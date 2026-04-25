Gara senza troppe emozioni al Bentegodi. L'unico vero brivido è proprio nel finale con il Verona che trova il gol con Edmundsson, ma dopo l'iniziale via libera di Massa arriva la segnalazione del Var a richiamare il fischietto genovese che, dopo aver visionato le immagini, annulla per un fallo su Falcone. Un punto che permette comunque al Lecce di staccare la Cremonese, nel complesso meglio i gialloblù che hanno disputato una gara più intraprendente
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:45
90'+8'
FINISCE QUI! Termina senza reti la sfida del Bentegodi!22:41
90'+7'
Ammonito Danilo Veiga22:40
90'+5'
ANNULLATO IL GOL DEL VERONA! Aveva segnato Edmundsson sulla punizione di Lovric, Massa inizialmente convalida la rete ma dopo il richiamo del Var ravvisa la carica irregolare su Falcone!22:40
90'+3'
Ammonito N’Dri che stende Vermesan in ripartenza22:37
90'+2'
OCCASIONE LECCE! N'Dri penetra dalla destra e mette al centro per Camarda, il suo tiro, dopo un primo rimpallo, viene deviato in corner da Nelsson!22:36
90'+1'
Ritorna in campo dopo l'infortunio alla spalla Francesco Camarda, l'ultima presenza risale allo scorso 6 gennaio22:34
90'
Quinto cambio nel Lecce: esce Pierotti, entra Camarda22:33
90'
Cinque minuti di recupero22:33
88'
Spinge il Lecce in questo finale22:30
87'
Quinto cambio nel Verona: esce Bernede, entra Vermesan22:30
87'
Quarto cambio nel Verona: esce Belghali, entra Lirola22:30
86'
Ammonito Cheddira, fallo su Bowie22:30
83'
N'Dri va direttamente per la porta sulla punizione, il neo entrato calcia però male e la palla decolla sopra alla traversa22:27
83'
Era diffidato Valentini, che salterà la sfida esterna contro la Juventus22:26
82'
Ammonito Valentini, trattenuta al limite dell'area su Coulibaly. Fallo proprio a cavallo della linea dei sedici metri22:26
80'
Terzo cambio nel Lecce: esce Banda, entra N’Dri22:24
79'
CHEDDIRA! Botta da posizione decentrata, respinge Montipò!22:23
76'
Calcio d'angolo anche per il Verona, Edmundsson prova a staccare ma il pallone è troppo alto 22:20
75'
Sugli sviluppi del corner Cheddira colpisce di testa, anche stavolta la mira è imprecisa22:19
74'
ANCORA BANDA! Il suo tentativo di cross diventa alla fine un tiro con Montipò che devia oltre la traversa!22:18
73'
Altro cross di Banda, si inserisce Cheddira che colpisce di prima non riuscendo a indirizzare verso la porta22:17
72'
Banda prova a puntare sulla sinistra e salta Nelsson, ci pensa Edmundsson a deviare in corner il cross dell'esterno giallorosso22:16
70'
A terra Danilo Veiga, che ha avuto la peggio in un duello aereo con Frese22:13
67'
Ammonito Ramadani, intervento imprudente22:11
65'
Prova a spingere Pierotti sulla destra, il suo cross viene intercettato22:10
63'
Terzo cambio nel Verona: esce Akpa Akpro, entra Sarr22:06
62'
Secondo cambio nel Verona: esce Suslov, entra Lovric22:06
61'
Prova ad attaccare con più convinzione il Lecce22:06
60'
Secondo cambio nel Lecce: esce Stulic, entra Cheddira22:03
60'
Primo cambio nel Lecce: esce Gandelman, entra Ngom22:03
56'
Sinistro dalla distanza di Suslov, blocca in tuffo Falcone21:59
54'
Cross dalla destra di Belghali, non ci arriva Frese sul secondo palo21:58
52'
Ammonito Akpa Akpro, fallo da dietro su Coulibaly21:56
52'
Molto sfortunato il difensore gialloblù, che ha subìto un infortunio alla spalla calciando il pallone21:56
51'
Primo cambio nel Verona: infortunio per Bella-Kotchap, entra Valentini21:54
49'
Ancora Edmundsson mette una pezza sul cross basso di Banda21:53
47'
Azione insistita del Lecce, mura Edmundsson e poi la difesa spazza21:51
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:49
Poche emozioni al Bentegodi nei primi 45 minuti. Prevale la paura nel Lecce, che prova ad attaccare timidamente per lo più con Banda che però risulta spesso impreciso. Più intraprendente il Verona, pericoloso sull'asse Belghali - Akpa Akpro, decisivo due volte Falcone. La squadra di Di Francesco deve trovare il coraggio di affondare con maggior decisione per strappare tre punti che sarebbero fondamentali. Dall'altra parte un Hellas che con una sconfitta saluterebbe aritmeticamente la Serie A intenzionato a dare battaglia fino all'ultimo21:35
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo!21:33
45'
Un minuto di recupero21:31
43'
Lancio lungo verso Stulic, il pallone rimbalza e per poco non mette in difficoltà Bella Kotchap che riesce comunque a deviare di testa verso Montipò21:30
42'
Botta al volo di Suslov, il pallone parte bene ma viene deviato da un difensore del Lecce, sarà corner per i gialloblù21:28
40'
Belghali mette un pallone rasoterra interessante per Akpa Akpro che però liscia la sfera al momento del tiro21:27
38'
A terra Frese dopo un duro contrasto con Veiga, si rialza il laterale gialloblù21:25
37'
Banda converge velocemente dalla sinistra, il suo tiro però è totalmente sbilenco21:23
33'
Ritmi bassi al Bentegodi, il Lecce prova a costruire da dietro21:20
30'
Pierotti ruba palla a Gagliardini e si invola verso la porta, Massa però considera falloso l'intervento dell'esterno giallorosso21:16
27'
RISCHIA L'HELLAS! Retropassaggio troppo corto di Frese verso Montipò, per poco non ne approfitta Pierotti che viene anticipato all'ultimo dal portiere gialloblù!21:15
23'
Tanti errori tecnici da parte di entrambe le squadre21:10
21'
Primo intervento di Montipò che intercetta il cross dalla sinistra di Banda21:12
20'
Banda cerca lo spazio per concludere dal vertice dell'area, tiro ribattuto21:06
19'
Un po' timoroso il Lecce, più intraprendente il Verona in questa prima fase21:05
16'
OCCASIONE VERONA! Bernede imbuca splendidamente per Belghali che viene chiuso da Falcone. Lo stesso Belghali resta in possesso del pallone e accomoda per Akpa Akpro che conclude a botta sicura trovando la strepitosa parata ancora di Falcone!21:03
14'
Perde un brutto pallone Gagliardini, il Lecce prova ad approfittarne ma Stulic scatta oltre l'ultimo difensore gialloblù e Massa ravvisa l'offside21:01
12'
Ammonito Coulibaly, intervento in scivolata su Suslov20:59
11'
Buon suggerimento verticale di Akpa Akpro a cercare l'inserimento di Frese, il quale non ci arriva per pochissimo in spaccata20:58
10'
Potenziale buona occasione sprecata dal Lecce, Coulibaly arriva al limite dell'area ma sbaglia completamente il suggerimento verso Stulic20:57
8'
Prova ad accendersi Suslov, il trequartista gialloblù è il più cercato dai compagni20:54
5'
Cross dalla destra di Belghali, la difesa del Lecce va in difficoltà con qualche rimpallo pericoloso nel cuore dell'area, alla fine Jean libera in fallo laterale20:52
3'
Suslov murato prima della conclusione al limite dell'area, il Lecce prova a ripartire in contropiede senza riuscire ad affondare20:50
SI PARTE! È iniziata VERONA-LECCE!20:46
Le scelte di Di Francesco: c'è Stulic a guidare l'attacco dei giallorossi, alle sue spalle tocca a Banda, Gandelman e Pierotti. In mediana conferme per Coulibaly e Ramadani, mentre in difesa c'è Jean al posto dello squalificato Tiago Gabriel in coppia con Siebert. Gallo e Veiga sulle fasce, tra i pali Falcone19:53
Le scelte di Sammarco: si rivede Bella Kotchap nella difesa gialloblù, il reparto è completato da Nelsson ed Edmundsson. Sugli esterni Belghali e Frese, con Gagliardini vertice basso del centrocampo affiancato da Akpa Akpro e Bernede. Davanti non convocato Orban per motivi extra campo, c'è Suslov a supporto di Bowie19:49
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: i salentini rispondono con un 4-2-3-1: Falcone - Veiga, Siebert, Jean, Gallo - Coulibaly, Ramadani - Pierotti, Gandelman, Banda - Stulic19:51
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-2: Montipò - Edmundsson, Nelsson, Bella Kotchap - Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese - Suslov - Bowie 19:47
Dirigerà l'incontro Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal Quarto Ufficiale Marcenaro. Al Var ci sono invece Di Paolo e Gariglio19:43
Si gioca tantissimo invece il Lecce, che con una vittoria questa sera staccherebbe di tre punti la Cremonese mettendo nel contempo pressione al Cagliari, impegnato lunedì contro l'Atalanta. I salentini non vincono dallo scontro diretto proprio contro la Cremonese dello scorso 8 marzo, e con il pareggio con la Fiorentina dell'ultimo turno hanno interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive19:42
Sembra ormai scritto il destino del Verona, aggrappato solo all'aritmetica per un verdetto però ormai quasi certo. I gialloblù nel girone di ritorno hanno vinto solo contro il Bologna, e non sono riusciti neanche con il cambio di guida tecnica a invertire la rotta19:37
Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Lecce, gara valida per la 34' giornata del campionato di Serie A!19:32
Sostituzione: esce Armel Bella-Kotchap ed entra Nicolás Valentini (Verona)
52'
Ammonito Jean-Daniel Akpa Akpro (Verona)
60'
Sostituzione: esce Nikola Stulic ed entra Walid Cheddira (Lecce)
62'
Sostituzione: esce Tomás Suslov ed entra Sandi Lovric (Verona)
63'
Sostituzione: esce Jean-Daniel Akpa Akpro ed entra Amin Sarr (Verona)
67'
Ammonito Ylber Ramadani (Lecce)
80'
Sostituzione: esce Lameck Banda ed entra Konan N’Dri (Lecce)
82'
Ammonito Nicolás Valentini (Verona)
86'
Ammonito Walid Cheddira (Lecce)
87'
Sostituzione: esce Antoine Bernede ed entra Ioan Vermesan (Verona)
90'
Sostituzione: esce Santiago Pierotti ed entra Francesco Camarda (Lecce)
93'
Ammonito Konan N’Dri (Lecce)
97'
Ammonito Danilo Veiga (Lecce)
PREPARTITA
Verona - Lecce è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Lecce sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
421
Fuorigioco
33
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
65
Espulsioni
6
Cartellini per partita
4.9
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025
Serie A
Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025
Serie B
Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025
Serie A
Roma-Inter 0-1
30-10-2025
Serie A
Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025
Serie A
Roma-Napoli 0-1
14-12-2025
Serie A
Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026
Serie A
Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026
Serie A
Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026
Serie A
Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026
Serie A
Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026
Serie A
Genoa-Napoli 2-3
01-03-2026
Serie A
Cremonese-Milan 0-2
15-03-2026
Serie A
Como-Roma 2-1
06-04-2026
Serie A
Juventus-Genoa 2-0
12-04-2026
Serie A
Como-Inter 3-4
Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 19 punti (frutto di 3 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte). Il Verona ha segnato 23 gol e ne ha subiti 56; il Lecce ha segnato 22 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Lecce - Verona si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 11 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Torino e il Milan ottenendo 0 punti. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-1 mentre Il Lecce ha incontrato la Fiorentina pareggiando 1-1.
Verona e Lecce si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 8 volte, il Lecce ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Verona-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Hellas Verona e Lecce hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A e nella massima serie non hanno mai chiuso in parità tre gare consecutive (due segni X di fila anche nel 1989).
Tra le squadre contro cui l'Hellas Verona non ha mai perso in casa in Serie A, solo contro il Vicenza (11) gli scaligeri hanno disputato più sfide casalinghe che contro il Lecce (10 - 5V, 5N).
L'Hellas Verona arriva da cinque sconfitte di fila, in cui ha segnato una sola rete, e potrebbe registrare almeno sei sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2022, quando incassò 10 ko di fila a cavallo delle gestioni di Gabriele Cioffi e Salvatore Bocchetti.
Il Lecce ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque gare in Serie A, segnando soltanto due reti, dopo che in altrettante partite precedenti aveva raccolto nove punti (3V, 2P), realizzando sette gol.
Il Lecce ha perso le ultime quattro trasferte in Serie A e potrebbe fare peggio nella massima serie per la prima volta dal periodo dicembre 2023-febbraio 2024, quando arrivò a sei sotto la guida di Roberto D'Aversa.
Da un lato il Lecce è la squadra con la più bassa percentuale di tiri che inquadrano lo specchio (36%), mentre dall'altro l'Hellas Verona è la formazione con la più bassa percentuale realizzativa (6%) in questo campionato.
L'Hellas Verona ha segnato una sola rete negli ultimi 15 minuti di gioco e in generale sei nell'ultima mezzora, entrambi record negativi di questo torneo; nei 30 minuti centrali di match, invece, il Lecce conta soltanto quattro reti, primato negativo del campionato.
L'Hellas Verona è la squadra che ha registrato più attacchi in contropiede in questo campionato: 50, di cui sette trasformati in rete, meno solo di Juventus, Sassuolo e Torino (tutti a quota otto).
Victor Nelsson è il difensore di questo campionato che ha vinto più duelli aerei (116) e registrato più respinte difensive (228); in entrambe le graduatorie, il centrale dell'Hellas Verona è seguito da Tiago Gabriel (114 e 221) tra i pari ruolo, che tuttavia salterà il prossimo match per squalifica.
Con l'assist nell'ultimo turno di campionato Antonino Gallo ha stabilito il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (quattro); in particolare, il classe 2000 ha servito tre assist da inizio marzo, record nel periodo assieme a Devyne Rensch tra i difensori della competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: