90'+5' Fine partita: LAZIO - LECCE 0-1.22:47

90'+5' Cartellino giallo per Gila per aver scalciato via un pallone.22:47

90'+3' Cartellino rosso per Romagnoli, fallo di frustrazione vicino alla bandierina.22:44

90'+2' Il Lecce prova a guadagnare secondi tenendo il pallone lontano dalla propria area. La Lazio sembra stanza e senza più idee.22:43

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:41

88' Sostituzione nel Lecce, entra Burnete per Krstovic.22:40

87' È un vero assedio quello della Lazio, il Lecce barricato cerca di fare muro come può.22:37

85' Calcio d'angolo Lazio, spazza al limite il Lecce, ci prova Hysaj in controbalzo, palla alta sopra la traversa.22:36

81' Destro di Pedro e nel seguito dell'azione ci prova anche Romagnoli di tacco ma c'è ancora Falcone a fare muro.22:32

79' TRAVERSA PER LA LAZIO! Cross in area di Nuno Tavares, Baschirotto spizza e per poco fa autogol.22:30

77' Dentro Noslin per Zaccagni.22:28

76' Due cambi nella Lazio, entra Vecino per Rovella.22:27

75' Gran botta di Gila da fuori, palla deviata e che per poco finisce sotto la traversa.22:27

73' Nella Lazio entra Pellegrini per Tavares.22:26

73' Nel Lecce entra Veiga per Ramadani.22:26

72' PEDRO! Conclusione insidiosa dal limite, palla di poco alla sinistra di Falcone.22:23

69' Cartellino giallo per Falcone per perdita di tempo.22:21

68' Continua a spingere la Lazio, il Lecce barricato prova a reggere l'urto.22:19

65' CASTELLANOS! Nuno Tavares scodella in area, il Taty di testa a botta sicura, Falcone d'istino salva la propria squadra.22:16

62' Cross di Pedro dalla destra, ci prova Dia di testa, palla sul fondo.22:12

60' Dentro anche Kaba per Berisha.22:10

59' Sostituzione nel Lecce, entra Helgason per Karlsson.22:10

58' PEDRO! Conclusione di prima indirizzata sotto la traversa, palla deviata in angolo.22:10

56' Ci prova Guendouzi con una botta da fuori, para Falcone.22:08

52' Cross di Zaccagni dalla sinistra, spizzata di testa di Castellanos, palla alta sopra la traversa.22:03

50' Baschirotto chiede un rigore per un tocco di mano di Dia in area. Fabbri a colloquio con il VAR, lascia proseguire.22:01

49' Lazio partita in proiezione offensiva, il Lecce in dieci si difende a fa muro.21:59

46' Inizia il secondo tempo di LAZIO -LECCE.21:56

46' Dentro Hysaj per Marusic.21:55

46' Due cambi nella Lazio, entra Pedro per Isaksen.21:55

Primo tempo senza tante occasioni importanti e che si accende solo nel finale con il Lecce che trova il gol del vantaggio con Coulibaly. La Lazio si riversa in avanti e Pierotti commette un fallo su Nono Tavares, ricevendo il secondo cartellino giallo. Al momento Lecce salvo e Lazio in Conference League.21:57

45'+4' Cartellino Rosso Ante Rebić23:00

45'+4' Fine primo tempo: LAZIO - LECCE 0-1.21:39

45'+2' Secondo cartellino giallo per Pierotti per una strattonata a Nuno Tavares. Lecce in dieci.21:37

45'+1' CASTELLANOS! Prova a reagire la Lazio, colpo di testa del Taty da posizione ravvicinata, Falcone è attento e smanaccia.21:36

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:35

43' GOL! Lazio - LECCE 0-1! Rete di Coulibaly. Sul finale del primo tempo passa il vantaggio il Lecce. Uscita sbagliata di Gila, Kristovic prende palla e serve Coulibaly che controlla in area e conclude battendo Mandas.



39' Palla in profondità di Rovella per Nuno Tavares che prova un tiro cross da posizione defilata. Palla a lato.21:28

37' Cartellino giallo per Pierotti, fallo su Rovella.21:27

32' Cartellino giallo per Guendouzi per proteste.21:23

31' Calcio d'angolo per la Lazio, Romagnoli prova a piazzarla di testa ma la palla finisce alla destra di Falcone.21:21

27' Partita anche molto spezzettata per i diversi falli in mezzo al campo.21:17

22' Karlsson tocca per Guilbert ma colpisce male la sfera. Pallone sul fondo.21:12

21' Calcio da punizione dal limite per il Lecce per un fallo di Rovella.21:10

20' Calcio d'angolo per la Lazio calciato da Zaccagni, spazza la difesa del Lecce.21:09

18' I ritmi non sono altissimi, le due squadre non affondano e cercano di costruire con manovre dal basso.21:07

13' Prova ad alzare il ritmo la squadra di casa, ma il Lecce si difende con ordine.21:02

8' La Lazio prova a costruire dal basso facendo girare il pallone.20:57

4' Ci prova ancora di testa Gaspar da calcio d'angolo calciato da Karlsson, palla alta sopra la traversa.20:56

3' Punizione Lecce dalla trequarti battuta verso il primo palo, spizzata di testa di Gaspar, palla sul fondo.20:53

1' FISCHIO D’INIZIO DI LAZIO - LECCE. Arbitra Fabbri.20:50

Nella Lazio in attacco gioca il tridente composto da Isaksen, Dia e Castellanos. In difesa coppia centrale formata da Gila e Romagnoli, mentre c'è Tavares sulla corsia di sinistra, confermato Marusic a destra. Nel Lecce in avanti accanto a Kristovic ci sono Karlsson e Pierotti, in mezzo al campo Ramadani con Berisha e Coulibaly. Parte dalla panchina Rebic.20:01

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Ramadani, Berisha, Coulibaly - Karlsson, Krstovic, Pierotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Rafia, N’Dri, Sansone, Helgason, Veiga, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala.19:55

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Rovella - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Gigot, Pellegrini, Vecino, Dele Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Ibrahimovic.19:54

I biancocelesti sono ancora in lotta per un piazzamento nella prossima Champions League, devono vincere e sperare in un doppio passo falso di Juventus e Roma. Il Lecce invece in questo momento sarebbe allo spareggio per non retrocedere con l'Empoli. Un pareggio potrebbe non bastare, ai toscani serve una vittoria per sperare nella salvezza.17:30

Sarà l'Olimpico uno degli stadi più caldi di questi ultimi 90 minuti di Serie A. Lazio e Lecce si sfidano sperando entrambe di riuscire a raggiungere i prorpi obiettivi.17:27

