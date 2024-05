Da Milan Salernitana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:44

90'+5' FINISCE MILAN - SALERNITANA! 3-3 il risultato finale.22:42

90'+4' CALDARA! Punizione di Florenzi, pallone che arriva sul centrale che manda di poco a lato.22:41

90'+3' Milan ora alla ricerca del gol vittoria, Salernitana che vuole chiudere la sua Serie A con orgoglio.22:39

90' Cinque i minuti di recupero.22:36

89' GOL! Milan - SALERNITANA 3-3! Rete di Simy. Ospiti che trovano il pareggio con un tap in di Simy, dopo che Nava era riuscito a respingere una conclusione ravvicinata da Tchaouna. 22:36

88' Sostituzione MILAN: esce Antonio Mirante, entra Lapo Nava.22:34

88' Sostituzione MILAN: esce Tomori, entra Simon Kjær.22:34

87' GOL! Milan - SALERNITANA 3-2! Rete di Salomon Sambia. Gran diagonale dell'esterno, un pallone rasoterra che passa tra le gambe di Caldara e si infila a fil di palo.



86' Grandi applausi per Giroud, che chiude la sua ultima gara in rossonero con il gol. San Siro in piedi per il francese.22:31

85' Sostituzione MILAN: esce Olivier Giroud, entra Luka Jović.22:31

82' Sostituzione SALERNITANA: esce Giulio Maggiore, entra Andres Emil Sfait.22:29

82' Sostituzione SALERNITANA: esce Alessandro Zanoli, entra Mateusz Łęgowski.22:29

80' Scatenato Theo Hernandez, imprendibile per la difesa della Salernitana in questo secondo tempo.22:27

78' Gioia anche per il terzino e capitano rossonero, alla prima rete stagionale.22:24

77' GOL! MILAN - Salernitana 3-1! Rete di Davide Calabria. Pallone morbido di Pulisic, il capitano rossonero si lancia sul pallone ed insacca di testa.



76' Partita che non ha molto da dire, clima disteso e squadre che provano a giocarsela e a trovare la rete.22:21

75' Sostituzione SALERNITANA: esce Norbert Gyömbér, entra Marco Pellegrino.22:21

72' GIROUD! Grande discesa di Theo, assist per il francese che prova un difficile pallonetto: blocca Fiorillo.22:18

69' Salernitana che ora ci crede, campani che spingono alla ricerca del pareggio.22:15

67' Problemi per Tomoru, il centrale si stende a terra.22:13

66' MIRACOLO DI MIRANTE! Altro colpo di testa d Simy, il portiere alza il pallone sulla traversa!22:13

65' Salernitana che riapre la partita, colpevole la difesa del Milan che ha lasciato saltare indisturbato il possente attaccante ospite.22:12

64' GOL! Milan - SALERNITANA 2-1! Rete di Simy. La punta sfrutta la sua statura e, su angolo, insacca indisturbato sul primo palo. Rete praticamente al primo pallone toccato dal nigeriano. 22:11

62' Fiorillo rischia ancora di perdere un pallone in presa alta, il portiere recupera in un secondo momento.22:08

61' Sostituzione SALERNITANA: esce Antonio Candreva, entra Emanuel Vignato.22:07

60' Sostituzione SALERNITANA: esce Grigoris Kastanos, entra Simy. 22:07

60' Spazio anche per Caldara, che non giocava minuti in maglia rossonera dal 2019.22:06

59' Sostituzione MILAN: esce Rafael Leão, entra Yacine Adli.22:05

58' Sostituzione MILAN: esce Matteo Gabbia, entra Mattia Caldara.22:04

57' Problemi per Gabbia, dopo un colpo al viso: gioco fermo.22:02

55' San Siro che si fa sentire, molti i cori per Giroud e Pioli.22:02

54' Milan che continua a fare la partita, Salernitana che aspetta e prova a ripartite.21:59

51' AMMONITO Niccolò Pierozzi. Fallo su Theo Hernandez, giallo anche per le proteste. 21:57

50' CANDREVA! Si vede finalmente l'ex Lazio, palla di poco alta sopra la traversa.21:55

49' Theo palla al piede, Gyomber lo ferma con un intervento duro: richiamo per il difensore.21:54

47' Percussione immediata di Leao, cross teso troppo potente per Pulisic.21:52

47' Nessun cambio per le due formazioni, tornano in campo i 22 della prima frazione.21:51

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:51

Milan che trova anche il 3-0 con Theo Hernandez su assist di Leao, rete annullata dal VAR per fuorigioco iniziale del portoghese.21:36

Milan negli spogliatoi sul 2-0, apre Leao che sfrutta l'errore di Fiorillo, raddoppia Giroud con una acrobazia sottoporta su angolo di Florenzi.21:35

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Milan - Salernitana 2-0.21:34

45'+1' GABBIA! Colpo di testa del centrale, Fiorillo salva ancora alzando sopra la traversa.21:34

45'+1' THEO HERNANDEZ! Percussione del francese, conclusione sul primo palo che Fiorillo mette in angolo.21:33

45' Un minuto di recupero.21:32

43' Salernitana che prova comunque a giocarsela, i campani non riescono peró a trovare occasioni tali da mettere in difficoltá la retroguardia rossonera.21:32

41' I rossoneri non smettono la pressione, guidati da un Florenzi molto a suo agio nella posizione di trequartista.21:29

38' Milan che sta sfondando spesso con la sua fascia sinistra, in difficoltá Zanoli contro le percussioni di Leao e le discese di Theo.21:27

37' ANNULLATO IL GOL AL MILAN! GOL! Leao trova il fondo, cross al centro per Theo, il terzino insacca. Di Marco prima assegna la rete, poi cambia la decisione dopo che il VAR ha verificato la posizione di partenza di fuorigioco di Leao.21:26

34' Percussione di Theo Hernandez che ne salta tre e conclude: il sinistro é respinto, arriva Calabria che ci riprova, chiude Sambia.21:21

32' MIRACOLO DI FIORILLO! Colpo di testa ravvicinato di Tomori, il portiere di riflesso allontana.21:19

31' Leao prova la azione personale, lo chiude Zanoli in angolo.21:18

28' Che gol per Giroud, acrobazia in area classica per il francese: festeggia San Siro, che canta il suo nome.21:16

27' GOL! MILAN - Salernitana 2-0! Rete di Olivier Giroud. Angolo di Florenzi, il francese attacca il primo palo e in spaccata segna la rete davanti ai suoi tifosi.



27' Florenzi dalla distanza, conclusione deviata in angolo.21:14

26' Salernitana che abbozza la reazione, campani che provano ad alzare il baricentro.21:13

23' Milan che passa in vantaggio grazie all'errore di Fiorillo, Leao approfitta del facile gol per festeggiare con Pioli.21:11

22' GOL! MILAN - Salernitana 1-0! Rete di Rafael Leão. Fiorillo in uscita alta perde un facile pallone, Leao ne approfitta e segna il piú facile dei gol. Il portoghese corre ad abbracciare Pioli.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão21:10

21' Spinge il Milan, in una partita in cui le difese non sembrano essere troppo arcigne.21:08

19' Leao dopo due dribbling prova il cross a giro sul secondo palo, attento Fiorillo.21:06

17' Ci prova Kastanos dalla distanza, palla respinta da Gabbia.21:05

15' TOMORI! Colpo di testa del difensore, palla alta sopra la traversa!21:02

14' Ancora Pulisic in area, attenta la chiusura di Coulibaly. Milan che cerca il gol di Giroud.21:02

12' Angolo per la Salernitana: palla lunga per Gyomber, non ci arriva lo slovacco.20:59

11' PULISIC! L'ex Chelsea entra in area e conclude con il sinistro, attento Fiorillo in due tempi.20:57

10' Sponda di Giroud per Bennacer, il mediano in area controlla con la mano.20:56

9' Leao trova il fondo ed il cross, palla lunga.20:56

6' Leao entra in area, lo chiude Zanoli in angolo. Bella la palla di Florenzi, che é partito da mezzala di centrocampo.20:53

5' Partito forte il Milan, i rossoneri vogliono chiudere al meglio questa stagione.20:53

3' Sugli sviluppi dell'angolo, ancora Giroud: il francese manda a lato.20:51

2' GIROUD! Gran intervento di Fiorillo sul francese, anche lui come Pioli alla ultima in rossonero.20:50

1' INIZIA MILAN - SALERNITANA! Primo pallone per gli ospiti.20:48

Dirige il match l'arbitro Davide Di Marco.20:14

Il Milan è rimasto imbattuto in otto (5V, 3N) delle nove gare giocate in Serie A contro la Salernitana, anche se ha pareggiato tre delle quattro sfide più recenti contro questa avversaria (1V).20:14

Colantuono decide per il 3-4-2-1, Tchaouna da prima punta supportato da Candreva e Kastanos. Zanoli tutta fascia, Pasalidīs e Gyömbér a comandare la linea difensiva.20:13

Pioli schiera Mirante per l'infortunato Magnian, Florenzi nella linea dei trequartisti, Gabbia da centrale con Tomori. Attacco affidato a Giroud.20:11

La formazione della SALERNITANA: (3-4-2-1), Fiorillo - Pierozzi, Pasalidīs, Gyömbér - Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli - Candreva, Kastanos - Tchaouna. A disposizione: Costil, Salvati, T. Ferrari, Guccione, Pellegrino, Di Vico, Łęgowski, Sfait, E. Vignato, Boncori, Fusco, Simy.20:10

Sono ufficiali le formazioni del match: MILAN (4-2-3-1), Mirante - Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernández - Reijnders, Bennacer - Florenzi, Pulisic, R. Leão - Giroud. A disposizione: Sportiello, Nava, Caldara, Kalulu, Kjær, Terracciano, Thiaw, Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Jović, Okafor.20:09

Anticipo di questo Sabato di Serie A, a San Siro va in scena l'ultima gara di Pioli come allenatore del Milan, avversaria la retrocessa Salernitana.20:08