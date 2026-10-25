Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lecce-Juventus e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.20:04

90'+5' E FINISCE QUI!!! Secondo tempo tutto fuorché spettacolare, ma la Juventus amministra il vantaggio e batte 2-0 il Lecce. A segno McKennie e Douglas Luiz20:02

90'+4' LECCE IN 10 IN QUESTO FINALE!!! Gaspar, già ammonito, protesta con l'arbitro per un calcio d'angolo e viene espulso20:01

90'+2' Brutto calcio di punizione del Lecce. Gallo cerca Monteiro che non riesce a stopparla, col pallone che finisce in fallo laterale19:58

90'+1' Punizione interessante per il Lecce dopo il fallo di Pape Sarr su Maleh19:58

90'+1' 4 minuti di recupero...19:56

90' Spalletti inserisce Alajbegovic al posto di McKennie per questo finale di partita19:56

89' OCCASIONE JUVE!!! La Juventus batte velocemente la punizione, palla che arriva a Cabal che si inserisce da sinistra, ma calcia alto sopra la traversa davanti a Falcone. Fallito quello che sarebbe stato il match point definitivo19:55

88' Attacca ancora il Lecce, bravo Woltemade che guadagna un'altra punizione per fallo di Monteiro.19:54

86' Ultimo cambio per Di Francesco che fa entrare anche Stulic in questo finale. Fuori N'Dri19:55

84' Kalulu si spinge sulla destra, non trova però Woltemade in area. C'è Boga dall'altra parte, ci prova con un destro a giro, ma non inquadra la porta di Falcone19:51

83' Spalletti lo toglie subito per non rischiare e per avere più freschezza a centrocampo. Dentro Pape Sarr per Douglas Luiz, che è stato sicuramente l'MVP del match: 1 gol e 1 assist per il brasiliano.20:15

82' Rischia qualcosa Douglas Luiz con questo tackle su Esteban. Ha rischiato il cartellino qui il centrocampista della Juve19:48

79' Il solito N'Dri che si accentra e fa partire il sinistro: anche qui conclusione troppo debole e para senza patemi Vicario19:46

77' WOLTEMADE VICINO AL 3-0!!! Boga viene chiuso in area, arriva Woltemade che cerca il destro a giro da buona posizione ma manda alto. Occasionissima Juve.19:44

76' Bravo Woltemade a mettere il corpo davanti a Gaspar che è costretto a strattonarlo. Giallo per il difensore del Lecce e Juventus che guadagna campo19:42

75' CI PROVA ESTEBAN!!! Palla dentro da destra, ancora inserimento di Paco Esteban che gira sul primo palo, ma la sua conclusione non è potente e ci arriva Vicario19:42

73' Subito Paco Esteban pericoloso, lo chiude però Bremer mandando in angolo19:39

71' Cambia ancora Di Francesco che toglie proprio Geubbels: dentro Paco Esteban19:37

70' Ci prova anche GEUBBELS che calcia però alto da buona posizione. Cresce il Lecce19:42

69' Occhio al Lecce con N'Dri che sventaglia per Monteiro che si inserisce sul secondo palo, ma colpisce con la spalla. Palla che arriva dalle parti di Vicario19:35

69' Dentro anche Boga che prende il posto di Kolo Muani. L'ex Sassuolo va a fare coppia con Woltemade19:34

68' DOPPIO CAMBIO JUVE!!! Spalletti corre ai ripari. Dentro Cabal al posto di Cambiaso che stava lasciando troppi spazi sulla corsia mancina19:34

66' Bella giocata di N'Dri a destra, salta Bremer, ma nessuno raccoglie il suo cross20:11

65' Più Lecce in questo secondo tempo, ma la Juventus si difende bene senza correre troppi rischi19:31

63' Ancora una conclusione di MALEH ma l'ex Cremonese non inquadra la porta. Il centrocampista chiede scusa ai suoi compagni19:29

62' N'Dri troppo irruento su Kolo Muani. Punizione per la Juventus che allontana il Lecce dalla propria area di rigore19:28

60' ECCO IL CAMBIO!!! Tiago Gabriel non ce la fa dopo aver fatto un rinvio opponendosi a Koopmeiners. Possibile guaio muscolare per il difensore che lascia il posto a Ndaba20:10

59' Ancora gioco fermo. A terra Tiago Gabriel che fa qualche cenno alla panchina19:26

57' Contropiede del Lecce dopo il calcio d'angolo della Juventus, si spinge in avanti anche Tiago Gabriel ma non riesce a inquadrare la porta di Vicario19:24

57' Non si batte ancora l'angolo. Lancio di fumogeni dei tifosi del Lecce appena fuori dal terreno di gioco19:23

56' McKennie si inserisce a destra, capisce tutto Tiago Gabriel che interviene in tackle mandando in angolo19:22

53' Di nuovo la Juve avanti con Kolo Muani che parte in posizione regolare sull'ìmbucata di McKennie, palla per Woltemade ma il suo destro viene ribattuto19:19

52' Resta a terra Gallo dopo un duro contrasto aereo con McKennie20:09

51' Vicario esce con i pugni, poi Dogulas Luiz spazza l'area di rigore. Sta soffrendo ora la Juve19:17

50' Ancora Lecce pericoloso, sugli sviluppi del corner, con N'Dri, ma il suo colpo di testa viene deviato. Altro angolo19:17

48' OCCASIONE LECCE!!! Prima vera chance per i padroni di casa. Arriva al tiro Maleh dal limite, deviazione di Bremer e palla che sfiora la traversa. Corner per i salentini che si rendono pericolosi nella metà campo avversaria19:15

48' Dall'altra parte ci prova Ngom, ma è facile preda di Vicario che non si lascia sorprendere19:13

47' Prima conclusione della Juventus! Ci prova Cambiaso dal limite, ma palla alta sopra la traversa19:13

47' Dentro anche Siebert per Kaba. Di Francesco cambia modulo con tre centrali difensivi e Danilo Veiga e Gallo che avranno più spazio per lanciarsi sulle fasce19:13

47' Ci sono anche dei cambi nel Lecce: dentro Joël Monteiro per Fatah che aveva subito un colpo nel primo tempo. Nonostante questo era stato il più pericoloso, alla fine.19:12

46' SI RIPARTE AL VIA DEL MARE!!!19:11

Ora Spalletti dovrà serrare le fila in difesa nel secondo tempo. È vero che il Lecce non è mai stato pericoloso in questa partita ma, dietro, il trend è preoccupante per la Juventus che dovrà alzare la sua intensità difensiva in caso di reazione dei salentini. Immaginiamo, invece, un discorsetto molto acceso di Di Francesco all'intervallo con i suoi. Lecce mai pericoloso e davvero troppo lento e compassato per mettere in difficoltà i bianconeri.18:56

Partita non spumeggiante con 0 tiri in porta nella prima mezz'ora da parte di ambo due le squadre. Poi l'invenzione di Douglas Luiz per McKennie e il raddoppio dello stesso Douglas Luiz. Nel mezzo anche una chance per Kolo Muani. Insomma, una Juventus che merita il doppio vantaggio senza spingere sull'acceleratore.19:02

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti la Juventus a Lecce grazie ai gol di McKennie e Douglas Luiz18:53

45' 2 minuti di recupero...18:51

43' Il Lecce prova a rispondere con la conclusione da fuori di Tiago Gabriel, palla che sfila al palo alla sinistra di Vicario18:49

42' Primo gol stagionale anche per Douglas Luiz18:48

41' GOL! Lecce-JUVENTUS 0-2. Rete di Douglas Luiz. E dopo l'assist per l'1-0 di McKennie, Douglas Luiz si mette in proprio e firma il raddoppio. Destro dal limite, Falcone la tocca sul palo e la palla entra per il 2-0 Juve. L'assist, questa volta, è di Gatti che si era spinto ancora in avanti.



Guarda la scheda del giocatore Douglas Luiz18:48

40' Ancora Cambiaso a sinistra, ma c'è Gaspar a chiudere. La Juventus spinge sull'acceleratore18:45

38' OCCASIONE JUVENTUS!!! Palla dentro per Kolo Muani che appoggia col petto e prova il destro a incrociare, ma manda a lato. Occasionissima per il 2-018:43

37' Sventagliata di Douglas Luiz per Koopmeiners, cross per Kolo Muani che la tocca soltanto senza riuscire a mirare la porta18:42

35' Anche Gatti si spinge sulla destra, ma Maleh lo chiude in fallo laterale. Juve stabilmente nella metà campo avversaria18:41

33' Cross da destra di Kalulu, contro cross di Cambiaso da sinistra, ma intercetta Falcone18:39

30' 63% di possesso palla per la Juventus in questa prima mezz'ora di gioco...18:37

30' C'è anche un check in sala VAR per capire se ci fosse qualche posizione di fuorigioco, ma è tutto regolare18:36

30' E questo è solo il 1° gol stagionale di Weston McKennie18:37

29' GOL! Lecce-JUVENTUS 0-1. Rete di Weston McKennie. Douglas Luiz batte il calcio di punizione quasi a sorpresa - c'era Koopmeiners sul punto di battuta - difesa del Lecce immobile e si inserisce McKennie che anticipa Falcone e segna sull'assist dello stesso Douglas Luiz. Gol incredibile, Di Francesco sarà infuriato. Difesa del Lecce letteralmente immobile.



Guarda la scheda del giocatore Weston McKennie18:36

28' Douglas Luiz cerca un numero in mezzo al campo, ma finisce giù sul contatto con Maleh. Interessante calcio di punizione per la Juve18:34

26' Traccia interna di Maleh per Fatah che se la porta sul destro e prova la conclusione, ma calcia molto lontano dalla porta di Vicario18:32

24' Ecco Fatah che sembra ristabilito dopo il colpo subito poco fa, ma non riesce a dribblare Kalulu che difende bene18:30

22' Ritmi non altissimi in questa prima parte di gara allo stadio Via del Mare18:29

20' Cross interessante di Gallo da sinistra, vanno a saltare Guebbels e Kaba, ma palla che finisce a lato. Geubbels chiede l'angolo, ma l'ultimo a toccare è Kaba18:27

18' Koopmeiners allarga a sinistra per Cambiaso che cerca il cross, ma sbaglia completamente il servizio. Rimessa dal fondo18:23

16' L'ex attaccante di Troyes e Manchester City si rialza. Dovrà restare a bordo campo un minuto viste le nuove regole. Lecce in 10 per 60 secondi18:59

16' Gioco fermo. A terra Fatah che sembra molto dolorante18:21

15' Cambiaso va via sulla sinistra e prova il cross per Kolo Muani che non ci arriva di pochissimo sul secondo palo18:20

12' Juve stabilmente nella metà campo avversaria da qualche minuto, ma ancora nessuna vera occasione per i bianconeri18:18

10' Palla lunga per Woltemade che ripulisce. Poi Kolo Muani cerca il cross da destra, ma la difesa del Lecce spazza via. Prova a crescere la Juve18:16

7' Aziona lunghissima della Juventus, arriva al tiro Koopmeiners - dentro l'area di rigore - ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Lecce18:58

5' Ancora Kolo Muani che questa volta riesce a penetrare l'area, serve Woltemade che però non riesce a calciare verso la porta. Occasione sfumata18:58

3' Prima offensiva della Juventus con Kolo Muani, ma non riesce ad entrare in area e finisce per commettere fallo su Kaba18:57

2' CHE RISCHIO!!! Vicario al rilancio, ma calcia addosso a N'Dri. Per fortuna della Juve il pallone ribatte sul giocatore leccese e finisce sul fondo senza centrare lo specchio della porta.18:07

1' SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...18:06

Il direttore di gara sarà il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Barone e dal quarto ufficiale, il sig. Ermanno Feliciani. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Daniele Paterna (VAR) e Niccolò Baroni (AVAR).17:01

Sono 48 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Lecce e Juventus. Bilancio nettamente a favore dei bianconeri con 32 vittorie oltre a 12 pareggi e 4 successi dei giallorossi. Nella passata stagione, fu sufficiente il gol di Vlahovic - dopo un solo minuto - per regalare i tre punti alla squadra di Spalletti (0-1). L'ultima vittoria del Lecce in casa contro la Vecchia Signora risale al 20 febbraio 2011, con un 2-0 targato Mesbah-Bertolacci. Salentini che sfruttarono al massimo la superiorità numerica dal 12' per l'espulsione di Buffon. In panchina c'era Delio Rossi nel Lecce e Luigi Del Neri nella Juve.16:59

Spalletti usa lo stesso modulo visto contro il Rennes, ma perde Çelik per infortunio. Dentro Kalulu a fare l'esterno a tutta fascia, mentre Lucumì prende il posto di Kelly, e si mette nei tre dietro con Bremer e Gatti. Di nuovo tandem Kolo Muani-Woltemade, con McKennie trequartista. Tanti infortunati in casa Juve, che deve fare a meno di Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico González, Ekhator, Conceição e Çelik.17:26

Solo un cambio per Di Francesco rispetto alla vittoria di Udine. Dentro Kaba a centrocampo al posto dell'infortunato Coulibaly, che ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Out per infortunio anche Pierotti, Ilic e Berisha.17:22

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 3-4-1-2 in cui figurano: Vicario - Gatti, Bremer, Lucumì - Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso - McKennie - Woltemade, Kolo Muani. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Neto, Pinsoglio - Rugani, Kelly, Cabal - P.Sarr - Alajbegovic, Zhegrova, Boga.17:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo - Kaba, Ngom, Maleh - N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Bleve, Borbei - Siebert, Ndaba, Jean, Scott, Ali Dembélé - Sa.Fofana, Gorter, Gandelman - P.Esteban, J.Monteiro, Stulic.17:13

Ben diversa la situazione in casa Juventus, con la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato. L'ultimo hurrà è quello del 20 settembre scorso: il 2-0 all'Atalanta. Poi il pareggio col Cagliari (1-1) e la pesantissima sconfitta interna contro la Lazio (0-3). Juve che arriva, inoltre, dal pareggio interno in Europa League contro il Rennes (2-2). Partita in cui, a parte la reazione negli ultimi 20 minuti, abbiamo visto i bretoni fare la partita allo Stadium.16:54

Due vittorie nelle ultime quattro per la squadra di Di Francesco che ha battuto Monza e Udinese in questo mini periodo, conquistando diversi punti in ottica salvezza grazie a questi scontri diretti. Nel mezzo, invece, i ko con Milan e Bologna. Impressionante il successo di Udine con un netto 3-0 per il Lecce grazie ai gol di Gaspar, N'Dri e Siebert.16:51

Benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Juventus, gara valida per la Giornata 8 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca allo stadio Via del Mare di Lecce.16:49

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