Udinese-Verona: 1-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

25 Agosto 2025 ore 18:30
Udinese
1
Verona
1
Partita finita
Arbitro: Paride Tremolada
  1. 53' 1-0 Thomas Kristensen
  2. 73' 1-1 Suat Serdar
0'
45'
90'
90'
94'

Sono due calci d'angolo a decidere la sfida tra Udinese e Verona. Succede tutto nella ripresa, prima Kristensen apre le marcature con un colpo di testa su cross di Lovric, risponde Serdar con il tocco sotto misura dopo la spizzata di Giovane

Le Pagelle

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:26

  2. 90'+4'

    FINISCE QUI! Udinese-Verona termina 1-1!20:22

  3. 90'+3'

    Cartellino giallo per Belghali20:21

  4. 90'

    Quattro minuti di recupero20:18

  5. 88'

    Cartellino giallo anche per Bertola20:16

  6. 85'

    Ammonito Ebosse20:13

  8. 83'

    ANCORA TRAVERSA UDINESE! Kamara, servito di tacco da Bayo, conclude dal lato corto dell'area, il pallone si stampa ancora sul montante!20:12

  9. 82'

    Quinto cambio nel Verona: esce Fallou, entra Oyegoke20:10

  10. 82'

    Quarto cambio nel Verona: esce Serdar, entra Ebosse20:10

  11. 81'

    Azione insistita di Ehizibue sulla destra, il suo cross viene allontanato dalla difesa del Verona20:09

  12. 79'

    Quarto cambio nell'Udinese: esce Zemura, entra Kamara20:08

  14. 78'

    Zarraga crossa cercando Piotrowski, fa buona guardia Fallou20:06

  15. 74'

    Terzo cambio nell'Udinese: esce Davis, entra Piotrowski20:04

  16. 73'

    GOL! Udinese-VERONA 1-1! Rete di Serdar! Sugli sviluppi di un corner, Giovane gira di testa e Serdar corregge in rete anticipando Ehizibue! Ristablita la parità al Bluenergy Stadium!

    Guarda la scheda del giocatore Suat Serdar20:03

    Suat Serdar
  17. 72'

    Terzo cambio nel Verona: esce Bradaric, entra Belghali20:00

  18. 70'

    Ammonito Davis, è il secondo cartellino giallo del match19:58

  20. 66'

    Secondo cambio nel Verona: esce Sarr, entra Mosquera19:54

  21. 66'

    Primo cambio nel Verona: esce Niasse, entra Harroui19:54

  22. 63'

    ZARRAGA! Il nuovo entrato si presente con un bolide dalla distanza che si infrange sulla traversa!19:52

  23. 61'

    Secondo cambio nell'Udinese: Iker Bravo, entra Bayo19:50

  24. 61'

    Primo cambio nell'Udinese: esce Lovric, entra Zarraga19:49

  26. 60'

    Gran giocata di Sarr che elude la marcatura di Bertola e si avvia verso la porta, il suo tiro viene respinto19:48

  27. 57'

    Lovric, servito da Iker Bravo, ci prova dal limite: palla alta19:46

  28. 53'

    GOL! UDINESE-Verona 1-0! Rete di Kristensen! Angolo di Lovric, nel mucchio sbuca Kristensen che di testa batte Montipò!

    Guarda la scheda del giocatore Thomas Kristensen19:41

    Thomas Kristensen
  29. 52'

    TRAVERSA VERONA! Sempre Giovane si sistema il pallone dal vertice dell'area e conclude colpendo in pieno il legno!19:41

  30. 50'

    GIOVANE! Bradaric serve il brasiliano al limite dell'area, controllo e mancino potente neutralizzato in tuffo da Sava!19:39

  32. 48'

    Frese ci prova direttamente su calcio di punizione dalla lunga distanza, palla alta e nessun problema per Sava19:37

  33. 46'

    SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!19:33

  34. Poche emozioni nei primi 45 minuti al Bluenergy Stadium. Dopo un buon inizio, il Verona ha ceduto il passo all'Udinese che tuttavia non ha creato grossi pericoli alla difesa gialloblù. Vediamo se i due tecnici opereranno qualche modifica all'intervallo per provare a rompere l'equilibrio19:20

  35. 45'

    FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo!19:17

  36. 45'

    Davis riceve dentro l'area e gira subito verso la porta, palla alta19:17

  38. 41'

    Guizzo di Giovane! Dalla destra il brasiliano converge evitando due avversari e conclude con il mancino, blocca in tuffo Sava!19:13

  39. 40'

    Ci prova da fuori area Bernede, palla alta19:11

  40. 39'

    Prova a rifarsi vedere in avanti l'Hellas, Bernede apre verso Fallou che però si attarda e perde l'occasione del cross19:11

  41. 35'

    Atta cerca l'imbucata sulla sinistra per Zemura, che però non riesce a tenere la sfera in campo19:07

  42. 33'

    Cartellino giallo per Iker Bravo19:05

  44. 29'

    Tanti errori da una parte e dell'altra, adesso è però l'Udinese che sembra aver preso in mano il pallino del gioco dopo un buon inizio del Verona19:00

  45. 26'

    Cross insidioso di Zemura dalla sinistra, Montipò interviene nonostante una deviazione 18:58

  46. 22'

    OCCASIONE UDINESE! Frese scivola in area, Davis ne approfitta e mette un cross basso sul secondo palo su cui arriva Zemura che, tutto solo, spara alle stelle!18:55

  47. 21'

    Sponda aerea di Davis, uscita sicura di Montipò18:52

  48. 19'

    Lovric spizza sul primo palo sugli sviluppi di un corner, intervento decisivo di Frese a pochi passi da Montipò e nuovo corner per i padroni di casa18:51

  50. 15'

    Prova a impostare da dietro adesso l'Udinese, i bianconeri fanno girare palla nella propria metà campo18:48

  51. 12'

    Poche emozioni in questi primi minuti, le due squadre sono ancora in fase di studio18:44

  52. 6'

    Ha iniziato con un atteggiamento molto intraprendente il Verona18:41

  53. 2'

    Bradaric prova la conclusione da fuori area, respinge Kristensen18:33

  54. SI PARTE! È iniziata UDINESE-VERONA!18:31

  56. Le scelte di Zanetti: difesa completamente rinnovata rispetto allo scorso anno con i due nuovi arrivati Nelsson e Nunez insieme a Frese. Esordio per Fallou sulla destra, con Niasse e Serdar a fungere da mezzali e Bernede vertice basso. Bradaric confermato a sinistra, davanti chance per il neo acquisto Giovane in tandem con Sarr17:44

  57. Le scelte di Runjaic: davanti a Sava tocca Bertola e Kristensen affiancare la certezza Solet. Ehizibue e Zemura sulle corsie, mentre in mediana spazio a Lovric, Karlstrom e Atta. In attacco la coppia offensiva è composta da Davis e Iker Bravo17:46

  58. FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono a loro volta con un 3-5-2: Montipò - Nunez, Nelsson, Frese - Fallou, Serdar (C), Bernede, Niassè, Bradaric - Giovane, Sarr17:42

  59. FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: i bianconeri si presentano con un 3-5-2: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Bravo, Davis 17:45

  60. Dirigerà l'incontro Paride Tremolada della sezione di Monza, che sarà coadiuvato dagli assistenti Moro e Ceccon e dal quarto ufficiale Perenzoni. Al var ci sono Gariglio e Guida17:24

  62. Conferma in panchina anche per Runjaic dopo la buona stagione dello scorso anno. Meglio nella prima parte i bianconeri, calati poi nel girone di ritorno, che questa sera vogliono inaugurare la nuova stagione con una vittoria tra le mura amiche17:23

  63. Riparte da Udine il campionato dell'Hellas, che ha confermato Paolo Zanetti in panchina dopo la salvezza conquistata aritmeticamente all'ultima giornata dello scorso campionato. I gialloblù hanno perso alcuni tasselli importanti dell'ultima stagione per mercato e infortuni, e iniziano il loro cammino in quella che potenzialmente può già essere uno scontro diretto17:21

  64. Benvenuti alla diretta di Udinese-Hellas Verona, gara valida per la 1' giornata del campionato di Serie A!17:19

Formazioni Udinese - Verona

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Verona?
La gara tra Udinese e Verona si giocherà lunedì 25 agosto 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Udinese - Verona?
L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Verona sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Udinese - Verona?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Verona?
Stadio Bluenergy Stadium
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Verona?
La gara tra Udinese e Verona si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Verona?
Il marcatore dell'Udinese è stato Thomas Kristensen al 53' mentre il marcatore del Verona è stato Suat Serdar al 73'
PREPARTITA

Udinese - Verona è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 agosto alle ore 18:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Verona sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Lo scorso anno l'Udinese si è piazzata 12° con 44 punti in Serie A mentre il Verona si è piazzata 14° con 37 punti in Serie A .

Udinese-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo l’1-1 contro il Bologna nel match d’esordio dello scorso campionato, l’Udinese potrebbe pareggiare due match di fila al debutto stagionale in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2001/02 (2-2 contro il Torino) e il 2002/03 (1-1 contro il Parma).
  • L’Hellas Verona ha vinto entrambe le ultime due partite d’esordio in un campionato di Serie A (1-0 contro l’Empoli nel 2023/24 e 3-0 contro il Napoli nel torneo scorso): tanti successi al debutto stagionale in massima serie quanti quelli ottenuti dagli scaligeri nelle precedenti 14 partecipazioni alla competizione (5N, 7P). I gialloblù potrebbero vincere tre match consecutivi di questo tipo per la prima volta nella loro storia nel torneo.
  • L’Hellas Verona prenderà parte a un campionato di Serie A per la settima stagione di fila e solo una volta nella sua storia ha partecipato al torneo per un maggior numero di edizioni consecutive: otto, tra il 1982/83 e il 1989/90.
  • Questa sarà la prima volta nella storia della Serie A a girone unico che Udinese e Hellas Verona si affronteranno essendo entrambe al debutto stagionale nel torneo. Il 27 settembre 2020, le due formazioni si sfidarono in occasione dell’esordio in campionato dei friulani, ma per i veneti si trattò della seconda gara di quel campionato (1-0 per gli scaligeri il punteggio di quel match).
  • Dopo una serie di tre successi di fila con un punteggio complessivo di 7-0 (tra febbraio 2016 e maggio 2018), l’Udinese ha vinto solo due delle successive 12 gare giocate in Serie A contro l’Hellas Verona (6N, 4P), segnando appena nove gol e subendone 13.
  • L’Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare giocate contro l’Udinese in Serie A e non è mai arrivata a quattro match di fila senza subire gol contro i friulani nel torneo. In generale, l’ultima volta in cui i veneti hanno registrato una striscia più lunga di clean sheet consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra settembre 2019 e maggio 2023 contro il Lecce (quattro in quel caso).
  • L’Udinese ha perso otto delle ultime 10 gare giocate nella scorsa Serie A (1V, 1N) e nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (otto anche il Monza). Dall’altra parte, l’Hellas Verona ha chiuso la scorsa edizione del torneo registrando appena tre sconfitte nelle ultime 10 giornate (2V, 5N): tra le formazioni che hanno chiuso il campionato nella seconda metà di classifica, solo il Parma (2V, 6N, 2P) ha perso meno match nel parziale.
  • L’Udinese è andata a segno con 17 giocatori differenti nell’ultima stagione di Serie A e solo l’Inter (19) ha fatto meglio nel torneo scorso (17 anche Fiorentina, Parma e Venezia). I friulani non hanno mai registrato più marcatori differenti in una singola edizione del massimo campionato (17 anche nel 2020/21).
  • L’esordio in Serie A di Oumar Solet è arrivato proprio contro l’Hellas Verona, nel pareggio a reti inviolate del 4 gennaio 2025. Da quando milita nell’Udinese, nessun difensore ha portato a termine più dribbling del francese nella competizione: 25, come Leonardo Spinazzola; in particolare, tra i pari ruolo è quello con la percentuale più alta di 1vs1 riusciti nel parziale (83%, min. 15 dribbling tentati).
  • All’età di 21 anni e 274 giorni al momento del match, Giovane Santana do Nascimento potrebbe diventare il secondo giocatore brasiliano più giovane nella storia della Serie A ad andare a segno con la maglia dell’Hellas Verona – il primato appartiene a Samir, autore di una rete contro il Bologna al Dall’Ara il 4 aprile 2016 all’età di 21 anni e 121 giorni, proprio in occasione del suo esordio nel massimo campionato italiano.

Udinese - Verona Live

