Il Pisa era stato pericoloso, tante volte, nel primo tempo, addirittura con due pali colpiti. Nella ripresa ci ha provato Meister, ma senza successo. Poi è uscito il Parma con le sue qualità e, soprattutto, con i cambi di Cuesta che ha potuto trovare dalla panchina forze fresche e nuove energie per stappare la partita. Assist di Sorensen e gol di Elphege, che è un po' l'uomo del momento vedendo quanto bene avesse fatto anche contro Napoli (assist per Strefezza) e Udinese (gol partita anche lì).
E, con questo risultato, il Parma è ufficialmente salvo raggiungendo quota 42 punti. È vero che il Lecce deve ancora giocare, ma ha giocato ieri sera la Cremonese che resterà sicuramente a 28. Sono 14 i punti di vantaggio dei Ducali con 12 punti ancora a disposizione. Il Pisa resta ultimo a quota18 punti. Se il Lecce dovesse battere il Verona questa sera, sarà retrocessione matematica sia per l'Hellas che per lo stesso Pisa.
Il Parma tornerà in campo domenica 3 maggio, al Meazza, contro l'Inter che potrebbe già essere Campione d'Italia fino ad allora. Il Pisa, invece, giocherà venerdì 1° maggio in casa contro il Lecce.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Parma-Pisa e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.16:58
IL PARMA È MATEMATICAMENTE SALVO. Arriva la matematica per i Ducali grazie al successo di quest'oggi, mentre il Pisa potrebbe essere ufficialmente in Serie B questa sera.16:56
90'+4'
E FINISCE QUI!!! Parma batte Pisa 1-0 col gol di Nesta Elphege16:54
90'+2'
Contropiede Parma con Pellegrino che lancia per Elphege, tocco per Valeri che si inserisce ma commette fallo su Canestrelli16:53
90'
4 minuti di recupero...16:51
89'
Giallo per Ndiaye che si era giocato il fallo tattico per non far scappare Lorran in campo aperto16:49
88'
Numero di Sorensen per Elphege che viene chiuso da Lorran in calcio d'angolo. Non c'è la reazione del Pisa in questo finale, ma spinge il Parma che vuole chiudere ogni discorso per la salvezza matematica.17:34
87'
Colpo di testa di Pellegrino sul pallone di Ordonez, ma para facile Semper. La conclusione aerea dell'argentino era centrale16:47
86'
Estevez centra addirittura la traversa alla battuta del calcio d'angolo, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco del solito Troilo16:46
85'
PARMA VICINO AL 2-0!!! Elphege carichissimo, se ne va con un sombrero, palla per Valeri che corre verso l'area di rigore e fa partire un mancino deviato in angolo da Semper16:45
84'
C'è stato un controllo per la posizione in sala VAR, ma è tutto regolare. Confermato l'1-0 del Parma16:45
83'
Ed è il 2° gol in campionato per Elphege dopo quello fatto settimana scorsa all'Udinese16:44
82'
GOL! PARMA-Pisa 1-0. Rete di Nesta Elphege. Sorensen crossa da destra, velo di Valeri, c'è Elphege che controlla e tira battendo da due passi Semper. Cambiano tutto i due neo entrati: assist di Sorensen e gol di Elphege.16:44
81'
Nel Parma dentro Almqvist per Delprato. Mosse finali da parte dei due allenatori16:42
81'
E dentro anche Lorran che prende il posto di Bozhinov. Lorran che non giocava dal 23 gennaio scorso (contro l'Inter). Era stato messo fuori rosa da Hiljemark nelle ultime settimane, ma ritrova il campo in questo finale di stagione17:33
80'
C'è un cambio ma entra Cuadrado al posto di Akinsanmiro16:40
80'
E con questa interruzione, Hiljemark ne approfitta per fare un mini time out per dare indicazioni ai suoi16:40
79'
Caracciolo a terra dolorante alla caviglia. Il capitano del Pisa non sembra sia in grado di continuare16:39
79'
E dentro anche Sorensen per Bernabé che si è illuminato poco in questo secondo tempo16:38
78'
DOPPIO CAMBIO PARMA!!! Cuesta manda dentro Estevez al posto di Nicolussi Caviglia. Un po' più di intensità in mezzo al campo con l'argentino16:38
77'
ALTRA OCCASIONE PISA!!! Angori da sinistra per Moreo che salta più in alto di tutti, ma devia appena sopra la traversa di Suzuki16:38
76'
OCCASIONE PISA!!! Gran palla di Moreo per Meister, destro in area di rigore ma calcia malissimo. Para Suzuki16:36
72'
Calcio di punizione di Nicolussi Caviglia messo fuori, c'è ben appostato Bernabé che però non riesce a calciare dal limite col mancino16:34
72'
Prima palla toccata da Meister in area, ma l'attaccante del Pisa viene fermato in offside.16:33
68'
Niente rigore!!! Si può continuare16:28
68'
VAR IN CORSO!!! Viene comunque verificato questo duello in area16:28
67'
CIRCATI A TERRA IN AREA!!! Sugli sviluppi del corner, va giù il difensore del Parma ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per dare il rigore.16:28
67'
Mentre Ordóñez entra al posto di Keita che ha perso più palle del solito quest'oggi. Non vuole rischiare Cuesta che, invece, tiene dentro Pellegrino. 3-5-2 puro con due punte di ruolo davanti16:32
66'
DOPPIO CAMBIO ANCHE PER IL PARMA!!! Dentro Elphege, match winner di Udine. Prende il posto di Strefezza16:31
66'
E dentro anche Meister che prende il posto di Stojilkovic che ha colpito un palo clamoroso a fine primo tempo16:31
65'
DOPPIO CAMBIO PISA!!! Touré dentro per Léris. Il tedesco occuperà la fascia destra16:27
61'
Léris cerca lo spiovente verso Stojlkovic, ma capisce tutto Suzuki che intercetta il cross16:22
60'
Keita rischia qualcosa in fase di impostazione, pressing di Aebischer, ma lo svizzero commette fallo16:20
59'
Risponde il Pisa col destro da fuori di AKINSANMIRO, ma il nigeriano manda in tribuna16:19
56'
IL PARMA SPRECA!!! Bellissimo lancio di Nicolussi Caviglia per Delprato che è solo in area, stop e tocco per Pellegrino, ma sbaglia il passaggio e recupera Semper. Qua si doveva far di più per segnare l'1-016:18
55'
Si può riprendere. C'è anche Léris anche se zoppica16:16
54'
Gioco fermo perché è rimasto a terra Léris. L'arbitro non aveva fischiato però fallo sul contrasto avuto tra Léris e Keita16:15
51'
CI PROVA NICOLUSSI!!! Valeri per Pellegrino, che non riesce a calciare, ma serve Nicolussi Caviglia che va col destro poi murato - in angolo - da Angori. Prima chance di questo secondo tempo17:30
49'
Bernabé appoggia per Strefezza che mette il mirino, ma non riesce a calciare dal limite dell'area16:10
47'
C'è stato un cambio nel Pisa con l'ingresso di Gabriele Piccinini al posto di Vural, già ammonito. Un Pisa più offensivo con Piccini che farà da trequartista in una sorta di 3-4-2-116:06
46'
SI RIPARTE A PARMA!!! 16:05
Parma pericoloso in transizione offensiva e sui calci piazzati. Insomma, il marchio di fabbrica della squadra di Cuesta. Pellegrino ha toccato pochi palloni, Bernabé un po' in ombra. Ma quando il centrocampista spagnolo ha avuto il varco per illuminare, si è visto 'calcio'. Il Parma deve cercare di far passare più palloni possibili dalle parti del giocatore cresciuto nel vivaio del Barcellona proprio per avere più chance. Dall'altra parte, è stato un Pisa che ha creato ma che, come al solito, fatica a segnare. È un po' la sintesi della stagione della squadra toscana.15:53
Miracolo di Suzuki su Vural, poi i pali colpiti da Akinsanmiro e Stojlkovic. Il Pisa ha avuto tre palle gol clamorose per andare in vantaggio a Parma, ma la squadra di Hiljemark non è stata efficace sotto porta. Partita vivacissima in questi primi 45 minuti, perché anche la formazione di Cuesta ha avuto le sue occasioni con Keita, Ndiaye e Delprato. Per adesso è 0-0, ma il risultato finale può essere decisivo per l'una e per l'altra squadra. Una per conquistare la salvezza matematica, l'altra per non scendere in Serie B già oggi.15:50
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 tra Parma e Pisa dopo i primi 45 minuti, ma due pali per i toscani.15:48
45'+1'
Un minuto di recupero...15:48
45'
PALO DEL PISA!!! Batti e ribatti in area sugli sviluppi del corner per il Parma, riparte il Pisa con Akinsanmiro che serve Stojlkovic che corre verso Suzuki, ma la sua conclusione va a sbattere contro il palo. Clamorosa occasione per i toscani.16:02
44'
Strefezza riparte in velocità e viene fermato fallosamente da Vural con una trattenuta evidentissima. Giallo per il turco.15:45
42'
Buona palla in profondità per Stojlkovic che viene però chiuso da Troilo e Circati e l'attaccante del Pisa deve voltarsi e ripartire da Angori15:45
39'
Ci prova anche Strefezza con un destro a giro, dopo aver superato Moreo, ma para facile Semper15:41
38'
OCCASIONE PARMA!!! Bellissimo pallone di Bernabé per Valeri che prende il fondo e crossa, non ci arriva Pellegrino, ci arriva Delprato che calcia però a lato15:39
37'
Keita cerca l'inserimento nella trequarti avversaria, ma viene chiuso proprio al limite15:39
36'
Gioco fermo perché è rimasto a terra Canestrelli travolto da Ndiaye e Suzuki15:37
35'
Ci prova Léris al volo dopo una smanacciata di Suzuki, ma l'ex Sampdoria calcia alle stelle15:37
32'
OCCASIONE PARMA!!! Ndiaye calcia fuori da buonissima posizione dopo un'uscita a vuoto di Semper che sta soffrendo tantissimo sui calci d'angolo. Col solito modo di battere i corner da parte del Parma15:34
31'
51% di possesso palla per il Pisa in questa prima mezz'ora di gioco...15:33
30'
STOJLKOVIC A TERRA IN AREA!!! Ancora palla dentro per l'attaccante svizzero che va giù sul contatto con Troilo, ma per l'arbitro non c'è nulla per portare al rigore16:01
29'
PALO DEL PISA!!! Altra occasione per gli ospiti con Vural che serve Akinsanmiro, ma il destro del nigeriano va a sbattere sul palo15:30
28'
Ci prova CARACCIOLO sugli sviluppi del corner, destro però parato in due tempi da Suzuki. Comunque un Pisa intraprendente in questa prima mezz'ora15:30
27'
Moreo lancia nel corridoio Stojlkovic che accende un duello in velocità con Troilo, ma il difensore argentino riesce a toccarla quanto basta per mandarlo in angolo15:29
25'
Dall'altra parte Akinsanmiro perde una brutta palla a centrocampo sull'opposizione di Strefezza, ma salva tutto Léris che rientra e, con un po' di mestiere, riprende il controllo della sfera15:28
24'
ANCORA SUZUKI, CHE RISCHIO!!! Ancora Suzuki con i piedi, e ancora una volta Stojlkovic gli sporca il passaggio, salva tutto Troilo che spazza l'area di rigore15:26
22'
Risponde Strefezza che ci prova da fuori, ma il suo destro viene deviato, palla che arriva tra le braccia di Semper. Partita comunque viva in questa prima parte15:58
22'
CI PROVA PISA!!! Il Parma non riesce a mettere fuori la palla, c'è Aebischer che ci prova con un mancino da fuori che non va tanto lontano dal palo alla destra di Suzuki15:23
21'
Moreo e Stojlkovic cercano l'uno-due in area, bella l'idea, meno bella l'esecuzione con Circati che capisce tutto15:23
20'
Duello tutto fisico tra Akinsanmiro e Keita. Vanno giù entrambi, per l'arbitro c'è il fallo del centrocampista del Parma. Proteste di Cuesta e di tutto lo stadio15:22
18'
Niente di fatto dal corner. Canestrelli prova una rovesciata abbattendo Ndiaye. Il giocatore del Pisa si prende anche il giallo15:20
17'
COSA FA SUZUKI? Il portiere del Parma calcia addosso a Stojlkovic, palla rimpallata ancora su Suzuki e calcio d'angolo regalato al Pisa.15:19
15'
BRIVIDO!!! Sugli sviluppi del corner, va al tiro Nicolussi Caviglia da fuori: destro a giro che non viene deviato da nessuno e che sfiora il palo alla sinistra di Semper.15:16
14'
OCCHIO AL PARMA!!! Prima Valeri dal limite, poi Circati sulla ribattuta in area, ma entrambi vengono murati dalla difesa pisana. Sarà comunque nuovo calcio d'angolo.15:16
13'
Valeri sale sulla sinistra e cerca il cross in mezzo, Canestrelli intercetta e manda in angolo. Prova a crescere il Parma.15:58
11'
Palla in direzione di Pellegrino che prova a sfondare in area, ma arriva l'ottima chiusura - senza fallo - di Bozhinov15:13
10'
C'è già un cartellino rosso. Non in direzione di un giocatore, ma per un componente della panchina del Pisa. Ci si lamentava per il recupero palla di Keita, giudicato irregolare dalla panchina pisana.15:11
9'
RISPONDE IL PARMA!!! Keita recupera palla sulla trequarti avversaria, situazione da 3 contro 3, Keita calcia da fuori, ma Semper risponde in tuffo15:10
7'
Ancora Suzuki che smanaccia via il calcio d'angolo battuto da Moreo...15:09
6'
OCCASIONE PISA!!! Vural si inserisce alla perfezione in area, sinistro volante, ma Suzuki dice di no. Con la testa la deviazione del portiere giapponese che manda in angolo15:08
4'
Questa volta è Strefezza a provare a mettere palla a terra a centrocampo, ma ancora una volta il Pisa chiude con un fallo. Arriva anche un richiamo verbale per Akinsanmiro15:06
2'
Bernabé chiuso da Bozhinov che fa ripartire il Pisa, ma c'è il fallo fischiato ai danni del difensore bulgaro15:05
1'
SI PARTE AL TARDINI!!! Primo possesso per gli ospiti...15:02
Il direttore di gara sarà il sig. Andrea Calzavara della sezione di Varese. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Fontani e dal quarto ufficiale, il sig. Giovanni Ayroldi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Antonio Giua (VAR) e Rosario Abisso (AVAR).14:53
Sono 33 i predenti, in tutte le competizioni, tra Parma e Pisa. Bilancio leggermente a favore dei toscani con 10 successi oltre a 14 pareggi e 9 hurrà dei Ducali. Il Parma ha vinto le ultime tre sfide contro i nerazzurri, ma il Pisa ha sbancato il Tardini il 29 febbraio 2023 grazie al gol di Touré. Era il Pisa di Luca D'Angelo e le due squadre erano giocavano il campionato di B.14:39
Hiljemark un po' in emergenza avendo fuori per infortunio, oltre a Denoon, anche Marin, Tramoni e Durosinmi. Ecco che, eccezionalmente, tornano ad essere convocati per questa sfida Iling-Junior e Lorran, che erano stati esclusi nelle ultime settimane per scelta tecnica. Sono 4 i cambi rispetto al ko col Genoa: dentro Bozhinov in difesa al posto di Calabresi. A centrocampo spazio per Vural e Léris al posto di Touré e Loyola. E, come detto, fuori Tramoni che viene sostituito da Stojlkovic.14:49
Nel Parma mancano Cremaschi e Frigan per infortunio. Per il resto, Cuesta mette in campo lo stesso XI che ha espugnato il Bluenergy Stadium di Udine una settimana fa.14:50
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Semper - Ant.Caracciolo, Canestrelli, Bozhinov - Léris, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Angori - Stojlkovic, Moreo. All. Oscar Hiljemark. A disposizione: Nicolas Andrade, Scuffet - Raúl Albiol, Calabresi, F.Coppola - Cuadrado, Hojholt, Iling-Junior, Lorran, Loyola, Stengs, I.Touré - G.Piccinini, Meister.14:45
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma scende in campo con un 3-5-1-1 in cui figurano: Suzuki - Circati, Troilo, A.Ndiaye - Delprato, Bernabé, M.Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri - Strefezza - M.Pellegrino. All. Carlos Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Corvi - F.Carboni, Valenti - C.OrdoñezBritschgi, O.Sorensen, Almqvist, N.Estévez - Oristanio, Elphege, Ondreijka.14:39
Al contrario, il Pisa arriva a questa gara con, sulle spalle, una striscia di quattro sconfitte consecutive. Il 5-0 col Como, i ko contro Torino e Roma e, l'ultimo, contro il Genoa in casa per 2-1. Il successo per 3-1 sul Cagliari del 15 marzo scorso è stato solo illusorio. I toscani sono ultimissimi in classifica, in coabitazione col Verona, con 18 punti. Con una sconfitta quest'oggi, e vittoria del Lecce sul Verona, sarebbe retrocessione matematica in Serie B per la squadra di Hiljemark.14:39
Il Parma è in serie positiva da tre partite, con i pareggi contro Lazio e Napoli e, soprattutto, il successo in trasferta contro l'Udinese per 1-0 (in gol Elphege). La squadra di Cuesta torna ad essere più tranquilla in classifica e conta ora un +11 sulla zona retrocessione. Anzi, una vittoria sul Pisa quest'oggi vorrebbe dire salvezza matematica con 4 giornate d'anticipo.14:39
Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Pisa, gara valida per la Giornata 34 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma.14:22
Parma - Pisa è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Pisa sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
48
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
12.0
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025
Serie B
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025
Serie B
Modena-Bari 3-0
24-09-2025
Coppa Italia
Verona-Venezia 0-0
30-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025
Serie B
Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025
Serie B
Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025
Serie B
Spezia-Bari 1-1
28-11-2025
Serie B
Cesena-Modena 1-0
13-12-2025
Serie B
Catanzaro-Avellino 1-0
21-12-2025
Serie A
Sassuolo-Torino 0-1
17-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Mantova 1-2
07-02-2026
Serie B
Carrarese-Südtirol 0-0
15-02-2026
Serie B
Avellino-Pescara 0-1
28-02-2026
Serie B
Modena-Calcio Padova 1-2
07-03-2026
Serie B
Südtirol-Virtus Entella 0-1
21-03-2026
Serie B
Cesena-Catanzaro 3-1
18-04-2026
Serie B
Mantova-Avellino 0-2
Attualmente il Parma si trova 12° in classifica con 42 punti (frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 20 sconfitte). Il Parma ha segnato 25 gol e ne ha subiti 40; il Pisa ha segnato 24 gol e ne ha subiti 61. La partita di andata Pisa - Parma si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa il Parma ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e l'Udines ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Roma e il Genoa ottenendo 0 punti. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 0-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Genoa perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol.
Parma e Pisa si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 2 volte, il Pisa ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Parma-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Parma e Pisa non hanno mai pareggiato in Serie A, in virtù di due vittorie dei crociati (inclusa quella nella gara di andata, 1-0 l'8 dicembre scorso) e una dei toscani, nella gara di ritorno della stagione 1990/91.
Dall'inizio dello scorso campionato, il Parma ha vinto solo due delle otto sfide contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 2P), perdendo la più recente (0-2 in casa vs Cremonese); i gialloblù non incassano due sconfitte del genere di fila in un singolo massimo torneo da gennaio 2015 (serie di quattro).
Il Pisa arriva da quattro sconfitte di fila e nella sua storia in Serie A non ha mai incassato cinque ko consecutivi in un singolo massimo campionato.
Il Pisa è la squadra che ha vinto meno partite nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (solo due); in generale, in questi tornei solo Wolverhampton (17) e Metz (15) hanno conquistato meno punti dei toscani (18 anche l'Hellas Verona).
Nelle ultime 10 giornate, il Parma ha perso solo due gare, con quattro vittorie e quattro pareggi nel periodo; in questo parziale solo Inter e Fiorentina (entrambe una sconfitta) hanno incassato meno ko dei crociati in Serie A - due anche per Atalanta, Napoli e Juventus.
Il Parma ha ottenuto 39 punti dopo 33 giornate e nelle precedenti cinque stagioni disputate in Serie A solo una volta ha fatto meglio a questo punto del torneo, arrivando a 40 nel 2019/20, con Roberto D'Aversa alla guida.
Il Pisa ha la peggior difesa di questo campionato: 60 gol subiti, di cui 26 negli ultimi 30 minuti di gioco (altro primato negativo del torneo), che per contro è la mezzora di gioco in cui il Parma ha segnato più reti in questa Serie A (11, su 24 marcature complessive gialloblù).
Il Parma ha segnato di testa otto delle sue 24 reti in questo campionato, ossia il 33%, la percentuale più alta della Serie A 2025/26.
Gabriel Strefezza ha preso parte ad una rete in ciascuna delle ultime due presenze in Serie A (un gol, un assist) e potrebbe essere coinvolto in almeno un gol per tre gare di fila nella competizione con la terza squadra differente, dopo l'ottobre 2022 con il Lecce e il maggio 2025 con il Como (serie di quattro).
Simone Canestrelli - reduce dal gol contro il Genoa nell'ultima giornata - è il giocatore del Pisa che ha disputato più gare da titolare (31), oltre ad essere quello che ha collezionato più minuti nella squadra nerazzurra in questo campionato (2751'); in generale, tra i difensori italiani solo Marco Palestra (2781') vanta più minuti in questo torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: