Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

Il Milan torna al terzo posto in solitaria mantenendo le distanza dal Napoli. Tre punti che riavvicinano la Juventus e l'Inter impegnate domani sera allo Stadium. La Fiorentina rimane a 20 punti in classifica, appaiata all'Atalanta. Partita storica che ha visto l'esordio di Camarda, il primo 2008 a scendere in campo nei maggiori campionati europei e il più giovane di sempre in Serie A.22:49

Il Milan torna a vincere in campionato grazie ad un rigore di Theo Hernandez nel finale di primo tempo. Una partita combattuta che ha visto Maignan nel secondo tempo regalare grandi parate, soprattutto nel recupero, quando di faccia salva un gol ormai fatto di Mandragora.22:45

90'+8' Fine partita: MILAN - FIORENTINA 1-0.22:44

90'+6' MIRACOLO DI MAIGNAN! Calcio d'angolo per la Fiorentina, Mandragora sotto porta calcia a botta sicura, Maignan di faccia si immola e salva il Milan.22:42

90'+4' La Fiorentina con le ultime forze prova a chiudere il Milan nella propria metà campo.22:40

90'+2' Sostituzione nel Milan, entra Florenzi per Calabria.22:38

90' Ci saranno 7 minuti di recupero.22:37

90' MAXIME LOPEZ! Batti e ribatti in area, la palla finisce a Maxime Lopez che dal limite prova il tiro a giro. Conclusione che sfiora l'incrocio dei pali.22:37

88' Sostituzione nella Fiorentina, entra Kouame per Bonaventura.22:34

84' Dentro Krunic per Musah.22:30

83' Nel Milan esordisce Camarda che prende il posto di Jovic.22:31

82' Momento storico per il calcio italiano. Sta per fare il suo ingresso in campo il quindicenne Camarda.22:29

81' Dentro anche Ikone per Sottil.22:28

81' Cambi nella Fiorentina, entra Mandragora per Duncan.22:28

80' Pressing Fiorentina, serie di calci d'angolo, Biraghi mette in mezzo, spazza Loftus Cheek.22:27

75' JOVIC! Theo Hernandez serve Jovic in area, l'attaccante solo davanti a Terracciano gli calcia addosso.22:23

75' Finito il check. Di Bello dice che si può proseguire.22:23

74' Di Bello chiede di aspettare per un possibile tocco con il braccio di Loftus Cheek in area di rigore.22:20

73' Spinge la Fiorentina, il Milan rimane chiuso nella propria area di rigore.22:19

70' Sostituzione nella Fiorentina, entra Nzola per Beltran.22:16

67' Contrasto in area tra Calabria e Parisi, il terzino del Milan sembra arrivato per prima sul pallone.22:13

62' PALO DELLA FIORENTINA! Nico Gonzalez ingaggia un duello con Tomori e prova una conclusione strozzata dalla destra, il difensore devia la sfera che scheggia il palo alla destra di Maignan.22:09

61' Forze fresche nel Milan, entra Loftus Cheek per Pulisic.22:07

60' Conclusione di Parisi dalla distanza, palla alto e a lato.22:06

58' Biraghi calcia morbido, ma sbatte sulla barriera milanista.22:04

56' Cartellino giallo per Tomori, fallo al limire dell'area su Bonaventura.22:03

54' Errore di Maignan che serve Duncan sulla trequarti, palla a Nico Gonzalez che cerca l'angolo. Conclusione a lato.22:01

49' Sulla ripartenza dei viola Beltran viene servito in area, ma non controlla bene e Maignan esce per primo sul pallone. Il portiere rimane a terra ma sembra in grado di proseguire.21:57

49' Colpo di testa da buona posizione di Chukwueze su assist dalla sinistra di Theo Hernandez. Terracciano blocca sicuro.21:56

46' Inizia il secondo tempo di MILAN - FIORENTINA.21:52

46' Sostituzione nella Fiorentina, entra Maxime Lopez per Arthur.21:51

Dopo una prima parte di gara soporifera le squadre iniziano a rendersi pericolose. Il Milan sfiora la rete con Pulisic e Pobega, la Fiorentina con Nico Gonzalez. Nel finale i rossoneri mettono la freccia grazie a un rigore procurato e realizzato da Theo Hernandez.21:37

45'+2' Fine primo tempo: MILAN - FIORENTINA 1-0.21:35

45'+2' GOL! MILAN - Fiorentina 1-0! Rete di Theo Hernandez. Il francese glaciale aspetta fino all'ultimo e spiazza Terracciano.



Guarda la scheda del giocatore Théo Hernández21:33

45'+1' Cartellino giallo per Parisi per il fallo su Theo Hernandez.21:32

45'+1' CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! Theo Hernandez lanciato in velocità viene atterrato da Parisi, Di Bello indica il dischetto.21:32

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:31

44' POBEGA! Altra occasione per il Milan, dal calcio d'angolo di Pulisic, Pobega stacca di testa ma Terracciano è reattivo e dice di no.21:30

43' Calabria crossa forte dalla destra in area, Pulisic da buona posizione non riesce ad intervenire, Biraghi spazza in angolo.21:29

40' OCCASIONE FIORENTINA! Recupero alto dei viola, Duncan serve Nico Gonzalez che dal limite prova il tiro a giro. Palla alta sopra la traversa.21:26

37' Calcio d'angolo per il Milan, traiettoria bassa di Pulisic che viene intercettata dalla retroguardia viola.21:23

32' Conclusione di Sottil dalla distanza, blocca in due tempi Maignan.21:18

31' Reijnders inventa per Calabria che imbuca sulla destra ma invece di servire Jovic calcia verso la porta, Terracciano blocca.21:17

28' Il Milan prova ad alzare il ritmo, la Fiorentina molto attenta non lascia spazi ai rossoneri.21:14

23' PULISIC! Prima scintilla della gara, palla che carambola al limite per Pulisic che controlla e calcia di potenza, Terracciano riesce a deviarla in calcio d'angolo.21:09

20' Pestone di Theo Hernandez su Parisi che rimane a terra dolorante.21:07

16' Volato via il primo quarto d'ora, ancora nessun tiro verso lo specchio della porta.21:01

12' Cartellino giallo per Arthur, fallo tattico su Pulisic.20:58

10' Avvio di gara scialbo, squadre che continuano a studiarsi.20:55

5' Il Milan prova a far partire l'azione dal basso, ma non trova varchi.20:51

2' Fiorentina partita in maniera aggressiva e che tiene palla in mezzo al campo.20:48

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - FIORENTINA. Arbitra Di Bello.20:46

Confermate le indiscrezioni della vigilia nel Milan, Jovic agirà da punta con ai lati Pulisic e Chukwueze. In mezzo al campo spazio per Pobega, con Musah e Rejinders a completare il reparto. Parte dalla panchina Loftus Cheek, assieme ai lui anche il baby Camarda. Nella Fiorentina torna dal primo minuto Beltran, alle sue spalle il trio formato dall'ex Bonaventura, Sottil e Nico Gonzalez. In difesa Biraghi e Parisi ai lati, mentre come centrali ci sono Milenkovic e Martinez Quarta.19:53

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi - Duncan, Arthur - Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil - Beltran. A disposizione: Martinelli, Christensen, Maxime Lopez, Ikone, Infantino, Mina, Nzonal, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouame.19:49

Formazione MILAN (4-3-3): Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Musah, Reijnders, Pobega - Chukwueze, Jovic, Pulisic. A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Loftus Cheek, Romero, Krunic, Florenzi, Traore, Camarda, Simic, Bartesaghi.19:48

Il Milan si trova con un attacco in totale emergenza, Leao e Okafor out per problemi fisici, Giroud squalificato due turni. Dai ragazzi della primavera è stato convocato Camarda, quindicenne attaccante di cui si parla molto bene e che se dovesse giocare diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A.18:37

Il Milan per la riscossa in campionato, nelle ultime quattro uscite due pareggi e due sconfitte. La Fiorentina per confermarsi e provare a spingersi ancora più in alto in classifica.18:32