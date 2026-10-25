Genoa e Venezia si spartiscono il dominio in termini di gioco fra prima frazione e ripresa. La differenza la fa il bolide mancino dell'ex Ellertsson e l'attenzione del pacchetto arretrato del grifone con Ostigard e il portiere Bijlow sugli scudi durante la costante pressione lagunare nel secondo tempo.
Il Genoa con i tre punti si porta a sette punti, momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Il Venezia invece, nonostante l'ottima ripresa, paga una prima frazione sonnolenta e non riesce a dare seguito alla vittoria sul Napoli di sette giorni fa. Alla prossima i lagunari ricevono l'Inter capolista mentre gli uomini di De Rossi ospiterrano la Juventus nel turno infrasettimanale.
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Venezia. Vi diamo appuntamento alle prossime sfide di Serie A.17:00
90'+6'
Finisce qui! Il Genoa fa suoi i tre punti vincendo per 1-0 sul Venezia grazie al gol di Ellertsson al 25' del primo tempo.16:54
90'+4'
Gran cross di Mazzocchi che trova Lion Lauberbach solo in area, ma il tedesco di testa la butta fuori.16:53
90'+2'
Sugli sviluppi del corner Adams si libera con il destro e Bijlow ci mette il guanto e poi la difesa libera sulla linea.16:51
90'+1'
Ottavo corner nella ripresa per il Venezia.16:50
90'+1'
Saranno cinque i minuti di recupero.16:49
90'
Dagasso e Yeboah dialogano sulla sinistra. L'ecuadoriano crossa ancora ma Bijlow esce in presa alta.16:48
89'
Amorim con il destro da fuori ma Stankovic blocca.16:47
87'
Sostituzione Simon Sohm Lion Lauberbach16:45
87'
Kike Perez ci prova con un sinistro a girare che si spegne non lontano dal secondo palo.16:46
87'
Genoa che non riesce a uscire più dalla propria metà campo. Ancora un angolo per il Venezia.16:45
86'
Nel giro di pochi secondi Dagasso ci prova due volte col mancino. La prima conclusione è ribattuta. La seconda alle stelle.16:44
82'
Frendrup lotta su una palla e la cede a Ellertsson. L'islandese di rabona rasoterra in area ma Colombo è in ritardo per il tap-in.16:41
81'
Sostituzione Samuel Wiafe Alexsandro Amorim de Freitas Filho16:39
81'
Sostituzione Mario Mitaj David Puczka16:39
81'
Il giovane italiano non ce la fa e viene sostituito da Amorim. 10 al termine.16:39
80'
Problemi fisici per Wiafe.16:38
79'
Sostituzione Antoine Hainaut Albion Rrahmani16:37
78'
Con l'entrata di Mazzocchi spiovono cross per il Venezia da sinistra. Ora Nicola ci prova anche sulla destra con le forze fresche di Albion Rrahmani.16:38
78'
Dopo un lungo possesso, il Venezia ci riprova con un altro tiro cross di Yeboah che non impensierisce Bijlow.16:37
75'
Primo angolo nella ripresa per il Genoa che allevia la pressione ospite.16:34
74'
De Rossi su tutte le furie con i suoi che hanno perso completamente il controllo della partita in questa ripresa.16:33
74'
Matteo Dagasso per Yeboah. Girata mancina improvvisa e una deviazione salva Bijlow. Altro corner per il Venezia.16:32
72'
Incornata muscolare di Sohm da angolo ma la palla finisce oltre la traversa. Ancora Venezia pericoloso.16:30
Anche Nicola opera due cambi. Dagasso e Mazzocchi per Basic e Haps. Riflessi azzurri nella formazione lagunare.16:30
70'
Sostituzione Sebastian Otoa Alessandro Marcandalli16:28
70'
Alessandro Marcandalli rileva l'ammonito Otoa per il Genoa.16:29
70'
Ancora pressione degli ospiti. Basic ci prova dal limite. Contrato. Poi Adams prova a coordinarsi ma viene deviato in angolo.16:29
66'
Il neo entrato Lorenzo Colombo, ex Milan, col sinistro scalda i guantoni di Stankovic.16:25
66'
Prima metà della ripresa totale appannaggio del Venezia che ottiene un enorme 75% di possesso palla.16:24
64'
Occasione sprecata da Adams che spinge Ostigard e si addormenta davanti a Bijlow. Sozza non aveva rilevato irregolarità.16:23
62'
Sostituzione Stephan El Shaarawy Lorenzo Colombo16:20
62'
Sostituzione Walter Messias Junior Morten Frendrup16:20
62'
Dopo un periodo lungo senza interruzioni, De Rossi fa entrare Colombo e Frendrup per inserire forze fresche a centrocampo e in attacco. Escono i due fantasisti e si passa al 3-5-2.16:22
59'
Wiafe con una percussione a centrocampo si prende un fallo che allenta la pressione per i padroni di casa.16:18
57'
Dal limite Basic va col sinistro ma incoccia la barriera. Nulla di fatto.16:16
56'
Il danese del Genoa sanzionato per un fallo al limite su Yeboah.16:14
55'
Cartellino Giallo Sebastian Otoa16:13
55'
Qualche scaramuccia temperamentale fra Halhal ed El Shaarawy. Sozza fa da paciere.16:13
54'
Hainaut con un'apertura illuminante per Adams. Destro da posizione defilata. Bijlow neutralizza in due tempi.16:13
53'
Sinistro dalla distanza di Kike Perez! Bijlow di pugno respinge in tuffo. Ancora Venezia pericoloso.16:12
51'
Primi cinque minuti della ripresa di sofferenza per il Genoa che ha ceduto il pallino agli avversari.16:10
50'
Wiafe perde una brutta palla in mediana ma Adams e Yeboah non riescono a costruire il contropiede in maniera pericolosa.16:09
49'
Venezia entrato in campo con maggior piglio. I tre di centrocampo sono più alti e aggressivi.16:08
49'
Angolo per i lagunari. Redouane Halhal ci arriva prima di tutti ma la sua incornata è centrale. Bijlow para.16:08
48'
Occasione Venezia! Cross di Ridgeciano Haps che trova Hainaut libero davanti al portiere, ma il colpo di testa è fuori misura.16:07
47'
Yeboa prova subito il sinistro dalla distanza. Respinto dalla difesa.16:05
Si riparte con la sfera tra i piedi dei giocatori del Genoa.16:06
Daniele De Rossi l'ha preparata bene. I suoi mostrano sicurezza nel palleggio e rischiano poco ma davanti faticano a creare occasioni. Ellertsson si mette in proprio e regala il vantaggio al Genoa con un sinistro da cineteca che toglie le ragnatele in casa Stankovic. Il Venezia di Nicola ha le sue poche ma buone occasioni ma se vuole portare via punti dal Ferraris deve sicuramente osare di più nella ripresa.15:53
Primo tempo con il Genoa che fa la partita con il 65% di possesso e va negli spogliatoi grazie al fulmine scagliato dall'ex Ellertsson. Il Venezia, molto rinunciatario per scelta, concede poco e si affaccia raramente dalle parti di Bijlow che però deve superarsi in un paio di occasioni per tenere il Grifone avanti di un gol.15:51
45'+2'
Finisce il primo tempo. Le due compagini vanno al riposo sull'1-0 per il Genoa grazie al bolide di Ellertsson.15:51
45'+1'
Un minuto di recupero concesso da Sozza.15:47
45'
Tiro cross di Yeboah. Non la tocca nessuno ma Bijlow è attento e mette in corner.15:47
45'
Gran chiusura di testa di Ostigard sul cross di Hainaut. Angolo per gli ospiti.15:46
44'
Yeboah prova a ispirare un bel triangolo con Adams, ma il tocco di ritorno dell'ex Siviglia è fuori misura. Altra occasione sfumata per il Venezia.15:45
41'
Triangolo acrobatico e d'esperienza fra Messias ed El Shaarawy ma il brasiliano strozza il mancino davanti a Stankovic. Palla a lato.15:42
40'
Grande occasione per il Genoa in ripartenza ma El Shaarawy calcola male i giri dell'assist a Ellertson e Juan Jesus libera al limite.15:41
38'
Molto positiva finora la prestazione del danese Otoa sulla destra dello schieramento del Genoa. 15:40
36'
Il possesso palla del Grifone sfiora il 70% ma le occasioni non fioccano al momento.15:38
33'
Adams avanza e cerca lo spazio per il sinistro ma viene accerchiato al limite e quindi sfuma l'occasione per gli ospiti.15:35
30'
Il copione non cambia. Genoa che preme, Venezia che attende.15:32
27'
Dopo il gol del vantaggio, Genoa che aumenta la pressione su un Venezia un po' frastornato.15:29
26'
Dal niente Ellertsson fa partire un missile che s'infila all'incrocio alla sinistra di Stankovic, forse sorpreso dall'idea dell'islandese che, da ex, non esulta.15:51
Gran parata di Bijlow! John Yeboah va in contropiede, triangola con Akor Adams in area e poi spara di prima col sinistro. Il portiere olandese respinge come un gatto.16:16
23'
Prima metà del primo tempo a dir poco avara di occasioni da rete.15:24
22'
Stankovic esce sulla sua sinistra a neutralizzare un buon triangolo fra Junior Messias ed Ellertson. Islandese in ritardo.15:23
20'
Il Venezia prova a mantenere il controllo della sfera ma Simon Sohm sparacchia un'apertura in tribuna e regala la rimessa ai padroni di casa.15:21
17'
De Rossi oggi sembra aver schierato il Genoa con una linea a quattro dietro e Stephan El Shaarawy a illuminare sull'out di sinistra offensivo.15:19
15'
Wiafe mostra grinta e personalità al fianco dell'ex Sassuolo Hamed Traoré. Il cross mancino poi di Ellertson è totalmente fuori misura.15:17
13'
Primo tiro in porta. Wiafe apre per Messias che dal limite ci prova ma il sinistro termina di poco a lato. Conclusione poco potente.15:15
12'
Brutto doppio tackle sul giovane Samuel Wiafe, il 18enne azzurro al debutto dal primo minuto per il Genoa.15:13
11'
Prima sortita offensiva dei lagunari con Kike Perez che cerca Toma Basic, ma Justin Bijlow in uscita sventa al relativa minaccia.15:12
10'
Non cambia il canovaccio della partita in questi primi minuti di studio. Genoa a far girare la sfera e Venezia che spera nel varco giusto.15:11
7'
Sulla punizione arriva il colpo di testa di Leo Ostigard ma nessun patema per Filip Stankovic.15:08
6'
Fallo di Juan Jesus sul connazionale brasiliano Junior Messias a spezzare un triangolo.15:08
5'
Assai attendista l'atteggiamento degli ospiti.15:07
4'
Fasi di studio con predominio nel possesso da parte del Genoa, soprattutto sulla fascia destra presidiata da Sebastian Otoa e Mikael Ellertsson.15:51
Si parte! Primo possesso per il Venezia.15:02
L'arbitro è Simone Sozza, coadiuvato da Matteo Passeri e Marco Trinchieri. Quarto uomo Daniele Chiffi e al Var rispettivamente Aleandro Di Paolo e Alessandro Prontera.15:01
Il Venezia risponde con il 3-5-2: Stankovic - Halhal, Moreno, Juan Jesus - Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Haps - Adams, Yeboah.14:32
Il Grifone si schiera con il 3-4-2-1: Bijlow - Otoa, Ostigard, Vasquez - Ellertson, Traore, Wiafe, MItaj - Messias, El Shaarawy - Osmajic.14:14
Il Venezia invece vive sui difensori. Antoine Hainaut e compagni di reparto hanno segnato tre reti ricevendo assist da altri difensori. Il francese, in particolare, brilla con due reti e un assist in tre presenze. Proprio come Osmajic.13:26
Il Genoa punta su Milutin Osmajic che vanta 2 gol e un assist e, negli ultimi 10 anni, è il primo ad avvicinarsi all’avvio di stagione da urlo di Krzysztof Piatek che nel 2018 fu coinvolto in quattro reti nelle prime quattro giornate.13:24
Questa è la sfida fra la squadra con meno tiri nello specchio finora in A (Genoa, 20) contro quella che ne ha subiti di più (Venezia, 51). Chi avrà la meglio?13:23
Il Genoa di Daniele De Rossi, dal canto suo, ha cominciato con cinque sconfitte in sette giornate. Fece peggio solo nel 1959-60 con sei.13:23
Il Venezia di Davide Nicola, dopo i primi tre punti conquistati contro il Napoli una settimana fa, arriva a Luigi Ferraris dove non ha mai vinto in 9 incontri contro il Genoa (1 pari, 8 sconfitte), avversario contro il quale in Serie A ha vinto solo una volta su sette, nel settembre 2024, in casa, per 2-0.13:22
Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Venezia, sfida salvezza valida per l’ottava giornata della Serie A.13:22
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori13:22
La gara tra Genoa e Venezia si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Venezia?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Venezia sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Genoa - Venezia?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Venezia?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Venezia?
La gara tra Genoa e Venezia si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Venezia?
Il marcatore del Genoa è stato Mikael Ellertsson al 25'
PREPARTITA
Genoa - Venezia è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Venezia sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
36
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
9
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.5
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
05-09-2026
Serie A
Inter-Napoli 3-2
19-09-2026
Serie A
Venezia-Lazio 0-2
Attualmente il Genoa si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 7 sconfitte). Il Genoa ha segnato 6 gol e ne ha subiti 13; il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 17.
In casa il Genoa ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Fiorentina e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Atalanta e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-0 mentre Il Venezia ha incontrato il Napoli vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol.
Genoa e Venezia si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 9 volte, il Venezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Genoa-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa è rimasto imbattuto in sei delle sette gare contro il Venezia in Serie A dagli anni '50 ad oggi (3V, 3N) - l'unica eccezione nel periodo è un 2-0 a favore degli arancioneroverdi il 21 settembre 2024, con le reti di Gianluca Busio e Joel Pohjanpalo.
Tra le squadre contro cui il Genoa è imbattuto in casa in Serie A, il Venezia è la seconda contro la quale conta più precedenti (nove: otto vittorie e un pareggio), dietro solo al Lecce (10); in aggiunta, i rossoblù hanno tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro partite interne contro gli arancioneroverdi.
Il Venezia ha vinto 1-0 contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato; l'ultima volta che ha tenuto la porta inviolata in due gare di fila in Serie A risale a marzo 2025 (contro Lazio e Atalanta), mentre l'ultima volta che ha registrato due successi di fila risale a novembre 2021 (contro Roma e Bologna).
Il Genoa ha subito gol in ciascuna delle ultime nove gare casalinghe di Serie A - l'ultima volta che ha incassato almeno una rete in più incontri interni di fila nella competizione risale al periodo tra aprile e novembre 2009 (11).
Il Venezia non ha trovato il successo in nessuna delle ultime 29 gare esterne di Serie A (10N, 19P) e solo una volta nella sua storia ha giocato più trasferte di fila nella competizione senza ottenere neanche una vittoria, tra il 1947 e il 1962 (37).
Il Genoa ha perso cinque dello sette gare di questo campionato (1V, 1N) e solo una volta ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali in Serie A, nel 1959/60 (sei).
Si affrontano in questa sfida la squadra che ha tentato meno conclusioni nello specchio in questa Serie A (20 per il Genoa) e quella che ne ha subiti di più (51 per il Venezia).
Venezia e Genoa sono le due squadre che hanno subito più gol nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A (quattro a testa) – dal punto di vista offensivo, invece, i rossoblù sono l’unica formazione che non ha ancora trovato da rete dal 76’ minuto di gioco in avanti.
Milutin Osmajic ha preso parte a tre dei quattro gol segnati in casa dal Genoa in questa Serie A (due reti e un assist in tre presenze); nelle ultime 10 stagioni, solo Krzysztof Piatek (quattro nel 2018) ha preso parte a più marcature nelle prime quattro gare interne con i rossoblù nel massimo campionato.
Il Venezia è la squadra che conta più gol in questa Serie A realizzati da difensori su assist di altri difensori: tre - in ciascuno dei quali ha messo lo zampino Antoine Hainaut (due gol e un passaggio vincente).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: