PREPARTITA

Bologna - Roma è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Roma sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 287 Fuorigioco 41 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 26 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.4 Falli per cartellino 10.6 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1 07-01-2026 Serie A Bologna-Atalanta 0-2 17-01-2026 Serie A Udinese-Inter 0-1 31-01-2026 Serie B Sampdoria-Spezia 1-0 22-02-2026 Serie A Roma-Cremonese 3-0 03-03-2026 Coppa Italia Como-Inter 0-0 16-03-2026 Serie A Cremonese-Fiorentina 1-4 12-04-2026 Serie A Parma-Napoli 1-1

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 48 punti (frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 61 punti (frutto di 19 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 42 gol e ne ha subiti 41; la Roma ha segnato 48 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Roma - Bologna si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Bologna ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 22 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Lecce e la Juventus ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Pisa e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre La Roma ha incontrato l'Atalanta pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 11 gol.

Bologna e Roma si sono affrontate 155 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 54 volte, la Roma ha vinto 55 volte mentre i pareggi sono stati 46.

Bologna-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto la gara di andata contro il Bologna, dopo cinque match di fila senza successo contro i felsinei (2N, 3P), e potrebbe battere i rossoblù in entrambi i match stagionali per la prima volta dal 2020/21.

Dopo che nella sfida del 13 dicembre 2020 il Bologna subì ben cinque reti nel primo tempo contro la Roma - record negativo del club rossoblù nei primi 45' in casa in Serie A - nelle successive 10 gare di campionato contro i giallorossi i felsinei hanno incassato solo due gol nelle prime frazioni.

Dopo la vittoria e il pareggio nel doppio confronto agli ottavi di UEFA Europa League, il Bologna potrebbe rimanere imbattuto in tre sfide stagionali contro la Roma per la prima volta nella sua storia.

La Roma non ha vinto alcuna delle ultime quattro trasferte contro il Bologna in Serie A (2N, 2P) e non arriva a cinque gare esterne di fila senza successo contro i felsinei nel massimo campionato dal periodo tra il 1974 e il 1977 (2N, 3P).

Il Bologna ha perso sei delle otto gare casalinghe disputate in Serie A nel 2026 (2V), già una sconfitta in più rispetto a quelle incassate nei precedenti due anni solari messi insieme in campionato (cinque in 37 match interni tra 2024 e 2025).

La Roma ha vinto solo quattro delle ultime 12 gare giocate in Serie A (4N, 4P); considerando solo questo periodo (dall'inizio del 22° turno, in cui i giallorossi pareggiarono 1-1 vs Milan) la formazione capitolina sarebbe 14ª in classifica, con 16 punti conquistati.

La Roma arriva da tre sconfitte consecutive fuori casa e sotto la guida di un singolo allenatore non incassa quattro ko di fila in trasferta in Serie A da aprile-maggio 2021, con Paulo Fonseca in panchina.

Riccardo Orsolini ha segnato nell'ultima gara casalinga - dopo uno stop realizzativo interno di nove gare di fila in campionato - e non trova la rete per due presenze consecutive al Dall'Ara in Serie A dallo scorso ottobre (serie arrivata a quattro); per il classe '97 anche due gol alla Roma in Serie A, ma nessuno di questi in casa.

Donyell Malen ha segnato 10 gol in 13 presenze con la Roma in questo torneo, gli stessi messi a segno dall'inizio della scorsa stagione tra Borussia Dortmund e Aston Villa in 49 presenze totali in campionato; dal suo debutto in giallorosso in Serie A (18 gennaio) l'olandese è il miglior marcatore del torneo, il giocatore che ha tirato di più nello specchio (21) e che ha trasformato più chiare occasioni da gol (nove, almeno quattro più di ogni altro).

Dall'inizio della scorsa stagione in Serie A, Mile Svilar è uno dei soli due portieri scesi in campo in tutte le partite di campionato (71 su 71, al pari di Wladimiro Falcone); inoltre, tra gli estremi difensori con almeno 10 presenze nel periodo, il giocatore della Roma è quello con la più alta percentuale di parate (77%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: