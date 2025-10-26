Partita spettacolare tra Fiorentina e Bologna con continui colpi di scena. I viola la riprendono di rigore, con Gudmundsson prima e Kean poi, entrambi freddi e perfetti dagli undici metri. Il Bologna nonostante il doppio vantaggio con Cambiaghi si lascia rimontare nel finale anche dopo l'espulsione di Holm per doppio giallo.

Prima frazione tutt'altro che noiosa quella offerta da Fiorentina e Bologna. All'intervallo sono avanti gli ospiti grazie ad una perla davvero fantastica di Castro. Poca grinta da parte della Fiorentina che ci prova soprattutto in contropiede, ma sfiora il gol con Ranieri sugli sviluppi di corner. Il Bologna a tratti domina e a più riprese sfiora il raddoppio, ma dopo 45 minuti il risultato è di 0-1.18:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Bologna? La gara tra Fiorentina e Bologna si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Bologna? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Bologna sarà Daniele Paterna Dove si gioca Fiorentina - Bologna? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Bologna? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Bologna? La gara tra Fiorentina e Bologna si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Bologna? I marcatori della Fiorentina sono stati Albert Gudmundsson al 73' e Moise Kean al 94' mentre i marcatori del Bologna sono stati Santiago Castro al 25' e Nicolò Cambiaghi al 52'

PREPARTITA

Fiorentina - Bologna è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Bologna sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 51 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 12.7 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2

Attualmente la Fiorentina si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bologna si trova 5° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12; il Bologna ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

In casa la Fiorentina ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Milan e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Pisa e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 2-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Cagliari vincendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Moise Kean con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol.

Fiorentina e Bologna si sono affrontate 146 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 58 volte, il Bologna ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 46.

Fiorentina-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è l'avversario contro cui la Fiorentina ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 58 su 146, completano 46 pareggi e 42 successi rossoblù.

Equilibrio perfetto nelle ultime otto sfide tra Fiorentina e Bologna in Serie A, con quattro vittorie per parte; l'ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale al 2 maggio 2021 (3-3 al Dall'Ara).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (10V, 3N), registrando ben nove clean sheet nel periodo - l'unico successo degli emiliani nel periodo al Franchi è arrivato il 5 febbraio 2023 (2-1 con gol di Orsolini e Posch per i felsinei, dopo la rete del pareggio di Saponara).

Per la seconda volta nella sua storia la Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sette partite giocate in un campionato di Serie A, dopo il 1977/78 (3N, 4P) - in quel caso i viola persero anche l'ottavo match. In più, per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la Fiorentina ha raccolto al massimo tre punti dopo le prime sette gare disputate in un torneo di Serie A. I viola, inoltre, non registravano una differenza reti di almeno -5 dopo sette gare stagionali di Serie A dal 2001/02 (-7, stagione dell'ultima retrocessione in Serie B).

La Fiorentina ha perso le prime tre partite casalinghe in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia; i viola potrebbero, inoltre, subire quattro sconfitte interne di fila in Serie A solo per la terza volta nella loro storia, dopo il periodo tra settembre e dicembre 1977 e tra gennaio e febbraio 1938.

Il Bologna ha guadagnato almeno 13 punti nelle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2000/01 e 2001/02 (13 in entrambi i casi con Francesco Guidolin allenatore); i felsinei solo una volta hanno ottenuto almeno 16 punti dopo otto match in una stagione nel massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria: nel 2000/01 (16).

Il Bologna arriva da due successi di fila senza subire gol in campionato (4-0 contro il Pisa e 2-0 contro il Cagliari), l'ultima volta che ha vinto tre match consecutivi senza concedere reti in Serie A risale al febbraio 1973, con Bruno Pesaola allenatore.

Il Bologna è la squadra che ha registrato il valore di Expected Goals contro più basso di questo campionato (5.8); i rossoblù hanno subito esattamente la metà delle reti della Fiorentina nel torneo in corso (5 vs 10), con solo il Torino (13) che ha fatto peggio dei viola.

Nicolò Cambiaghi (sei - cinque ammonizioni e un rosso) e Dodô (cinque, tutte ammonizioni) sono i due giocatori che con i falli guadagnati hanno fatto ricevere più cartellini agli avversari in questa stagione di Serie A.

Riccardo Orsolini - autore di cinque gol nel campionato in corso, esattamente tanti quanti quelli realizzati dall'intera squadra della Fiorentina - potrebbe segnare in cinque partite di fila per la prima volta in carriera in Serie A. Il classe '97, con 14 reti, è anche il miglior marcatore nell'anno solare 2025 in Serie A (record per lui di gol in un singolo anno solare nel torneo).

