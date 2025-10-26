Quarto risultato utile consecutivo dopo la sconftta nel derby per la Lazio, che torna al successo dopo i due pareggi contro Torino e Atalanta. I biancocelesti salgono così a quota 11 punti in classifica, a -1 proprio dalla Juventus, dall'Atalanta e dall'Udinese. Terza sconfitta di fila tra campionato e Champions per i bianconeri, che scivolano all'ottavo posto e vedono allungarsi a quattro la striscia di partite senza segnare.

Allo Stadio Olimpico va in scena un match importantissimo tanto per la Lazio quanto per la Juventus. I biancocelesti hanno vinto solo due partite sulle sette finora giocate in campionato e, al momento, sono in quattordicesima posizione con soli 8 punti. Vincendo oggi, però, la squadra di Maurizio Sarri raggiungerebbe Cremonese e Torino e, soprattutto, si porterebbe a un solo punto da Udinese, Atalanta e proprio dalla Juventus.20:25

Inizio di stagione travagliato anche per la Juventus, reduce da sette partite senza vittorie e, in particolare, da due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League contro Como e Real Madrid. L'ultima vittoria dei bianconeri risale infatti al 13 settembre, quando arrivò il successo per 4-3 contro l'Inter. Nonostante ciò, vincendo oggi, la squadra di Igor Tudor raggiungerebbe proprio i nerazzurri al quarto posto con 15 punti, a -3 dalla vetta.20:27

Continua a essere piena l'infermeria della Lazio: Sarri, infatti, deve rinunciare a Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri e Castellanos, oltre ai fuori lista Gigot e Dele-Bashiru. Recupera, ma solo per la panchina, Luca Pellegrini. Spazio dall'inizio, dunque, per Marusic sulla corsia sinistra di difesa, con Isaksen alla prima da titolare nel tridente al fianco di Dia e Zaccagni. Conferma in mezzo al campo per Basic.20:37

La notizia, in casa Juventus, è la panchina di Kenan Yildiz. Tudor, infatti, opta per le due punte, affiancando David al confermato Vlahovic. Conceicao agirà sull'out destro di centrocampo, con Kalulu che scala nel terzetto difensivo a discapito di Rugani. Conferma per McKennie e Koopmeiners in mezzo al campo, mentre partono inizialmente fuori anche Thuram e Openda.20:40

La Juventus passa al 4-4-2: Kostic scala sulla linea difensiva, Conceicao e Yildiz sono i due esterni offensivi, Vlahovic e Openda le due punte.22:23

Lazio - Juventus è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Juventus sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 113 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0

Attualmente la Lazio si trova 10° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece la Juventus si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Lazio ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; la Juventus ha segnato 9 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Lazio ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Milan e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 1-0 mentre La Juventus ha incontrato Como perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Igor Tudor è Dusan Vlahovic con 2 gol.

Lazio e Juventus si sono affrontate 162 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 36 volte, la Juventus ha vinto 87 volte mentre i pareggi sono stati 39.

Lazio-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo l'1-1 dello scorso 10 maggio, Lazio e Juventus potrebbero pareggiare due sfide consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2005 e aprile 2006.

La Lazio è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in campionato (3V, 2N), incluse le ultime tre (2V, 1N), dopo che aveva perso nove delle precedenti 10 partite all'Olimpico contro i bianconeri (1N) in Serie A.

La Lazio arriva da due pareggi di fila in campionato (contro Torino e Atalanta); i biancocelesti non registrano più pareggi consecutivi in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2018 (quattro in quel caso, con Simone Inzaghi allenatore). L'ultima volta che invece Maurizio Sarri ha pareggiato tre match di fila nella competizione risale al marzo 2015, alla guida dell'Empoli.

La Lazio ha vinto solo due delle ultime 15 partite casalinghe di campionato (9N, 4P), registrando un solo clean sheet nel periodo (4-0 contro l'Hellas Verona lo scorso 31 agosto), dopo che aveva ottenuto 10 successi nelle precedenti 12 gare interne di Serie A (2N).

La Juventus non ha segnato negli ultimi due match di campionato (contro Milan e Como) e potrebbe rimanere a secco di gol per tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2024 (tre 0-0 consecutivi in quel caso contro Roma, Empoli e Napoli).

La Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nelle ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25): 19 su 45 (il 42%). Dall'altra parte, solo l'Everton (11) ha pareggiato più gare casalinghe della Lazio in questi tornei (10, al pari di Brighton, Crystal Palace e Rayo Vallecano) nel periodo.

Igor Tudor ha allenato la Lazio in nove partite di campionato tra marzo e maggio 2024 (5V, 3N, 1P), ottenendo 2.0 punti di media a match: la sua media punti più alta da allenatore di una singola squadra in Serie A - con la Juventus è di 1.88.

La Lazio (13.9%) è la squadra con la seconda miglior percentuale realizzativa di questo campionato, dietro solo alla Cremonese (17%); dall'altra parte la Juventus (8.1%) è 11ª in questa graduatoria.

Nelle ultime due stagioni (dal 2024/25), la Lazio ha vinto tutte le 10 partite in cui Mattia Zaccagni ha segnato in Serie A; più in generale, i biancocelesti sono rimasti imbattuti in tutti gli ultimi 21 match di campionato in cui il classe ’95 ha trovato il gol (18V, 3N), l’ultima sconfitta con lui marcatore risale al 30 ottobre 2022 (vs Salernitana).

Dusan Vlahovic ha segnato sette reti contro la Lazio dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni (incluse due doppiette in Serie A, l'8 maggio 2021 e il 16 settembre 2023), solo contro il Cagliari (nove) ha realizzato più gol. Di queste sette marcature contro i biancocelesti però solo una è arrivata all'Olimpico (la prima, su rigore il 6 gennaio 2021 in Serie A con la maglia della Fiorentina).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: