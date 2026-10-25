Dopo un primo tempo terminato 0-0 grazie ad un super De Gea, la Fiorentina passa in vantaggio alla prima occasione con il tiro dalla distanza di Jimenez al 65'. Nel recupero l'Inter ottiene la vittoria grazie alle reti di Thuram che poi si procura il calcio di rigore trasformato nel finale da un freddissimo Zielinski.
L'Inter vola a 22 punti e raggiunge la Lazio in testa alla classifica. Nel turno infrasettimanale i nerazzuri andranno in laguna a sfidare il Venezia di Davide Nicola.
Occasione sfumata per la Fiorentina che rimane ancorata a 4 punti nella zona bassa della classifica. Nel prossimo turno di Serie A la Viola ospiterà l'Atalanta al Franchi.
Occasione ghiottissima per l'Inter per passare in vantaggio quando manca pochissimo da giocare. La palla ce l'ha Zielinski.14:41
90'+5'
Ammonito Valdepenas per il fallo su Thuram che ha portato al penalty.14:41
90'+5'
CALCIO DI RIGORE PER L'INTER!! Trattenuta folle di Valdepenas su Thuram con il cross ancora da scoccare da sinistra.14:26
90'+4'
Scarico il mancino di Dimarco su assist di Bisseck al termine di un'azione d'attacco interminabile dei nerazzurri. 14:24
90'+3'
Brutto cross di Dimarco con l'area di rigore affollata.14:23
90'+1'
GOOL!! INTER-Fiorentina 1-1!! Rete di Marcus Thuram! La pareggia l'Inter con la conclusione chirurgica del francesce che, su assist di Diouf, infila in pallone all'angolino basso e rimette la sfida in parità con tutto il recupero da giocare.
Troppo macchinoso Pellegrino nel girarsi al limite dell'area di rigore. Recupera Barella e si appoggia da Provedel.13:55
64'
1° sostituzione Inter. Esce Francesco Pio Esposito ed entra Ange-Yoan Bonny.13:54
62'
Conclusione a lato dalla distanza di Andy Diouf.13:53
61'
Buona la copertura di Carlos Augusto che si fa trovare pronto sul secondo palo sul cross da sinistra di Valdepenas.13:52
60'
Recupero basso dei nerazzuri con Barella che entra in possesso e lancia per Pio Esposito, largo a sinistra, con la Fiorentina spaccata in due. Sbaglia la misura del passaggio in verticale l'attaccante della nazionale italiana e sfuma una buonissima azione per l'Inter.13:51
58'
Azione avvolgente dell'Inter che muove bene palla su tutto il fronte d'attacco. Diouf riceva sulla destra, salta l'uomo crossa trovando solo l'esterno della rete.13:49
57'
ANCORA DE GEA SU THURAM! Altro intervento decisivo del portiere spagnolo su Marcus Thuram che calcia col mancino da centro area. Palla deviata sopra la traversa.13:48
56'
Mkhitaryan va in verticale da Pio Esposito che non riesce a controllare complice la grande marcatura di Dragusin che, in questa occasione, lo domina fisicamente.13:47
55'
MKHITARYAN VICINO AL GOL! Conclusione da fuori area col mancino di prima intenzione da parte dell'armeno. La palla sibila vicino all'incrocio dei pali.13:46
54'
Un rimpallo favorisce Thuram nell'area avversaria ma ne esce una conclusione debole facile preda di De Gea.13:45
53'
Potenziale occasione per la Fiorentina grazie ad una palla recuperata in zona offensiva. Mastantuono serve bene Pellegrino all'interno dell'area di rigore ma quest'ultimo viene triplicato e non riesce a girarsi per andare alla conclusione.13:44
51'
1° sostituzione Fiorentina. Esce Marin Pongracic ed entra Viery.13:41
49'
OCCASIONE INTER! Grande azione di Carlos Augusto che sguscia sul fondo a sinistra e mette palla al centro. Thuram devia da due passi mandando a lato. I nerazzurri lamentano una deviazione della difesa avversaria non ravvisata dal direttore di gara.13:41
48'
Break di Barella su un'altra palla persa dalla Viola. Mastantuono lo ferma commettendo fallo.13:39
47'
Animi subito caldi in questo avvio di ripresa. Jimenez se la prende con i tifosi interisti scatenando le polemiche dei nerazzurri in campo.13:38
46'
Brutto pallone perso da Jimenez con Mkhitaryan che va subito per il cross da sinistra subendo il rientro provvidenziale del terzino spagnolo.13:37
46'
SI RIPARTE! Inter in possesso del pallone.13:36
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.13:21
Fiorentina mai pericolosa nel corso dei primi 45 minuti di gioco, mentre l'Inter ha chiuso in crescita impegnando per tre volte De Gea sulle conclusioni di Thuram e Pio Esposito.13:20
Mariani non concede recupero e termina a reti inviolate il primo tempo di Inter-Fiorentina.13:19
45'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Inter-Fiorentina 0-013:18
45'
ANCORA INTER! Barella colpisce al volo e la palla finisce di un soffio a lato con De Gea battuto.13:17
44'
ANCORA THURAM! Tiro fotocopia rispetto al precedente da parte di Marcus Thuram. De Gea si supera nuovamente e respinge.13:16
42'
Mastantuono ferma l'offensiva di Barella ma in uscita tenta un dribbling di troppo e perde a sua volta il pallone con Mkhitaryan che prende un altro fallo sulla trequarti.13:15
40'
Buon fallo conquistato da Diouf sulla trequarti destra. Calhanoglu va al centro ma trova la respinta di Ndour.13:13
37'
Ripartenza solitaria di Thuram che conduce palla sulla linea laterale a sinistra e avanza nonostante la pressione avversaria. La palla al centro del francese trova Pio Esposito che viene fermato in area tra le proteste dei nerazzurri per un tocco di mano reputato non punibile da Mariani per la posizione molto ravvicinata tra Esposito e Pongracic.13:12
36'
ANCORA INTER! MIRACOLO DI DE GEA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo Pio Esposito incorna sul primo palo ma trova la risposta mostruosa del portiere spagnolo che toglie la palla che si stava infilando a fil di palo.13:09
35'
PRIMA OCCASIONE DEL MATCH! Spunto di Thuram che calcia a incrociare da posizione defilata a destra cercando l'angolino basso. De Gea salva con il piede e manda in corner.13:08
34'
Numero di Barella a centrocampo che da inizio alla ripartenza di Diouf. Si ricompatta immediatamente la difesa gigliata facendo sfumare l'offensiva dell'Inter.13:07
31'
Prova a rendersi pericolosa la Fiorentina con Ndour che con un tacco illuminante libera Jimenez per raggiungere il fondo. L'esterno spagnolo va da Mastantuono che chiude il triangolo pescando però il compagno in fuorigioco.13:04
29'
Lancio di Akanji a cercare Thuram. La palla lo scavalca con De Gea che fa due passi avanti e fa sua la sfera.13:01
27'
Altro cross da sinistra dove Thuram prova a tuffarsi per colpire di testa. La palla viene deviata e finisce al limite sul destro di Diouf che calcia di potenza senza trovare precisione. 13:00
26'
L'Inter scippa un buon pallone nella trequarti avversaria. Carlos Augusto va al traversone con un solo difensore a marcare tra Esposito e Thuram e il pallone termina proprio nella sua zona.12:59
24'
Lancio di Barella a far correre Diouf sulla corsia destra. Pallone troppo lungo per il francesce che si impegna ma non riesce a tenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco.12:57
23'
Buona azione dell'Inter iniziata da Diouf che taglia da destra aprendo il campo e serve Carlos Augusto largo a sinistra. Scambio con Thuram e cross al centro dove Mkhitaryan riesce a colpire di testa mandando alto sopra la traversa.12:55
21'
Stacca bene sul primo palo Carlos Augusto prendendo il tempo a Valdepenas ma gira a lato di testa.12:54
21'
Diouf cerca la verticale sulla destra per servire Barella che va al cross ma viene contrastato da Brescianini. Corner.12:53
19'
Azione insistita dell'Inter che non riesce a trovare spazi tra le strette maglie della difesa avversaria.12:51
17'
Punizione dalla trequarti sinistra per la Fiorentina. Mastantuono calcia al centro ma trova solo la respinta della difesa.12:49
15'
Conclusione centrale dai 25 metri da parte di Barella. Blocca senza problemi De Gea.12:47
15'
Thuram riceve sul vertice destro e con il tacco manda verso il centro dove Pio Esposito viene anticipato dalla difesa avversaria.12:47
12'
Destro dalla distanza da parte di Ndour. Devia la difesa meneghina con Provedel che si impegna per evitare che la palla finisca in calcio d'angolo.12:45
11'
Si trovano molto bene Pellegrino e Mastantuono ma vengono fermati dal raddoppio della difesa nerazzurra.12:43
10'
Spinge l'Inter con Mkhitaryan pescato alle spalle di Jimenez. L'armeno arrivo sul fondo e crossa trovando la deviazione in corner.13:00
8'
Preciso lancio di Provedel a cercare Carlos Augusto che allunga in profondità di testa per servire Pio Esposito. Copertura perfetta di Dragusin.12:41
7'
Partita molto intensa in questa fase iniziale. Copre bene gli spazi la difesa Viola.12:39
5'
E' l'Inter ad uscire alla grande con la manovra dal basso ora. Diouf riceve a destra e si accentra trovando un'ottima traccia centrale per l'inserimento di Bisseck che però tentenna nello scatto profondo e non riesce a raggiungere la sfera. 12:38
3'
Ancora inefficace il pressing dei nerazzuri. Brava la difesa toscana ad uscire palla a terra.12:35
2'
Mastantuono prova ad andare direttamente in porta ma la palla si infrange sulla barriera ben disposta da Provedel.12:34
1'
Da subito alta la pressione dell'Inter. La Fiorentina esce bene con il palleggio con Mastantuono che si procura un buon calcio di punizione sul vertice destro.12:33
INIZIA LA PARTITA! Fischia Mariani e la Fiorentina muove il primo pallone del match.12:32
Le squadre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina! Esordio assoluto per Ivan Provedel in maglia nerazzurra.12:30
A disposizione Inter. J. Martinez, Di Gennaro, Bonny, Bovio, Dimarco, Jakirovic, Lavelli, Mosconi, Spence, Stankovic, Sucic, Zielinski.12:01
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA. 4-3-3. De Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.11:57
FORMAZIONE UFFICIALE INTER. 3-5-2. Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram.11:57
Dirige la gara il sig. Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia.09:42
Infermeria piuttosto affollata per l'Inter con Chivu che deve rinunciare, oltre al capitano Lautato Martinez, alle prestazioni di Pavard, Luis Henrique e Curtis Jones. Non sorride nemmeno Vanoli con Ranieri, Parisi ed Atta fermi ai box. 12:29
176 i precedenti tra Inter e Fiorentina. I nerazzuri sono in vantaggio grazie a ben 74 vittorie contro le 46 ottenute dai gigliati, 56 pareggi completano la statistica. La Viola non batte i meneghini a San Siro dal 1° Aprile 2023; vittoria ottenuta grazie al sigillo di Jack Bonaventura.09:38
E' partita con il piede sbagliato anche in quest'anno la Fiorentina, nonostante un calciomercato che faceva ben sperare in una stagione di alto livello. Tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato sono costate la panchina a Fabio Grosso, al quale è subentrato Paolo Vanoli che all'esordio ha subito trovato la vittoria in casa del Venezia e un complessivo di tre risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Negli ultimi due impegni di Serie A sono però arrivate altrettante sconfitte, contro Genoa e Como, e la Viola è rimasta ferma a 4 punti, pericolosamente in zona retrocessione come nella prima fase della passata stagione.09:32
L'Inter insegue la Lazio, vittoriosa ieri sera all'Olimpico contro il Parma, e per raggiungerla ha bisogno dei tre punti nel launch match di oggi contro la Fiorentina. A seguito del pareggio maturato tra Roma e Napoli, i nerazzuri occupano la seconda posizione con 19 punti avendo pareggiato solamente una partita (Roma-Inter 2-2) e vinto tutte le altre. Nel corso di questa settimana è arrivata anche la prima vittoria in Champions League dopo la sconfitta di Madrid e la disfatta interna contro il Bruges.09:28
Siamo allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro! L'Inter di Cristian Chivu ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli.09:22
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter e Fiorentina, gara valida per l'ottava giornata di Serie A Enilive.09:20
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori09:20
La gara tra Inter e Fiorentina si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Inter - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Fiorentina sarà Michael Fabbri
Dove si gioca Inter - Fiorentina?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Fiorentina?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Fiorentina?
La gara tra Inter e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Fiorentina?
I marcatori dell'Inter sono stati Marcus Thuram al 91' e Piotr Zielinski al 97' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Álex Jiménez al 65'
PREPARTITA
Inter - Fiorentina è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Fiorentina sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
52
Fuorigioco
10
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
10
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.2
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
06-09-2026
Serie A
Juventus-Milan 1-1
20-09-2026
Serie A
Parma-Genoa 2-1
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte). L'Inter ha segnato 23 gol e ne ha subiti 10; la Fiorentina ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19.
In casa l'Inter ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Parma e il Bologna ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e il Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-3 mentre La Fiorentina ha incontrato il Como perdendo 1-3.
Inter e Fiorentina si sono affrontate 176 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 74 volte, la Fiorentina ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 56.
Inter-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina in Serie A (10V, 6N), vincendo quattro delle sei più recenti (1N, 1P).
L’Inter è la formazione contro cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti in Serie A: 224; dall'altro lato, nessuna squadra ha segnato più reti contro la Viola nella competizione rispetto ai nerazzurri (275, come la Juventus).
La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte contro l'Inter in campionato, dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti (1V, 2N); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in più gare esterne consecutive contro l'Inter in Serie A risale al periodo tra il 2001 e il 2013 (12 ko di fila in quell'occasione).
L'Inter è imbattuta in questo campionato, nonostante abbia subito nove reti; solo cinque volte in tutta la storia della Serie A una formazione non ha perso nessuna nelle prime otto gare stagionali subendo più gol: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 (11) e nel 1999/00 (11) ed infine l'Inter nel 2004/05 (13).
La Fiorentina ha perso cinque delle sette gare di questo campionato (1V, 1N) e mai nella sua storia ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali di Serie A.
L’Inter ha vinto ciascuna delle quattro gare interne di questo campionato, segnando 15 reti; negli ultimi 50 anni solo tre squadre hanno trovato il successo in ciascuna delle prime cinque partite casalinghe stagionali in Serie A realizzando più gol: la Roma nel 1990/91 (16 centri) e nel 2016/17 (17), la Juventus nel 2014/15 (17) e la Sampdoria nel 2017/18 (16).
Nessuna squadra ha ottenuto più punti dell'Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22.
La Fiorentina, che è la squadra che ha subito più gol in questa Serie A (17), affronterà il miglior attacco del torneo (l'Inter, con 21 centri); la Viola ha subito in media una rete ogni cinque tiri, il peggior rapporto nel torneo in corso.
La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A, grazie a sette centri; nell’era dei tre punti a vittoria, solo quattro centrocampisti hanno realizzato più gol contro una singola avversaria nella competizione: Cristiano Doni contro l’Inter (otto), Andrea Pirlo contro il Parma (otto), Clarence Seedorf contro la Juventus (otto) e Marek Hamsík contro Palermo (otto) e Bologna (nove).
Cher Ndour, che è andato a segno nel suo ultimo precedente contro l'Inter (al Franchi nell'1-1 dello scorso marzo), è uno dei cinque giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno 30 Line-Breaking Passes (41) e almeno 30 palloni riconquistati (32) in questo torneo, insieme a Darryl Bakola, Reda Belahyane, Oumar Ngom e Alessandro Romano.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: