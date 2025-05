90'+5' FINE PARTITA. VENEZIA-JUVENTS 2-3. Decide il rigore di Locatelli, Juve in Champions e Venezia retrocesso. 22:47

90'+2' Yeboah danza in area e poi cerca di piazzare il mancino, sul primo palo. Blocca Di Gregorio.22:43

90'+1' Yildiz a terra con i crampi. 22:42

90' Saranno cinque i minuti di recupero.22:41

89' Soffre la Juve e attacca il Venezia in questo finale. 22:40

87' Oristanio cerca la rovesciata in area, ma sbuccia il pallone.22:38

86' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Conceicao, dentro Gatti. 22:37

86' SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Ellertsson, dentro Maric.22:37

84' Girata di testa di Gytkjær sul cross dalla trequarti di Oristanio, centrale e bloccato da Di Gregorio.22:35

82' Punizione di Candè dai 20 metri che si infrange a metà barriera.22:33

81' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Nico Gonzalez, dentro Weah.22:31

78' TIRO DI LOCATELLI! Di prima intenzione dal limite col piattone, a centimetri dall'incrocio dei pali. 22:30

77' Venezia ora iper offensivo, la Juve deve conservare la vittoria per andare in Champions.22:28

77' SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Doumbia, dentro Oristanio. 22:28

77' SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Sverko, dentro Marcandalli. 22:27

76' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Kolo Muani, dentro Vlahovic. 22:27

76' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Cambiaso, dentro McKennie. 22:27

75' Uscita di Di Gregorio che anticipa Gytkjær sul cross di Ellertsson, altro grande rischio preso dalla Juventus. 22:26

73' GOL! Venezia-JUVENTUS 2-3. Rigore vincente di Locatelli! Che apre il piattone, intuisce ma non arriva Radu.



72' RIGORE PER LA JUVENTUS! Nicolussi Caviglia, ingenuo, sgambetta Conceicao in area.22:24

71' SUPER PARATA DI DI GREGORIO! La toglie da sotto la traversa sull'ennesima ripartenza del Venezia. Yeboah aveva trovato un grande angolo col tiro in corsa.22:43

71' Kolo Muani si gira bene in area, ma il cross è tra le braccia di Radu.22:22

68' SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Fila, dentro Gytkjær.22:19

68' SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Haps che ha un problema fisico, dentro Kike Perez.22:19

67' Dall'altra parte Nico Gonzalez cerca il suo tiro sul secondo palo, alto di molto. 22:18

67' Tiro di Haps sull'esterno della rete, Juventus ancora vulnerabile sui ribaltamenti improvvisi del Venezia. 22:18

64' Momento nuovamente favorevole al Venezia che, come la Juve, ha bisogno di vincere.22:15

62' AMMONIZIONE PER LA JUVENTUS. Fallo tattico di Gonzalez su Doumbia che stava ripartendo. 22:13

60' Intanto la Roma raddoppia a Torino, bianconeri attualmente in Europa League.22:10

59' Nuova reazione di nervi della Juve, che però è attaccabile in ripartenza. 22:10

56' OCCASIONE PER CONCEICAO! Ha subito l'occasione per tornare avanti la Juve, il portoghese da dentro l'area non trova la porta. Non era semplicissimo. 22:09

55' GOL! VENEZIA-Juventus 2-2. Ha segnato Haps! Bianconeri completamente sorpresi dalla ripartenza improvvisa del Venezia. Doumbia scappa alle spalle di Cambiaso e Veiga: il pallone messo dentro basso e teso viene sporcato dallo stesso Veiga. A rimorchio arriva Haps che infila Di Gregorio, non riesce a salvare sulla linea Savona.



55' Kolo Muani non riesce nella rovesciata a un metro dalla porta sugli sviluppi di corner. Ma era in offside.22:06

53' AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Zerbin trattiene Yildiz.22:09

53' È positivo l'approccio alla ripresa della Juventus che sta facendo la partita senza soluzione di continuità in questa fase.22:04

50' Renato Veiga stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di corner, alto. 22:01

49' Tiro di Nico Gonzalez dopo la percussione di Yildiz, un rigore in movimento ma viene murato in corner.22:00

49' Cambiaso cerca il tiro dal limite, murato da Sverko. 22:00

49' Ritmi più bassi rispetto all'inizio del primo tempo.21:59

47' Yildiz cerca il destro a giro dal vertice dell'area, tenero tra le braccia di Radu.21:58

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio nelle fila bianconere.21:57

46' SOSTITUZIONE PER LA JUVENTUS. Fuori Alberto Costa ammonito, dentro Renato Veiga.21:55

L'attuale vittoria permetterebbe alla Juventus di qualificarsi alla Champions a prescindere dai risultati degli altri in campi che in questo momento condannerebbero il Venezia anche con un eventuale successo. 21:45

Primo tempo ricco di emozioni tra Venezia e Juventus. Padroni di casa a sorpresa avanti al minuto 2 grazie alla deviazione sporca ma vincente di Fila sul cross di Haps. La Juve, scossa, patisce il ritmo imposto dalla squadra di Di Francesco alla partita ma troverebbe l'immediato pari con Alberto Costa che controlla però col braccio prima di esplodere un gran destro dal limite. Colombo convalida, il Var no. Serve quindi Yildiz, scatenato nella profondità da una rimessa veloce di Cambiaso, per riequilibrare la partita al 25' prima che Kolo Muani, al 31', porti avanti i bianconeri con un gran destro dopo un disimpegno errato dei veneti.21:43

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: VENEZIA-JUVENTUS 1-2. Lagunari avanti con Fila, poi il ribaltone Juve targato Yildiz-Kolo Muani.21:39

45'+3' Cerca la penetrazione Cambiaso: dopo un buono spunto esagera e si trascina il pallone sul fondo. 21:38

45' Saranno tre i minuti di recupero. 21:35

44' Pareggio dell'Empoli col Verona, una cattiva notizia per il Venezia. All'Olimpico Lecce avanti 1-0 contro la Lazio.21:35

42' TIRO DI YEBOAH! Ispiratissimo, dribbling al perimetro e mancino a giro a cercare il secondo palo. Fuori non di molto. Venezia assolutamente vivo. 22:11

42' Botta di Sverko dal limite sugli sviluppo di uno schema da corner: è lo stesso Schingtienne a murare fortuitamente il tiro che sembrava diretto nello specchio. 21:32

41' Doumbia cerca il destro dal limite dopo un'uscita negativa della Juventus. Deviazione e corner.21:31

39' Prova a controllare un po' la partita la Juventus con il possesso del pallone.21:29

37' Bellissima azione corale del Venezia che fa ballare la Juve, alla fine ci mette una pezza Kelly.21:27

36' Tiro mancino di Thuram dal limite, scarico. Blocca Radu. 21:26

35' AMMONITO TUDOR! Il tecnico della Juventus chiedeva un giallo per Nicolussi Caviglia.21:25

34' PALO DI NICOLUSSI CAVIGLIA! Tiro-cross dalla trequarti sugli sviluppi di angolo battutto nel breve. Montante esterno a Di Gregorio probabilmente battuto. 22:11

33' Con la vittoria la Juventus ha la certezza di qualificarsi alla prossima Champions. 21:23

31' GOL! Venezia-JUVENTUS 1-2. Ha segnato Kolo Muani! Disimpegno completamente sbagliato dal Venezia che favorisce il recupero alto della Juve, reattivo Alberto Costa e letale Kolo Mouani che si porta avanti il pallone al limite ed esplode un destro non angolato ma violentissimo. Radu tocca solo, di nuovo.



29' Savona se la cava in qualche modo nel corpo a corpo con Fila che lo sta stressando tantissimo. 21:19

28' Con il pareggio Juventus, alla luce del risultato di Torino, comunque in Europa League; Venezia virtualmente retrocesso. 21:18

26' Prova a sciogliersi la Juve ora con il break di Thuram che scambia con Yildiz e viene fermato sul più bello dall'uscita disperata di Radu.21:17

25' GOL! Venezia-JUVENTUS 1-1. Ha segnato Yildiz! Tutto nasce da una rimessa battuta velocemente da Cambiaso nella profondità. Yidliz si invola, entra in area, rientra sul destro e calcia forte sul secondo palo. Radu riesce solo a toccare.



22' Zerbin trova il fondo dopo un rimpallo favorevole e mette il pallone a rimorchio, chiude in affanno la difesa della Juventus.21:13

21' Ellertsson segue bene il taglio di Conceicao che Yildiz aveva cercato di premiare.21:11

20' AMMONIZIONE PER LA JUVENTUS. Alberto Costa sbaglia il tempo dell'anticipo. 21:09

18' Roma intanto avanti sul Torino, in questo momento Juventus in Europa League. Nei bassifondi il Verona vince con l'Empoli, quindi possibile spareggio tra Lecce e Venezia. 21:14

17' Venezia ancora più intenso della Juventus che è in difficoltà.21:07

14' Iniziativa personale tra due di Kolo Muani che penetra in area ma al momento del tiro viene chiuso dal recupero provvidenziale di Schingtienne.21:05

12' Conceicao si accende sulla trequarti e, entrato in area, prova il mancino secco. Poco angolo, sul fondo.21:02

11' Chiusura decisiva di Thuram nella propria area dopoché Yeboah era sfuggito a Kelly.21:01

10' Grande avvio del Venezia, a livello di ritmo soprattutto. Juve apparentemente sorpresa.21:00

9' Punizione dai 18 metri di Nicolussi Caviglia che aveva cercato il primo palo, decisiva l'opposizione in barriera di Nico Gonzalez.20:59

7' ANNULLATO IL GOL DI ALBERTO COSTA! Aveva trovato un grande gol di controbalzo dal limite dell'area sulla respinta corta di Candè. Colombo convalida ma la rete viene cancellata dal Var per un tocco di braccio nel controllo da parte del portoghese.21:05

4' Colpo di scena clamoroso in avvio, è in salita la partita della Juventus. 20:54

2' GOL! VENEZIA-Juventus 1-0. Ha segnato Fila! Incredibile, Venezia già avanti. Sovrapposizione interna di Haps che sorprende completamente la difesa della Juventus, il cross a mezza altezza viene impattato con la coscia da Fila che aveva tagliato sul primo palo. Deviazione sporca ma vincente, Di Gregorio immobile.



1' E' cominciata VENEZIA-JUVENTUS! Buona partita a tutti. 20:50

Squadre schierate in campo. Colombo attende la perfetta contemporaneità con gli altri campi di Serie A prima di fischiare l’inizio della partita.20:48

Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio in ricordo dell'ex pugile italiano Nino Benvenuti. 20:47

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro: Arbitro: Colombo; Assistenti: Costanzo - Passeri; Quarto ufficiale: Fourneau; VAR: Di Paolo; AVAR: Guida.20:36

Tudor preferisce ancora una volta Kolo Muani a Vlahovic come terminale offensivo, confermato Conceiçao con Yildiz a supporto. Importante il ritorno dalla squalifica di Thuram che affianca Locatelli, idem per Savona che completa il rimaneggiato terzetto di difesa con Kelly e Alberto Costa. Ancora out per squalifica Kalulu, presenti invece in panchina McKennie e Veiga tornati ad allenarsi in gruppo.20:36

Di Francesco sceglie Yeboah con Fila che vince il ballottaggio sia con Oristanio sia con Gytkjaer. Centrocampo rivisitato con Doumbia e Haps, la squalifica Idzes lo porta a puntare su Sverko con Schingtienne e Candé.20:35

FORMAZIONE JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Alberto Costa, Kelly, Savona - Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceicao, Yildiz - Kolo Muani. 20:31

FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Radu - Schingtienne, Sverko, Candè - Haps, Zerbin, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson - Fila, Yeboah.20:31

Se in casa lagunare Di Francesco non ha parlato alla vigilia del match, Tudor ha presentato così la sfida da dentro o fuori: ‘Dovremo sudare fino alla fine, serviranno testa e cuore. Da una parte sappiamo l'importanza della partita, dall'altra l'abbiamo preparata come tutte le altre, focalizzandoci soltanto sul lavoro in campo. I ragazzi li ho visti concentrati, in crescita. In questa squadra c'è tanta qualità, ma anche quantità. Se manca la quantità le partite non le vinci’.20:24

La Juventus con tre punti sarebbe certa di partecipare alla prossima Champions, in caso contrario saranno decisivi i risultati delle altre concorrenti. I bianconeri (67 punti) devono guardarsi le spalle da Roma (66) e Lazio (65) in una bagarre da cardiopalma per l’Europa.20:23

Il Venezia ha oggi un compito obbligato e non totalmente auto-determinato: vincere e sperare che contemporaneamente Lecce ed Empoli perdano per ottenere una salvezza complicatissima. Dopo il ko di Cagliari le speranze per la squadra di Di Francesco sono flebili.20:20

Nelle quattro trasferte con Igor Tudor in panchina la Juventus non ha mai vinto (3N, 1P); l’ultimo allenatore bianconero a rimanere senza successi nelle prime cinque gare esterne di Serie A è stato Cestmir Vycpalek (cinque pareggi nel 1971).20:20

Il Venezia ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe di campionato (1P), inclusa la più recente, tanti successi quanti nelle precedenti 13 gare interne (5N, 6P); i lagunari non ottengono due vittorie casalinghe consecutive in Serie A da gennaio 2000, con Luciano Spalletti in panchina.20:18

Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide contro la Juventus in Serie A (1V, 5N), il Venezia ha subito 16 sconfitte nelle successive 20 (1V, 3N); solo il Milan (18) ha battuto più volte i lagunari rispetto alla squadra bianconera (17). L’ultimo successo del Venezia in casa contro la Juventus in Serie A risale ad aprile 1962; da allora quattro successi bianconeri e due pareggi, incluso quello nella sfida più recente, nel dicembre 2021, con le due squadre non pareggiano due gare consecutive in Veneto dal 1940.20:18

Benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Juventus, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. 17:51

