Seconda vittoria di fila in trasferta per l'Udinese, che raggiunge la Lazio a quota 29 punti, al nono posto in classifica. Quarta sconfitta nelle ultime sei partite, invece, per l'Hellas Verona, che resta al 19° posto con 14 punti, gli stessi del Pisa ultimo.
Quattro gol e tante emozioni al Bentegodi, dove a passare in vantaggio è l'Udinese, al 23' del primo tempo, con la conclusione vincente di Atta, aiutato dalla deviazione decisiva di Slotsager. Passano tre minuti e l'Hellas Verona pareggia con Orban, che riceve da Sarr e batte Okoye sul primo palo. Nella ripresa la squadra di Runjaic torna a spingere e al 58' torna avanti con il bellissimo tiro di collo-esterno destro di Zanoli, mentre il sigillo definitivo lo mette Davis otto minuti dopo, con un sinistro fortissimo sotto la traversa che fissa il risultato sull'1-3.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
FISCHIO FINALE: HELLAS VERONA-UDINESE 1-3. I bianconeri vincono con i gol di Atta, Zanoli e Davis. Ai padroni di casa non basta la rete di Orban.22:40
90'+2'
Tentativo da fuori di Lovric. Pallone sul fondo.22:37
90'
Segnalati quattro minuti di recupero.22:35
89'
Quinta sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina Jordan Zemura, minuti per Saba Goglichidze.22:35
89'
Calcio di punizione di Orban, che trova la porta, ma anche le mani di Okoye.22:33
87'
Bella giocata di Oyegoke, che salta Lovric e viene steso appena fuori dall'area di rigore. Calcio di punizione per il Verona.22:32
84'
Quinta sostituzione per l'Hellas Verona. Domagoj Bradaric lascia spazio a Daniel Oyegoke.22:30
84'
Quarta sostituzione per l'Hellas Verona. Finisce la partita di Antoine Bernede, al suo posto Grigoris Kastanos.22:30
84'
Quarta sostituzione per l'Udinese. Esce Jurgen Ekkelenkamp, entra Sandi Lovric.22:29
84'
Terza sostituzione per l'Udinese. Fuori Keinan Davis, dentro Idrissa Gueye.22:29
83'
Percussione offensiva di Davis, che salta Nelsson e calcia a incrociare, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Slotsager.22:28
80'
Errore di misura di Bernede, la cui apertura per Ebosse finisce in fallo laterale.22:25
77'
Seconda sostituzione per l'Udinese. Richiamato in panchina Alessandro Zanoli, minuti per Kingsley Ehizibue.22:22
77'
Prima sostituzione per l'Udinese. Lennon Miller lascia spazio a Oier Zarraga.22:22
74'
ANCORA ORBAN! Bradaric crossa sul secondo palo pescando l'ex Hoffenheim, che calcia al volo con il sinistro. Deviazione pericolosa di Bertola e pallone che esce di centimetri.22:20
71'
Terza sostituzione per l'Hellas Verona. Finisce la partita di Amin Sarr, al suo posto Isaac.22:16
70'
OCCASIONE PER ORBAN! Harroui serve in profondità il numero 16, che rientra sul destro e calcia con l'interno sul primo palo. Okoye si allunga e para.22:20
68'
Seconda sostituzione per l'Hellas Verona. Esce Pol Lirola, entra Cheikh Niasse.22:14
68'
Prima sostituzione per l'Hellas Verona. Fuori Suat Serdar, dentro Abdou Harroui.22:13
66'
GOL! Hellas Verona-UDINESE 1-3! Rete di Keinan Davis! Bellissimo duetto tra l'inglese e Atta, che gli restituisce il pallone di ritorno in area. Davis controlla e calcia fortissimo sotto la traversa, trovando il gol.
ANCORA PERILLI SU ATTA! Il numero 14 riceve di nuovo sulla sinistra, stavolta servito da Bertola, e tenta di nuovo il tiro a giro, ma viene fermato ancora da Perilli.22:11
63'
PERILLI PARA SU ATTA! Ripartenza dell'Udinese con Zanoli che trova Davis. L'inglese allarga sulla sinistra per Atta, che calcia a giro, trovando però le mani di Perilli.22:08
61'
Corner a uscire di Zemura, deviazione di Atta e tentativo in acrobazia di Davis, che non trova la porta.22:06
58'
GOL! Hellas Verona-UDINESE 1-2! Rete di Alessandro Zanoli! Il calcio di punizione di Zemura viene ribattuto dalla barriera e finisce nella zona dell'ex Napoli che, dall'interno dell'area, fa partire un bellissimo tiro di collo-esterno destro e manda il pallone sotto l'incrocio dei pali.
AMMONITO Roberto Gagliardini per un fallo al limite dell'area ai danni di Davis.22:01
54'
Scontro tra Gagliardini e Davis con l'italiano che ha la peggio, ma riesce comunque a rialzarsi dopo qualche secondo.21:59
51'
Intervento duro di Kristensen su Orban. Calcio di punizione per il Verona.21:57
48'
Sarr raccoglie un rinvio corto di Solet, controlla con il petto e calcia alto con il destro.21:53
46'
AMMONITO Pol Lirola per un intervento in ritardo su Zemura.21:51
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Hellas Verona-Udinese. Nessun cambio all'intervallo.21:50
L'Udinese va all'intervallo con la consapevolezza di aver gestito il pallone per lunghi tratti durante il primo tempo, anche se poi ha trovato un po' di difficoltà nel servire palloni puliti a Davis. Si è vista solo a sprazzi, invece, la qualità offensiva del Verona, che ha spinto poco con gli esterni e trovato raramente il dialogo tra le due punte.21:37
Succede tutto in tre minuti al Bentegodi, dove l'Udinese passa in vantaggio al 23' con Atta che, servito sulla destra da Zemura, calcia a giro sul secondo palo, trovando la deviazione di Slotsager, decisiva nello spiazzare Perilli. Al 26' il Verona risponde con l'assist di Sarr per Orban, che controlla e calcia sul primo palo, trovando l'1-1.21:35
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: HELLAS VERONA-UDINESE 1-1. Ad Atta ha risposto Orban.21:33
45'+2'
PERILLI SALVA SU ZEMURA! Atta allarga sulla sinistra servendo la sovrapposizione dell'esterno. Controllo e tiro sul primo palo di Zemura, fermato da Perilli.21:33
45'
Concessi due minuti di recupero.21:30
43'
Zanoli crossa sul secondo palo per Davis, che riesce soltanto ad allungare all'indietro per Zemura. L'esterno si porta il pallone sul destro e prova la conclusione, che finisce larghissima.21:29
40'
Atta cerca sulla corsa Zemura, che non si accorge però del passaggio e viene anticipato da Gagliardini.21:26
37'
Si riprende a giocare con Zanoli regolarmente in campo.21:22
35'
Problema fisico per Zanoli, che resta a terra dolorante.21:20
32'
Gagliardini riceve da Lirola e crossa di prima sul secondo palo, dove trova Bradaric, il cui colpo di testa finisce tra le braccia di Okoye.21:17
29'
Botta e risposta nel giro di tre minuti tra Verona e Udinese e parità ristabilita al Bentegodi.21:15
26'
GOL! HELLAS VERONA-Udinese 1-1! Rete di Gift Orban! Sarr va via sulla destra e crossa al centro dell'area per l'ex Hoffenheim, che controlla, protegge il pallone dal ritorno di Kristensen e Solet e batte Okoye sul primo palo.
GOL! Hellas Verona-UDINESE 0-1! Rete di Arthur Atta! Zemura allarga per il francese, che si sposta il pallone sul destro e calcia a giro, trovando la deviazione decisiva di Slotsager che spiazza Perilli.
Karlstrom si sposta la palla sul destro e calcia dal limite, ma non trova la porta per centimetri.21:05
17'
Possesso palla prolungato dell'Udinese, che impedisce la riconquista al Verona.21:03
14'
Conclusione improvvisa con il destro di Ekkelenkamp: debole e centrale, bloccata a terra da Perilli.21:00
13'
Davis riceve alle spalle della difesa e scarica per Miller, che controlla e calcia a giro con il destro, trovando la deviazione di Ebosse. Corner per l'Udinese.20:58
10'
Davis si gira in area, si libera di Nelsson e calcia sul primo palo. Perilli lo copre bene e respinge. Al termine dell'azione, Manganiello segnala il fuorigioco del centravanti bianconero.20:56
8'
Si riprende a giocare con Lirola e Zemura regolarmente in campo.20:54
7'
Scontro aereo molto duro tra Lirola e Zemura. Gioco fermo al Bentegodi.20:53
4'
Buona partenza dell'Udinese, subito pronta a occupare la metà campo dell'Hellas.20:49
CALCIO D'INIZIO! Comincia Hellas Verona-Udinese.20:46
Quasi tutto pronto allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Tra pochi minuti l'arbitro Gianluca Manganiello darà il via al match.20:41
Periodo con più ombre che luci anche per l'Udinese, che ha vinto solo una delle ultime sei partite ed è stata raggiunta dal Sassuolo a quota 26 punti. Vincendo oggi, però, i bianconeri aggancerebbero la Lazio al nono posto in classifica.20:40
Partita fondamentale per il Verona, che potrebbe sfruttare la sconfitta della Fiorentina con il Cagliari per raggiungerla al terzultimo posto in classifica e portarsi a un punto dal Lecce quartultimo. Il momento dell'Hellas, però, non è positivo, visto che viene da tre sconfitte nelle ultime cinque partite.20:39
Seconda partita di fila senza Nicolò Zaniolo per l'Udinese di Runjaic, che anche oggi sceglie di sostituirlo con Atta, schierato alle spalle di Davis. Fuori anche Piotrowski a centrocampo e spazio dunque per Miller, in un 4-4-1-1 che può trasformarsi in 3-5-1-1, in base alla posizione di Ekkelenkamp. In difesa, Bertola viene preferito a Kabasele.20:36
Dopo aver ceduto Giovane al Napoli, l'Hellas di Paolo Zanetti riparte dalla coppia d'attacco formata da Orban e Sarr, anche vista l'assenza di Mosquera. Sono moltissime le defezioni per il Verona, che deve rinunciare anche a Suslov, Akpa Akpro, Bella-Kotchap, Belghali, Frese e Valentini. Scelte obbligate in difesa, dove viene confermato lo stesso terzetto visto contro la Cremonese, davanti a Perilli, anche oggi preferito a Montipò. In mezzo al campo si rivede Serdar, mentre Harroui e Kastanos partono dalla panchina.20:34
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con il 4-4-1-1: Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara.20:29
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Hellas Verona si schiera in campo con il 3-5-2: Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati, Vermesan.20:29
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona-Udinese, gara valida per la 22^ giornata di Serie A.20:21
La gara tra Verona e Udinese si giocherà lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Verona - Udinese?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Verona - Udinese sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Verona - Udinese?
La partita si gioca a Verona
In che stadio si gioca Verona - Udinese?
Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Verona - Udinese?
La gara tra Verona e Udinese si è conclusa con il risultato di 1-3
Chi sono stati i marcatori della partita Verona - Udinese?
Il marcatore del Verona è stato Gift Orban al 26' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Arthur Atta al 23', Alessandro Zanoli al 58' e Keinan Davis al 66'
Verona - Udinese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Udinese sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
165
Fuorigioco
15
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
11.0
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
09-11-2025
Serie A
Inter-Lazio 2-0
10-01-2026
Serie B
Südtirol-Spezia 2-1
18-01-2026
Serie B
Pescara-Modena 0-2
26-01-2026
Serie A
Verona-Udinese 1-3
Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 14 punti (frutto di 2 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Il Verona ha segnato 18 gol e ne ha subiti 37; l'Udinese ha segnato 25 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Udinese - Verona si è giocata il 25 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Cremonese e l'Udines ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Pisa e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-3 mentre L'Udinese ha incontrato l'Inter perdendo 0-1.
Verona e Udinese si sono affrontate 43 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 14 volte, l'Udinese ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Verona-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Hellas Verona è imbattuto nelle ultime sei sfide di campionato contro l'Udinese, con due vittorie e quattro pareggi, compreso quello della gara di andata (1-1), nel parziale; i gialloblù potrebbero evitare la sconfitta per più gare consecutive contro i friulani per la prima volta in Serie A (sei anche tra ottobre 1982 e febbraio 1985, con Osvaldo Bagnoli come allenatore).
L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque partite (1N, 1P) giocate al Bentegodi contro l'Udinese in Serie A - dopo che aveva strappato la posta piena solo in una delle precedenti otto (5N, 2P) - e ha tenuto la porta inviolata in cinque delle sei sfide casalinghe più recenti: un clean sheet in più rispetto a quelli collezionati in tutte le precedenti 15 contro i bianconeri nella competizione.
L'Udinese ha esattamente lo stesso tabellino di marcia dello scorso campionato dopo le prime 21 partite disputate: 26 punti, frutto come nel torneo 2024/25 di sette vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. Sul fronte reti, due gol segnati in meno in questa Serie A (22 vs 24) e uno subito in più (33 vs 32).
L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica finora in questo torneo; soltanto due volte nella loro storia in Serie A i gialloblù ne hanno messi assieme meno di 15 dopo le prime 22 partite stagionali nella competizione: nel 1978/79 (10, considerando tre punti da sempre) e nel 2015/16 (11) - in entrambi i casi sono poi retrocessi a fine campionato.
L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre gare disputate al Bentegodi in questo campionato e potrebbe subire quattro ko interni consecutivi per la prima volta nel torneo da ottobre-novembre 2022 (cinque in quel caso, il primo della serie proprio contro l'Udinese).
L'Udinese ha vinto solo due delle ultime otto trasferte di Serie A (1N, 5P); tuttavia uno di questi due successi è arrivato proprio in quella più recente sul campo del Torino (1-2): i friulani potrebbero collezionare due vittorie esterne consecutive per la seconda volta in questo torneo, dopo le prime due stagionali contro Inter e Pisa.
L'Hellas Verona è la squadra che conta finora il maggior numero di attacchi diretti in questo campionato (49, 23 in più rispetto a quelli dell'Udinese che ne ha 26) nonché la formazione che ha segnato più gol (cinque) da questa situazione di gioco.
L'Udinese è la squadra che ha subito più gol dal dischetto in questo campionato: cinque - meno solo del Siviglia (sei) nei cinque maggiori tornei europei in corso. Di questi, ben quattro sono arrivati in gare esterne, compreso l'ultimo sul campo del Como a gennaio.
Suat Serdar ha segnato due gol in questo campionato eguagliando il record personale di marcature in un singolo torneo di Serie A (due anche in quello scorso); tuttavia, ciascuna delle quattro reti siglate dal turco nel massimo campionato (inclusa quella contro l'Udinese nalla sfida di andata) è arrivata in traferta: l'ultimo suo centro in un match interno nei Big-5 tornei europei risale all'ottobre 2022, in Bundesliga, con l'Hertha Berlino contro il Friburgo.
Keinan Davis ha segnato sei gol in questo campionato (esattamente il doppio rispetto a quelli messi a referto nei due tornei precedenti di Serie A); tra i giocatori che contano almeno 30 conclusioni nella Serie A 2025/26, soltanto Christian Pulisic (1/4) e Rafael Leão (1/5), impiegano meno tiri dell'attaccante dell'Udinese per trovare la via del gol: un centro ogni 5.5 (come Santiago Castro).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: