Una partita davvero straordinaria e rocambolesca a Bergamo. Tra Atalanta e Frosinone finisce 4-4, con continui ribaltoni e colpi di scena. Apre le danze Schmid al 1', le chiude Terzic all'82'. Nel mezzo la doppietta del numero 10 del Frosinone e anche quella di Krstovic, decisivo per il momentaneo 2-3 a fine primo tempo dopo il rigore del pareggio di Ederson. In avvio di ripresa gol di Calò, ma poco dopo nuovo vantaggio di Elmas. Come detto poi, ci ha pensato Terzic a chiudere i conti e a cristallizare la partita su un 4-4 straordinario.
Nel prossimo turno l'Atalanta se la vedrà con la Fiorentina, mentre il Frosinone affronterà il Lecce.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Atalanta-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:03
Ancora Ghedjemis pericolosissimo con il suo mancino, ancora una volta si oppone Carnesecchi, bravo a respingere!16:53
90'+3'
Ci prova Tchato con il destro, devia in angolo Carnesecchi.16:51
90'+2'
Cartellino giallo per Antonio Raimondo.16:50
90'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero!16:49
89'
Sostituzione Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Enzo Tchato.16:47
88'
Si ripresenta in avanti l'Atalanta, questa volta con Elmas che tenta la conclusione ravvicinata con il destro. Blocca in qualche modo Carnesecchi.16:47
85'
Cartellino giallo per Aleksa Terzic.16:46
82'
GOL! Atalanta-FROSINONE 4-4! Rete di Aleksa TERZIC! Ancora una volta illuminante Ghedjemis che sempre sulla destra semina il panico, prima di servire poi un altro assist, il terzo del suo pomeriggio, a Terzic, perfetto nel tiro che batte Carnesecchi.
Intervento decisivo di Calvani in scivolata sulla conclusione di Krstovic. Si salva il Frosinone.16:22
62'
Sostituzione Atalanta: esce Jonathan Rowe, entra Nicola Zalewski.16:21
62'
Sostituzione Atalanta: esce Gianluca Gaetano, entra Mario Pasalic.16:20
59'
Ancora una volta spunto splendido di Ghedjemis che si mette in proprio e lascia partire un mancino a giro che termina di poco fuori a lato.16:18
55'
Ritmi alti, continui ribaltamenti di fronte, ma anche tanta confusione in questo momento del match.16:18
50'
GOL! ATALANTA-Frosinone 4-3! Rete di Eljif ELMAS! Torna subito in vantaggio l'Atalanta, guidata sempre dai propri leader. Prima De Ketelaere e poi Krstovic confezionano un'azione che porta poi Elmas a concludere, in maniera vincente, da solo dinanzi a Palmisani.
Ovviamente occhio a Scamacca in casa Atalanta per il secondo tempo, mente nel Frosinone scalpita Fini.15:54
La prima frazione di Atalanta-Frosinone è scoppiettante. Si parte fortissimo con l'errore enorme di Ederson e la rete di Schmid. L'austriaco trova il suo primo gol in A e poi anche la sua prima doppietta, nel mezzo arriva però anche il momentaneo pareggio targato Krstovic. Il Frosinone gioca bene, ma l'Atalanta cresce dopo minuto e alla fine, addirittura, la ribalta entro la fine del primo tempo. Prima Ederson dal dischetto e poi di nuovo Krstovic, letale ancora una volta in area di rigore.15:53
45'+2'
Finisce il primo tempo di ATALANTA-FROSINONE!15:49
45'
GOL! ATALANTA-Frosinone 3-2! Rete di Nikola KRSTOVIC! Ottima iniziativa di Zappacosta che si mette in proprio e assist Krstovic, perfetto nella zampata che batte Pamisani.
Angolo battuto perfettamente da Elmas, Krstovic di testa conclude di poco alto sopra la traversa.15:45
41'
Occasione enorme per l'Atalanta che sfiora il gol ancora una volta con Ederson, sempre in girata. Stavolta però la conclusione del brasiliano è troppo imprecisa. Si salva il Frosinone.15:42
37'
Occasione enorme per l'Atalanta con De Ketelaere che semina il panico sulla sinistra prima di servire Ederson, il brasiliano colpisce in semi rovesciata, ma sulla sua strada trova una deviazione decisiva di Calò.15:38
33'
GOL! ATALANTA-Frosinone 2-2! Rete di EDERSON! Il capitano dell'Atalanta si presenta dal dischetto e riscatta il grave errore in apertura. Glaciale il brasiliano che riporta il risultato in equilibrio.
L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sette delle otto gare contro il Frosinone tra Serie A e B, cioè in 88% dei precedenti: è la percentuale di clean sheet più alta per la Dea contro un'avversaria affrontata almeno cinque volte tra le due competizioni.14:16
L'Atalanta ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro il Frosinone, con un punteggio aggregato di 17-2; in aggiunta, ha trovato il successo in ciascuno dei tre incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione, senza subire alcun gol.14:16
Le scelte di Alvini: confermatissimo Raimondo avanti, supportato da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. In difesa giocano Calvani e Cittadini.14:16
Le scelte di Sarri: confermato ancora Krstovic avanti, gioca Gaetano in mediana con Ederson. Bellanova e Zappacosta sulle corsie laterali arretrate.14:15
La gara tra Atalanta e Frosinone si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Frosinone sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Atalanta - Frosinone?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Frosinone?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Frosinone?
La gara tra Atalanta e Frosinone si è conclusa con il risultato di 4-4
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Frosinone?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Nikola Krstovic al 14', Éderson al 33', 45' e Eljif Elmas al 50' mentre i marcatori del Frosinone sono stati Romano Schmid al 1', 17', Giacomo Calò al 48' e Aleksa Terzic al 82'
PREPARTITA
Atalanta - Frosinone è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Frosinone sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
4.7
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2026
Serie A
Inter-Monza 4-1
30-08-2026
Serie B
Arezzo-Palermo 2-3
11-09-2026
Serie B
Benevento-Verona 3-1
15-09-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Pisa 3-0
10-10-2026
Serie B
Empoli-Palermo 2-4
Attualmente l'Atalanta si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 17 gol e ne ha subiti 13.
In casa l'Atalanta ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Venezia e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Napoli e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 3-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Sassuolo vincendo 4-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 7 gol.
Atalanta e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 4 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Atalanta-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro il Frosinone, con un punteggio aggregato di 17-2; in aggiunta, ha trovato il successo in ciascuno dei tre incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione, senza subire alcun gol.
L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sette delle otto gare contro il Frosinone tra Serie A e B, cioè in 88% dei precedenti: è la percentuale di clean sheet più alta per la Dea contro un'avversaria affrontata almeno cinque volte tra le due competizioni.
Il Frosinone ha vinto quattro delle sette gare di questo campionato (1N, 2P); negli ultimi 40 anni, solo quattro squadre neopromosse hanno registrato più successi nelle prime otto partite stagionali di Serie A: l'Atalanta nel 2000/01 (5), il Chievo nel 2001/02 (6), la Juventus nel 2007/08 (5) e l'Hellas Verona nel 2013/14 (5).
L'Atalanta ha perso quattro delle ultime cinque gare di questa Serie A (1V), tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle 23 precedenti partite nella competizione (12V, 7N).
Nonostante il ko contro il Napoli nell'ultima trasferta, il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare esterne di Serie A (2V, 5N) - includendo la scorsa partecipazione al massimo campionato (nel 2023/24) - dopo che era stato sconfitto in 11 delle 12 precedenti (1N).
L'Atalanta ha trovato il successo in tre delle quattro gare casalinghe in questo campionato (1P); solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria ha vinto almeno quattro delle prime cinque partite interne stagionali in Serie A: nel 2015/16 (4) e nel 2024/25 (4).
Il Frosinone ha il rapporto più basso tra tocchi e tiri effettuati in questa Serie A, trovando la conclusione in media ogni 30 palloni giocati; dall'altra parte, l'Atalanta ha impiegato in media 49 tocchi per realizzare ogni tiro.
Solo il Cagliari (138) ha subito più conclusioni rispetto a Frosinone (137) e Atalanta (126) in questa Serie A. In aggiunta, le partite dei ciociari sono quelle che hanno visto più tiri nel torneo in corso, ben 259, grazie alle 122 conclusioni effettuate, meno solo rispetto a tre squadre (Inter 153, Como 152 e Roma 127).
Nikola Krstovic ha preso parte a cinque gol nelle quattro gare giocate nel 2026 contro avversarie neopromosse in Serie A (quattro reti e un assist), dopo che nelle precedenti otto sfide contro queste squadre nel torneo era stato coinvolto solo in tre reti (un centro e due passaggi vincenti).
L'attaccante del Frosinone Antonio Raimondo ha segnato sette gol in sette presenze in questo campionato; solo due giocatori hanno realizzato più reti nelle prime otto giornate con una squadra neopromossa in tutta la storia della Serie A: Gino Raffin nel 1961/62 (otto con il Venezia) e Gabriel Batistuta nel 1994/95 (nove con la Fiorentina).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: