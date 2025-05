Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-Hellas Verona 1-2 e arrivederci alla prossima stagione di Serie A.23:07

90'+7' Triplice fischio di Doveri. L'Hellas Verona vince 2-1 a Empoli, decisiva la rete di Bradaric dopo quelle di Serdar e Fazzini.22:50

90'+7' Ammonito Solbakken per un fallo su Livramento.22:48

90'+6' Contropiede del Verona con Tchatchoua che cerca Bernede in area trovando la respinta della difesa di casa.22:47

90'+5' Cross di Fazzini in area, troppo su Perilli che agguanta la sfera e si sdraia in area piccola per guadagnare qualche secondo extra.22:46

90'+4' Scorre il cronometro tra i cori dei tifosi del Verona, ormai praticamente certi della salvezza.22:45

90'+2' Ammonito Mosquera.22:43

90'+1' FAZZINI! Punizione quasi perfetta del numero 10 toscano, la palla ha la giusta forza ma esce di un metro dalla porta di Perilli.22:42

90' Sei minuti di recupero.22:41

90' Fallo su Fazzini al limite dell'area veronese. Calcio di punizione per l'Empoli da ottima posizione. Una delle ultime chance per acciuffare il pareggio.22:41

89' Mosquera va via in campo aperto, Ismajli rinviene sul colombiano e stoppa la sua conclusione col destro da dentro l'area.22:40

88' Attacca con tutto quello che è rimasto l'Empoli ma le energie sembrano vicine alla fine.22:39

87' Coppola anticipa Konate di testa sul primo palo e altro corner per l'Empoli.22:38

86' Valentini svetta all'interno della propria area, poi Tchatchoua guadagna un fallo prezioso che avvicina il Verona alla vittoria.22:37

85' Fallo di Frese su Sambia e calcio di punizione vicino al lato corto dell'area avversaria. Serve un miracolo ai toscani per rimanere in Serie A.22:36

84' Anjorin va via sulla destra, ci pensa Coppola a chiuderlo in corner.22:35

83' Sambia si presenta subito con un destro su punizione completamente sballato.22:33

82' Sostituzione Domagoj Bradarić Martin Sønder Frese22:34

82' Sostituzione Empoli: fuori Saba Goglichidze, dentro Salomon Junior Sambia.22:33

82' Sostituzione Empoli: finisce la partita di Sebastiano Esposito, inizia quella di Ismael Konate.22:33

81' Sostituzione Hellas: fuori Suat Serdar, dentro Antoine Bernede.22:32

80' Verona ampiamente salvo con questo risultato, all'Empoli serve la rimonta per tornare a sperare.22:31

79' Esposito prova la giocata di tacco per mandare Solbakken in area, Coppola capisce tutto intercettando il pallone.22:30

77' DUDA! Conclusione improvvisa dello slovacco dai 30 metri col destro, la palla sibila alla sinistra del palo situato alla destra di Vasquez.22:28

76' Ci prova Anjorin col destro dalla distanza, Perilli blocca in due tempi.22:27

76' Controllo e conclusione col sinistro di Colombo, respinta dalla difesa del Verona.22:27

74' Sostituzione Empoli: D'Aversa si sbilancia togliendo Emanuel Gyasi per inserire Ola Solbakken.22:25

72' Duda a terra infortunato nell'area empolese, i padroni di casa scelgono di continuare a giocare tra le proteste degli avversari.22:23

72' Sinistro di Duda da dentro l'area, respinto dalla difesa empolese.22:24

70' Tutto da ricostruire per l'Empoli che ha subuto due reti nelle uniche sortite offensive del Verona. Concretezza massima per la squadra di Zanetti che è scesa in campo con maggiore tranquillità rispetto ai padroni di casa.22:23

69' GOL! Empoli-HELLAS VEONA 1-2! Rete di Bradaric. Cross perfetto di Tchatchoua col mancino a rientrare, sul pallone irrompe Bradaric che batte Vasquez di testa da distanza ravvicinata.



Guarda la scheda del giocatore Domagoj Bradaric22:21

69' Non cambia la situazione in chiave salvezza: al momento l'Empoli sarebbe retrocesso con Monza e Venezia. Verona salvo.22:20

68' Colombo cerca e trova Fazzini in profondità, Ghilardi è fortunato nel rimpallo con l'avversario e la palla termina direttamente tra le braccia di Perilli.22:19

67' Palla persa in uscita da Goglichidze, Anjorin salva tutto strappando il pallone a Mosquera.22:17

64' Pezzella recupera palla a limite dell'area dopo la respinta corta della difesa veneta, il suo sinistro esce di molto alla sinistra di Perilli.22:15

63' Punizione per l'Empoli in zona offensiva, Fazzini scodella in area trovando la deviazione in corner della difesa ospite.22:14

62' Tchatchoua al cross dalla destra, completamente sballato.22:13

60' Sostituzione Hellas: termina anche il campionato di Amin Sarr, entra Fernando Mosquera al suo posto.22:11

60' Sostituzione Hellas: esce Tomas Suslov, entra Dailon Rocha Livramento.22:11

60' Sostituzione Empoli: fuori anche Liberato Cacace, dentro Lorenzo Colombo.22:11

60' Sostituzione Empoli: esce Liam Henderson, al suo posto entra Faustino Anjorin.22:10

59' Come già nel primo tempo, si gioca solamente nella metà campo del Verona che non riesce praticamente mai a uscire palla al piede.22:10

57' Suslov commette fallo su Grassi che reagisce verbalmente nei confronti dell'avversario. Doveri deve frapporsi tra i due per sedare sul nascere qualsiasi accenno di rissa.22:08

55' Rimessa in area per Gyasi che non riesce a toccare in area piccola la palla, chiuso in calcio d'angolo da Tchatchoua.22:06

54' Nulla di fatto sul calcio da fermo, Fazzini però è bravo nel guadagnare una rimessa laterale che dà continuità all'azione offensiva empolese.22:05

54' Coppola anticipa tutti in area ma concede un altro tiro dalla bandierina ai padroni di casa.22:04

53' Calcio d'angolo per l'Empoli che continua a proporsi in zona offensiva.22:04

53' Non c'è nulla secondo la squadra arbitrale. Dawidowicz esce dal campo, arrabbiatissimo con gli ufficiali di gara dopo la decisione appena presa.22:04

52' Check del VAR in corso.22:03

52' Gioco fermo. Dawidowicz è a terra dolorante, sembra dopo una sbracciata a gioco fermo da parte di Fazzini.22:02

51' Altro scontro duro in mezzo al campo, stavolta è Duda a stendere Henderson da dietro. Doveri richiama verbalmente lo slovacco.22:02

49' Fallo di mano di Fazzini, Doveri ferma con un fischio l'azione offensiva dell'Empoli.22:00

49' Fallaccio di Serdar su Henderson. Doveri richiama il tedesco che chiede anche scusa all'avversario subito dopo l'intervento in netto ritardo.22:00

48' Goglichidze ferma senza fallo la ripartenza ospite, si riparte con una rimessa laterale per gli ospiti.21:59

48' Schema dell'Empoli, la palla arriva a Esposito che prova il destro basso dal limite, respinto dalla difesa ospite.21:59

47' Empoli subito in avanti, trascinato ancora da Fazzini che guadagna un calcio d'angolo.21:58

46' Si ricomincia!21:56

Si attende l'OK per l'inizio del secondo tempo, possibilmente in contemporanea con gli altri campi.21:56

Situazione più che ingarbugliata in chiave salvezza: il Lecce sta vincendo all'Olimpico contro la Lazio, Parma e Venezia invece sono sotto con Atalanta e Juventus. Al momento l'Empoli sarebbe retrocesso con il Venezia. Salvi Parma, Lecce e Verona.21:49

Avvio shock per l'Empoli che prende gol alla prima occasione ospite ma, dopo il gran destro dal limite di Serdar, si rifa sotto macinando tanto gioco. Nel finale ci pensa Fazzini a impegnare Perilli col destro dal limite, nell'azione successiva è lui l'autore del tap-in decisivo dopo un colpo di testa di Esposito respinto dal portiere ospite. Il Verona è sembrato accontentarsi del vantaggio, lasciando completamente l'iniziativa ai padroni di casa, venendo punito a pochissimo dal duplice fischio di Doveri.21:40

45'+2' Fine primo tempo. Empoli-Hellas Verona è 1-1 dopo i primi 45 minuti. Reti di Serdar e Fazzini.21:38

45'+2' Giocata intelligente di Suslov che fa carambolare la palla su Pezzella e guadagna un fallo laterale.21:37

45'+1' Mischia in area empolese, Suslov mastica il sinistro dal cuore dell'area ma Doveri ferma tutto per un fallo precedente di Serdar.21:36

45' Due minuti di recupero.21:35

43' GOL! EMPOLI-Hellas Verona 1-1! Rete di Fazzini. Esposito impegna Perilli di testa su cross di Pezzella dalla sinistra, Fazzini arriva per primo sulla palla e mette in rete con una zampata che tocca la parte inferiore della traversa prima di varcare la linea.



Guarda la scheda del giocatore Jacopo Fazzini21:34

42' OCCASIONE EMPOLI! Fazzini si porta la palla sul destro e calcia sul palo lungo dal limite, Perilli risponde presente in tuffo alla propria destra!21:33

39' Si gioca solamente nella metà campo del Verona, sta però mancando il guizzo decisivo all'Empoli.21:29

38' Corner tagliato di Cacace, la palla sbuca improvvisa a centroarea con Henderson che non trova la coordinazione per colpirla. L'azione poi viene fermata da Doveri per un fallo in attacco.21:28

37' Secondo fallo nello spazio di pochissimo per Valentini su Fazzini, stavolta Doveri ammonisce il difensore ospite.21:26

37' Sesto calcio d'angolo per l'Empoli che continua ad attaccare a caccia del pareggio.21:27

36' Cacace dalla bandierina, Perilli esce in presa alta e vanifica l'opportunità per i toscani.21:25

35' Corner per l'Empoli, il quinto della propria gara.21:25

35' Fazzini anticipa Valentini e viene steso dall'avversario. Doveri non estrae il giallo per il giocatore del Verona ma lo assegna a D'Aversa per le proteste successive.21:24

33' Cross dalla destra di Henderson, Duda svirgola in area veronese ma nessuno dell'Empoli riesce ad approfittarne.21:23

32' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina di Cacace, la palla rimane però nella disponibilità dei giocatori di casa che provano a riportarsi a ridosso dell'area avversaria.21:22

32' Controllo e sinistro di Henderson dal limite, deviato in calcio d'angolo da Dawidowicz.21:21

28' Esposito viene servito da Cacace e prova a restituire la palla al compagno in area. Si ferma tutto per fuorigioco dell'attaccante empolese.21:18

27' Non riesce più a ripartire il Verona, l'Empoli continua a premere.21:16

26' E' salita di giri la manovra dell'Empoli ma la squadra di D'Aversa non è ancora riuscita a impegnare seriamente Perilli.21:15

24' Cross di Gyasi, Fazzini attacca il secondo palo e arriva a colpire di testa, senza però inquadrare la porta avversaria.21:14

23' Gira bene il destro di Esposito ma la palla non scende abbastanza. Perilli sembrava comunque in traiettoria.21:13

22' Altro fallo di Suslov e punizione dal limite per l'Empoli. Sul pallone Esposito per il destro a giro.21:12

22' Break centrale di Cacace, apertura a destra per Gyasi che crossa basso in area piccola dove Fazzini non trova la deviazione di tacco sul primo palo.21:11

21' Nulla di grave per entrambi, si riparte con un calcio di punizione per l'Empoli.21:11

21' Scontro durissimo a centrocampo tra Suslov e Fazzini. Entrambi rimangono a terra e Doveri interrompe il gioco.21:11

19' Intervento in ritardo di Ismajli su Sarr e giallo per il difensore dell'Empoli.21:09

17' Nessun intervento dalla sala VAR, si prosegue con ancora l'Empoli a manovrare nel campo avversario.21:09

16' Esposito anticipa tutti sul primo palo ma gira troppo il colpo di testa che non trova la porta. Qualche timida protesta dei giocatori di casa per un tocco di braccio ospite. Doveri lascia correre.21:06

16' Henderson calcia direttamente in porta col destro a giro, Perilli non rischia la presa e alza la palla sopra la traversa.21:05

15' Grassi anticipa Duda sul lato corto dell'area veronese e viene steso dall'avversario. Punizione in posizione interessante per i padroni di casa.21:05

14' Possesso palla tutto per l'Empoli ma nessuno sbocco dalle parti di Perilli per il momento.21:04

12' Altro corner per l'Empoli, la palla viene colpita da Ghilardi verso la propria porta, Perilli la prende al volo indisturbato.21:02

11' Dialogo tra Esposito e Fazzini, il fantasista prova il destro dal limite, deviato in corner dalla difesa gialloblu.21:01

10' Rimessa laterale vicina alla bandierina del corner per l'Empoli che riesce per la prima volta a portarsi nei pressi dell'area avversaria.21:00

9' Prova a manovrare dal basso l'Empoli ma il Verona sta chiudendo tutti gli spazi. Inizio di gara piuttosto difficoltoso per i padroni di casa.20:58

7' Non arriva ancora la reazione dell'Empoli che sembra aver subito molto il colpo assestato dagli ospiti che ora stanno pressando a tutto campo.20:57

6' Fallo in attacco di Esposito su Valentini. C'è subito nervosismo in campo dopo il vantaggio improvviso del Verona.20:55

4' GOL! Empoli-HELLAS VERONA 0-1! Rete di Serdar. Destro incrociato all'angolino del giocatore tedesco, servito da Duda al limite dell'area empolese, Vasquez non ci arriva e gli ospiti passano in vantaggio!



Guarda la scheda del giocatore Suat Serdar20:55

3' Cacace prova a domare un lancio dalle retrovie, Ghilardi ci mette il fisico e copre l'uscita del pallone a fondo campo.20:53

2' E' l'Empoli a far girare palla in questo avvio di gara, il Verona attende con pazienza e ordine.20:52

Si comincia!20:50

Più palloni in campo al Castellani, si attende il via libera per l'inizio del match in contemporanea con quelli di Bergamo, Roma e Venezia.20:49

Viene osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del pugile Nino Benvenuti.20:47

Ci siamo! Le squadre sono schierate al centro del campo, manca pochissimo al fischio iniziale di Daniele Doveri.20:43

Qualche attimo di attesa extra nel tunnel che porta al terreno di gioco, si cerca il massimo coordinamento possibile con gli altri campi delle squadre coinvolte nella lotta per la salvezza.20:43

Zanetti deve rinunciare a Montipò tra i pali, il suo posto viene preso da Perilli. In attacco c'è Suslov a supporto dell'unica punta Sarr. Panchina iniziale dunque per Tengstedt visto che il tecnico dei gialloblu ha optato per un centrocampo più folto rispetto al pareggio ottenuto col Como. Serdar, Duda e Dawidowicz agiranno in mezzo mentre sugli esterni ci saranno Tchatchoua e Bradaric. In difesa confermato invece il trio Ghilardi-Coppola-Valentini.20:31

D'Aversa conferma Esposito come unica punta con Fazzini e Cacace a supporto. Confermato in blocco anche il centrocampo della vittoria esterna di Monza con Gyasi a destra, Pezzella a sinistra e la coppia Grassi-Henderson al centro. Nella difesa a tre davanti a Vasquez rientra invece Goglichidze da braccetto destro, Ismajli sarà il centrale mentre Viti opererà sul centro-destra. Panchina per Marianucci.20:28

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA: 3-5-1-1 per i veneti. Perilli - Ghilardi, Coppola, Valentini - Tchatchoua, Serdar, Duda, Dawidowicz, Bradaric - Suslov - Sarr. A disposizione: Berardi, Magro, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lazovic, Niasse, Tengstedt, Rocha Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cissé.20:25

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: 3-4-2-1 per i padroni di casa. Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella - Cacace, Fazzini - Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Anjorin, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuhei, Colombo, Tosto, Marianucci, Bacci, Konate.20:18

Dirige il match Doveri con Alassio e Baccini a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Feliciani mentre in sala VAR ci sono Marini e Ghersini.19:51

Al Castellani c'è in palio la salvezza: i padroni di casa cercano una vittoria che aiuterebbe molto per il proprio scopo ma non darebbe la matematica certezza, il Verona invece va a caccia del punto che manca per uscire definitivamente dal discorso retrocessione. Tensione massima dunque sul campo toscano con l'orecchio teso anche ai risultati degli altri campi visto il coinvolgimento di Venezia, Lecce e Parma nella stessa mischia. Fischio d'inizio alle ore 20.45.19:50

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Hellas Verona, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2024/25.19:46

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp