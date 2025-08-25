In casa Inter nel secondo tempo occhio ovviamente a Bonny e Luis Henrique, mentre nel Torino scalpitano Adams e Zapata.21:36

Primo tempo mai in discussione. L'Inter va a riposo con un netto vantaggio di 2 gol a 0. Prima Bastoni e poi Thuram affossano un Torino molto timido e praticamente mai pericoloso. I granata faticano ad impensierire realmente i nerazzurri e chiudono la prima frazione con 0 tiri in porta. L'Inter domina in lungo e in largo, non soffrendo mai.21:35