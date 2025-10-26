Un gol nel primo tempo di Dybala regala alla Roma la vittoria e l'aggancio alla vetta della classifica. Partita bella e con continui capovolgimenti di fronte che vede gli emiliani rendersi pericolosi in avvio di gara, ma sono i giallorossi a sfiorare la rete del raddoppio nella ripresa in più occasioni.

Nel Sassuolo cambia il tridente, con Berardi e Pinamonti gioca Fadera, solo panchina per Lauriente. Confermato a centrocampo Matic, affiancato da Kone e Thorstvedt, che viene preferito a Vranckx. Nella Roma tridente inedito con Bailey, alla prima da titolare, ed El Aynaoui alle spalle di Dybala. Panchina per Soule, Dovbyk e Ferguson. In mezzo al campo gioca Cristante accanto al recuperato Kone.14:17

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Roma? La gara tra Sassuolo e Roma si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Roma? L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Roma sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Sassuolo - Roma? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Roma? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Roma? La gara tra Sassuolo e Roma si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Roma? Il marcatore della Roma è stato Paulo Dybala al 16'

PREPARTITA

Sassuolo - Roma è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Roma sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 76 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 12.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Como-Lazio 2-0 14-09-2025 Serie A Atalanta-Lecce 4-1 28-09-2025 Serie A Pisa-Fiorentina 0-0 04-10-2025 Serie B Bari-Calcio Padova 2-1 26-10-2025 Serie A Sassuolo-Roma 0-1

Attualmente il Sassuolo si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Roma si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; la Roma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Fiorentina e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-1 mentre La Roma ha incontrato l'Inter perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol.

Sassuolo e Roma si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Sassuolo-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo ha vinto solo due delle 22 sfide contro la Roma in Serie A, pareggiandone però ben nove (11P), solo contro Cagliari e Udinese (entrambi 10) i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato.

La Roma potrebbe diventare la prima squadra a vincere sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A: finora sei successi giallorossi, quattro pareggi e una vittoria neroverde (arrivata il 1° febbraio 2020 per 4-2) in 11 precedenti tra le due formazioni al MAPEI Stadium.

Il Sassuolo arriva da due clean sheet di fila in campionato e potrebbe evitare di subire gol in tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal novembre 2020 con Roberto De Zerbi allenatore. In generale, i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 48 partite nel massimo torneo.

In 12 stagioni di Serie A, questa è la quarta volta che il Sassuolo guadagna almeno 10 punti dopo le prime sette partite, dopo il 2020/21 (15), il 2018/19 (13) e il 2015/16 (12) - in tutte queste tre stagioni i neroverdi terminarono l'ottava gara con almeno 13 punti.

Tra le squadre attualmente in Serie A, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio: 13 (10V, 3P) - l'ultimo segno "X" dei giallorossi in campionato risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).

Nell'anno solare 2025 nessuna squadra ha guadagnato più punti della Roma in trasferta nei Big-5 campionati europei: 32 in 13 match fuori casa (10V, 2N, 1P), esattamente come il Barcellona. Nello stesso periodo, la Roma è una delle due squadre con il maggior numero di clean sheet esterni (otto, al pari del Manchester City).

La Roma è sia una delle due formazioni con meno gol subiti nei Big-5 campionati europei 2025/26 (tre, al pari dell'Arsenal) sia una delle uniche tre squadre a non aver ancora concesso reti su sviluppi di calcio piazzato in questi tornei, insieme a Marsiglia ed Alavés.

La Roma è la squadra contro cui Andrea Pinamonti ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti con ben quattro maglie diverse (Sassuolo x2, Frosinone, Genoa ed Empoli), tutte su azione.

Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Sassuolo in Serie A (otto gol e quattro assist), di cui sei nelle ultime cinque sfide contro i neroverdi (4G+2A), solo contro Udinese (21) e Milan (13) è stato coinvolto in più reti nel torneo.

Matías Soulé è il giocatore che ha recuperato più possessi nell'ultimo terzo di campo (10) in questo campionato. Manu Koné è invece il calciatore che ha subito più falli nell'ultimo terzo di campo (sette) nella Serie A 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: