Un gol nel primo tempo di Dybala regala alla Roma la vittoria e l'aggancio alla vetta della classifica. Partita bella e con continui capovolgimenti di fronte che vede gli emiliani rendersi pericolosi in avvio di gara, ma sono i giallorossi a sfiorare la rete del raddoppio nella ripresa in più occasioni.
La Roma aggancia il Napoli al primo posto a 18 punti, mentre il Sassuolo rimane fermo a 10 lunghezze. Nel prossimo turno gli emiliani faranno visita al Cagliari, mentre i giallorossi ospiteranno il Parma.
90'+5'
Fine partita: SASSUOLO - ROMA 0-1.16:54
90'+3'
Pellegrini servito da Kone prova il destro a giro dal limite, Muric si stende e manda in angolo.16:51
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.16:49
87'
Nella Roma entra Rensch per Wesley.16:45
83'
WESLEY! Contropiede della Roma, Dovbyk aspetta l'arrivo di Wesley e lo serve, il brasiliano cerca di piazzarla ma manda sul fondo.16:42
81'
Dentro anche Cheddira per Fadera.16:39
81'
Nel Sassuolo entra Lauriente per I. Kone.16:39
80'
Wesley mette un pallone morbido in mezzo dal fondo, Celik ci prova in torsione, palla alta sopra la traversa.16:39
77'
Cartellino giallo per Volpato, strattonata al limite dell'area.16:36
76'
WESLEY! Kone serve Wesley in area, gran conclusione con il mancino, Muric devia in angolo.16:35
73'
La Roma prova a controllare il gioco, ma il Sassuolo non demorde e con i cambi sembra avere più energie.16:32
68'
PALO DI PELLEGRINI! Scambio tra Dovbyk e Pellegrini che entra in area e prova lo scavetto davanti a Muric, il palo nega la gioia al centrocampista della Roma.16:27
66'
Dentro anche Pellegrini per Cristante.16:25
66'
Nella Roma entra Soule per Dybala.16:24
64'
Cross di Cristante dalla fascia destra, Dovbyk stacca di testa ma compisce male la sfera.16:24
64'
Volpato dal fondo serve in mezzo Pinamonti, l'attaccante prende il tempo ad Hermoso ma non impatta bene la sfera.16:23
60'
Dentro anche Vranckx per Thorstvedt.16:18
60'
Sostituzione nel Sassuolo, finisce la partita di Berardi, entra Volpato16:18
58'
Dybala al limite vede e serve Celik che arriva in sovrapposizione, conclusione con il destro, Muric respinge.16:17
54'
Conclusione in controbalzo in diagonale di Pinamonti, il tiro ad incrociare non prende lo specchio della porta.16:12
52'
Destro molto largo di I. Kone da fuori area. Palla sul fondo.16:10
50'
Altro cambio nella Roma, entra Dovbyk per Bailey.16:08
47'
Cartellino giallo per Hermoso, fallow al limite dell'area su Doig.16:05
46'
Inizia il secondo tempo di SASSUOLO - ROMA.16:05
46'
Sostituzione sella Roma, entra Hermoso per Tsimikas.16:04
Partita vivace con gli ospiti avanti grazie alla rete di Dybala. Parte meglio la squadra di casa che si rende pericolosa con un paio di affondi, i giallorossi però crescono fino a trovare la rete del vantaggio. Dopo il gol la Roma controlla e cerca del raddoppio.15:49
45'+3'
Fine primo tempo: SASSUOLO - ROMA 0-1.15:48
45'
Ci saranno 3 minuti di recupero.15:45
40'
Punizione dal limite dell'area per la Roma, Dybala calcia a giro ma prende l'esterno della rete.15:40
39'
Cartellino giallo per Doig, fallo su Bailey15:40
39'
Cambio nel Sassuolo, entra Cande per Romagna.15:39
34'
Cartellino giallo per Thorstvedt, fallo a metà campo.15:39
33'
Gran palla di Dybala per Cristante, il centrocampista arriva al limite ma Muric esce sicuro.15:34
32'
Destro dalla distanza di El Aynaoui, blocca senza problemi Muric.15:32
27'
Cross interessante di Berardi dalla trequarti, Thorstvedt la spizza di testa ma manda sul fondo.15:28
24'
Cartellino giallo per Mancini, sbracciata ai danni di Pinamonti.15:25
20'
Prova a riorganizzarsi il Sassuolo che dopo l'ottimo avvio di gara deve ora inseguire.15:20
16'
GOL! Sassuolo - ROMA 0-1! Rete di Dybala. Inserimento in area di Cristante e conclusione a giro, Muric riesce nell'intervento ma non può nulla sul destro di Dybala.
Punizione dai 25 metri per la Roma, Dybala scodella in area, attento Idzes che devia in angolo.15:15
12'
Inserimento in area di Cristante su un pallone in profondità di Wesley, il centrocampista tenta il pallonetto. Palla sopra la traversa.15:13
7'
Ancora Sassuolo, Fadera con il destro dal limite, Svilar smanaccia in angolo.15:07
5'
THORSTVEDT! Ci prova il Sassuolo, cross dalla sinistra di Fadera, il centrocampista stacca di testa ma manda alla destra di Svilar.15:06
4'
Berardi, partito in posizione di fuorigioco, vince il duello con Ndicka e davanti a Svilar calcia di potenza facendosi però parare la conclusione.15:04
1'
FISCHIO D’INIZIO DI SASSUOLO - ROMA. Arbitra Manganiello.15:00
Nel Sassuolo cambia il tridente, con Berardi e Pinamonti gioca Fadera, solo panchina per Lauriente. Confermato a centrocampo Matic, affiancato da Kone e Thorstvedt, che viene preferito a Vranckx. Nella Roma tridente inedito con Bailey, alla prima da titolare, ed El Aynaoui alle spalle di Dybala. Panchina per Soule, Dovbyk e Ferguson. In mezzo al campo gioca Cristante accanto al recuperato Kone.14:17
Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Wesley, Kone, Cristante, Tsimikas - El Aynaoui, Bailey - Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Sangare, Ghilardi, Pellegrini, Soulé, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy.14:16
Ottimo avvio di stagione per gli emiliani che se oggi dovessero portare a casa la vittoria, balzerebbero in zona coppe. La Roma, reduce da due sconfitte tra campionato e coppa, ha bisogno di una sterzata non solo nei risultati, ma anche nel gioco offensivo.10:54
La Roma alla caccia della vetta della classifica fa visita al Sassuolo, neopromossa ostica che viene da tre risultati utili cosecutivi.10:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori10:52
La gara tra Sassuolo e Roma si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Sassuolo - Roma?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Roma sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Sassuolo - Roma?
La partita si gioca a Reggio Emilia
In che stadio si gioca Sassuolo - Roma?
Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 2 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Roma?
La gara tra Sassuolo e Roma si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Roma?
Il marcatore della Roma è stato Paulo Dybala al 16'
PREPARTITA
Sassuolo - Roma è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Roma sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
76
Fuorigioco
11
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
12.6
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Como-Lazio 2-0
14-09-2025
Serie A
Atalanta-Lecce 4-1
28-09-2025
Serie A
Pisa-Fiorentina 0-0
04-10-2025
Serie B
Bari-Calcio Padova 2-1
26-10-2025
Serie A
Sassuolo-Roma 0-1
Attualmente il Sassuolo si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Roma si trova 2° in classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; la Roma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Sassuolo ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Lecce e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Fiorentina e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 0-1 mentre La Roma ha incontrato l'Inter perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol.
Sassuolo e Roma si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Sassuolo-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Sassuolo ha vinto solo due delle 22 sfide contro la Roma in Serie A, pareggiandone però ben nove (11P), solo contro Cagliari e Udinese (entrambi 10) i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato.
La Roma potrebbe diventare la prima squadra a vincere sette trasferte contro il Sassuolo in Serie A: finora sei successi giallorossi, quattro pareggi e una vittoria neroverde (arrivata il 1° febbraio 2020 per 4-2) in 11 precedenti tra le due formazioni al MAPEI Stadium.
Il Sassuolo arriva da due clean sheet di fila in campionato e potrebbe evitare di subire gol in tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal novembre 2020 con Roberto De Zerbi allenatore. In generale, i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 48 partite nel massimo torneo.
In 12 stagioni di Serie A, questa è la quarta volta che il Sassuolo guadagna almeno 10 punti dopo le prime sette partite, dopo il 2020/21 (15), il 2018/19 (13) e il 2015/16 (12) - in tutte queste tre stagioni i neroverdi terminarono l'ottava gara con almeno 13 punti.
Tra le squadre attualmente in Serie A, la Roma è quella che aspetta da più partite il pareggio: 13 (10V, 3P) - l'ultimo segno "X" dei giallorossi in campionato risale allo scorso 13 aprile contro la Lazio (1-1).
Nell'anno solare 2025 nessuna squadra ha guadagnato più punti della Roma in trasferta nei Big-5 campionati europei: 32 in 13 match fuori casa (10V, 2N, 1P), esattamente come il Barcellona. Nello stesso periodo, la Roma è una delle due squadre con il maggior numero di clean sheet esterni (otto, al pari del Manchester City).
La Roma è sia una delle due formazioni con meno gol subiti nei Big-5 campionati europei 2025/26 (tre, al pari dell'Arsenal) sia una delle uniche tre squadre a non aver ancora concesso reti su sviluppi di calcio piazzato in questi tornei, insieme a Marsiglia ed Alavés.
La Roma è la squadra contro cui Andrea Pinamonti ha realizzato più gol in Serie A: cinque reti con ben quattro maglie diverse (Sassuolo x2, Frosinone, Genoa ed Empoli), tutte su azione.
Paulo Dybala ha preso parte a 12 reti contro il Sassuolo in Serie A (otto gol e quattro assist), di cui sei nelle ultime cinque sfide contro i neroverdi (4G+2A), solo contro Udinese (21) e Milan (13) è stato coinvolto in più reti nel torneo.
Matías Soulé è il giocatore che ha recuperato più possessi nell'ultimo terzo di campo (10) in questo campionato. Manu Koné è invece il calciatore che ha subito più falli nell'ultimo terzo di campo (sette) nella Serie A 2025/26.
