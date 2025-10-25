Un'altra sconfitta per il Lecce che fin qui ha conquistato solamente una vittoria in 8 partite. L'Udinese invece torna a vincere dopo due pareggi e una sconfitta e si porta a 12 punti in classifica come la Juventus, con una partita in meno.

5 gol segnati nel pomeriggio tra Udinese e Lecce, in una partita molto accesa e di grande qualità. Apre le marcature Karlstrom grazie a un guizzo di Atta che poco dopo serve anche Davis fornendo il secondo assist. Berisha da calcio di punizione poi sorprende Okoye, sul finale Buska con lo scavetto supera Falcone firmando la vittoria. All'ultima azione però è N'Dri a segnare un gol da fuori area che però è ininfluente sul risultato finale.

Dopo un grande inizio di stagione, con 2 vittorie e un pareggio nelle prime 3 partite, l'Udinese ha rallentato il suo percorso collezionando due sconfitte e due pareggi, entrambi terminati 1 a 1 contro Cagliari e Cremonese. La squadra di Runjaic si trova in undicesima posizione con 9 punti conquistati in 7 partite, 3 in meno di Juventus e Como. 13:43

Tre punti in meno per la squadra di Di Francesco che ha conquistato fin qui solamente una vittoria contro il Parma, che sommata alle tre sconfitte e ai tre pareggi porta il Lecce a un punteggio complessivo di 6 punti. Pochi i gol realizzati, solamente 5 in 7 partite, e del rendimento offensivo ne ha proprio parlato l'allenatore alla vigilia: "I gol degli attaccanti? Sono fondamentali per poter raggiungere i nostri obiettivi". 13:46

Udinese verso le conferme: nel 3-5-2 di Runjaic la stessa formazione che ha pareggiato contro la Cremonese con un'unica novità: insieme a Zaniolo, reduce dal primo gol in Serie A in maglia bianconera, ci sarà Davis. Sulle fasce i soliti Zanoli e Kamara, centrale Karlstrom, mezzali Ekkelenkamp e Atta. Davanti a Okoye il solito terzetto difensivo. 14:08

Udinese in vantaggio dopo i primi 45 minuti contro il Lecce grazie ai gol di Karlstrom e Davis. Dopo un primo spavento iniziale con il Lecce tutto in avanti, la squadra di casa prende il possesso e grazie a due guizzi di Atta che ha realizzato due assist nel primo tempo, sblocca il risultato con Karlstrom e raddoppia con il colpo di testa di Davis! Buon primo tempo anche per Zaniolo al quale la traversa ha impedito il gol. 15:53

Si è visto poco l'attacco del Lecce in questi primi 45 minuti: Di Francesco potrebbe optare per la soluzione Francesco Camarda e far subentrare anche velocisti come N'Dri e Banda. Dall'altra parte occhio a Davis ammonito, che potrebbe lasciare il posto a Bayo. 15:54

PREPARTITA

Udinese - Lecce è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Lecce sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Attualmente l'Udinese si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Lecce si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Lecce ha segnato 7 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Udinese ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Cagliari e la Cremones ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e il Sassuolo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 1-1 mentre Il Lecce ha incontrato il Sassuolo pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Konan N’Dri con 2 gol.

Udinese e Lecce si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 20 volte, il Lecce ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Udinese-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto tutte le ultime tre partite contro il Lecce, senza subire gol; solo una volta i bianconeri sono riusciti a ottenere quattro successi di fila con clean sheets contro una singola avversaria in Serie A, tra il 1997 e il 1998 contro il Piacenza.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella contro cui l'Udinese vanta la percentuale di successi casalinghi maggiore: 70.6%, frutto di 12 vittorie in 17 sfide (2N, 3P), inclusa l'ultima in ordine di tempo (1-0 il 5 ottobre 2024 firmato Zemura su punizione).

L'Udinese ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, e potrebbe eguagliare i tre pareggi consecutivi registrati tra dicembre e gennaio della scorsa stagione; i bianconeri potrebbero arrivare a quattro "X" nelle prime otto gare stagionali per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dopo il 1998/99, 2006/07 e 2023/24).

L'Udinese non vince una partita casalinga in Serie A da inizio marzo (3N, 5P) – da quel momento in avanti, nessuna squadra presente in Serie A in entrambe le ultime due stagioni ha guadagnato meno punti dei friulani (tre) in gare interne nella competizione.

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Serie A, contro Bologna, Parma e Sassuolo (1V, 2N); i pugliesi non arrivano a quattro gare di fila senza sconfitte in una singola stagione da aprile-maggio 2024 (due vittorie e due pareggi in quel caso, con Gotti in panchina).

Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, subendo quattro reti nella rimanente, collezionando tanti clean sheets quanti nelle precedenti 18 gare fuori casa nella competizione.

Il Lecce ha segnato il 40% dei suoi gol (due su cinque) da fuori area in questa Serie A; nei maggiori cinque campionati europei in corso solo l'Aston Villa (50%) e l'Osasuna (43%) vantano una percentuale più alta di reti dalla distanza.

In questo campionato solo Milan (18) e Inter (34) hanno collezionato più chiare occasioni da gol rispetto all'Udinese (17, come Atalanta e Napoli); dall'altra parte solo la Fiorentina (otto) ne conta meno del Lecce (nove, come il Pisa).

Tutti gli ultimi nove gol di Nicolò Zaniolo in Serie A sono arrivati in trasferta; dal giorno successivo al suo ultimo gol casalingo nella competizione (2 novembre 2019 contro il Napoli) il calciatore dell'Udinese è quello che ha segnato di più nella competizione tra chi ha trovato la rete solo fuori casa.

Francesco Camarda (17 anni e 229 giorni il giorno della partita) potrebbe diventare il più giovane marcatore del Lecce in trasferta in Serie A. Il record appartiene a Valeri Bojinov, che realizzò una doppietta a 17 anni e 337 giorni contro la Reggina il 18 gennaio 2004.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: