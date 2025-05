Da Udine è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Udinese-Fiorentina! Arrivederci e alla prossima stagione di Serie A! Buona serata! 23:28

90'+5' Fine partita! Udinese-Fiorentina 2-3! Reti di Lucca, Fagioli, Comuzzo, Kabasele e Kean. 22:47

90'+4' Kabasele cancella il potenziale poker della viola! Prima Gudmundsson da solo perde il tempo per calciare, poi serve il compagno Kean il cui tiro viene deviato. 23:27

90' Quattro minuti di recupero. 22:43

89' Ammonito Jesper Kewe Karlström.22:45

86' Esordio del 2008 Matteo Palma che prende il posto di Kingsley Osezele Ehizibue. 22:38

85' Per la Fiorentina esce Lucas Ezequiel Beltrán, dentro Cher Ndour.22:38

82' Assist di Robin Everardus Gosens.22:35

82' GOOOOOOOL! Udinese-FIORENTINA 2-3! La rete decisiva è quella di Moise Bioty Kean! Finta e tiro dell'attaccante che, complice una deviazione, ribalta nuovamente il match!



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean22:35

81' Attento Pablo Marì che in scivolata chiude lo specchio a Davis impedendone il tiro!22:34

80' Mandragora in acrobazia! Il giocatore della Fiorentina tenta la conclusione in rovesciata, la palla finisce tra le braccia di Okoye! 22:31

79' Cambio anche per la Fiorentina, Pietro Comuzzo esce per Marin Pongračić.22:31

78' Lorenzo Lucca lascia il posto a Keinan Vincent Joseph Davis.22:29

77' Per l'Udinese esce Arthur Atta per Iker Bravo Solanilla.22:29

76' Okoye! Vola in tuffo il portiere dell'Udinese che para una conclusione potente dalla distanza di Kean! 22:28

75' Chance per la Fiorentina! Palla in verticale per Gudmundsson che tutto solo sbaglia e tira centrando in pieno Okoye! 22:27

74' Da calcio d'angolo colpisce di testa Beltran che indirizza sul primo palo: palla fuori. 22:26

72' Tiro di Pablo Marì da fuori area, palla deviata in calcio d'angolo da Solet.22:26

71' Per la Fiorentina esce Michael Amir Junior Richardson, dentro Albert Guðmundsson.22:28

68' Lazio ancora sotto all'Olimpico contro il Lecce. Il pareggio alla Fiorentina non basta per la qualificazione europea. 22:19

61' GOOOOOOL! UDINESE-Fiorentina 2-2! Calcio d'angolo battuto da Atta, mischia in area, dopo qualche rimpallo Richardson prova a respingere ma Kabasele con la punta del piede riesce nella deviazione vincente!



Guarda la scheda del giocatore Christian Kabasele22:13

59' Ammonito Michael Amir Junior Richardson.22:10

57' Assist di Michael Amir Junior Richardson.22:09

57' GOOOOOOOLL! Udinese-FIORENTINA 1-2! La ribalta la squadra di Palladino! Cross di Richardson in area, Comuzzo di tacco segna un gol importantissimo!



Guarda la scheda del giocatore Pietro Comuzzo22:09

56' Salvataggio di Solet! Cross di Gosens troppo veloce per Kean che non arriva alla deviazione vincente, prova il tiro Dodo mandato in calcio d'angolo da Solet!22:08

54' Continua ad attaccare la Fiorentina, sempre attenti i difensori avversari ad allontanare. 22:06

52' Finisce la partita di Alexis Alejandro Sánchez Sánchez. Al suo posto Oier Zarraga Egaña.22:03

52' Mandragora tenta la conclusione da fuori area, palla altissima sopra la traversa.22:02

50' Contatto in area tra Kabasele e Lucas Ezequiel Beltrán: fallo dell'argentino sul difensore dell'Udinese.22:00

46' GOOOOOL! Udinese-FIORENTINA 1-1! Rete di Nicolò Fagioli! L'ex Juventus ci riesce al terzo tentativo, dopo due tiri respinti con il destro è fatale il suo mancino!



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Fagioli21:58

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Udinese-Fiorentina!21:57

Lecce in vantaggio dopo i primi 45 minuti contro la Lazio: risultato che potrebbe sfruttare la Fiorentina che in caso di vittoria si qualificherebbe per il quarto anno consecutivo in Conference League. 21:41

Sono bastati 50 secondi a Kean per segnare il primo gol, annullato però causa fuorigioco. La Fiorentina continua a creare ma a sbloccare il match è l'Udinese che dopo un'azione prolungata segna l'1 a 0 grazie a un tiro di Lucca sul primo palo. Due cartellini gialli per Bijol che lascia così i suoi in 10: in più non sembra stare al meglio il portiere Okoye che potrebbe lasciare il posto a Razvan Sava.21:40

45'+2' Fine primo tempo! Udinese-Fiorentina 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Lucca.21:37

45'+2' Assist morbido di Fagioli per Moise Kean: l'attaccante colpisce di testa ma la palla finisce tra le braccia di Okoye.21:37

45'+1' Non sembra stare al meglio il portiere dell'Udinese Okoye. Probabile un cambio durante l'intervallo. 21:36

45' Due minuti di recupero. 21:35

44' Lecce in questo momento in avanti contro la Lazio: Fiorentina che ricordiamo in caso di vittoria (con la sconfitta della Lazio) si qualificherebbe in Conference League.21:35

42' Palo di Kean! Ci riprova l'attaccante della Fiorentina che incita i suoi dopo aver colpito il legno! L'eventuale rete sarebbe stata comunque annullata causa fuorigioco. 21:35

39' Espluso Jaka Bijol! Secondo giallo per il giocatore dell'Udinese che travolge Pablo Marì. 21:29

35' Che occasione per la Fiorentina! Mandragora serve Kean con un pallonetto, l'attaccante tenta il tiro di controbalzo ma la palla finisce sopra la traversa! 21:29

33' Ci prova ancora l'Udinese con un tiro da fuori area di Solet! Parata di De Gea!21:23

32' Traversone in area di Bijol, Lorenzo Lucca cerca la girata ma rimane bloccato dai difensori avversari. 21:23

31' Tutto bene per il difensore dell'Udinese che rientra in campo. 21:22

30' Scontro di gioco tra Kabasele e Kean: interviene lo staff medico. 21:21

26' Assist di Oumar Mickaël Solet Bomawoko.21:41

26' GOOOOOOL! UDINESE-Fiorentina 1-0! Rete di Lorenzo Lucca! Azione prolungata dei padroni di casa che grazie a diversi tentativi e rimpalli riescono a sbloccare il match con un tiro sul primo palo dell'attaccante!



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Lucca21:41

25' Salvataggio di Kabasele! Gosens dalla sinistra pennella un cross perfetto per Kean, decisivo l'intervento del giocatore dell'Udinese che esulta per il salvataggio!21:15

18' Si fa vedere anche l'Udinese con un tiro di testa di Karlstrom: palla fuori.21:18

14' La Fiorentina continua a gestire il possesso palla e studia come far male agli avversari. 21:16

9' Ammonito Jaka Bijol duro su Richardson.20:59

7' Fiorentina che continua a rendersi pericolosa dalla fascia destra: Dodo crossa teso in area, Kabasele allontana prontamente.20:58

5' Molto alta la Fiorentina da subito molto aggressiva: cross di Dodo respinto dalla difesa bianconera, poi guizzo di Fagioli mandato in calcio d'angolo da Ehizibue.20:56

2' Gol annullato alla Fiorentina! Passaggio lungo di De Gea per Kean, l'attaccante segna ma si alza subito la bandierina per posizione di fuorigioco!20:52

1' Subito un rischio per la Fiorentina: retropassaggio di Comuzzo per De Gea, il difensore non vede Ekkelemkamp alle sue spalle che in rovesciata tenta il tiro in porta.20:51

1' Si parte! Comincia Udinese-Fiorentina! 20:50

Un minuto di silenzio prima della partita in memoria di Nino Benvenuti, pugile italiano morto il 20 maggio.20:47

Poche sorprese, tante conferme per la Fiorentina: buone notizie in difesa, davanti a De Gea recuperato Comuzzo che partirà titolare insieme a Ranieri e Pablo Marì. Confermati Dodo e Gosens con Mandragora, Fagioli e Richardson che gestiranno il centrocampo. L'attacco sarà composto da Kean e Beltran. Recuperato, ma solo per la panchina, Gudmundsson. 20:15

In attacco torna titolare Alexis Sanchez, con lui Lorenzo Lucca. Squalificato Lovric, sui lati i soliti Zemura ed Ehizibue, con Atta, Karlstrom ed Ekkelemkamp. Confermato il terzetto difensivo davanti ad Okoye composto da Solet, Bijol e Kabasele, vista l'assenza di Kristensen - squalificato - e l'infortunato Kamara. 20:13

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (3-5-2): De Gea - Comuzzo, Marì, Ranieri - Dodo, Richardson, Fagioli, Mandragora, Gosens - Beltran, Kean. All. Palladino. 20:04

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-2): Okoye - Kabasele, Bijol, Solet - Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura - Lucca, Sanchez. All. Runjaic. 20:03

Negli ultimi 90 minuti di questa stagione tutto ancora può cambiare: l'Udinese si presenta al match con pochi obiettivi se non quello di migliorare il piazzamento in classifica ma per la Fiorentina c'è ancora la possibilità di una qualificazione in Europa. Con una vittoria infatti, se dovesse perdere la Lazio in casa contro il Lecce, sarà la squadra di Palladino a festeggiare la qualificazione in Conference League per il quarto anno consecutivo. 20:00

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Fiorentina, match valido per la 38ª e ultima giornata di Serie A! 19:56

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp