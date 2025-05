Grazie per aver seguito la diretta scritta di Atalanta-Parma e arrivederci al prossimo campionato!22:55

90'+7' Finisce la partita! ATALANTA-PARMA 2-3 (32’Maldini, 33’ Maldini, 49’ Hainaut, 71’ Ondrejka, 91’ Ondrejka)!22:47

90'+6' Cross di Cuadrado sul fondo.22:47

90'+6' Cross di De Ketelaere: para Suzuki.22:46

90'+1' GOL! Atalanta-PARMA 2-3! ONDREJKA! Palla rubata a centrocampo, Bernabé serve una palla strepitosa per Ondrejka: tiro deviato che si infila alle spalle di Carnesecchi!



Guarda la scheda del giocatore Jacob Ondrejka22:43

90' Cinque minuti di recupero.22:41

89' Cartellino giallo per Balogh: fallo su Lookman.22:40

89' OCCASIONE PARMA! Palla fantastica di Pellegrino che mette Ondrejka a tu per tu con Carnesecchi: para ancora l'estremo difensore atalantino!22:40

88' Sostituzione Parma: fuori Bonny e dentro Matteo Cancellieri.22:38

86' Si gira male la caviglia di Bonny: il francese sembra chiedere il cambio.22:37

84' Parte Ondrejka, tiro centrale che Carnesecchi blocca senza difficoltà.22:34

83' Posch stende Bonny sulla trequarti: punizione interessante per il Parma.22:34

81' Cross in area del Parma, Retegui chiede un tocco con il braccio.22:32

80' Dieci minuti al termine della gara.22:31

80' Resta a terra Pellegrino.22:30

78' Quarto cambio per il Parma: esce Sohm ed entra Estévez.22:29

77' PELLEGRINO! Azione corale del Parma che porta Pellegrino da solo davanti a Carnesecchi: para il portiere atalantino!22:28

73' In questo momento il Parma è alla pari col Lecce ed ha tre punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo.22:24

72' Ultimo cambio per l'Atalanta: esce Raoul Bellanova ed entra Cuadrado.22:23

71' PAREGGIO PARMA! Atalanta-PARMA 2-2! ONDREJKA! Gran palla di Bonny per Ondrejka, che trova lo spazio per il tiro che si infila alla sinistra di Carnesecchi!



Guarda la scheda del giocatore Jacob Ondrejka22:22

70' Intanto il Verona è tornato in vantaggio sull'Empoli.22:20

69' Inserimento di Del Prato, palla troppa lunga.22:20

66' Grande palla di Ederson per Bellanova: esce bene fuori area Suzuki.22:16

62' Botta in testa per Bernabé.22:13

60' OCCASIONE ATALANTA! Retegui serve in profondità Lookman, che al momento del tiro è bloccato da un difensore. La palla s'impenna, colpo di testa di Retegui, salva Suzuki!22:12

59' Subito Pasalic: cross sul secondo palo, non ci arriva nessun compagno.22:10

58' Altro cambio per l'Atalanta: esce Sulemana e dentro Mario Pašalić.22:09

57' Hainaut guadagna un calcio d'angolo.22:07

55' Gasperini prova a sistemare l'Atalanta: fuori Marco Brescianini e dentro Éderson.22:06

54' OCCASIONE PARMA! Palla in area, sul rinvio di Kossounou si mette davanti Pellegrino: il rimpallo esce a pochi centimetri dal palo!22:05

53' Attacca ancora il Parma: prova a sfondare Pellegrino ma si infrange contro il muro atalantino.22:04

51' OCCASIONE ATALANTA! Ottima giocata di Sulemana che entra in area ma calcia fuori!22:02

49' HAINAUT! Atalanta-PARMA 2-1! Ondrejka per Hainaut che serve Pellegrino, la palla arriva ancora al francese che spara un missile che non lascia scampo a Carnesecchi!



Guarda la scheda del giocatore Antoine Hainaut22:01

47' Ammonito Berat Djimsiti per intervento falloso su Pellegrino.21:58

45' Doppio cambio Parma: fuori Valeri ed Hernani per Hainaut e Ondrejka.21:56

45' Inizia il secondo tempo! ATALANTA-PARMA 2-0 (32’Maldini, 33’ Maldini)!21:56

45' Doppia sostituzione Atalanta: escono Palestra e Maldini ed entrano Posch e Lookman.21:54

Il vantaggio del Lecce contro la Lazio porta i giallorossi a 34 punti e al sorpasso sul Parma. Il pareggio dell'Empoli con il Verona porta i toscani a 32 punti, ad una sola lunghezza dai ducali.21:42

Parte bene l’Atalanta che tiene il possesso palla nei primi minuti, cercando di comandare la gara. Verso il quarto d’ora i ducali prendono le misure ed iniziano ad affacciarsi all’area atalantina, riuscendo a creare anche diverse occasioni da rete. Si accende la gara e nel momento migliore il Parma subisce il gol dell’Atalanta: grande giocata di De Ketelaere che lancia Bellanova, cross in mezzo e intervento di Maldini che in scivolata firma l’1-0. Nemmeno il tempo di festeggiare che Maldini trova il raddoppio: Retegui gli serve una palla deliziosa che l’ex milanista calcia in rete con un tiro a giro. Sul finale di tempo il Parma prova a reagire ma i risultati degli altri campi non lasciano tranquilli i gialloblu.21:40

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. ATALANTA-PARMA 2-0 (32’Maldini, 33’ Maldini)!21:37

45'+2' Bonny triangola con Hernani e va sul fondo, palla in mezzo liberata ancora una volta dalla difesa.21:36

45' Due minuti di recupero.21:35

45' Cross basso di Valeri, troppo verso il limite: rinvia Brescianini.21:35

44' Vantaggio del Lecce all'Olimpico contro la Lazio. Brutta notizia per il Parma.21:33

43' Pareggio dell'Empoli contro il Verona.21:33

42' OCCASIONE ATALANTA! Brescianini serve Retegui che da posizione defilata cerca un diagonale, deviato in angolo da Suzuki!21:32

39' Bonny per Delprato, che mette basso in mezzo ma non ci arriva nessuno.21:28

37' Cross di Ruggeri, Retegui va giù a contatto con Valenti: l'arbitro lascia proseguire.21:27

36' BONNY! Lanciato da Valeri, il francese si accentra e colpisce dal limite: palla alta!21:26

33' ANCORA MALDINI! ATALANTA-Parma 2-0! Nemmeno il tempo di festeggiare il vantaggio che i nerazzurri sono ancora all'attacco, palla verso Retegui che la appoggia a Maldini: tiro a giro di destra e palla in rete!



Guarda la scheda del giocatore Daniel Maldini21:24

32' GOL! ATALANTA-Parma 1-0! MALDINI! Ancora De Ketelaere per Bellanova, cross in mezzo e Maldini in scivolata insacca!



Guarda la scheda del giocatore Daniel Maldini21:22

29' OCCASIONE ATALANTA! De Ketelaere per Bellanova che mette in mezzo per Retegui: girata dell'attaccante e pronta risposta di Suzuki!21:20

27' CARNESECCHI! Contropiede del Parma, cross di Sohm per Bonny, girata di testa e ottimi riflessi del portiere atalantino, che poi anticipa l'intervento di Pellegrino!21:17

26' ANCORA PARMA! Incursione di Sohm, davanti a Carnesecchi tocca di punta ma il portiere copre bene.21:16

24' BERNABE'! Lo spagnolo prova il tiro al volo da fuori area: respinge bene Carnesecchi!21:14

24' Cresce il Parma.21:13

23' BALOGH! Punizione di Hernani sul secondo palo, il difensore ci arriva e colpisce di testa ma la palla esce!21:13

22' Tacco di Hernani che libera Pellegrino: l'attaccante si libera di Djimsiti e calcia sull'esterno della rete. Ma il direttore di gara aveva fischiato il fallo su Djmsiti.21:12

20' Cross di Valenti verso il secondo palo: in ritardo Delprato e Pellegrino.21:10

17' Prova un contropiede il Parma: Pellegrino serve Bonny che non riesce a saltare il proprio marcatore.21:06

15' Brescianini prova il tiro da fuori: palla alta.21:05

13' Cross di Bellanova, Maldini calcia di prima ma la palla esce abbondantemente.21:03

12' BONNY! Prima occasione per il Parma con l'attaccante francese che prende palla al limite, entra in area e scarica un destro forte che Carnesecchi respinge!21:02

10' Maldini entra in area e prova a saltare Balogh: il difensore lo ferma con l'aiuto di Bernabé.21:00

8' Sostituzione Parma: fuori per infortunio Keita, dentro Bernabé.20:58

7' Cross di Palestra per Retegui, fermato da un difensore.20:57

7' Prova ad attaccare l'Atalanta.20:56

4' Intanto giunge la notizia del vantaggio del Verona ad Empoli.20:54

3' Lancio per De Ketelaere sulla destra, il belga mette in mezzo con l'esterno sinistro, ma la difesa del Parma libera.20:53

Al Gewiss Stadium di Bergamo è tutto pronto. Comincia la sfida ATALANTA-PARMA!20:50

Arbitra la sfida Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Votta e dal quarto uomo Prontera. Gariglio e Sozza rispettivamente al Var e Avar.20:30

Il Parma deve fare a meno del proprio allenatore Chivu, squalificato, e degli infortunati Kowalski, Osorio, Charpentier e Leoni. Spazio quindi a Valenti in difesa, in attacco fiducia alla coppia Pellegrino-Bonny.20:24

L’Atalanta deve rinunciare agli infortunati Scalvini, Scamacca e Kolasinac. Gasperini schiera dal primo minuto Djimsiti in difesa, Bellanova e Brescianini a centrocampo e De Ketelaere al fianco di Maldini sulla trequarti.20:24

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con il 3-5-2: Suzuki – Circati, Valenti, Balogh – Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri – Pellegrino, Bonny. A disposizione: Corvi, Marcone, Lovik, Vogliacco, Estevez, Hainaut, Camara, Bernabé, Ondrejka, Almqvist, Benedyczak, Djuric, Haj, Cancellieri, Man. All. Gagliardi (Chivu squalificato).20:22

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta scende in campo con il 3-4-2-1: Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Ruggeri – Bellanova, Sulemana, Brescianini, Palestra – De Ketelaere, Maldini – Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Posch, Toloi, Hien, De Roon, Zappacosta, Cuadrado, Ederson, Pasalic, Samardzic, Lookman. All. Gasperini.20:18

Il Parma è invece quintultimo con 33 punti, a più due dalla zona retrocessione. I ducali devono assolutamente vincere per aver la certezza della salvezza senza dipendere dagli altri campi: la squadra di Chivu deve guardarsi le spalle da Empoli e Lecce, staccati di due punti.18:37

L’Atalanta è saldamente terza in classifica con 74 punti, e qualsiasi risultato delle gare odierne non cambierà la posizione dei bergamaschi, qualificati alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini non perde da inizio aprile e negli ultimi sei turni ha raccolto un pari e cinque vittorie.18:35

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Atalanta e Parma, gara valida per la 38esima ed ultima giornata del campionato di serie A.18:35

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp