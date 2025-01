Distanziate da un solo punto in classifica, Udinese e Roma vanno alla ricerca di un successo per avvicinare la zona europea.13:21

L'Udinese dopo un buon filotto di risultati, è caduta a Como nello scorso turno per 4-1. La Roma è invece reduce dalla sconfitta contro il AZ Alkmaar, che ha complicato il percorso in Europa League, in campionato però non perde da sei turni, quattro vittorie e due pareggi.13:24