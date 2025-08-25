Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:26

90'+4' FINISCE QUI! Udinese-Verona termina 1-1!20:22

90'+3' Cartellino giallo per Belghali20:21

90' Quattro minuti di recupero20:18

88' Cartellino giallo anche per Bertola20:16

85' Ammonito Ebosse20:13

83' ANCORA TRAVERSA UDINESE! Kamara, servito di tacco da Bayo, conclude dal lato corto dell'area, il pallone si stampa ancora sul montante!20:12

82' Quinto cambio nel Verona: esce Fallou, entra Oyegoke20:10

82' Quarto cambio nel Verona: esce Serdar, entra Ebosse20:10

81' Azione insistita di Ehizibue sulla destra, il suo cross viene allontanato dalla difesa del Verona20:09

79' Quarto cambio nell'Udinese: esce Zemura, entra Kamara20:08

78' Zarraga crossa cercando Piotrowski, fa buona guardia Fallou20:06

74' Terzo cambio nell'Udinese: esce Davis, entra Piotrowski20:04

73' GOL! Udinese-VERONA 1-1! Rete di Serdar! Sugli sviluppi di un corner, Giovane gira di testa e Serdar corregge in rete anticipando Ehizibue! Ristablita la parità al Bluenergy Stadium!



72' Terzo cambio nel Verona: esce Bradaric, entra Belghali20:00

70' Ammonito Davis, è il secondo cartellino giallo del match19:58

66' Secondo cambio nel Verona: esce Sarr, entra Mosquera19:54

66' Primo cambio nel Verona: esce Niasse, entra Harroui19:54

63' ZARRAGA! Il nuovo entrato si presente con un bolide dalla distanza che si infrange sulla traversa!19:52

61' Secondo cambio nell'Udinese: Iker Bravo, entra Bayo19:50

61' Primo cambio nell'Udinese: esce Lovric, entra Zarraga19:49

60' Gran giocata di Sarr che elude la marcatura di Bertola e si avvia verso la porta, il suo tiro viene respinto19:48

57' Lovric, servito da Iker Bravo, ci prova dal limite: palla alta19:46

53' GOL! UDINESE-Verona 1-0! Rete di Kristensen! Angolo di Lovric, nel mucchio sbuca Kristensen che di testa batte Montipò!



52' TRAVERSA VERONA! Sempre Giovane si sistema il pallone dal vertice dell'area e conclude colpendo in pieno il legno!19:41

50' GIOVANE! Bradaric serve il brasiliano al limite dell'area, controllo e mancino potente neutralizzato in tuffo da Sava!19:39

48' Frese ci prova direttamente su calcio di punizione dalla lunga distanza, palla alta e nessun problema per Sava19:37

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!19:33

Poche emozioni nei primi 45 minuti al Bluenergy Stadium. Dopo un buon inizio, il Verona ha ceduto il passo all'Udinese che tuttavia non ha creato grossi pericoli alla difesa gialloblù. Vediamo se i due tecnici opereranno qualche modifica all'intervallo per provare a rompere l'equilibrio19:20

45' FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo!19:17

45' Davis riceve dentro l'area e gira subito verso la porta, palla alta19:17

41' Guizzo di Giovane! Dalla destra il brasiliano converge evitando due avversari e conclude con il mancino, blocca in tuffo Sava!19:13

40' Ci prova da fuori area Bernede, palla alta19:11

39' Prova a rifarsi vedere in avanti l'Hellas, Bernede apre verso Fallou che però si attarda e perde l'occasione del cross19:11

35' Atta cerca l'imbucata sulla sinistra per Zemura, che però non riesce a tenere la sfera in campo19:07

33' Cartellino giallo per Iker Bravo19:05

29' Tanti errori da una parte e dell'altra, adesso è però l'Udinese che sembra aver preso in mano il pallino del gioco dopo un buon inizio del Verona19:00

26' Cross insidioso di Zemura dalla sinistra, Montipò interviene nonostante una deviazione 18:58

22' OCCASIONE UDINESE! Frese scivola in area, Davis ne approfitta e mette un cross basso sul secondo palo su cui arriva Zemura che, tutto solo, spara alle stelle!18:55

21' Sponda aerea di Davis, uscita sicura di Montipò18:52

19' Lovric spizza sul primo palo sugli sviluppi di un corner, intervento decisivo di Frese a pochi passi da Montipò e nuovo corner per i padroni di casa18:51

15' Prova a impostare da dietro adesso l'Udinese, i bianconeri fanno girare palla nella propria metà campo18:48

12' Poche emozioni in questi primi minuti, le due squadre sono ancora in fase di studio18:44

6' Ha iniziato con un atteggiamento molto intraprendente il Verona18:41

2' Bradaric prova la conclusione da fuori area, respinge Kristensen18:33

SI PARTE! È iniziata UDINESE-VERONA!18:31

Le scelte di Zanetti: difesa completamente rinnovata rispetto allo scorso anno con i due nuovi arrivati Nelsson e Nunez insieme a Frese. Esordio per Fallou sulla destra, con Niasse e Serdar a fungere da mezzali e Bernede vertice basso. Bradaric confermato a sinistra, davanti chance per il neo acquisto Giovane in tandem con Sarr17:44

Le scelte di Runjaic: davanti a Sava tocca Bertola e Kristensen affiancare la certezza Solet. Ehizibue e Zemura sulle corsie, mentre in mediana spazio a Lovric, Karlstrom e Atta. In attacco la coppia offensiva è composta da Davis e Iker Bravo17:46

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono a loro volta con un 3-5-2: Montipò - Nunez, Nelsson, Frese - Fallou, Serdar (C), Bernede, Niassè, Bradaric - Giovane, Sarr17:42

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: i bianconeri si presentano con un 3-5-2: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Bravo, Davis 17:45

Dirigerà l'incontro Paride Tremolada della sezione di Monza, che sarà coadiuvato dagli assistenti Moro e Ceccon e dal quarto ufficiale Perenzoni. Al var ci sono Gariglio e Guida17:24

Conferma in panchina anche per Runjaic dopo la buona stagione dello scorso anno. Meglio nella prima parte i bianconeri, calati poi nel girone di ritorno, che questa sera vogliono inaugurare la nuova stagione con una vittoria tra le mura amiche17:23

Riparte da Udine il campionato dell'Hellas, che ha confermato Paolo Zanetti in panchina dopo la salvezza conquistata aritmeticamente all'ultima giornata dello scorso campionato. I gialloblù hanno perso alcuni tasselli importanti dell'ultima stagione per mercato e infortuni, e iniziano il loro cammino in quella che potenzialmente può già essere uno scontro diretto17:21

Benvenuti alla diretta di Udinese-Hellas Verona, gara valida per la 1' giornata del campionato di Serie A!17:19