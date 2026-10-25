Dopo aver fatto il grosso nel primo tempo, con le reti di McKennie e Douglas Luiz, la Juventus gioca una partita difensiva nella ripresa. Senza rischiare eccessivamente dobbiamo dire. Tanto che le occasioni migliore ce le hanno proprio i bianconeri, che non riescono però a trovare il terzo gol con Woltemade e Cabal. Il Lecce fa la partita nei secondi 45 minuti, ma non basta per spaventare Vicario. Finisce 0-2 al Via del Mare.
E, con questa vittoria, la Juventus raggiunge il Frosinone al 6° posto con 14 punti. Lecce resta 12° a quota 9 punti.
In settimana avremo il turno infrasettimanale da martedì e giovedì. La Juventus tornerà in campo mercoledì 28 ottobre sul campo del Genoa alle 20.45. Lecce impegnato in casa del Frosinone giovedì 29 ottobre alle 18.30.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lecce-Juventus e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.20:04
90'+5'
E FINISCE QUI!!! Secondo tempo tutto fuorché spettacolare, ma la Juventus amministra il vantaggio e batte 2-0 il Lecce. A segno McKennie e Douglas Luiz20:02
90'+4'
LECCE IN 10 IN QUESTO FINALE!!! Gaspar, già ammonito, protesta con l'arbitro per un calcio d'angolo e viene espulso20:01
90'+2'
Brutto calcio di punizione del Lecce. Gallo cerca Monteiro che non riesce a stopparla, col pallone che finisce in fallo laterale19:58
90'+1'
Punizione interessante per il Lecce dopo il fallo di Pape Sarr su Maleh19:58
90'+1'
4 minuti di recupero...19:56
90'
Spalletti inserisce Alajbegovic al posto di McKennie per questo finale di partita19:56
89'
OCCASIONE JUVE!!! La Juventus batte velocemente la punizione, palla che arriva a Cabal che si inserisce da sinistra, ma calcia alto sopra la traversa davanti a Falcone. Fallito quello che sarebbe stato il match point definitivo19:55
88'
Attacca ancora il Lecce, bravo Woltemade che guadagna un'altra punizione per fallo di Monteiro.19:54
86'
Ultimo cambio per Di Francesco che fa entrare anche Stulic in questo finale. Fuori N'Dri19:55
84'
Kalulu si spinge sulla destra, non trova però Woltemade in area. C'è Boga dall'altra parte, ci prova con un destro a giro, ma non inquadra la porta di Falcone19:51
83'
Spalletti lo toglie subito per non rischiare e per avere più freschezza a centrocampo. Dentro Pape Sarr per Douglas Luiz, che è stato sicuramente l'MVP del match: 1 gol e 1 assist per il brasiliano.20:15
82'
Rischia qualcosa Douglas Luiz con questo tackle su Esteban. Ha rischiato il cartellino qui il centrocampista della Juve19:48
79'
Il solito N'Dri che si accentra e fa partire il sinistro: anche qui conclusione troppo debole e para senza patemi Vicario19:46
77'
WOLTEMADE VICINO AL 3-0!!! Boga viene chiuso in area, arriva Woltemade che cerca il destro a giro da buona posizione ma manda alto. Occasionissima Juve.19:44
76'
Bravo Woltemade a mettere il corpo davanti a Gaspar che è costretto a strattonarlo. Giallo per il difensore del Lecce e Juventus che guadagna campo19:42
75'
CI PROVA ESTEBAN!!! Palla dentro da destra, ancora inserimento di Paco Esteban che gira sul primo palo, ma la sua conclusione non è potente e ci arriva Vicario19:42
73'
Subito Paco Esteban pericoloso, lo chiude però Bremer mandando in angolo19:39
71'
Cambia ancora Di Francesco che toglie proprio Geubbels: dentro Paco Esteban19:37
70'
Ci prova anche GEUBBELS che calcia però alto da buona posizione. Cresce il Lecce19:42
69'
Occhio al Lecce con N'Dri che sventaglia per Monteiro che si inserisce sul secondo palo, ma colpisce con la spalla. Palla che arriva dalle parti di Vicario19:35
69'
Dentro anche Boga che prende il posto di Kolo Muani. L'ex Sassuolo va a fare coppia con Woltemade19:34
68'
DOPPIO CAMBIO JUVE!!! Spalletti corre ai ripari. Dentro Cabal al posto di Cambiaso che stava lasciando troppi spazi sulla corsia mancina19:34
66'
Bella giocata di N'Dri a destra, salta Bremer, ma nessuno raccoglie il suo cross20:11
65'
Più Lecce in questo secondo tempo, ma la Juventus si difende bene senza correre troppi rischi19:31
63'
Ancora una conclusione di MALEH ma l'ex Cremonese non inquadra la porta. Il centrocampista chiede scusa ai suoi compagni19:29
62'
N'Dri troppo irruento su Kolo Muani. Punizione per la Juventus che allontana il Lecce dalla propria area di rigore19:28
60'
ECCO IL CAMBIO!!! Tiago Gabriel non ce la fa dopo aver fatto un rinvio opponendosi a Koopmeiners. Possibile guaio muscolare per il difensore che lascia il posto a Ndaba20:10
59'
Ancora gioco fermo. A terra Tiago Gabriel che fa qualche cenno alla panchina19:26
57'
Contropiede del Lecce dopo il calcio d'angolo della Juventus, si spinge in avanti anche Tiago Gabriel ma non riesce a inquadrare la porta di Vicario19:24
57'
Non si batte ancora l'angolo. Lancio di fumogeni dei tifosi del Lecce appena fuori dal terreno di gioco19:23
56'
McKennie si inserisce a destra, capisce tutto Tiago Gabriel che interviene in tackle mandando in angolo19:22
53'
Di nuovo la Juve avanti con Kolo Muani che parte in posizione regolare sull'ìmbucata di McKennie, palla per Woltemade ma il suo destro viene ribattuto19:19
52'
Resta a terra Gallo dopo un duro contrasto aereo con McKennie20:09
51'
Vicario esce con i pugni, poi Dogulas Luiz spazza l'area di rigore. Sta soffrendo ora la Juve19:17
50'
Ancora Lecce pericoloso, sugli sviluppi del corner, con N'Dri, ma il suo colpo di testa viene deviato. Altro angolo19:17
48'
OCCASIONE LECCE!!! Prima vera chance per i padroni di casa. Arriva al tiro Maleh dal limite, deviazione di Bremer e palla che sfiora la traversa. Corner per i salentini che si rendono pericolosi nella metà campo avversaria19:15
48'
Dall'altra parte ci prova Ngom, ma è facile preda di Vicario che non si lascia sorprendere19:13
47'
Prima conclusione della Juventus! Ci prova Cambiaso dal limite, ma palla alta sopra la traversa19:13
47'
Dentro anche Siebert per Kaba. Di Francesco cambia modulo con tre centrali difensivi e Danilo Veiga e Gallo che avranno più spazio per lanciarsi sulle fasce19:13
47'
Ci sono anche dei cambi nel Lecce: dentro Joël Monteiro per Fatah che aveva subito un colpo nel primo tempo. Nonostante questo era stato il più pericoloso, alla fine.19:12
46'
SI RIPARTE AL VIA DEL MARE!!!19:11
Ora Spalletti dovrà serrare le fila in difesa nel secondo tempo. È vero che il Lecce non è mai stato pericoloso in questa partita ma, dietro, il trend è preoccupante per la Juventus che dovrà alzare la sua intensità difensiva in caso di reazione dei salentini. Immaginiamo, invece, un discorsetto molto acceso di Di Francesco all'intervallo con i suoi. Lecce mai pericoloso e davvero troppo lento e compassato per mettere in difficoltà i bianconeri.18:56
Partita non spumeggiante con 0 tiri in porta nella prima mezz'ora da parte di ambo due le squadre. Poi l'invenzione di Douglas Luiz per McKennie e il raddoppio dello stesso Douglas Luiz. Nel mezzo anche una chance per Kolo Muani. Insomma, una Juventus che merita il doppio vantaggio senza spingere sull'acceleratore.19:02
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti la Juventus a Lecce grazie ai gol di McKennie e Douglas Luiz18:53
45'
2 minuti di recupero...18:51
43'
Il Lecce prova a rispondere con la conclusione da fuori di Tiago Gabriel, palla che sfila al palo alla sinistra di Vicario18:49
42'
Primo gol stagionale anche per Douglas Luiz18:48
41'
GOL! Lecce-JUVENTUS 0-2. Rete di Douglas Luiz. E dopo l'assist per l'1-0 di McKennie, Douglas Luiz si mette in proprio e firma il raddoppio. Destro dal limite, Falcone la tocca sul palo e la palla entra per il 2-0 Juve. L'assist, questa volta, è di Gatti che si era spinto ancora in avanti.
Ancora Cambiaso a sinistra, ma c'è Gaspar a chiudere. La Juventus spinge sull'acceleratore18:45
38'
OCCASIONE JUVENTUS!!! Palla dentro per Kolo Muani che appoggia col petto e prova il destro a incrociare, ma manda a lato. Occasionissima per il 2-018:43
37'
Sventagliata di Douglas Luiz per Koopmeiners, cross per Kolo Muani che la tocca soltanto senza riuscire a mirare la porta18:42
35'
Anche Gatti si spinge sulla destra, ma Maleh lo chiude in fallo laterale. Juve stabilmente nella metà campo avversaria18:41
33'
Cross da destra di Kalulu, contro cross di Cambiaso da sinistra, ma intercetta Falcone18:39
30'
63% di possesso palla per la Juventus in questa prima mezz'ora di gioco...18:37
30'
C'è anche un check in sala VAR per capire se ci fosse qualche posizione di fuorigioco, ma è tutto regolare18:36
30'
E questo è solo il 1° gol stagionale di Weston McKennie18:37
29'
GOL! Lecce-JUVENTUS 0-1. Rete di Weston McKennie. Douglas Luiz batte il calcio di punizione quasi a sorpresa - c'era Koopmeiners sul punto di battuta - difesa del Lecce immobile e si inserisce McKennie che anticipa Falcone e segna sull'assist dello stesso Douglas Luiz. Gol incredibile, Di Francesco sarà infuriato. Difesa del Lecce letteralmente immobile.
Douglas Luiz cerca un numero in mezzo al campo, ma finisce giù sul contatto con Maleh. Interessante calcio di punizione per la Juve18:34
26'
Traccia interna di Maleh per Fatah che se la porta sul destro e prova la conclusione, ma calcia molto lontano dalla porta di Vicario18:32
24'
Ecco Fatah che sembra ristabilito dopo il colpo subito poco fa, ma non riesce a dribblare Kalulu che difende bene18:30
22'
Ritmi non altissimi in questa prima parte di gara allo stadio Via del Mare18:29
20'
Cross interessante di Gallo da sinistra, vanno a saltare Guebbels e Kaba, ma palla che finisce a lato. Geubbels chiede l'angolo, ma l'ultimo a toccare è Kaba18:27
18'
Koopmeiners allarga a sinistra per Cambiaso che cerca il cross, ma sbaglia completamente il servizio. Rimessa dal fondo18:23
16'
L'ex attaccante di Troyes e Manchester City si rialza. Dovrà restare a bordo campo un minuto viste le nuove regole. Lecce in 10 per 60 secondi18:59
16'
Gioco fermo. A terra Fatah che sembra molto dolorante18:21
15'
Cambiaso va via sulla sinistra e prova il cross per Kolo Muani che non ci arriva di pochissimo sul secondo palo18:20
12'
Juve stabilmente nella metà campo avversaria da qualche minuto, ma ancora nessuna vera occasione per i bianconeri18:18
10'
Palla lunga per Woltemade che ripulisce. Poi Kolo Muani cerca il cross da destra, ma la difesa del Lecce spazza via. Prova a crescere la Juve18:16
7'
Aziona lunghissima della Juventus, arriva al tiro Koopmeiners - dentro l'area di rigore - ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Lecce18:58
5'
Ancora Kolo Muani che questa volta riesce a penetrare l'area, serve Woltemade che però non riesce a calciare verso la porta. Occasione sfumata18:58
3'
Prima offensiva della Juventus con Kolo Muani, ma non riesce ad entrare in area e finisce per commettere fallo su Kaba18:57
2'
CHE RISCHIO!!! Vicario al rilancio, ma calcia addosso a N'Dri. Per fortuna della Juve il pallone ribatte sul giocatore leccese e finisce sul fondo senza centrare lo specchio della porta.18:07
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...18:06
Il direttore di gara sarà il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Barone e dal quarto ufficiale, il sig. Ermanno Feliciani. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Daniele Paterna (VAR) e Niccolò Baroni (AVAR).17:01
Sono 48 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Lecce e Juventus. Bilancio nettamente a favore dei bianconeri con 32 vittorie oltre a 12 pareggi e 4 successi dei giallorossi. Nella passata stagione, fu sufficiente il gol di Vlahovic - dopo un solo minuto - per regalare i tre punti alla squadra di Spalletti (0-1). L'ultima vittoria del Lecce in casa contro la Vecchia Signora risale al 20 febbraio 2011, con un 2-0 targato Mesbah-Bertolacci. Salentini che sfruttarono al massimo la superiorità numerica dal 12' per l'espulsione di Buffon. In panchina c'era Delio Rossi nel Lecce e Luigi Del Neri nella Juve.16:59
Spalletti usa lo stesso modulo visto contro il Rennes, ma perde Çelik per infortunio. Dentro Kalulu a fare l'esterno a tutta fascia, mentre Lucumì prende il posto di Kelly, e si mette nei tre dietro con Bremer e Gatti. Di nuovo tandem Kolo Muani-Woltemade, con McKennie trequartista. Tanti infortunati in casa Juve, che deve fare a meno di Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico González, Ekhator, Conceição e Çelik.17:26
Solo un cambio per Di Francesco rispetto alla vittoria di Udine. Dentro Kaba a centrocampo al posto dell'infortunato Coulibaly, che ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. Out per infortunio anche Pierotti, Ilic e Berisha.17:22
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 3-4-1-2 in cui figurano: Vicario - Gatti, Bremer, Lucumì - Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso - McKennie - Woltemade, Kolo Muani. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Neto, Pinsoglio - Rugani, Kelly, Cabal - P.Sarr - Alajbegovic, Zhegrova, Boga.17:07
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Falcone - Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo - Kaba, Ngom, Maleh - N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Bleve, Borbei - Siebert, Ndaba, Jean, Scott, Ali Dembélé - Sa.Fofana, Gorter, Gandelman - P.Esteban, J.Monteiro, Stulic.17:13
Ben diversa la situazione in casa Juventus, con la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato. L'ultimo hurrà è quello del 20 settembre scorso: il 2-0 all'Atalanta. Poi il pareggio col Cagliari (1-1) e la pesantissima sconfitta interna contro la Lazio (0-3). Juve che arriva, inoltre, dal pareggio interno in Europa League contro il Rennes (2-2). Partita in cui, a parte la reazione negli ultimi 20 minuti, abbiamo visto i bretoni fare la partita allo Stadium.16:54
Due vittorie nelle ultime quattro per la squadra di Di Francesco che ha battuto Monza e Udinese in questo mini periodo, conquistando diversi punti in ottica salvezza grazie a questi scontri diretti. Nel mezzo, invece, i ko con Milan e Bologna. Impressionante il successo di Udine con un netto 3-0 per il Lecce grazie ai gol di Gaspar, N'Dri e Siebert.16:51
Benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Juventus, gara valida per la Giornata 8 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca allo stadio Via del Mare di Lecce.16:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori16:49
La gara tra Lecce e Juventus si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Juventus?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Juventus sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Lecce - Juventus?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Juventus?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Lecce - Juventus?
La gara tra Lecce e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Juventus?
I marcatori della Juventus sono stati Weston McKennie al 29' e Douglas Luiz al 41'
PREPARTITA
Lecce - Juventus è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Juventus sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
85
Fuorigioco
11
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
18
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.7
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2026
Serie A
Bologna-Lazio 0-1
29-08-2026
Serie B
Calcio Padova-Verona 1-1
14-09-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
10-10-2026
Serie A
Genoa-Fiorentina 2-1
Attualmente il Lecce si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Lecce ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14; la Juventus ha segnato 11 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Lecce ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Cagliari e la Lazio ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 0-3 mentre La Juventus ha incontrato la Lazio perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.
Lecce e Juventus si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Lecce-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce ha vinto solo una delle 20 gare contro la Juventus disputate in Serie A dal 2004/05 in avanti (5N, 14P): 2-0 il 20 febbraio 2011, con le reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci.
Solo l'Inter (13) ha vinto più trasferte di Serie A contro il Lecce rispetto alla Juventus (12, come la Roma) - completano il bilancio cinque pareggi e tre successi salentini.
Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Lecce e Juventus si affrontano dall'ottava giornata di campionato in avanti con meno di tre punti di distanza l'una dall'altra; prima di questa stagione, il minimo distacco al momento della sfida tra le due formazioni dopo sette gare risaliva alla 17ª giornata del 1989/90 (quattro punti in più per i bianconeri).
Escluse neopromosse e retrocesse, il Lecce è l'unica squadra che non ha pareggiato nessun incontro di Serie A da inizio maggio ad oggi: sei successi a fronte di cinque sconfitte per i salentini nel periodo - tuttavia, quattro di queste arrivate nelle sei gare più recenti (2V).
La Juventus ha conquistato 11 punti finora in questa Serie A (3V, 2N, 2P); in caso di mancato successo contro il Lecce, otterrebbe meno di 14 punti dopo le prime otto gare giocate in due stagioni consecutive per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (considerando tre punti a vittoria da sempre, l'ultima volta in cui è accaduto risale al 1977/78-1978/79).
Il Lecce non ha raccolto nessun punto nelle ultime nove gare di Serie A disputate contro avversarie del lato sinistro della classifica a inizio giornata e nelle sei più recenti di queste non ha realizzato neanche una rete.
Solo l’Inter (3232) ha ricevuto più pressioni da parte degli avversari rispetto alla Juventus (3179) in questa Serie A; sul fronte opposto, il Lecce è la formazione che ha esercitato più pressioni sugli avversari nel torneo in corso (3129).
Tiago Gabriel è il difensore che ha realizzato più gol dall'inizio della scorsa stagione in Serie A tra quelli nati dal 2004 in avanti: quattro; tra questi giocatori, inoltre, è quello con più presenze (43), intercetti (54), respinte difensive (274) e duelli aerei vinti (138) sempre dall'inizio dello scorso campionato.
Douglas Luiz è l'unico giocatore che ha effettuato almeno 120 movimenti palla al piede (min. 5 metri - 121) e almeno 120 passaggi positivi terminati nel terzo di campo offensivo (161) in questa Serie A.
Sei dei nove gol di Randal Kolo Muani in Serie A sono stati segnati fuori casa (il 67%): tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di reti in bianconero nella competizione, solo Sergio Brio (75%) ha una percentuale più alta di centri realizzati in trasferta (67% anche per Federico Chiesa, Michele Padovano e Riccardo Carapellese).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: