Il Pisa era stato pericoloso, tante volte, nel primo tempo, addirittura con due pali colpiti. Nella ripresa ci ha provato Meister, ma senza successo. Poi è uscito il Parma con le sue qualità e, soprattutto, con i cambi di Cuesta che ha potuto trovare dalla panchina forze fresche e nuove energie per stappare la partita. Assist di Sorensen e gol di Elphege, che è un po' l'uomo del momento vedendo quanto bene avesse fatto anche contro Napoli (assist per Strefezza) e Udinese (gol partita anche lì).

E, con questo risultato, il Parma è ufficialmente salvo raggiungendo quota 42 punti. È vero che il Lecce deve ancora giocare, ma ha giocato ieri sera la Cremonese che resterà sicuramente a 28. Sono 14 i punti di vantaggio dei Ducali con 12 punti ancora a disposizione. Il Pisa resta ultimo a quota18 punti. Se il Lecce dovesse battere il Verona questa sera, sarà retrocessione matematica sia per l'Hellas che per lo stesso Pisa.

Il Parma tornerà in campo domenica 3 maggio, al Meazza, contro l'Inter che potrebbe già essere Campione d'Italia fino ad allora. Il Pisa, invece, giocherà venerdì 1° maggio in casa contro il Lecce.