Una partita davvero straordinaria e rocambolesca a Bergamo. Tra Atalanta e Frosinone finisce 4-4, con continui ribaltoni e colpi di scena. Apre le danze Schmid al 1', le chiude Terzic all'82'. Nel mezzo la doppietta del numero 10 del Frosinone e anche quella di Krstovic, decisivo per il momentaneo 2-3 a fine primo tempo dopo il rigore del pareggio di Ederson. In avvio di ripresa gol di Calò, ma poco dopo nuovo vantaggio di Elmas. Come detto poi, ci ha pensato Terzic a chiudere i conti e a cristallizare la partita su un 4-4 straordinario.

L'Atalanta ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro il Frosinone, con un punteggio aggregato di 17-2; in aggiunta, ha trovato il successo in ciascuno dei tre incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione, senza subire alcun gol.14:16

L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sette delle otto gare contro il Frosinone tra Serie A e B, cioè in 88% dei precedenti: è la percentuale di clean sheet più alta per la Dea contro un'avversaria affrontata almeno cinque volte tra le due competizioni.14:16

La prima frazione di Atalanta-Frosinone è scoppiettante. Si parte fortissimo con l'errore enorme di Ederson e la rete di Schmid. L'austriaco trova il suo primo gol in A e poi anche la sua prima doppietta, nel mezzo arriva però anche il momentaneo pareggio targato Krstovic. Il Frosinone gioca bene, ma l'Atalanta cresce dopo minuto e alla fine, addirittura, la ribalta entro la fine del primo tempo. Prima Ederson dal dischetto e poi di nuovo Krstovic, letale ancora una volta in area di rigore.15:53

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atalanta - Frosinone? La gara tra Atalanta e Frosinone si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Atalanta - Frosinone? L'arbitro del match sarà Livio Marinelli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atalanta - Frosinone sarà Federico Dionisi Dove si gioca Atalanta - Frosinone? La partita si gioca a Bergamo In che stadio si gioca Atalanta - Frosinone? Stadio New Balance Arena Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Frosinone? La gara tra Atalanta e Frosinone si è conclusa con il risultato di 4-4 Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Frosinone? I marcatori dell'Atalanta sono stati Nikola Krstovic al 14', Éderson al 33', 45' e Eljif Elmas al 50' mentre i marcatori del Frosinone sono stati Romano Schmid al 1', 17', Giacomo Calò al 48' e Aleksa Terzic al 82'

PREPARTITA

Atalanta - Frosinone è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Frosinone sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 4.7 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Inter-Monza 4-1 30-08-2026 Serie B Arezzo-Palermo 2-3 11-09-2026 Serie B Benevento-Verona 3-1 15-09-2026 Coppa Italia Fiorentina-Pisa 3-0 10-10-2026 Serie B Empoli-Palermo 2-4

Attualmente l'Atalanta si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 17 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Atalanta ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Venezia e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Napoli e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 3-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Sassuolo vincendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 7 gol.

Atalanta e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 4 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Atalanta-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro il Frosinone, con un punteggio aggregato di 17-2; in aggiunta, ha trovato il successo in ciascuno dei tre incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione, senza subire alcun gol.

L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sette delle otto gare contro il Frosinone tra Serie A e B, cioè in 88% dei precedenti: è la percentuale di clean sheet più alta per la Dea contro un'avversaria affrontata almeno cinque volte tra le due competizioni.

Il Frosinone ha vinto quattro delle sette gare di questo campionato (1N, 2P); negli ultimi 40 anni, solo quattro squadre neopromosse hanno registrato più successi nelle prime otto partite stagionali di Serie A: l'Atalanta nel 2000/01 (5), il Chievo nel 2001/02 (6), la Juventus nel 2007/08 (5) e l'Hellas Verona nel 2013/14 (5).

L'Atalanta ha perso quattro delle ultime cinque gare di questa Serie A (1V), tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle 23 precedenti partite nella competizione (12V, 7N).

Nonostante il ko contro il Napoli nell'ultima trasferta, il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare esterne di Serie A (2V, 5N) - includendo la scorsa partecipazione al massimo campionato (nel 2023/24) - dopo che era stato sconfitto in 11 delle 12 precedenti (1N).

L'Atalanta ha trovato il successo in tre delle quattro gare casalinghe in questo campionato (1P); solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria ha vinto almeno quattro delle prime cinque partite interne stagionali in Serie A: nel 2015/16 (4) e nel 2024/25 (4).

Il Frosinone ha il rapporto più basso tra tocchi e tiri effettuati in questa Serie A, trovando la conclusione in media ogni 30 palloni giocati; dall'altra parte, l'Atalanta ha impiegato in media 49 tocchi per realizzare ogni tiro.

Solo il Cagliari (138) ha subito più conclusioni rispetto a Frosinone (137) e Atalanta (126) in questa Serie A. In aggiunta, le partite dei ciociari sono quelle che hanno visto più tiri nel torneo in corso, ben 259, grazie alle 122 conclusioni effettuate, meno solo rispetto a tre squadre (Inter 153, Como 152 e Roma 127).

Nikola Krstovic ha preso parte a cinque gol nelle quattro gare giocate nel 2026 contro avversarie neopromosse in Serie A (quattro reti e un assist), dopo che nelle precedenti otto sfide contro queste squadre nel torneo era stato coinvolto solo in tre reti (un centro e due passaggi vincenti).

L'attaccante del Frosinone Antonio Raimondo ha segnato sette gol in sette presenze in questo campionato; solo due giocatori hanno realizzato più reti nelle prime otto giornate con una squadra neopromossa in tutta la storia della Serie A: Gino Raffin nel 1961/62 (otto con il Venezia) e Gabriel Batistuta nel 1994/95 (nove con la Fiorentina).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: