Quattro gol e tante emozioni al Bentegodi, dove a passare in vantaggio è l'Udinese, al 23' del primo tempo, con la conclusione vincente di Atta, aiutato dalla deviazione decisiva di Slotsager. Passano tre minuti e l'Hellas Verona pareggia con Orban, che riceve da Sarr e batte Okoye sul primo palo. Nella ripresa la squadra di Runjaic torna a spingere e al 58' torna avanti con il bellissimo tiro di collo-esterno destro di Zanoli, mentre il sigillo definitivo lo mette Davis otto minuti dopo, con un sinistro fortissimo sotto la traversa che fissa il risultato sull'1-3.

Dopo aver ceduto Giovane al Napoli, l'Hellas di Paolo Zanetti riparte dalla coppia d'attacco formata da Orban e Sarr, anche vista l'assenza di Mosquera. Sono moltissime le defezioni per il Verona, che deve rinunciare anche a Suslov, Akpa Akpro, Bella-Kotchap, Belghali, Frese e Valentini. Scelte obbligate in difesa, dove viene confermato lo stesso terzetto visto contro la Cremonese, davanti a Perilli, anche oggi preferito a Montipò. In mezzo al campo si rivede Serdar, mentre Harroui e Kastanos partono dalla panchina.20:34

Periodo con più ombre che luci anche per l'Udinese, che ha vinto solo una delle ultime sei partite ed è stata raggiunta dal Sassuolo a quota 26 punti. Vincendo oggi, però, i bianconeri aggancerebbero la Lazio al nono posto in classifica.20:40

GOL! HELLAS VERONA-Udinese 1-1! Rete di Gift Orban! Sarr va via sulla destra e crossa al centro dell'area per l'ex Hoffenheim, che controlla, protegge il pallone dal ritorno di Kristensen e Solet e batte Okoye sul primo palo. Guarda la scheda del giocatore Gift Orban 21:20

Botta e risposta nel giro di tre minuti tra Verona e Udinese e parità ristabilita al Bentegodi.21:15

L'Udinese va all'intervallo con la consapevolezza di aver gestito il pallone per lunghi tratti durante il primo tempo, anche se poi ha trovato un po' di difficoltà nel servire palloni puliti a Davis. Si è vista solo a sprazzi, invece, la qualità offensiva del Verona, che ha spinto poco con gli esterni e trovato raramente il dialogo tra le due punte.21:37

PREPARTITA

Verona - Udinese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Udinese sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

Il Verona ha segnato 18 gol e ne ha subiti 37; l'Udinese ha segnato 25 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Udinese - Verona si è giocata il 25 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Cremonese e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Pisa e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-3 mentre L'Udinese ha incontrato l'Inter perdendo 0-1.

Verona e Udinese si sono affrontate 43 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 14 volte, l'Udinese ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Verona-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona è imbattuto nelle ultime sei sfide di campionato contro l'Udinese, con due vittorie e quattro pareggi, compreso quello della gara di andata (1-1), nel parziale; i gialloblù potrebbero evitare la sconfitta per più gare consecutive contro i friulani per la prima volta in Serie A (sei anche tra ottobre 1982 e febbraio 1985, con Osvaldo Bagnoli come allenatore).

L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (1N, 1P) giocate al Bentegodi contro l'Udinese in Serie A - dopo che aveva strappato la posta piena solo in una delle precedenti otto (5N, 2P) - e ha tenuto la porta inviolata in cinque delle sei sfide casalinghe più recenti: un clean sheet in più rispetto a quelli collezionati in tutte le precedenti 15 contro i bianconeri nella competizione.

L'Udinese ha esattamente lo stesso tabellino di marcia dello scorso campionato dopo le prime 21 partite disputate: 26 punti, frutto come nel torneo 2024/25 di sette vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Sul fronte reti, due gol segnati in meno in questa Serie A (22 vs 24) e uno subito in più (33 vs 32).

L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica finora in questo torneo; soltanto due volte nella loro storia in Serie A i gialloblù ne hanno messi assieme meno di 15 dopo le prime 22 partite stagionali nella competizione: nel 1978/79 (10, considerando tre punti da sempre) e nel 2015/16 (11) - in entrambi i casi sono poi retrocessi a fine campionato.

L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre gare disputate al Bentegodi in questo campionato e potrebbe subire quattro ko interni consecutivi per la prima volta nel torneo da ottobre-novembre 2022 (cinque in quel caso, il primo della serie proprio contro l'Udinese).

L'Udinese ha vinto solo due delle ultime otto trasferte di Serie A (1N, 5P); tuttavia uno di questi due successi è arrivato proprio in quella più recente sul campo del Torino (1-2): i friulani potrebbero collezionare due vittorie esterne consecutive per la seconda volta in questo torneo, dopo le prime due stagionali contro Inter e Pisa.

L'Hellas Verona è la squadra che conta finora il maggior numero di attacchi diretti in questo campionato (49, 23 in più rispetto a quelli dell'Udinese che ne ha 26) nonché la formazione che ha segnato più gol (cinque) da questa situazione di gioco.

L'Udinese è la squadra che ha subito più gol dal dischetto in questo campionato: cinque - meno solo del Siviglia (sei) nei cinque maggiori tornei europei in corso. Di questi, ben quattro sono arrivati in gare esterne, compreso l'ultimo sul campo del Como a gennaio.

Suat Serdar ha segnato due gol in questo campionato eguagliando il record personale di marcature in un singolo torneo di Serie A (due anche in quello scorso); tuttavia, ciascuna delle quattro reti siglate dal turco nel massimo campionato (inclusa quella contro l'Udinese nalla sfida di andata) è arrivata in traferta: l'ultimo suo centro in un match interno nei Big-5 tornei europei risale all'ottobre 2022, in Bundesliga, con l'Hertha Berlino contro il Friburgo.

Keinan Davis ha segnato sei gol in questo campionato (esattamente il doppio rispetto a quelli messi a referto nei due tornei precedenti di Serie A); tra i giocatori che contano almeno 30 conclusioni nella Serie A 2025/26, soltanto Christian Pulisic (1/4) e Rafael Leão (1/5), impiegano meno tiri dell'attaccante dell'Udinese per trovare la via del gol: un centro ogni 5.5 (come Santiago Castro).

