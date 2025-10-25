5 gol segnati nel pomeriggio tra Udinese e Lecce, in una partita molto accesa e di grande qualità. Apre le marcature Karlstrom grazie a un guizzo di Atta che poco dopo serve anche Davis fornendo il secondo assist. Berisha da calcio di punizione poi sorprende Okoye, sul finale Buska con lo scavetto supera Falcone firmando la vittoria. All'ultima azione però è N'Dri a segnare un gol da fuori area che però è ininfluente sul risultato finale.
Un'altra sconfitta per il Lecce che fin qui ha conquistato solamente una vittoria in 8 partite. L'Udinese invece torna a vincere dopo due pareggi e una sconfitta e si porta a 12 punti in classifica come la Juventus, con una partita in meno.
Si torna in campo già tra qualche giorno per il turno infrasettimanale: l'Udinese sfiderà la Juventus in trasferta alle ore 18.30 mercoledì 29 ottobre, il Lecce invece ospiterà il Napoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Da Udine è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Lecce! Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!17:05
90'+7'
Fine partita! Udinese-Lecce 3-2! Gol di Karlstrom, Davis e Buska per l'Udinese, per il Lecce a segno Berisha e N'Dri. 16:59
90'+6'
Álex Sala fornisce l'assist al compagno.16:58
90'+6'
GOOOOOOOOOL! Udinese-LECCE 3-2! Che gol di N'Dri!! Da calcio d'angolo la palla finisce tra le parti dell'ivoriano che con un tiro a giro da appena fuori area trova la rete!
Ultima occasione della partita: calcio d'angolo per il Lecce.16:55
90'+4'
Possesso palla dell'Udinese che con tranquillità aspetta la fine del match. 16:55
90'+4'
Ramadani prova a innescare Camarda in avanti, chiude bene Goglichidze.16:54
90'
Cinque minuti di recupero assegnati.16:53
90'
Adam Buksa poi viene ammonito per essersi tolto la maglia durante l'esultanza.16:52
89'
Grande azione di Vakoun Bayo che in velocità brucia gli avversari e aspetta il tempo giusto per servire il compagno.16:52
89'
GOOOOL! UDINESE-Lecce 3-1! Chiude la partita Buska al suo primo gol in bianconero! Tutto nasce da un calcio d'angolo a favore del Lecce, riparte l'Udinese in velocità con Bayo, che poi frena al limite dell'area, aspetta Buska che sorprende Falcone con uno scavetto!
Punizione per il Lecce da posizione interessante conquistata da Banda. Sul pallone Berisha.16:19
51'
Da una parte all'altra del campo: parte in velocità Kamara che arriva in area e crossa alla ricerca di Zaniolo, un po' troppo frenetico il giocatore dell'Udinese il cui tiro viene respinto da Ramadani in calcio d'angolo.16:12
51'
Prova a farsi vedere N'Dri che punta l'area, bravi gli avversari a chiuderlo.16:11
47'
Prova la conclusione Berisha, palla deviata in calcio d'angolo. Rimane a terra però Zaniolo che chiede un fallo.16:08
46'
Esce anche Thórir Helgason per Konan N’Dri.16:07
46'
Fuori Tete Morente per Oliva Lameck Banda.16:07
46'
Per l'Udinese esce l'autore del secondo gol, anche ammonito, Keinan Davis. Dentro Adam Buksa.16:07
45'
Si parte! Comincia il secondo tempo di Udinese-Lecce!16:06
Si è visto poco l'attacco del Lecce in questi primi 45 minuti: Di Francesco potrebbe optare per la soluzione Francesco Camarda e far subentrare anche velocisti come N'Dri e Banda. Dall'altra parte occhio a Davis ammonito, che potrebbe lasciare il posto a Bayo. 15:54
Udinese in vantaggio dopo i primi 45 minuti contro il Lecce grazie ai gol di Karlstrom e Davis. Dopo un primo spavento iniziale con il Lecce tutto in avanti, la squadra di casa prende il possesso e grazie a due guizzi di Atta che ha realizzato due assist nel primo tempo, sblocca il risultato con Karlstrom e raddoppia con il colpo di testa di Davis! Buon primo tempo anche per Zaniolo al quale la traversa ha impedito il gol. 15:53
45'+3'
Fine primo tempo! Udinese-Lecce 2-0! Gol di Karlstrom e Davis!15:51
45'+3'
Che occasione per il Lecce per il 3 a 0! Zanoli da rimessa laterale serve con un lanco profondo Atta che sbuca dietro la difesa avversaria! A tu per tu con Falcone però interviene Danilo Veiga in scivolata con un intervento decisivo!15:50
45'+1'
Ammonito sul finale del primo tempo Esmevânio Kialonda Gaspar.15:51
45'
Saranno due i minuti di recupero.15:47
45'
Prova ad andare via Davis che viene però fischiato per un duello irregolare con Berisha.15:47
43'
Ancora un guizzo di Atta che serve in verticale Zaniolo: l'ex Roma non riesce a controllare bene e favorisce la ripartenza degli avversari. 15:45
42'
Stulic vede Okoye fuori dai pali e tenta la conclusione dalla distanza, la palla colpisce l'esterno della rete. 15:44
41'
Ammonito Keinan Davis, irregolare in un duello aereo con Ramadani.15:42
39'
Check over, non è fallo di Davis, gol confermato!15:42
38'
Check del VAR in corso per un possibile fallo di Davis nel momento del gol. 15:41
37'
Assist di Arthur Atta che con un'azione personale in velocità salta l'uomo e serve il compagno Davis. 15:40
37'
GOOOOOOL! UDINESE-Lecce 2-0! Di testa Davis! Parte dalla sinistra in velocità Atta che salta Helgason, poi crossa a servire l'attaccante dell'Udinese che di testa non sbaglia!
Ekkelenkamp prova a servire in avanti Davis, sempre attento Gaspar nel duello con l'attaccante. 15:15
8'
Davis arriva alla conclusione, Tiago Gabriel devia in calcio d'angolo, il primo a favore dell'Udinese.15:10
6'
Ancora un tentativo dell'Udinese, Kamara serve Atta, intervento perfetto di Gaspar in chiusura. 15:08
6'
Prova l'Udinese a costruire, Davis cerca Zaniolo ma è sempre molto attenta la difesa del Lecce che interecetta e evita situazioni potenzialmente pericolose. 15:07
1'
Partito subito molto alto il Lecce che conquista il primo calcio d'angolo dopo neanche un minuto. 15:03
1'
Si parte! Comincia Udinese-Lecce! Fischia l'arbitro Feliciani!15:02
Scelte più obbligate per Di Francesco alle prese con diverse assenze per infortuni. In panchina Coulibaly, parte titolare Helgason. Il ballottaggio in attacco lo vince Stulic insieme a Morente e Pierotti, inizialmente in panchina Francesco Camarda. 14:07
Udinese verso le conferme: nel 3-5-2 di Runjaic la stessa formazione che ha pareggiato contro la Cremonese con un'unica novità: insieme a Zaniolo, reduce dal primo gol in Serie A in maglia bianconera, ci sarà Davis. Sulle fasce i soliti Zanoli e Kamara, centrale Karlstrom, mezzali Ekkelenkamp e Atta. Davanti a Okoye il solito terzetto difensivo. 14:08
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo - Helgason, Ramadani, Berisha - Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.14:01
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Goglichidze, Kabasele, Solet - Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara - Zaniolo, Davis. All. Runjaic.14:00
Tre punti in meno per la squadra di Di Francesco che ha conquistato fin qui solamente una vittoria contro il Parma, che sommata alle tre sconfitte e ai tre pareggi porta il Lecce a un punteggio complessivo di 6 punti. Pochi i gol realizzati, solamente 5 in 7 partite, e del rendimento offensivo ne ha proprio parlato l'allenatore alla vigilia: "I gol degli attaccanti? Sono fondamentali per poter raggiungere i nostri obiettivi". 13:46
Dopo un grande inizio di stagione, con 2 vittorie e un pareggio nelle prime 3 partite, l'Udinese ha rallentato il suo percorso collezionando due sconfitte e due pareggi, entrambi terminati 1 a 1 contro Cagliari e Cremonese. La squadra di Runjaic si trova in undicesima posizione con 9 punti conquistati in 7 partite, 3 in meno di Juventus e Como. 13:43
Buon pomeriggio e benvenuti a Udinese-Lecce, match valido per l'ottava giornata di Serie A!13:40
La gara tra Udinese e Lecce si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Lecce?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Lecce sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Udinese - Lecce?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Lecce?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 2 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Tiago Gabriel con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Lecce?
La gara tra Udinese e Lecce si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Lecce?
I marcatori dell'Udinese sono stati Jesper Karlström al 16', Keinan Davis al 37' e Adam Buksa al 89' mentre i marcatori Lecce sono stati Medon Berisha al 59' e Konan N’Dri al 96'
PREPARTITA
Udinese - Lecce è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Lecce sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
47
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
7.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
Attualmente l'Udinese si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Lecce si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte). L'Udinese ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Lecce ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13.
In casa l'Udinese ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Cremones ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 1-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Sassuolo pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Konan N’Dri con 2 gol.
Udinese e Lecce si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 20 volte, il Lecce ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Udinese-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese ha vinto tutte le ultime tre partite contro il Lecce, senza subire gol; solo una volta i bianconeri sono riusciti a ottenere quattro successi di fila con clean sheets contro una singola avversaria in Serie A, tra il 1997 e il 1998 contro il Piacenza.
Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella contro cui l'Udinese vanta la percentuale di successi casalinghi maggiore: 70.6%, frutto di 12 vittorie in 17 sfide (2N, 3P), inclusa l'ultima in ordine di tempo (1-0 il 5 ottobre 2024 firmato Zemura su punizione).
L'Udinese ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, e potrebbe eguagliare i tre pareggi consecutivi registrati tra dicembre e gennaio della scorsa stagione; i bianconeri potrebbero arrivare a quattro "X" nelle prime otto gare stagionali per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dopo il 1998/99, 2006/07 e 2023/24).
L'Udinese non vince una partita casalinga in Serie A da inizio marzo (3N, 5P) – da quel momento in avanti, nessuna squadra presente in Serie A in entrambe le ultime due stagioni ha guadagnato meno punti dei friulani (tre) in gare interne nella competizione.
Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Serie A, contro Bologna, Parma e Sassuolo (1V, 2N); i pugliesi non arrivano a quattro gare di fila senza sconfitte in una singola stagione da aprile-maggio 2024 (due vittorie e due pareggi in quel caso, con Gotti in panchina).
Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, subendo quattro reti nella rimanente, collezionando tanti clean sheets quanti nelle precedenti 18 gare fuori casa nella competizione.
Il Lecce ha segnato il 40% dei suoi gol (due su cinque) da fuori area in questa Serie A; nei maggiori cinque campionati europei in corso solo l'Aston Villa (50%) e l'Osasuna (43%) vantano una percentuale più alta di reti dalla distanza.
In questo campionato solo Milan (18) e Inter (34) hanno collezionato più chiare occasioni da gol rispetto all'Udinese (17, come Atalanta e Napoli); dall'altra parte solo la Fiorentina (otto) ne conta meno del Lecce (nove, come il Pisa).
Tutti gli ultimi nove gol di Nicolò Zaniolo in Serie A sono arrivati in trasferta; dal giorno successivo al suo ultimo gol casalingo nella competizione (2 novembre 2019 contro il Napoli) il calciatore dell'Udinese è quello che ha segnato di più nella competizione tra chi ha trovato la rete solo fuori casa.
Francesco Camarda (17 anni e 229 giorni il giorno della partita) potrebbe diventare il più giovane marcatore del Lecce in trasferta in Serie A. Il record appartiene a Valeri Bojinov, che realizzò una doppietta a 17 anni e 337 giorni contro la Reggina il 18 gennaio 2004.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: