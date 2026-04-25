Sembra ormai scritto il destino del Verona, aggrappato solo all'aritmetica per un verdetto però ormai quasi certo. I gialloblù nel girone di ritorno hanno vinto solo contro il Bologna, e non sono riusciti neanche con il cambio di guida tecnica a invertire la rotta19:37

Dirigerà l'incontro Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal Quarto Ufficiale Marcenaro. Al Var ci sono invece Di Paolo e Gariglio19:43

Le scelte di Sammarco: si rivede Bella Kotchap nella difesa gialloblù, il reparto è completato da Nelsson ed Edmundsson. Sugli esterni Belghali e Frese, con Gagliardini vertice basso del centrocampo affiancato da Akpa Akpro e Bernede. Davanti non convocato Orban per motivi extra campo, c'è Suslov a supporto di Bowie19:49

Le scelte di Di Francesco: c'è Stulic a guidare l'attacco dei giallorossi, alle sue spalle tocca a Banda, Gandelman e Pierotti. In mediana conferme per Coulibaly e Ramadani, mentre in difesa c'è Jean al posto dello squalificato Tiago Gabriel in coppia con Siebert. Gallo e Veiga sulle fasce, tra i pali Falcone19:53

PREPARTITA

Verona - Lecce è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Lecce sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 421 Fuorigioco 33 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 65 Espulsioni 6 Cartellini per partita 4.9 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3 01-03-2026 Serie A Cremonese-Milan 0-2 15-03-2026 Serie A Como-Roma 2-1 06-04-2026 Serie A Juventus-Genoa 2-0 12-04-2026 Serie A Como-Inter 3-4

Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 19 punti (frutto di 3 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte).

Il Verona ha segnato 23 gol e ne ha subiti 56; il Lecce ha segnato 22 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Lecce - Verona si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 11 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Torino e il Milan ottenendo 0 punti.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-1 mentre Il Lecce ha incontrato la Fiorentina pareggiando 1-1.

Verona e Lecce si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 8 volte, il Lecce ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Verona-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Hellas Verona e Lecce hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A e nella massima serie non hanno mai chiuso in parità tre gare consecutive (due segni X di fila anche nel 1989).

Tra le squadre contro cui l'Hellas Verona non ha mai perso in casa in Serie A, solo contro il Vicenza (11) gli scaligeri hanno disputato più sfide casalinghe che contro il Lecce (10 - 5V, 5N).

L'Hellas Verona arriva da cinque sconfitte di fila, in cui ha segnato una sola rete, e potrebbe registrare almeno sei sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2022, quando incassò 10 ko di fila a cavallo delle gestioni di Gabriele Cioffi e Salvatore Bocchetti.

Il Lecce ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque gare in Serie A, segnando soltanto due reti, dopo che in altrettante partite precedenti aveva raccolto nove punti (3V, 2P), realizzando sette gol.

Il Lecce ha perso le ultime quattro trasferte in Serie A e potrebbe fare peggio nella massima serie per la prima volta dal periodo dicembre 2023-febbraio 2024, quando arrivò a sei sotto la guida di Roberto D'Aversa.

Da un lato il Lecce è la squadra con la più bassa percentuale di tiri che inquadrano lo specchio (36%), mentre dall'altro l'Hellas Verona è la formazione con la più bassa percentuale realizzativa (6%) in questo campionato.

L'Hellas Verona ha segnato una sola rete negli ultimi 15 minuti di gioco e in generale sei nell'ultima mezzora, entrambi record negativi di questo torneo; nei 30 minuti centrali di match, invece, il Lecce conta soltanto quattro reti, primato negativo del campionato.

L'Hellas Verona è la squadra che ha registrato più attacchi in contropiede in questo campionato: 50, di cui sette trasformati in rete, meno solo di Juventus, Sassuolo e Torino (tutti a quota otto).

Victor Nelsson è il difensore di questo campionato che ha vinto più duelli aerei (116) e registrato più respinte difensive (228); in entrambe le graduatorie, il centrale dell'Hellas Verona è seguito da Tiago Gabriel (114 e 221) tra i pari ruolo, che tuttavia salterà il prossimo match per squalifica.

Con l'assist nell'ultimo turno di campionato Antonino Gallo ha stabilito il suo record di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A (quattro); in particolare, il classe 2000 ha servito tre assist da inizio marzo, record nel periodo assieme a Devyne Rensch tra i difensori della competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: