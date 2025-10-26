Quarto risultato utile consecutivo dopo la sconftta nel derby per la Lazio, che torna al successo dopo i due pareggi contro Torino e Atalanta. I biancocelesti salgono così a quota 11 punti in classifica, a -1 proprio dalla Juventus, dall'Atalanta e dall'Udinese. Terza sconfitta di fila tra campionato e Champions per i bianconeri, che scivolano all'ottavo posto e vedono allungarsi a quattro la striscia di partite senza segnare.
Alla Lazio basta un gol di Basic dopo nove minuti per portare a casa i tre punti contro la Juventus: i biancocelesti recuperano palla dopo un retropassaggio sbagliato di David, Cataldi appoggia per il numero 26, che calcia a incrociare mandando il pallone all'angolino anche grazie a una deviazione di Gatti. La squadra di Tudor si rende pericolosa solo al 34' con un pallonetto di David, respinto con il corpo da un'ottima uscita bassa di Provedel. Nella ripresa ci prova anche il subentrato Thuram con un colpo di testa, parato ancora dal portiere della Lazio. Nel finale i biancocelesti sfiorano il raddoppio con un bel tiro a giro di Isaksen, sul fondo di poco. Il forcing finale della Juventus non porta a grandi occasioni e la Lazio riesce a difendere l'1-0.
90'+6'
FISCHIO FINALE: LAZIO-JUVENTUS 1-0. I biancocelesti tornano a vincere grazie al gol di Basic.22:39
90'+4'
Cross con il sinistro di Joao Mario e colpo di testa centrale di Thuram, bloccato da Provedel.22:37
90'+1'
AMMONITO Mattéo Guendouzi.22:34
90'
Segnalati cinque minuti di recupero.22:33
89'
Forcing finale della Juventus alla ricerca del pareggio. La Lazio si difende con ordine.22:32
86'
Quinta sostituzione per la Juventus. Federico Gatti lascia spazio a João Mário.22:29
83'
Quarta sostituzione per la Lazio. Esce Gustav Isaksen, entra Pedro.22:26
82'
Terza sostituzione per la Lazio. Finisce la partita di Boulaye Dia, al suo posto Tijjani Noslin.22:26
80'
La Juventus passa al 4-4-2: Kostic scala sulla linea difensiva, Conceicao e Yildiz sono i due esterni offensivi, Vlahovic e Openda le due punte.22:23
79'
ISAKSEN A UN PASSO DAL 2-0! Splendido coast to coast del numero 18, che entra in area, salta Kostic rientrando sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo, sfiorando il legno.22:22
78'
Quarta sostituzione per la Juventus. Fuori Weston McKennie, dentro Loïs Openda.22:21
77'
Vecino apre per Guendouzi che crossa basso sul primo palo per Zaccagni. Kalulu lo chiude e il capitano della Lazio non riesce a trovare la porta.22:21
75'
PROVEDEL SALVA SU THURAM! Corner a uscire di Kostic e colpo di testa del francese. Provedel respinge alla sua sinistra.22:18
72'
CHE OCCASIONE PER YILDIZ! Splendida imbucata di esterno di Kalulu per l'inserimento in area del turco, che arriva all'impatto con il pallone, ma non riesce né a dare forza alla conclusione al volo né a tentare un controllo.22:16
71'
Cross di McKennie e colpo di testa di Vlahovic, che non trova la porta.22:13
68'
Seconda sostituzione per la Lazio. Richiamato in panchina Toma Basic, minuti per Matías Vecino.22:12
67'
Nella Juventus McKennie torna a centrocampo con Locatelli e Thuram. Kostic si piazza sulla fascia sinistra.22:10
66'
Terza sostituzione per la Juventus. Teun Koopmeiners lascia spazio a Khéphren Thuram.22:09
66'
Seconda sostituzione per la Juventus. Finisce la partita di Jonathan David, al suo posto Filip Kostic.22:09
65'
Conclusione sul primo palo di Dia, bloccata a terra da Perin.22:08
64'
AMMONITO Lloyd Kelly per un fallo su Isaksen.22:07
61'
Proteste da parte della Juventus per un possibile calcio di rigore per fallo di Gila su Conceicao. Tutto regolare per Colombo, nessun intervento del VAR.22:05
58'
Conclusione di prima di Cataldi dal limite dell'area. Tiro altissimo.22:01
56'
Marusic trasloca sulla fascia destra, Luca Pellegrini si piazza a sinistra.21:58
55'
Prima sostituzione per la Lazio. Esce Manuel Lazzari, entra Luca Pellegrini.21:57
54'
AMMONITO Weston McKennie per aver impedito a Lazzari la ripresa veloce del gioco.21:57
52'
AMMONITO Manuel Locatelli per un colpo a gioco fermo ai danni di Isaksen.21:55
51'
Ritmo molto alto anche in questo inizio di secondo tempo.21:54
48'
Azione personale di Conceicao, che scarica orizzontalmente per il tiro di prima di Locatelli dal limite dell'area. Conclusione debole, bloccata a terra da Provedel.21:51
47'
Traversa di Vlahovic su assist di Kelly, fermato però in posizione di fuorigioco.21:50
47'
La Juventus si risistema in campo con il 3-4-2-1: McKennie si allarga sulla fascia sinistra, mentre David e Yildiz giocano un passo dietro rispetto a Vlahovic.21:50
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lazio-Juventus.21:49
46'
Prima sostituzione per la Juventus. Fuori Andrea Cambiaso, dentro Kenan Yildiz.21:48
Da valutare, in casa Juventus, le condizioni di Vlahovic, rimasto a terra negli ultimi minuti del primo tempo per un problema al ginocchio destro. Probabile, nel caso in cui il serbo non dovesse farcela, l'ingresso di Yildiz. Da non escludere anche la possibile uscita dal campo di Koopmeiners e Lazzari, entrambi ammoniti durante il primo tempo.21:42
La Lazio chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol al 9' di Basic, nato da un retropassaggio sbagliato di David, che serve involontariamente il pallone a Cataldi, il quale appoggia per il sinistro vincente del numero 26, aiutato anche da una deviazione di Gatti. La Juventus non riesce a reagire e rischia anche di regalare un altro gol ai biancocelesti, quando Locatelli passa il pallone a Guendouzi, la cui conclusione viene respinta in scivolata da Gatti. L'unica vera occasione per i bianconeri arriva al 34', quando Cambiaso imbuca per David, che prova a superare l'uscita bassa di Provedel con un pallonetto, ma il portiere della Lazio è bravo a coprire lo specchio.21:40
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-JUVENTUS 1-0. Biancocelesti avanti con il gol di Basic.21:32
45'
Concesso un minuto di recupero.21:31
42'
PILLOLA STATISTICA: Il gol di Toma Basic (8' 35") è il più veloce segnato da un giocatore della Lazio contro la Juventus in Serie A da quello di Giuseppe Favalli al terzo minuto il 10 marzo 1996.21:28
39'
Sgroppata sulla destra di Conceicao, che prende il fondo e crossa in area. Vlahovic vede il pallone all'ultimo istante e prova a giralo con il destro, ma colpisce senza dare forza alla sua conclusione.21:25
36'
Occasione sprecata da Conceicao, che si ritrova il pallone dopo un'uscita alta sbagliata di Provedel e prova il tiro di controbalzo con il sinistro. Conclusione altissima.21:21
34'
PROVEDEL SALVA SU DAVID! Cambiaso verticalizza per l'inserimento del canadese, che si presenta a tu per tu con il portiere della Lazio e prova a superarlo con un pallonetto. Provedel copre lo specchio e respinge con il corpo.21:20
33'
AMMONITO Manuel Lazzari per un intervento in ritardo su Kalulu.21:19
32'
CHE RISCHIO CORSO DALLA JUVENTUS! Locatelli sbaglia il tocco per McKennie e serve di fatto Guendouzi. Controllo e destro a incrociare sul secondo palo del francese, respinto da Gatti in scivolata.21:18
30'
AMMONITO Teun Koopmeiners per un pestone ai danni di Basic.21:15
28'
Forcing della Juventus alla ricerca del pareggio.21:14
25'
Errore tecnico di Dia, che sbaglia il passaggio orizzontale per Isaksen. Fallo laterale per la Juventus.21:10
22'
Conceicao va via sulla destra e crossa sul secondo palo per Cambiaso, che calcia al volo di destro, ma trova solo l'esterno della rete.21:07
20'
Colpo fortuito al volto di Lazzari da parte di Kelly. Calcio di punizione per la Lazio.21:07
17'
Altro traversone, stavolta con il destro, di Cambiaso per Vlahovic, che gira di testa senza trovare la porta.21:02
15'
Vlahovic sfida Gila, prende il fondo e prova il cross. Doppia deviazione e ultimo tocco del serbo: rinvio dal fondo per Provedel.21:01
12'
Cambiaso si sposta il pallone sul sinistro e crossa al centro dell'area per Vlahovic, anticipato di testa da Romagnoli.20:58
9'
GOL! LAZIO-Juventus 1-0! Rete diToma Basic! David sbaglia il retropassaggio di testa e consegna il pallone a Cataldi, che appoggia orizzontalmente per il compagno di reparto. Basic calcia a incrociare e, complice una deviazione di Gatti, manda il pallone all'angolino basso alla sinistra di Perin.
Grande azione personale di Isaksen, che salta un paio di uomini in area e scarica all'indietro per Dia, anticipato dall'intervento di Gatti.20:51
4'
Isaksen va via a Cambiaso, che lo stende. Calcio di punizione per la Lazio.20:50
CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Juventus.20:46
Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti l'arbitro Andrea Colombo darà il via al match.20:41
La notizia, in casa Juventus, è la panchina di Kenan Yildiz. Tudor, infatti, opta per le due punte, affiancando David al confermato Vlahovic. Conceicao agirà sull'out destro di centrocampo, con Kalulu che scala nel terzetto difensivo a discapito di Rugani. Conferma per McKennie e Koopmeiners in mezzo al campo, mentre partono inizialmente fuori anche Thuram e Openda.20:40
Continua a essere piena l'infermeria della Lazio: Sarri, infatti, deve rinunciare a Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri e Castellanos, oltre ai fuori lista Gigot e Dele-Bashiru. Recupera, ma solo per la panchina, Luca Pellegrini. Spazio dall'inizio, dunque, per Marusic sulla corsia sinistra di difesa, con Isaksen alla prima da titolare nel tridente al fianco di Dia e Zaccagni. Conferma in mezzo al campo per Basic.20:37
FORMAZIONI UFFICIALI - La Juventus si schiera in campo con il 3-5-2: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Vlahovic. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Pedro Felipe.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con il 4-3-3: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Hysaj, Provstgaard.20:31
Inizio di stagione travagliato anche per la Juventus, reduce da sette partite senza vittorie e, in particolare, da due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League contro Como e Real Madrid. L'ultima vittoria dei bianconeri risale infatti al 13 settembre, quando arrivò il successo per 4-3 contro l'Inter. Nonostante ciò, vincendo oggi, la squadra di Igor Tudor raggiungerebbe proprio i nerazzurri al quarto posto con 15 punti, a -3 dalla vetta.20:27
Allo Stadio Olimpico va in scena un match importantissimo tanto per la Lazio quanto per la Juventus. I biancocelesti hanno vinto solo due partite sulle sette finora giocate in campionato e, al momento, sono in quattordicesima posizione con soli 8 punti. Vincendo oggi, però, la squadra di Maurizio Sarri raggiungerebbe Cremonese e Torino e, soprattutto, si porterebbe a un solo punto da Udinese, Atalanta e proprio dalla Juventus.20:25
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Juventus, gara valida per l'ottava giornata di Serie A.20:18
PREPARTITA
Lazio - Juventus è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Juventus sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
113
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
15
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
7.5
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
Attualmente la Lazio si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Juventus si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). La Lazio ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8.
In casa la Lazio ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Milan e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 1-0 mentre La Juventus ha incontrato Como perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Igor Tudor è Dusan Vlahovic con 2 gol.
Lazio e Juventus si sono affrontate 162 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 36 volte, la Juventus ha vinto 87 volte mentre i pareggi sono stati 39.
Lazio-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo l'1-1 dello scorso 10 maggio, Lazio e Juventus potrebbero pareggiare due sfide consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2005 e aprile 2006.
La Lazio è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato (3V, 2N), incluse le ultime tre (2V, 1N), dopo che aveva perso nove delle precedenti 10 partite all'Olimpico contro i bianconeri (1N) in Serie A.
La Lazio arriva da due pareggi di fila in campionato (contro Torino e Atalanta); i biancocelesti non registrano più pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2018 (quattro in quel caso, con Simone Inzaghi allenatore). L'ultima volta che invece Maurizio Sarri ha pareggiato tre match di fila nella competizione risale al marzo 2015, alla guida dell'Empoli.
La Lazio ha vinto solo due delle ultime 15 partite casalinghe di campionato (9N, 4P), registrando un solo clean sheet nel periodo (4-0 contro l'Hellas Verona lo scorso 31 agosto), dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 12 gare interne di Serie A (2N).
La Juventus non ha segnato negli ultimi due match di campionato (contro Milan e Como) e potrebbe rimanere a secco di gol per tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2024 (tre 0-0 consecutivi in quel caso contro Roma, Empoli e Napoli).
La Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nelle ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25): 19 su 45 (il 42%). Dall'altra parte, solo l'Everton (11) ha pareggiato più gare casalinghe della Lazio in questi tornei (10, al pari di Brighton, Crystal Palace e Rayo Vallecano) nel periodo.
Igor Tudor ha allenato la Lazio in nove partite di campionato tra marzo e maggio 2024 (5V, 3N, 1P), ottenendo 2.0 punti di media a match: la sua media punti più alta da allenatore di una singola squadra in Serie A - con la Juventus è di 1.88.
La Lazio (13.9%) è la squadra con la seconda miglior percentuale realizzativa di questo campionato, dietro solo alla Cremonese (17%); dall'altra parte la Juventus (8.1%) è 11ª in questa graduatoria.
Nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), la Lazio ha vinto tutte le 10 partite in cui Mattia Zaccagni ha segnato in Serie A; più in generale, i biancocelesti sono rimasti imbattuti in tutti gli ultimi 21 match di campionato in cui il classe ’95 ha trovato il gol (18V, 3N), l’ultima sconfitta con lui marcatore risale al 30 ottobre 2022 (vs Salernitana).
Dusan Vlahovic ha segnato sette reti contro la Lazio dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni (incluse due doppiette in Serie A, l'8 maggio 2021 e il 16 settembre 2023), solo contro il Cagliari (nove) ha realizzato più gol. Di queste sette marcature contro i biancocelesti però solo una è arrivata all'Olimpico (la prima, su rigore il 6 gennaio 2021 in Serie A con la maglia della Fiorentina).
