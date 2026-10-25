L'Inter insegue la Lazio, vittoriosa ieri sera all'Olimpico contro il Parma, e per raggiungerla ha bisogno dei tre punti nel launch match di oggi contro la Fiorentina. A seguito del pareggio maturato tra Roma e Napoli, i nerazzuri occupano la seconda posizione con 19 punti avendo pareggiato solamente una partita (Roma-Inter 2-2) e vinto tutte le altre. Nel corso di questa settimana è arrivata anche la prima vittoria in Champions League dopo la sconfitta di Madrid e la disfatta interna contro il Bruges.09:28

E' partita con il piede sbagliato anche in quest'anno la Fiorentina, nonostante un calciomercato che faceva ben sperare in una stagione di alto livello. Tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato sono costate la panchina a Fabio Grosso, al quale è subentrato Paolo Vanoli che all'esordio ha subito trovato la vittoria in casa del Venezia e un complessivo di tre risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Negli ultimi due impegni di Serie A sono però arrivate altrettante sconfitte, contro Genoa e Como, e la Viola è rimasta ferma a 4 punti, pericolosamente in zona retrocessione come nella prima fase della passata stagione.09:32

E' l'Inter ad uscire alla grande con la manovra dal basso ora. Diouf riceve a destra e si accentra trovando un'ottima traccia centrale per l'inserimento di Bisseck che però tentenna nello scatto profondo e non riesce a raggiungere la sfera. 12:38

Thuram viene steso da Viery in area di rigore e Mariani va per indicare il dischetto ma ci ripensa all'ultimo e non assegna il penalty all'Inter. Decisione che farà discutere.13:59

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Fiorentina? La gara tra Inter e Fiorentina si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Inter - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Fiorentina sarà Michael Fabbri Dove si gioca Inter - Fiorentina? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Fiorentina? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 4 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Inter - Fiorentina? La gara tra Inter e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Fiorentina? I marcatori dell'Inter sono stati Marcus Thuram al 91' e Piotr Zielinski al 97' mentre il marcatore della Fiorentina è stato Álex Jiménez al 65'

PREPARTITA

Inter - Fiorentina è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Fiorentina sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 52 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.2 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 06-09-2026 Serie A Juventus-Milan 1-1 20-09-2026 Serie A Parma-Genoa 2-1

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte).

L'Inter ha segnato 23 gol e ne ha subiti 10; la Fiorentina ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19.

In casa l'Inter ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Parma e il Bologna ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e il Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-3 mentre La Fiorentina ha incontrato il Como perdendo 1-3.

Inter e Fiorentina si sono affrontate 176 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 74 volte, la Fiorentina ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 56.

Inter-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina in Serie A (10V, 6N), vincendo quattro delle sei più recenti (1N, 1P).

L’Inter è la formazione contro cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti in Serie A: 224; dall'altro lato, nessuna squadra ha segnato più reti contro la Viola nella competizione rispetto ai nerazzurri (275, come la Juventus).

La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte contro l'Inter in campionato, dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti (1V, 2N); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in più gare esterne consecutive contro l'Inter in Serie A risale al periodo tra il 2001 e il 2013 (12 ko di fila in quell'occasione).

L'Inter è imbattuta in questo campionato, nonostante abbia subito nove reti; solo cinque volte in tutta la storia della Serie A una formazione non ha perso nessuna nelle prime otto gare stagionali subendo più gol: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 (11) e nel 1999/00 (11) ed infine l'Inter nel 2004/05 (13).

La Fiorentina ha perso cinque delle sette gare di questo campionato (1V, 1N) e mai nella sua storia ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali di Serie A.

L’Inter ha vinto ciascuna delle quattro gare interne di questo campionato, segnando 15 reti; negli ultimi 50 anni solo tre squadre hanno trovato il successo in ciascuna delle prime cinque partite casalinghe stagionali in Serie A realizzando più gol: la Roma nel 1990/91 (16 centri) e nel 2016/17 (17), la Juventus nel 2014/15 (17) e la Sampdoria nel 2017/18 (16).

Nessuna squadra ha ottenuto più punti dell'Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22.

La Fiorentina, che è la squadra che ha subito più gol in questa Serie A (17), affronterà il miglior attacco del torneo (l'Inter, con 21 centri); la Viola ha subito in media una rete ogni cinque tiri, il peggior rapporto nel torneo in corso.

La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Çalhanoglu in Serie A, grazie a sette centri; nell’era dei tre punti a vittoria, solo quattro centrocampisti hanno realizzato più gol contro una singola avversaria nella competizione: Cristiano Doni contro l’Inter (otto), Andrea Pirlo contro il Parma (otto), Clarence Seedorf contro la Juventus (otto) e Marek Hamsík contro Palermo (otto) e Bologna (nove).

Cher Ndour, che è andato a segno nel suo ultimo precedente contro l'Inter (al Franchi nell'1-1 dello scorso marzo), è uno dei cinque giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno 30 Line-Breaking Passes (41) e almeno 30 palloni riconquistati (32) in questo torneo, insieme a Darryl Bakola, Reda Belahyane, Oumar Ngom e Alessandro Romano.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: