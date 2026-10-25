Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Atalanta-Frosinone: 4-4 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New Balance Arena di Bergamo
25 Ottobre 2026 ore 15:00
Atalanta
4
Frosinone
4
Partita finita
Arbitro: Livio Marinelli
  1. 1' 0-1 Romano Schmid
  2. 14' 1-1 Nikola Krstovic
  3. 17' 1-2 Romano Schmid
  4. 33' 2-2 Éderson (R)
  5. 45' 3-2 Nikola Krstovic
  6. 48' 3-3 Giacomo Calò
  7. 50' 4-3 Eljif Elmas
  8. 82' 4-4 Aleksa Terzic
0'
45'
90'
90'
95'

Una partita davvero straordinaria e rocambolesca a Bergamo. Tra Atalanta e Frosinone finisce 4-4, con continui ribaltoni e colpi di scena. Apre le danze Schmid al 1', le chiude Terzic all'82'. Nel mezzo la doppietta del numero 10 del Frosinone e anche quella di Krstovic, decisivo per il momentaneo 2-3 a fine primo tempo dopo il rigore del pareggio di Ederson. In avvio di ripresa gol di Calò, ma poco dopo nuovo vantaggio di Elmas. Come detto poi, ci ha pensato Terzic a chiudere i conti e a cristallizare la partita su un 4-4 straordinario.

Nel prossimo turno l'Atalanta se la vedrà con la Fiorentina, mentre il Frosinone affronterà il Lecce.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Atalanta-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:03

  2. 90'+5'

    Fine partita: ATALANTA-FROSINONE 4-4 (1', 17' Schmid, 14, 45' Krstovic, 33' Ederson, 48' Calò, 50' Elmas, 82' Terzic).16:55

  3. 90'+4'

    Ancora Ghedjemis pericolosissimo con il suo mancino, ancora una volta si oppone Carnesecchi, bravo a respingere!16:53

  4. 90'+3'

    Ci prova Tchato con il destro, devia in angolo Carnesecchi.16:51

  5. 90'+2'

    Cartellino giallo per Antonio Raimondo.16:50

  7. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!16:49

  8. 89'

    Sostituzione Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Enzo Tchato.16:47

  9. 88'

    Si ripresenta in avanti l'Atalanta, questa volta con Elmas che tenta la conclusione ravvicinata con il destro. Blocca in qualche modo Carnesecchi.16:47

  10. 85'

    Cartellino giallo per Aleksa Terzic.16:46

  11. 82'

    GOL! Atalanta-FROSINONE 4-4! Rete di Aleksa TERZIC! Ancora una volta illuminante Ghedjemis che sempre sulla destra semina il panico, prima di servire poi un altro assist, il terzo del suo pomeriggio, a Terzic, perfetto nel tiro che batte Carnesecchi.

    Guarda la scheda del giocatore Aleksa Terzic16:43

    Aleksa Terzic
  13. 80'

    Ci prova Schimd di controbalzo, bravo Carnesecchi a respingere.16:38

  14. 77'

    Sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.16:36

  15. 77'

    Sostituzione Atalanta: esce Nikola Krstovic, entra Gianluca Scamacca.16:36

  16. 74'

    Sostituzione Frosinone: esce Giorgio Cittadini, entra Ilario Monterisi.16:36

  17. 71'

    Cartellino giallo per Éderson.16:30

  19. 69'

    Ancora Ghedjemis si mette in proprio e conclude con il mancino, blocca senza problemi Carnesecchi.16:26

  20. 66'

    Sostituzione Frosinone: esce Patrizio Masini, entra Matteo Cichella.16:26

  21. 66'

    Sostituzione Frosinone: esce Giorgi Kvernadze, entra Alessio Zerbin.16:25

  22. 64'

    Intervento decisivo di Calvani in scivolata sulla conclusione di Krstovic. Si salva il Frosinone.16:22

  23. 62'

    Sostituzione Atalanta: esce Jonathan Rowe, entra Nicola Zalewski.16:21

  25. 62'

    Sostituzione Atalanta: esce Gianluca Gaetano, entra Mario Pasalic.16:20

  26. 59'

    Ancora una volta spunto splendido di Ghedjemis che si mette in proprio e lascia partire un mancino a giro che termina di poco fuori a lato.16:18

  27. 55'

    Ritmi alti, continui ribaltamenti di fronte, ma anche tanta confusione in questo momento del match.16:18

  28. 50'

    GOL! ATALANTA-Frosinone 4-3! Rete di Eljif ELMAS! Torna subito in vantaggio l'Atalanta, guidata sempre dai propri leader. Prima De Ketelaere e poi Krstovic confezionano un'azione che porta poi Elmas a concludere, in maniera vincente, da solo dinanzi a Palmisani.

    Guarda la scheda del giocatore Eljif Elmas16:10

    Eljif Elmas
  29. 48'

    GOL! Atalanta-FROSINONE 3-3! Rete di Giacomo CALO'! Altro splendido spunto di Ghedjemis che poi serve Calò, perfetto nel destro a giro che batte un incolpevole Palmisani.

    Guarda la scheda del giocatore Giacomo Calò16:08

    Giacomo Calò
  31. 47'

    Inizia il secondo tempo di ATALANTA-FROSINONE!16:05

  32. 46'

    Sostituzione Frosinone: esce Gabriele Bracaglia, entra Aleksa Terzic.16:05

  33. Ovviamente occhio a Scamacca in casa Atalanta per il secondo tempo, mente nel Frosinone scalpita Fini.15:54

  34. La prima frazione di Atalanta-Frosinone è scoppiettante. Si parte fortissimo con l'errore enorme di Ederson e la rete di Schmid. L'austriaco trova il suo primo gol in A e poi anche la sua prima doppietta, nel mezzo arriva però anche il momentaneo pareggio targato Krstovic. Il Frosinone gioca bene, ma l'Atalanta cresce dopo minuto e alla fine, addirittura, la ribalta entro la fine del primo tempo. Prima Ederson dal dischetto e poi di nuovo Krstovic, letale ancora una volta in area di rigore.15:53

  35. 45'+2'

    Finisce il primo tempo di ATALANTA-FROSINONE!15:49

  37. 45'

    GOL! ATALANTA-Frosinone 3-2! Rete di Nikola KRSTOVIC! Ottima iniziativa di Zappacosta che si mette in proprio e assist Krstovic, perfetto nella zampata che batte Pamisani.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic15:46

    Nikola Krstovic
  38. 44'

    Angolo battuto perfettamente da Elmas, Krstovic di testa conclude di poco alto sopra la traversa.15:45

  39. 41'

    Occasione enorme per l'Atalanta che sfiora il gol ancora una volta con Ederson, sempre in girata. Stavolta però la conclusione del brasiliano è troppo imprecisa. Si salva il Frosinone.15:42

  40. 37'

    Occasione enorme per l'Atalanta con De Ketelaere che semina il panico sulla sinistra prima di servire Ederson, il brasiliano colpisce in semi rovesciata, ma sulla sua strada trova una deviazione decisiva di Calò.15:38

  41. 33'

    GOL! ATALANTA-Frosinone 2-2! Rete di EDERSON! Il capitano dell'Atalanta si presenta dal dischetto e riscatta il grave errore in apertura. Glaciale il brasiliano che riporta il risultato in equilibrio.

    Guarda la scheda del giocatore Éderson15:33

    Éderson
  43. 32'

    Spunto di Elmas che crossa per De Ketelaere, il colpo di testa del belga viene però bloccato dalla mano larga di Cittadini. Dopo revisione al VAR, l'arbitro assegna calcio di rigore!15:32

  44. 30'

    Sostituzione Atalanta: esce Raoul Bellanova per infortunio muscolare, entra Lorenzo Bernasconi.15:29

  45. 28'

    Cartellino giallo per Giorgi Kvernadze.15:28

  46. 25'

    Ritmi non particolarmente alti. L'Atalanta conduce il possesso e prova ad affondare il colpo, ma il Frosinone si difende in maniera super ordinata.15:28

  47. 21'

    Grande sovrapposizione di Bellanova che poi crossa alla perfezione per De Ketelaere: il belga colpisce di punta, Oyono salva sulla linea.15:22

  49. 17'

    GOL! Atalanta-FROSINONE 1-2! Rete di Romano SCHMID! Ottimo spunto di Ghedjemis che semina il panico sulla destra prima di servire Schmid, ancora una volta puntuale e glaciale a rimorchio.

    Guarda la scheda del giocatore Romano Schmid15:20

    Romano Schmid
  50. 14'

    GOL! ATALANTA-Frosinone 1-1! Rete di Nikola KRSTOVIC! Passaggio illuminante di De Ketelaere che pesca Krstovic, bravissimo poi a battere Palmisani con un destro a giro angolato e preciso.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic15:16

    Nikola Krstovic
  51. 11'

    Tentativo di Elmas con il mancino, ottima la chiusura di Cittadini in scivolata.15:12

  52. 7'

    Cartellino giallo per Gabriele Bracaglia.15:09

  53. 6'

    Super occasione per il Frosinone con Ghedjemis che a rimorchio spara abbondantemente alto sopra la traversa.15:06

  55. 2'

    GOL! Atalanta-FROSINONE 0-1! Rete di Romano SCHMID! Errore enorme di Ederson che di fatto regala a Schimd un assist involontario ma perfetto. L'austriaco risulta glaciale dinanzi a Carnesecchi.

    Guarda la scheda del giocatore Romano Schmid15:02

    Romano Schmid
  56. 1'

    Inizia il primo tempo di ATALANTA-FROSINONE!15:00

  57. L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sette delle otto gare contro il Frosinone tra Serie A e B, cioè in 88% dei precedenti: è la percentuale di clean sheet più alta per la Dea contro un'avversaria affrontata almeno cinque volte tra le due competizioni.14:16

  58. L'Atalanta ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro il Frosinone, con un punteggio aggregato di 17-2; in aggiunta, ha trovato il successo in ciascuno dei tre incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione, senza subire alcun gol.14:16

  59. Le scelte di Alvini: confermatissimo Raimondo avanti, supportato da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. In difesa giocano Calvani e Cittadini.14:16

  61. Le scelte di Sarri: confermato ancora Krstovic avanti, gioca Gaetano in mediana con Ederson. Bellanova e Zappacosta sulle corsie laterali arretrate.14:15

  62. Panchina Frosinone: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, Monterisi, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek, Tchato.14:15

  63. Panchina Atalanta: Sonzogni, Sportiello, Pašalić, Scamacca, Samardžić, Idele, Bernasconi, Plaia, Zalewski.14:14

  64. Formazione FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.14:14

  65. Formazione ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.14:14

  67. L'Atalanta arriva dalla sconfitta per 3-2 con il Milan, mentre il Frosinone è reduce dal 4-2 sul Sassuolo.14:13

  68. Benvenuti alla diretta del match tra Atalanta e Frosinone, valevole per l'8a giornata di Serie A!14:12

  70. Dove si gioca la partita:

    Stadio: New Balance Arena
    Città: Bergamo
    Capienza: 26724 spettatori14:12

    New Balance Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Atalanta - Frosinone

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Atalanta - Frosinone?
La gara tra Atalanta e Frosinone si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Frosinone sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Atalanta - Frosinone?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Frosinone?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Atalanta - Frosinone?
La gara tra Atalanta e Frosinone si è conclusa con il risultato di 4-4
Chi sono stati i marcatori della partita Atalanta - Frosinone?
I marcatori dell'Atalanta sono stati Nikola Krstovic al 14', Éderson al 33', 45' e Eljif Elmas al 50' mentre i marcatori del Frosinone sono stati Romano Schmid al 1', 17', Giacomo Calò al 48' e Aleksa Terzic al 82'
PREPARTITA

Atalanta - Frosinone è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Arbitro di Atalanta - Frosinone sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Livio Marinelli

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati19
Fuorigioco8
Rigori assegnati0
Ammonizioni4
Espulsioni0
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino4.7

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2026 Serie A Inter-Monza 4-1
30-08-2026 Serie B Arezzo-Palermo 2-3
11-09-2026 Serie B Benevento-Verona 3-1
15-09-2026 Coppa Italia Fiorentina-Pisa 3-0
10-10-2026 Serie B Empoli-Palermo 2-4

Attualmente l'Atalanta si trova 11° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
L'Atalanta ha segnato 14 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 17 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Atalanta ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Venezia e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Napoli e il Sassuolo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 3-2 mentre Il Frosinone ha incontrato il Sassuolo vincendo 4-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 7 gol.

Atalanta e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 4 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Atalanta-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Atalanta ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro il Frosinone, con un punteggio aggregato di 17-2; in aggiunta, ha trovato il successo in ciascuno dei tre incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione, senza subire alcun gol.
  • L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sette delle otto gare contro il Frosinone tra Serie A e B, cioè in 88% dei precedenti: è la percentuale di clean sheet più alta per la Dea contro un'avversaria affrontata almeno cinque volte tra le due competizioni.
  • Il Frosinone ha vinto quattro delle sette gare di questo campionato (1N, 2P); negli ultimi 40 anni, solo quattro squadre neopromosse hanno registrato più successi nelle prime otto partite stagionali di Serie A: l'Atalanta nel 2000/01 (5), il Chievo nel 2001/02 (6), la Juventus nel 2007/08 (5) e l'Hellas Verona nel 2013/14 (5).
  • L'Atalanta ha perso quattro delle ultime cinque gare di questa Serie A (1V), tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle 23 precedenti partite nella competizione (12V, 7N).
  • Nonostante il ko contro il Napoli nell'ultima trasferta, il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare esterne di Serie A (2V, 5N) - includendo la scorsa partecipazione al massimo campionato (nel 2023/24) - dopo che era stato sconfitto in 11 delle 12 precedenti (1N).
  • L'Atalanta ha trovato il successo in tre delle quattro gare casalinghe in questo campionato (1P); solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria ha vinto almeno quattro delle prime cinque partite interne stagionali in Serie A: nel 2015/16 (4) e nel 2024/25 (4).
  • Il Frosinone ha il rapporto più basso tra tocchi e tiri effettuati in questa Serie A, trovando la conclusione in media ogni 30 palloni giocati; dall'altra parte, l'Atalanta ha impiegato in media 49 tocchi per realizzare ogni tiro.
  • Solo il Cagliari (138) ha subito più conclusioni rispetto a Frosinone (137) e Atalanta (126) in questa Serie A. In aggiunta, le partite dei ciociari sono quelle che hanno visto più tiri nel torneo in corso, ben 259, grazie alle 122 conclusioni effettuate, meno solo rispetto a tre squadre (Inter 153, Como 152 e Roma 127).
  • Nikola Krstovic ha preso parte a cinque gol nelle quattro gare giocate nel 2026 contro avversarie neopromosse in Serie A (quattro reti e un assist), dopo che nelle precedenti otto sfide contro queste squadre nel torneo era stato coinvolto solo in tre reti (un centro e due passaggi vincenti).
  • L'attaccante del Frosinone Antonio Raimondo ha segnato sette gol in sette presenze in questo campionato; solo due giocatori hanno realizzato più reti nelle prime otto giornate con una squadra neopromossa in tutta la storia della Serie A: Gino Raffin nel 1961/62 (otto con il Venezia) e Gabriel Batistuta nel 1994/95 (nove con la Fiorentina).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AtalantaFrosinone
Partite giocate77
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse42
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati1013
Gol totali subiti119
Media gol subiti per partita1.61.3
Percentuale possesso palla45.742.7
Numero totale di passaggi33602162
Numero totale di passaggi riusciti29681611
Tiri nello specchio della porta3239
Percentuale di tiri in porta46.441.9
Numero totale di cross101118
Numero medio di cross riusciti1936
Duelli per partita vinti232368
Duelli per partita persi282372
Corner subiti3548
Corner guadagnati2438
Numero di punizioni a favore5785
Numero di punizioni concesse72112
Tackle totali87139
Percentuale di successo nei tackle58.662.6
Fuorigiochi totali621
Numero totale di cartellini gialli612
Numero totale di cartellini rossi20

Atalanta - Frosinone Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Inter22
  2. Lazio22
  3. Roma18
  4. Como17
  5. Milan15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela7
  2. Antonio Raimondo7
  3. Nikola Krstovic6
  4. Donyell Malen6
  5. Tasos Douvikas5
MOSTRA COMPLETA

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio