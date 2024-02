Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Frosinone 3-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24. 14:30

Nel prossimo turno di campionato, la Juventus sarà ospite del Napoli per il big match in programma domenica 3 marzo (dalle ore 20:45), mentre il Frosinone ritroverà il pubblico amico dello Stirpe per la sfida interna contro il Lecce (sempre il 3 marzo, ma dalle ore 15:00). 14:30

Festa grande per il popolo bianconero, per un successo raggiunto in extremis e dopo una partita complicatissima. Doppietta di un super Vlahovic (anche un assist), ma vittoria "macchiata" da due infortuni pesanti: Rabiot per un problema al piede destro, McKennie frenato invece da una probabile lussazione della spalla sinistra. Bianconeri che salgono a 57 punti e ritrovano la vittoria dopo quattro turni di campionato.14:28

90'+6' FINISCE QUI. Juventus-Frosinone 3-2. Epilogo incredibile di questo lunch match, con Rugani che sigla il gol vittoria all'ultima occasione utile e fa esplodere l'esultanza dello Stadium.14:26

90'+5' GOL! JUVENTUS-Frosinone 3-2! Rete di Daniele Rugani. Sugli sviluppi di un corner, Vlahovic spizza di testa prolungando sul secondo palo, dove sbuca il difensore. Rugani è perfetto nell'imbucare tra le gambe di Cerofolini seppur da posizione defilatissima.



Guarda la scheda del giocatore Daniele Rugani14:25

90'+5' CAMBIO FROSINONE. Esce Lirola, spazio per Ilario Monterisi. Questa la decisione di mister Di Francesco.14:23

90'+2' Altro errore di Locatelli, che favorisce la ripartenza del Frosinone. Kaio Jorge ci prova col destro dalla distanza, ma non riesce a inquadrare la porta difesa da Szczesny. 14:21

90' Saranno cinque i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Juventus e Frosinone. 300 secondi di fuoco, bianconeri sempre in forcing. 14:19

89' Fallo di Yiling su Zortea e così il Frosinone può rifiatare un po' dai tentativi di assedio bianconeri. Sfida apertissima a qualsiasi risultato, nonostante manchi davvero poco al triplice fischio finale di Rapuano.14:18

88' OUT MAZZITELLI. Esce il capitano del Frosinone, ora Di Francesco vuole dare spazio a Francesco Gelli. 14:19

88' CAMBIO FROSINONE. Soulé viene richiamato in panchina, per fare così spazio a Demba Seck. 14:16

87' ENTRA MILIK. Vuole le tre punte Allegri, che richiama in panchina Gatti.14:15

86' ALTRO CAMBIO JUVE. Esce pure McKennie, fermato da un problema alla spalla sinistra. Al suo posto Samuel Iling-Junior.23:28

85' Squadre allungatissime, Kaio Jorge ci prova con un colpo di testa troppo debole per sorprendere Szczesny. Si preparano tanti cambi, per entrambe le squadre. 14:14

83' Quanta confusione in campo. McKennie sbaglia un disimpegno e rischia di propiziare il 2-3 del Frosinone, salvo poi rimediare con un ottimo intervento in scivolata su Kaio Jorge. Dall'altra parte, Gatti non riesce invece a girare in porta col mancino il cross di Vlahovic. 14:12

80' Ci prova Locatelli. Conclusione velleitaria dai 25 metri per il play bianconero, Cerofolini non ha difficoltà a bloccare in presa. 10 minuti più recupero alla fine di questo lunch match. 14:09

79' Allegri infuriato nella sua area tecnica, poiché la Juventus non fa girare abbastanza palla e sta rinunciando a giocare in ampiezza. Enorme densità nelle zone centrali del campo da parte di un Frosinone che ora vuole difendere il 2-2 e, perché no, sfruttare il contropiede. 14:08

77' Occasione Juve! Altro cross di McKennie dalla destra, palla sul secondo palo dove si ostacolano un bel po' Yildiz e Vlahovic. Quest'ultimo calcia e trova una sorta di tiro-cross rasoterra, ma il signor Rapuano ferma tutto per un tocco di mano sul controllo dell'attaccante serbo. 14:06

74' Vlahovic vicino al 3-2, ma c'è fuorigioco. Cross del solito McKennie, doppia sponda aerea di Gatti e l'attaccante serbo sfiora il palo con una girata mancina di prima intenzione. C'era però offside e quindi gioco fermo. 14:04

73' ESCE PURE HARROUI. Uno dei migliori in campo, senza dubbio. Dentro Enzo Barrenechea. 14:01

73' CAMBIO FROSINONE. Cheddira richiamato in panchina, al suo posto spazio per Kaio Jorge.14:01

71' AMMONITO LOCATELLI. Intervento in ritardo su Mazzitelli, il quale resta poi a terra. Intanto si preparano dei cambi sulla panchina ospite. 14:00

70' AMMONITO CEROFOLINI. Terzo rinvio dal fondo ritardato troppo e stavolta il direttore di gara non sorvola, mostrandogli il cartellino giallo per perdita di tempo.13:59

69' Yildiz con un'altra marcia, e soprattutto un'altra posizione tattica, rispetto a Chiesa. Ancora da un suo dribbling nasce un'iniziativa interessante della Juventus, con Alcaraz che prova il destro dai 25 metri ma non centra lo specchio. 13:58

67' Yildiz non punisce! Cross di McKennie dalla destra, con palla che attraversa tutta l'area piccola e finisce su piedi di Cambiaso. Quest'ultimo rimette in mezzo un bel cross rasoterra, su cui il giovane turco prova la girata di mancino senza però trovare l'impatto col pallone.13:56

66' Possesso palla davvero sterile dei bianconeri, con Locatelli che si abbassa tra Rugani e Bremer per cercare di fungere ancor più da play basso e velocizzare così la manovra della Juventus. 13:55

64' AMMONITO VALERI. Il numero 32 impedisce l'uno-due tra Weah e McKennie, mettendo giù il figlio di George e beccandosi così il cartellino giallo.13:53

62' ECCO YILDIZ. Il giovane talento turco rimpiazza un insufficiente Chiesa. Boato di applausi dalle tribune dello Stadium al momento dell'ingresso in campo di Yildiz. 13:51

62' OUT KOSTIC. Weah va a rimpiazzare il numero 11, tutt'altro che brillante oggi. 13:50

60' Max Allegri prepara un doppio cambio. Si sono alzati Yildiz e Weah, potrebbero entrare proprio loro da un momento all'altro. Chiesa è uno dei due candidati per la sostituzione: davvero sottotono oggi il numero 7 bianconero. 13:49

59' Rischia qui la Juventus. Zortea si butta in area creandosi un ottimo corridoio e poi cerca il cross rasoterra, su cui fa buona guardia Gatti. Poi tocco di mano di Soulé sugli sviluppi dell'azione e calcio di punizione in favore dei padroni di casa. 13:48

57' Lavora benissimo Vlahovic a centrocampo, recuperando palla su Mazzitelli e lanciando l'inserimento in profondità di Chiesa. Il numero 7 controlla, rientra e prova il destro a giro, ma una deviazione gli nega la gioia del gol sul secondo palo e concede soltanto calcio d'angolo. 13:46

55' Trama offensiva insistita degli ospiti, con Valeri che va al cross e cerca sul secondo palo Zortea. Traversone impreciso però, quello del numero 32 giallazzurro, e così l'occasione sfuma. 13:43

53' Ci prova Rugani! Angolo di Chiesa dalla destra, il difensore tenta la volée all'altezza del dischetto e colpisce anche bene il pallone, ma il suo tentativo di stampa sulla fronte di Alcaraz, il quale era franato a terra. Non sarà nemmeno calcio d'angolo per i bianconeri. 13:42

52' A terra Soulé per un problema alla caviglia destra. Il direttore di gara, il signor Rapuano, ferma il gioco e aiuta il talento argentino del Frosinone a rialzarsi. Soulé sembra poter proseguire questo lunch match. 13:41

51' Occasione Juventus! Angolo dalla sinistra di Kostic, il pallone viene spizzato da Rugani e poi deviato da Mazzitelli ma finisce sulla testa di Vlahovic. Quest'ultimo non può però indirizzare verso la porta, anche perché vede sbucare all'ultimo la sfera. 13:40

48' Kostic e Locatelli ripartono da dove avevano chiuso, ossia sbagliando troppo in fase di impostazione con errori tecnici insoliti per giocatori del loro calibro. Valeri invece sempre molto attivo sull'out di sinistra, dove crea costanti pericoli alla Juventus. 13:37

46' COMINCIA LA RIPRESA. Juventus-Frosinone 2-2. Si riparte qui allo Stadium, nessun cambio deciso dai due allenatori. Possesso palla per gli ospiti. 13:34

Se Di Francesco può essere contento per la prestazione della sua squadra, Allegri è rimasto invece ben poco soddisfatto e non è irrealistico immaginare delle sostituzioni durante l'intervallo. Su tutti, Chiesa potrebbe essere il titolare coinvolto, anche perché il fenomenale Azzurro si è visto davvero poco nel primo tempo. 13:22

Prima metà di gara caratterizzata dalla doppietta di uno scatenato Vlahovic, ma anche dalle evidenti disattenzioni difensive della Juventus. Se lo stato di forma del bomber serbo è indubbio, altrettanto certa è l'attuale fragilità difensiva dei bianconeri, che subiscono due gol in 13 minuti (14' e 27'). Frosinone che non demerita però affatto questa situazione di parità, anzi. Per ora azzeccatissime le scelte di formazione dei giallazzurri.13:20

45'+1' FINE 1° TEMPO. Juventus-Frosinone 2-2. Fischia il signor Rapuano e le squadre tornano negli spogliatoi dopo 46 minuti tra alti e bassi.13:18

45' Ci sarà un minuto di recupero nel primo tempo di questo Juventus-Frosinone. Ottimo l'ingresso in campo di Alcaraz, almeno finora. 13:16

43' Locatelli decisamente sottotono oggi. Tra tempi di gioco persi e controlli di palla imperfetti, il "play" bianconero non sta giocando come saprebbe (e potrebbe) fare, visti i suoi soliti standard di rendimento. 13:15

41' Buon break dei padroni di casa, nato da un recupero in scivolata del solito McKennie, ma Alcaraz anziché cercare il tiro dai 30 metri - e posizione centrale - cerca un suggerimento a mezza altezza per Vlahovic in area. Palla completamente sbagliata, ma il serbo applaude comunque l'idea. 13:13

39' Juventus completamente dietro la linea della palla in fase di non possesso. Chiesa molto impreciso sulle linee di passaggio del Frosinone, infatti Allegri lo sta rimproverando molto per questo motivo e ha mandato a scaldare Yildiz. 13:11

37' Vlahovic scatenato e non soltanto per la doppietta realizzata. Continue indicazioni ai compagni, sempre pronto a chiedere il sostegno del pubblico e in dialogo costante con mister Allegri per sistemare tutto ciò che non sta funzionando tatticamente nella Juventus. 13:09

35' Brescianini vicino al 2-3. Il centrocampista del Frosinone riceve palla sull'out di sinistra, salta due avversari, si accentra e prova il mancino dal vertice dell'area, non trovando però lo specchio della porta difesa da Szczesny. 13:06

32' GOL! JUVENTUS-Frosinone 2-2! Rete di Dusan Vlahovic. Azione insistita dei Bianconeri, con McKennie che riceve palla appena dentro l'area, controlla e serve Vlahovic qualche metro più avanti. Il bomber serbo si sistema al meglio e lascia partire un sinistro a giro che si insacca rasoterra sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic13:04

30' Uscita comoda di Cerofolini sull'angolo da sinistra della Juventus. Il portiere del Frosinone controlla in due tempi e poi rilancia per Soulé. Quest'ultimo litiga col controllo ma subisce comunque fallo da Cambiaso. Era un potenziale due contro due nella metà campo bianconera. 13:02

28' ESCE RABIOT. Il centrocampista francese non ce la fa a proseguire dopo il pestone subito fortuitamente da Chiesa. Necessario il cambio con Alcaraz.21:00

27' GOL! Juventus-FROSINONE 1-2! Rete di Marco Brescianini. Azione incredible degli ospiti, che parte direttamente da rimessa laterale, con Valeri che trova in profondità il compagno grazie a un grande assist. Brescianini conclude col destro sotto la traversa, battendo sul tempo Szczesny.



Guarda la scheda del giocatore Marco Brescianini12:59

25' Frosinone che recupera palla e cerca sempre l'imbucata in verticale dopo un possesso palla da destra a sinistra o viceversa. Ovviamente il giocatore cercato in area è Soulé oppure Cheddira, con la Juventus che deve seguirne a uomo le corse. 12:57

23' Occasione Juve. Sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, battuto da Chiesa, la difesa del Frosinone non riesce a liberare l'area e il pallone arriva a Bremer, il quale calcia forte praticamente all'altezza del dischetto, ma non centra lo specchio anche perché disturbato da Rabiot. 12:54

21' A terra Valeri dopo un contrasto con McKennie. Il direttore di gara, Rapuano, interrompe il gioco e richiama l'intervento dello staff sanitario del Frosinone, ma comunque nulla di grave per il numero 32. 12:52

19' Adesso è il Frosinone a fare la partita, coi padroni di casa che tentano invece le giocate di rimessa. Possesso palla come sempre a vantaggio dei giallazzurri, ma non è una novità: in questo campionato il Frosinone ha sempre avuto più del 50% di possesso palla durante ogni gara. 12:50

17' Ci prova Vlahovic da 40 metri. Bel dialogo aereo con McKennie e poi sinistro di prima intenzione. Cerofolini è un po' fuori dai pali ma non viene sorpreso, anche perché la conclusione del serbo non è precisa. 12:48

16' Pressing altissimo del Frosinone, che ora sembra completamente rinato dopo l'avvio shock di questo lunch match. Fatica invece tantissimo la Juve nel costruire gioco e trame offensive. 12:48

14' GOL! Juventus-FROSINONE 1-1! Rete di Walid Cheddira. Cross perfetto di Zortea dalla destra, Cheddira sfila in area tra quattro avversari e buca Szczesny con un colpo di testa tanto forte quanto preciso. Troppo morbida la Juventus in questa situazione...



Guarda la scheda del giocatore Walid Cheddira12:46

13' Vlahovic galvanizzato dal gol. Già tre le sponde perfette del centravanti serbo su lancio dei compagni e un ruolo da "punto di riferimento" offensivo evidente. 12:44

11' Chiesa finora molto attivo sul fronte d'attacco, ma cercato poco dai compagni. Gatti il giocatore chiave per l'impostazione dal basso della Juventus. Frosinone che prova invece a giocare in ampiezza col possesso palla. 12:42

9' Cross di Brescianini dalla destra, con palla troppo lunga però per gli attaccanti del Frosinone e McKennie abilissimo a recuperarla sul secondo palo, facendo così ripartire l'azione bianconera. 12:40

7' AMMONITO BREMER. Errore in impostazione della Juventus, Cheddira scappa verso la porta di Szczesny e viene messo giù dal centrale brasiliano. Nessun dubbio per il direttore di gara: cartellino giallo.12:39

6' Presenza numero 200 con la maglia della Juventus per Rabiot. Pretoriano di mister Allegri, il centrocampista francese festeggia oggi un traguardo importante in bianconero. 12:38

5' In fase di impostazione, la Juventus si mette a quattro con Kostic che scala dietro e McKennie praticamente va sulla linea di Chiesa-Vlahovic. Doccia fredda per il Frosinone, che comunque cercherà di riaprire questo lunch match. 12:36

3' GOL! JUVENTUS-Frosinone 1-0! Rete di Dusan Vlahovic. Lancio di Gatti per la profondità di McKennie, il quale stoppa alla grande e imbuca orizzontalmente in area per il bomber serbo. Vlahovic non tradisce con l'interno destro e firma il suo 75° gol in Serie A.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic12:35

1' INIZIA Juventus-Frosinone, fischio di Rapuano e si può partire qui allo Stadium. Meteo sereno e 9° di temperatura, a livello di spettatori è l'11° sold out stagionale per i bianconeri. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa, in divisa grigia. 12:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Stadium. A dirigere questo Juventus-Frosinone sarà Antonio Rapuano (sezione di Rimini), coadiuvato da Gamal Mokhtar (Lecco) e Paolo Laudato (Taranto). IV Ufficiale Luca Zufferli (Udine), VAR Paolo Mazzoleni (Bergamo) e AVAR Marco Di Bello (Brindisi).12:21

Dopo il pareggio (1-1) nel primo incrocio in assoluto tra Juventus e Frosinone in Serie A, datato 23 settembre 2015 (reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard), i bianconeri hanno vinto tutte le successive quattro sfide contro i giallazzurri nella competizione, con un punteggio aggregato di 9-1.12:07

Mister Di Francesco opta per uno speculare 3-5-2 in cui rilancia Walid Cheddira per far coppia in attacco con Matias Soulé. A centrocampo confermatissimo il duo Brescianini-Mazzitelli, mentre il rientrante Nadir Zortea avanza a fare l’esterno nei cinque in mezzo al campo.12:07

Mister Allegri deve fare i conti con l’infortunio di Danilo e non schiera dal primo minuto Carlos Alcaraz, come invece molti si attendevano. In attacco, a fare coppia con Dusan Vlahovic, c’è Federico Chiesa: smentita così l’ipotesi di tridente offensivo, solito 3-5-2 e Kenan Yildiz che parte dalla panchina.12:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone risponde con un 3-5-2 in cui figurano Cerofolini - Romagnoli, Okoli, Lirola - Valeri, Brescianini, Mazzitelli, Harroui, Zortea - Soulé, Cheddira. All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Turati - Monterisi - Barrenechea, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Reinier - Baez, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze, Seck.12:06

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 3-5-2 formato da Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Daffara - Alex Sandro, Djaló - Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge - Milik, Yildiz, Iling-Junior.12:06

Il Frosinone non vince da oltre un mese: il 3-1 sul Cagliari risale infatti al 21 gennaio scorso e casualmente pure quello era un lunch match domenicale delle ore 12:30. I giallazzurri sono peraltro reduci da tre k.o. consecutivi e vantano il peggior ruolino di marcia in trasferta dell’intera Serie A: zero vittorie, tre pari e ben nove sconfitte, con 10 gol fatti e 30 subiti.12:03

Dopo una striscia di 17 risultati utili consecutivi, la Juventus ha perso due delle ultime tre sfide di campionato ed è reduce dal pareggio (2-2) con l’Hellas Verona. In casa i bianconeri sono stati tuttavia sconfitti soltanto una volta (0-1 dall’Udinese), a fronte di ben otto vittorie e tre pari. Con 54 punti in 25 giornate, la Signora ha forse definitivamente visto tramontare il sogno Scudetto.12:03

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus e Frosinone, gara valida per la Giornata 26 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.12:03