 43 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 4 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.6 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1

Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Parma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7; Como ha segnato 9 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa Como ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Lecce e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 0-0 mentre Como ha incontrato la Juventus vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 4 gol.

Parma e Como si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 1 volta, Como ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Parma-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in equilibrio tra Parma e Como in Serie A, grazie a un successo per parte e due pareggi; nella sfida più recente, la gara di ritorno dello scorso campionato giocata proprio al Tardini, ebbero la meglio i lombardi grazie a un gol di Strefezza.

Il Como ha vinto l'ultima trasferta di campionato contro il Parma, il 3 maggio scorso, dopo che nelle precedenti 15 sfide in casa dei gialloblù tra Serie A e Serie B non aveva mai avuto la meglio (nove successi interni e sei pareggi nel periodo).

Il Parma ha mancato l'appuntamento con il gol nelle ultime due partite di campionato e non rimane a secco per tre sfide di Serie A di fila da gennaio-febbraio 2021; in generale i gialloblù non hanno segnato in cinque incontri stagionali, record negativo nel torneo in corso condiviso con Pisa ed Hellas Verona.

Il Como, vittorioso nell'ultimo turno contro la Juventus, non ha ancora ottenuto due successi di fila in questo campionato, ma è rimasto imbattuto nelle ultime cinque giornate (2V, 3N) e nella passata stagione solo una volta ha fatto meglio (otto tra marzo e maggio - incluso un successo contro il Parma).

Il Como ha vinto quattro delle ultime sette trasferte di Serie A (2N, 1P), tanti successi esterni quanti quelli ottenuti nelle precedenti 68 gare nella competizione (23N, 41P); tra i tecnici dei lariani in Serie A, infatti, solo Mario Varglien (otto) ha collezionato più vittorie in trasferta rispetto a Cesc Fàbregas (sei).

Qualora vincesse a Parma, il Como stabilirebbe la sua miglior partenza di sempre considerando le prime otto partite di un campionato di Serie A: pur considerando i tre punti a vittoria anche prima del 1994/95, i lariani non hanno mai raggiunto quota 15 punti (e cioè quattro vittorie e tre pareggi) nelle prime otto gare giocate.

Il Como è la squadra con il valore PPDA (Opposition Passes Allowed per Defensive Action) più basso in questo campionato (8.5) a dimostrazione che quella lariana è la squadra che ha il più alto livello di pressing nella Serie A 2025/26.

Il Como è la squadra che in questo campionato ha collezionato più recuperi offensivi (57), con il Parma quinto in questa classifica a quota 47; tuttavia, né gli emiliani né i lombardi hanno trovato il gol da questa situazione di gioco.

Tutte le cinque reti di Mateo Pellegrino in Serie A sono arrivate in gare casalinghe; tra i calciatori che dall'inizio della passata stagione hanno segnato solo in casa, l'attaccante del Parma è quello che ha realizzato più gol.

Nico Paz è solo uno dei tre giocatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno quattro gol e quattro assist, insieme a Vinícius Júnior e Luis Díaz. L'ultimo calciatore che in Serie A è arrivato ad almeno cinque reti e almeno cinque assist entro le prime 10 presenze stagionali è stato Miralem Pjanic alla nona partita disputata, nel 2015/16.

