Genoa e Venezia si spartiscono il dominio in termini di gioco fra prima frazione e ripresa. La differenza la fa il bolide mancino dell'ex Ellertsson e l'attenzione del pacchetto arretrato del grifone con Ostigard e il portiere Bijlow sugli scudi durante la costante pressione lagunare nel secondo tempo.

Questa è la sfida fra la squadra con meno tiri nello specchio finora in A (Genoa, 20) contro quella che ne ha subiti di più (Venezia, 51). Chi avrà la meglio?13:23

Il Genoa punta su Milutin Osmajic che vanta 2 gol e un assist e, negli ultimi 10 anni, è il primo ad avvicinarsi all’avvio di stagione da urlo di Krzysztof Piatek che nel 2018 fu coinvolto in quattro reti nelle prime quattro giornate.13:24

Il Venezia invece vive sui difensori. Antoine Hainaut e compagni di reparto hanno segnato tre reti ricevendo assist da altri difensori. Il francese, in particolare, brilla con due reti e un assist in tre presenze. Proprio come Osmajic.13:26

L'arbitro è Simone Sozza, coadiuvato da Matteo Passeri e Marco Trinchieri. Quarto uomo Daniele Chiffi e al Var rispettivamente Aleandro Di Paolo e Alessandro Prontera.15:01

Daniele De Rossi l'ha preparata bene. I suoi mostrano sicurezza nel palleggio e rischiano poco ma davanti faticano a creare occasioni. Ellertsson si mette in proprio e regala il vantaggio al Genoa con un sinistro da cineteca che toglie le ragnatele in casa Stankovic. Il Venezia di Nicola ha le sue poche ma buone occasioni ma se vuole portare via punti dal Ferraris deve sicuramente osare di più nella ripresa.15:53

Dopo un periodo lungo senza interruzioni, De Rossi fa entrare Colombo e Frendrup per inserire forze fresche a centrocampo e in attacco. Escono i due fantasisti e si passa al 3-5-2.16:22

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Venezia? La gara tra Genoa e Venezia si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Genoa - Venezia? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Venezia sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Genoa - Venezia? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Venezia? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Venezia? La gara tra Genoa e Venezia si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Venezia? Il marcatore del Genoa è stato Mikael Ellertsson al 25'

PREPARTITA

Genoa - Venezia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Venezia sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 36 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2 19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2

Attualmente il Genoa si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 7 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13; il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 17.

In casa il Genoa ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Fiorentina e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Atalanta e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-0 mentre Il Venezia ha incontrato il Napoli vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol.

Genoa e Venezia si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 9 volte, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Genoa-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa è rimasto imbattuto in sei delle sette gare contro il Venezia in Serie A dagli anni '50 ad oggi (3V, 3N) - l'unica eccezione nel periodo è un 2-0 a favore degli arancioneroverdi il 21 settembre 2024, con le reti di Gianluca Busio e Joel Pohjanpalo.

Tra le squadre contro cui il Genoa è imbattuto in casa in Serie A, il Venezia è la seconda contro la quale conta più precedenti (nove: otto vittorie e un pareggio), dietro solo al Lecce (10); in aggiunta, i rossoblù hanno tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro partite interne contro gli arancioneroverdi.

Il Venezia ha vinto 1-0 contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato; l'ultima volta che ha tenuto la porta inviolata in due gare di fila in Serie A risale a marzo 2025 (contro Lazio e Atalanta), mentre l'ultima volta che ha registrato due successi di fila risale a novembre 2021 (contro Roma e Bologna).

Il Genoa ha subito gol in ciascuna delle ultime nove gare casalinghe di Serie A - l'ultima volta che ha incassato almeno una rete in più incontri interni di fila nella competizione risale al periodo tra aprile e novembre 2009 (11).

Il Venezia non ha trovato il successo in nessuna delle ultime 29 gare esterne di Serie A (10N, 19P) e solo una volta nella sua storia ha giocato più trasferte di fila nella competizione senza ottenere neanche una vittoria, tra il 1947 e il 1962 (37).

Il Genoa ha perso cinque dello sette gare di questo campionato (1V, 1N) e solo una volta ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali in Serie A, nel 1959/60 (sei).

Si affrontano in questa sfida la squadra che ha tentato meno conclusioni nello specchio in questa Serie A (20 per il Genoa) e quella che ne ha subiti di più (51 per il Venezia).

Venezia e Genoa sono le due squadre che hanno subito più gol nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A (quattro a testa) – dal punto di vista offensivo, invece, i rossoblù sono l’unica formazione che non ha ancora trovato da rete dal 76’ minuto di gioco in avanti.

Milutin Osmajic ha preso parte a tre dei quattro gol segnati in casa dal Genoa in questa Serie A (due reti e un assist in tre presenze); nelle ultime 10 stagioni, solo Krzysztof Piatek (quattro nel 2018) ha preso parte a più marcature nelle prime quattro gare interne con i rossoblù nel massimo campionato.

Il Venezia è la squadra che conta più gol in questa Serie A realizzati da difensori su assist di altri difensori: tre - in ciascuno dei quali ha messo lo zampino Antoine Hainaut (due gol e un passaggio vincente).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: