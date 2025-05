Da Torino - Roma é tutto, appuntamento al prossimo campionato!22:47

90'+3' FINISCE TORINO - ROMA! 0-2 il finale!22:44

90'+1' Tre i minuti di recupero.22:42

90'+1' Sostituzione ROMA: esce Leandro Daniel Paredes, entra Tommaso Baldanzi.22:42

90'+1' Sostituzione ROMA: esce Alexis Saelemaekers, entra Niccolò Pisilli.22:41

90' Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Mats Hummels.22:42

87' PALO DI ADAMS! Conclusione della punta respinta dal legno, azione viziata peró da un fuorigioco iniziale.22:37

86' Torino che sta ballando decisamente in difesa, soprattutto sulla sua destra dove la Roma affonda con facilitá.22:37

85' ANNULLATO IL GOL A CRISTANTE! GOL! Torino - ROMA 0-3! Rete di Bryan Cristante. Rimorchio del mediano che mette sotto il sette un perfetto pallone di Angelino: azione annullata dal VAR per fuorigioco.22:36

83' COLPO DI TESTA DI ANGELINO! Cross di Celik, si addormenta ancora Lazaro, il colpo di testa dello spagnolo é respinto da Milinkovic Savic.22:33

82' Gabellini recupera subito e calcia di potenza, palla peró altissima.22:32

81' Sostituzione TORINO: esce Eljif Elmasm, entra Tommaso Gabellini.22:32

80' CRISTANTE! Cross di Angelino, colpo di testa del mediano, blocca Milinkovic Savic.22:31

78' Colpo di testa ancora di Adams, attento Svilar.22:28

77' OCCASIONE TORINO! Perciun con potenza dalla distanza, Svilar in due tempi.22:27

75' AMMONITO Mehmet Zeki Çelik. Fallo su Vlasic, giallo al difensore della Roma. 22:25

74' Segna Locatelli e Juventus in vantaggio, Roma che ora esce dalla zona Champions.22:24

73' A Venezia rigore per la Juventus, con il VAR al lavoro.22:23

72' Sostituzione TORINO: esce Samuele Ricci, entra Karol Linetty.22:23

72' Sostituzione TORINO: esce Adam Masina, entra Sebastian Walukiewicz.22:23

72' Sostituzione ROMA: esce Eldor Shomurodov, entra Stephan El Shaarawy22:22

71' ADAMS! Deviazione di testa sul secondo palo dello scozzese, attento Svilar!22:21

69' Verona che torna avanti a Empoli, risultato importante per la zona retrocessione.22:20

68' Cross di Biraghi, Angelino di testa serve il suo portiere Svilar.22:19

66' TRAVERSA DI SOULE! Classica conclusione a giro dell'argentino, Milinkovic guarda il pallone che si stampa sulla parte alta della traversa.22:16

64' Check del VAR per un intervento su Shomurodov al limite dell'area: alla fine si continua a giocare.22:14

63' AMMONITO Guillermo Maripán. Gialllo per proteste per il centrale.22:14

62' Cross basso di Elmas, Ndicka mette una pezza sul precedente errore di Celik.22:13

61' Torino che dá minuti ai suoi giovanissimi, visto il risultato e la classifica amica.22:12

59' Sostituzione TORINO: esce Ali Bina Dembélé, entra Sergiu Perciun.22:10

59' Sostituzione TORINO: esce Cesare Casadei, entra Gvidas Gineitis.22:10

58' Cross di Angelino, palla che supera Milinkovic Savic ma termina sopra la traversa.22:10

57' ANCORA ROMA! Saelemaekers entra in area e calcia, palla respinta da Milinkovic Savic!22:08

56' Gol del Venezia, 2-2 al Penzo: altro boato da tutto l'Olimpico.22:06

54' Molto pigro nella diagonale Lazaro, che si é fatto sorprendere da Saelemaekers sul suo palo.22:06

53' GOL! Torino - ROMA 0-2! Rete di Alexis Saelemaekers. Cross di Soulé, sul secondo palo arriva l'ex Bologna che svetta su Lazaro e insacca.



53' Sponda di Adams per Vlasic, conclusione murata da Celik.22:04

53' PAREDES! Suola e tiro del mediano, palla di poco a lato.22:03

51' Conclusione di Masina dalla distanza, palla molto lontana dalla porta di Svilar.22:01

50' Possesso palla del Torino, che non trova peró varchi.22:00

48' Elmas con un pallone lungo per Vlasic, che non arriva per il cross.21:59

47' Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22.21:57

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:56

I giallorossi per alcuni minuti sono stati in zona Champions visto lo svantaggio della Juventus a Venezia, poi i bianconeri hanno trovato la doppia rete ed il vantaggio.21:39

Roma che va negli spogliatoi in vantaggio per una rete, realizzata da Paredes su un rigore dato per il fallo di Dembele su Saelemaekers.21:38

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Torino - Roma 0-1.21:37

45'+2' Elmas prova a sfondare ma commette fallo su Paredes.21:36

45'+1' Due i minuti di recupero.21:35

45' Attenzione che la Lazio è sotto con il Lecce, Empoli che pareggia con il Verona.21:34

43' Roma che spinge sulla destra, cross di Cristante che non trova compagni.21:33

41' Celik molto attento su Adams, che aveva provato l'affondo sulla sua fascia.21:30

39' VLASIC! Il trequartista si gira su Paredes e conclude: attento Svilar.21:28

38' Proteste della Roma che volevano una rimessa laterale, Di Bello invece assegna il pallone al Toro.21:28

35' SOULE! Conclusione a giro dal limite, palla di poco alta.21:24

34' Lazaro e Dembele si stanno spesso scambiando la posizione, con il primo che si abbassa spesso quando il secondo si alza al limite dell'area.21:24

32' Nel frattempo la Juventus ha trovato il secondo gol, 1-2 in casa del Venezia.21:21

30' Cross di Lazaro, facile la presa per Svilar: Torino che spinge ma fatica nel creare occasioni.21:19

28' Dembele con un sombrero su Celik e conclusione al volo: palla deviata dal difensore turco in angolo.21:18

27' Cross dalla trequarti di Biraghi, deviazione dio Vlasic che Svilar blocca facilmente.21:16

26' Elmas prova la azione personale, lo chiude Cristante al limite.21:16

24' KONE! Conclusione di prima intenzione della mezzala dopo l'assist di Soulé, palla deviata in angolo.21:13

23' Gran uscita di pugno di Svilar sul corner di Biraghi, palla allontanata.21:12

22' Conclusione di Ricci deviata in angolo: ottima la reazione del Torino dopo il gol.21:11

21' Punizione di Biraghi, Maripan anticipato da Mancini.21:10

20' Roma che passa in vantaggio e supera in classifica la Juventus, trovandosi ora quarta e in zona Champions.21:09

18' GOL! Torino - ROMA 0-1 Rete su Rigore di Leandro Paredes. Conclusione ad incrociare dell'argentino, Milinkovic Savic intuisce ma non ci puó arrivare.



18' Convalidato il rigore, Paredes già sul dischetto.21:07

17' Proteste per il Torino, si aspetta il check del VAR.21:07

15' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Dembele irruento su Saelemaekers che lo aveva puntato in area: Di Bello non ha dubbi.21:05

14' Salida lavolpiana per Ranieri, con Paredes tra i due centrali e i terzini molto alti.21:04

13' ADAMS! Palla persa sanguinosa di Paredes, Ricci trova in area la punta, che si gira e tira: palla a lato.21:02

12' Cross di Celik, ottimo in uscita bassa Milinkovic Savic.21:01

10' Soulé si accentra e tira, palla a lato. Roma che sta spingendo con continuitá.20:59

9' Altra conclusione di Paredes, altro pallone alto.20:58

8' Annullato un gol alla Juventus: si gioca su questo campo, ma ovviamente l'attenzione è anche per il risultato dei bianconeri.20:57

7' PAREDES! Shomurodov scarica per l'argentino che calcia di potenza: palla di poco alta.20:56

5' Gran chiusura di Dembelé su un Saelemaekers che sta giocando molto avanzato, in linea con Shomurodov.20:55

4' Torino che vuole comunque giocarsi la partita, granata che stanno tenendo il baricentro molto alto.20:53

3' Gol del Venezia sulla Juventus, festeggiano entrambe le tifoserie.20:52

2' PALO DELLA ROMA! Lancio per Shomurodov che, da posizione defilata, colpisce il palo esterno.20:51

2' Torino con la classica maglia granata, Roma in divisa bianca con pantalone rosso.20:51

1' Partenza in ritardo per aspettare la contemporaneitá in tutti i campi: finalmente si gioca.20:50

1' INIZIA TORINO - ROMA! Primo pallone per i giallorossi.20:50

Minuto di silenzio per Nino Benvenuti, tutto pronto per l'inizio della partita.20:47

Dirige il match l'arbitro Di Bello.20:20

Partita che verrà ricordata anche per l'addio al calcio di Ranieri, che dovrebbe chiudere la carriera dopo questo match.20:31

Partita fondamentale per la Roma, che deve vincere sperando in un passo falso della Juventus: Torino invece tranquillo in undicesimo posto.20:30

Ranieri opta per la coppia Soulé - Shomurodov in attacco, panchina per Dovbyk e Dybala. A centrocampo Cristante e Konè da cerniera, Paredes in regia. Celik schierato sul cetrodestra della difesa.20:20

Vanoli schiara un Toro offensivo con Casadei schierato al fianco di Ricci, Vlasic sulla trequarti, Lazaro e Elmas sulle fasce. Adams da prima punta.20:18

La formazione della ROMA: (3-5-2), Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Cristante, Koné, Paredes, Angelino - Soulé, Shomurodov.20:16

La formazione del TORINO: (4-2-3-1), Milinkovic-Savic - Dembele, Maripan, Masina, Biraghi - Casadei, Ricci - Lazaro, Vlasic, Elmas - Adams.20:15

Si chiude il campionato del Torino con la sfida contro la Roma: allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata vogliono onorare la stagione contro i giallorossi che sono alla ricerca di punti Champions.20:45

