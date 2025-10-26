Un Toro che trova continuità dopo il pareggio con la Lazio e la vittoria sul Napoli. Non che non abbia faticato contro il Genoa che sarebbe potuto andare sul 2-0 nel primo tempo. Gli ingressi di Lazaro e Ngonge hanno cambiato però la partita e il Torino è riuscito a ribaltarla. Genoa sempre più ultimo in classifica con questo ko. E dire che aveva giocato una partita molto attenta sul piano difensivo.
E con questo risultato il Torino sale al 10° posto, a quota 11 punti, in coabitazione con la Cremonese. Il Genoa, come detto, ultimo con 3 punti al pari della Fiorentina che deve ancora giocare.
In settimana ci sarà il turno infrasettimanale. Il Torino tornerà in campo martedì 29, alle 20.45, sul campo del Bologna. Il Genoa se la vedrà, allo stesso giorno e alla stessa ora, contro la Cremonese in casa.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Torino-Genoa e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.14:40
Solo 3 punti in 8 giornate per il Genoa in questo avvio di stagione. È il peggior inizio di sempre per la squadra rossoblu, nella propria storia, nell'era dei 3 punti. Il 'record' precedente era quello dei 5 punti in 8 giornate nella stagione 2016/2017.14:37
90'+7'
FINISCE QUI!!! Vince il Torino 2-1, in rimonta, sul Genoa. Al gol di Thorsby i granata la ribaltano con l'autorete di Sabelli e il gol di Maripan. Partita densa di emozioni qui allo stadio Grande Torino.14:25
90'+6'
PALEARI PARA TUTTO!!! Cornet va a colpo sicuro col mancino, a due passi dalla porta, ma Paleari erge un muro e salva il risultato oltre il recupero. Clamorosa occasione.14:52
90'+5'
PARA PALEARI!!! Vitinha ci prova direttamente su calcio di punizione, non colpisce Ekuban che era in traiettoria, e Paleari la respinge col piede addirittura.14:22
90'+4'
Ingenuità di Pedersen che commette fallo su Ellertsson regalando una buona punizione al Genoa sulla trequarti.14:22
90'+1'
Adesso è forcing del Genoa per cercare il pareggio...14:21
90'+1'
Primo gol in campionato per Maripan14:20
90'+1'
5 minuti di recupero...14:18
90'
GOL! TORINO-Genoa 2-1. Rete di Guillermo Maripan. La ribalta la formazione granata col gol di Maripan sugli sviluppi del corner battuto da Lazaro. Male qui la difesa del Genoa che ha lasciato tirare in tranquillità il centrale del Toro.
COLOMBO PERICOLOSO!!! Cornet tiene il pallone in campo col suo colpo di testa, diventa una sponda per Colombo che però manda alto sopra la traversa. Occasione per il 2-1 Genoa.14:51
87'
DENTRO VITINHA!!! Vieira fa comunque entrare gli attaccanti perché vuole provare a vincerla: dentro Vitinha per Thorsby.14:51
87'
CAMBI DI VIEIRA!!! Fuori Malinovskyi che zoppicava un po'. Dentro Lorenzo Colombo per le palle alte, sia dal punto di vista difensivo che offensivo.14:15
85'
ANCORA CASADEI!!! Gran palla da sinistra di Gineitis, colpo di testa di Casadei da dentro l'area ma manda alto sopra la traversa. Che occasione.14:11
84'
Deve ancora intervenire LEALI sul colpo di testa ben calibrato di Casadei. Il Torino attacca cercando il tutto per tutto.14:11
83'
DENTRO ZAPATA!!! Baroni si gioca la carta Duvan Zapata per questo finale col colombiano che prende il posto di Simeone.14:10
81'
Ci prova Saul Coco direttamente da calcio di punizione, ma centra in pieno la barriera. Altra chance sprecata da calcio piazzato dal Toro.14:08
80'
Malinovskyi rientra in campo, ma commette fallo su Tameze proprio a due passi dal limite dell'area di rigore14:07
79'
Intanto si è fatto male Malinovskyi e il Genoa sembra costretto ad un nuovo cambio14:06
78'
Dentro anche Cornet per Sabelli. Norton-Curry retrocede a fare il terzino destro.14:50
78'
ALTRI CAMBI PER VIEIRA!!! Dentro Onana che prende il posto di Frendrup. Più muscoli a centrocampo.14:05
75'
ANCORA NGONGE!!! Questa volta l'ex Napoli se la sistema sul sinistro e fa partire la conclusione da fuori e Leali deve intervenire in tuffo. Altro angolo.14:03
74'
Palla subito dall'altra parte con Malinovskyi che ci prova col destro senza trovare la porta di Paleari.14:01
73'
Baroni risistema il centrocampo e inserisce Gineitis per Ché Adams. Tanto, adesso, c'è Ngonge a fare coppia con Simeone.14:00
72'
LEALI DICE DI NO!!! Ngonge si inserisce alla perfezione sul cross di Lazaro e va di testa, ma Leali dice di no al gol del vantaggio del Torino.13:59
71'
Prima Lazaro si fa tutto l'area di rigore, ma non riesce a tirare. Anche Casadei è lì pronto al tiro, ma salva in tackle Frendrup.14:50
68'
OCCASIONE GENOA!!! Reazione dei rossoblu con Thorsby, trovato da Sabelli, che calcia tutto solo dentro l'area ma arriva il salvataggio di Maripan.14:46
64'
C'è stato un check del VAR per verificare comunque la posizione di Adams sul cross di Pedersen, ma è tutto regolare: GOL CONVALIDATO.13:52
63'
GOL! TORINO-Genoa 1-1. Autorete di Stefano Sabelli. Clamoroso pareggio dei granata con Sabelli che anticipa Ché Adams, col ginocchio sinistro, beffando però il suo portiere Leali. Pedersen aveva crossato da destra.
DENTRO EKUBAN!!! E cambia anche Vieira che fa entrare Ekuban al posto di Ekhator che in questo secondo tempo era andato troppo a sbattere sui difensori del Torino.13:50
60'
FUORI ASLLANI!!! Baroni toglie anche l'ex Inter, che ha commesso l'errore che ha portato al gol del Genoa. Al suo posto fa il suo ingresso Ismajli.13:48
60'
DENTRO NGONGE! E, soprattutto, entra Ngonge che prende il posto di Vlasic già ammonito. Torino a trazione anteriore in questo secondo tempo.13:47
60'
Cambia qualcosa Baroni che inserisce Lazaro sulla fascia al posto di Biraghi che aveva fatto poco fin qui.13:47
59'
Intervento in ritardo di Vlasic. Giallo per il capitano del Toro.13:46
58'
CI PROVA SIMEONE!!! Chance anche per Simeone, ma l'ex Napoli non riesce a calciare bene e il suo destro finisce tra le braccia di Leali.13:46
58'
OCCASIONE TORINO!!! Sfiora il pareggio la squadra di casa su questo corner: colpo di testa di Maripan che trova la parata di Leali13:46
57'
Casadei allarga per Pedersen che ci mette però troppo a crossare e si fa chiudere da Masini in angolo. Occasione sfumata.13:45
56'
Malinovskyi trova Ekhator al limite dell'area, destro dell'attaccante del Genoa ma si immola col corpo Coco che respinge13:44
55'
Prova a ravvivare il Toro Ché Adams che guadagna un corner da destra sull'opposizione di Vasquez13:42
54'
Altro fallo, questa volta di Norton-Cuffy. Zero occasioni per il Torino, fin qui, nel secondo tempo anche se si è giocato pochissimo13:41
53'
C'è un giallo anche per Ekhator per un pestone ai danni di Coco13:40
50'
Ellertsson si spinge anche in avanti sulla fascia, in qualche modo Pedersen riesce a fermarlo e ad evitare l'angolo14:45
47'
Subito in difficoltà la difesa del Torino con lancio per Ekhtator, in qualche modo mette fuori Maripan che però regala di nuovo palla ai genoani.13:33
46'
SI RIPARTE A TORINO!!!13:33
Il Torino deve trovare maggior fluidità di gioco. Al netto dell'organizzazione difensiva del Genoa, infatti, sono arrivati pochissimi palloni giocabili per Simeone. E, inoltre, sono state poco sfruttate le corsie laterali con Pedersen e Biraghi. Dall'altra parte, invece, Genoa bravo a creare, ma deve essere più cinico sotto porta. C'è da aspettarsi la reazione del Toro e aver messo a segno solo una delle 4 occasioni create potrebbe essere un problema alla lunga.13:22
Ci aspettavamo tutti un Torino più sereno e concentrato dopo i recenti risultati ma il Genoa, invece, è stato bravo a rendere la vita difficile alla squadra granata. A segno Thorsby dopo 7', poi il Genoa è rimasto comunque pericoloso, sfiorando il raddoppio con Malinovskyi, ancora Thorsby e Ekhator. Torino che tiene palla, ma fatica a trovare sbocchi davanti. L'unica palla gol ce l'ha avuta Maripan sugli sviluppi di una palla inattiva.13:20
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti il Genoa in casa del Torino grazie al gol di Thorsby. Cresce nel finale la squadra granata ma, in realtà, è stato il Genoa ad andare vicino in un paio di occasioni al 2-0.13:17
45'+1'
MARIPAN NON CI ARRIVA!!! Spiovente di Biraghi da destra, spizza Coco ma non ci arriva Maripan sul secondo palo13:17
45'
Un minuto di recupero...13:16
44'
Uscita non perfetta questa volta di Leali, ma non ne approfittano Vlasic e Casadei. Respinge la difesa del Genoa.13:16
43'
Asllani allarga per Pedersen che si spinge sulla destra, cross deviato però in angolo da Ellertsson. Continua a difendersi in maniera organizzata il Genoa.13:14
42'
Qui spreca tutto il Genoa con Thorsby che cerca la verticalizzazione Ekhator che, però, non controlla in campo aperto, facendosi rimontare da Maripan.13:13
39'
TORINO VICINO AL PAREGGIO!!! Asllani centra in pieno la barriera, palla che sguscia comunque dalle parti di Maripan che ci prova da due passi ma salva tutto Leali con un grande intervento. Si resta sullo 1-0 per il Genoa.13:10
38'
Biraghi e Asllani pronti alla battuta da quella posizione di campo. Vediamo se il Torino riesce a raddrizzarla dopo una falsa partenza.13:09
37'
Simeone cerca lo sfondamento e si prende un'ottima punizione, dal limite dell'area, per il fallo di Sabelli.13:08
33'
Asllani cerca un traversone in avanti per Simeone, ma sbaglia completamente la misura del cross. Palla direttamente per Leali che ha avuto poco da fare finora.13:04
32'
Ancora Norton-Cuffy a crossare da destra, ma la palla in direzione di Thorsby viene intercettata da Maripan che spazza13:03
31'
57% di possesso palla per il Torino in questa prima mezz'ora ma, per ora, è assolutamente inefficace13:02
30'
Proteste dei giocatori del Torino per un fallo su Simeone che stava per far riparitre i granata, ma l'arbitro non vede il calcione di Masini. Errore considerando che Bonacina era a due passi.13:01
29'
Arriva un giallo anche per Casadei per intervento in ritardo su Masini.13:00
25'
Palla a destra per Ché Adams che cerca il numero su Masini, ce la fa, ma commette poi fallo su Ellertsson che era andato a raddoppiare.12:56
24'
Eccolo Thorsby a tutto campo, con l'autore del gol che recupera il possesso dopo un passaggio non preciso di Vlasic12:55
23'
Si rivede il Torino davanti, ma Maripan commette fallo in attacco su Ostigard nel tentativo di colpire di testa sugli sviluppi del corner.12:54
21'
GENOVA VICINO AL RADDOPPIO!!! Terza occasione consecutiva per fare 2-0, ma questa volta Ekhator calcia male da dentro l'area dopo l'erroraccio di Saul Coco nell'impostazione dal basso. Che brividi per la retroguardia granata.12:51
20'
ANCORA THORSBY!!! Sgroppata sulla destra di Norton-Cuffy che crossa e trova Thorsby, colpo di testa appena alto sopra la traversa12:51
18'
OCCHIO AL GENOA!!! Ci prova direttamente su calcio di punizione Malinovskyi, palla non tanto lontana al palo alla sinistra di Paleari. C'era anche stato un rimbalzo che avrebbe potuto mettere in grande difficoltà il portiere del Torino.12:49
16'
Gioco fermo per una pallonata subita da Ellertsson sul cross di Pedersen. Sarà comunque possesso Torino.12:47
15'
Buona difesa del pallone di Ekhator che, col corpo, si mette davanti ad Asllani e si prende il fallo. Il Genoa conquista il possesso e può ripartire con calma.13:26
13'
Il Genoa controlla bene il campo e lascia pochi spazi al Torino. Continua ad agire da jolly Thorsby che si trova a tutto campo.12:45
10'
Pedersen prova a reagire per il Torino, ma il suo cross da destra viene respinto12:44
8'
Primo gol in campionato per Thorsby12:42
7'
Gol! Torino-GENOA 0-1. Rete di Morten Thorsby. Erroraccio della difesa granata con Asllani che scivola e manca il pallone, ci arriva invece Thosby che batte Paleari in uscita. Ad effettuare il servizio da destra è stato Ekhator, con l'intervento poi a vuoto di Asllani.
Cerca la sgasata sulla destra Ekhator, ma arriva la chiusura perfetta di Maripan12:37
5'
Ammonizione per Frendrup che si prende subito il giallo per un pestone ai danni di Tamèze13:26
3'
Attacca il Torino, ma la difesa del Genoa blinda l'area di rigore senza far entrare gli uomini di Baroni12:35
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa.12:32
Il direttore di gara sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bercigli e dal quarto ufficiale, il sig. Davide Massa. Alla sala VAR di Lissone avremo Marco Di Bello (VAR) e Lorenzo Maggioni (AVAR).01:10
Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (8 vittorie e 5 pareggi nel parziale): l'unico successo del Grifone nel periodo risale al 18 marzo 2022, al Ferraris, col gol di Manolo Portanova. Le due formazioni hanno però pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato e non hanno mai registrato quattro pareggi di fila in Serie A. Il Torino ha evitato la sconfitta in ben 40 degli ultimi 41 match casalinghi contro il Genoa in Serie A (26 vittorie e 15 pareggi nel parziale). L'unico successo rossoblu, fuori casa, nel periodo, risale al 24 maggio 2009. Finì 3-2 per la squadra, all'epoca, di Gasperini: doppietta di Diego Milito e gol di Rubén Olivera per i liguri.01:09
Veiria senza Stanciu e Marcandalli, mentre il tecnico francese continua ad utilizzare Ellertsson come terzino sinistro. Cambi però in attacco: dentro subito Ekhator e Thorsby, con Ekuban e Vitinha che si accomodano in panchina.11:37
È lunga la lista degli indisponibili per Baroni che deve fare a meno del portiere Israel, oltre a Nkounkou, Anjorin e Schuurs, tutti fuori per infortunio. In porta c'è il 33enne Paleari che aveva giocato in Coppa Italia contro il Pisa. Rispetto alla sfida contro il Napoli, c'è l'inserimento a sinistra di Biraghi dal 1' proprio al posto di Nkounkou.11:49
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Leali - Sabelli, Ostigard, J.Vásquez, Ellertsson - Masini, Frendrup - Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby - Ekhator. All. Patrick Vieira. A disposizione: Sommariva, Siegrist - Aaron Martin, Otoa - Cuenca, Gronbaek, J.Onana - Cornert, V.Carboni, Fini, Messias, L.Colombo, Ekuban, Venturino, Vitinha.12:37
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino scende in campo con un 3-4-1-2 in cui figurano: Paleari - Tamèze, Maripan, Saúl Coco - Pedersen, Asllani, Casadei, Biraghi - Vlasic - Ché Adams, G.Simeone. All. Marco Baroni. A disposizione: Siviero, Popa - Ali Dembélé, Ismajli, Masina - Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Ilic, Ilkhan - Ngonge, Njie, D.Zapata.12:43
Il Genoa, invece, chiude la classifica di Serie A con soli 3 punti conquistati nelle prime 7 giornate di campionato. Non vive un buon periodo la squadra di Patrick Vieira nonostante il pareggio all'ultima contro il Parma. I liguri non hanno ancora vinto in questa prima parte di stagione, così come altre tre squadre: Verona, Fiorentina e Pisa. Servono presto punti.01:09
Il Torino arriva a questa sfida dopo due risultati utili consecutivi: il 3-3 contro la Lazio, beffardo visto il pareggio dei biancocelesti nel finale, e la vittoria per 1-0 sul Napoli di settimana scorsa. Con gol dell'ex Simeone. Granata che sono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione e hanno ora un +4 sul terzultimo posto.01:09
Benvenuti alla diretta scritta di Torino-Genoa, gara valida per la Giornata 8 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.01:08
Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Genoa si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Il Torino ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; il Genoa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Torino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Parma pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol.
Torino e Genoa si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 41 volte, il Genoa ha vinto 31 volte mentre i pareggi sono stati 32.
Torino-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (8V, 5N), l'unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 18 marzo 2022 al Ferraris (1-0 con gol di Manolo Portanova). Le due formazioni hanno però pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato e non hanno mai registrato quattro pareggi di fila in Serie A.
Il Torino ha evitato la sconfitta in ben 40 delle ultimi 41 match casalinghi contro il Genoa in Serie A (26V, 14N): l'unico successo rossoblù fuori casa nel periodo risale al 24 maggio 2009 (3-2 con Gian Piero Gasperini in panchina, doppietta di Diego Milito e gol di Rubén Olivera per i liguri).
Dopo il successo per 1-0 contro il Napoli, il Torino potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dal febbraio-marzo scorso (contro Milan e Monza in quel caso). I granata hanno registrato tre clean sheet in sette match di questa Serie A, tanti quanti nelle precedenti 16 gare nel massimo campionato.
Considerando le sfide contro le squadre che occupano attualmente le prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A il Torino sarebbe 4° in classifica (6 punti in 4 match), mentre nelle restanti tre gare contro formazioni della seconda metà della classifica i granata hanno guadagnato solo due punti, nessuno ha fatto peggio (al pari proprio del Genoa, Pisa ed Hellas Verona).
Il Genoa è una delle quattro formazioni ancora senza vittoria nel campionato in corso, insieme a Fiorentina, Hellas Verona e Pisa. Nella sua storia in Serie A, il Grifone solo una volta non ha vinto alcuna delle prime otto partite stagionali: nel 1976/77 (4N, 4P in quel caso e comunque 10° posto finale in classifica).
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 14 gare di Serie A (5N, 8P): 3-1 in trasferta contro il Bologna, nell'ultima giornata dello scorso campionato. In più, dopo lo 0-0 del match più recente contro il Parma, il Grifone potrebbe pareggiare due partite consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso marzo (contro Empoli e Cagliari).
Tra le squadre presenti in entrambe le ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25), il Genoa è una delle tre formazioni a non aver segnato alcun rigore (zero gol su tre tiri dal dischetto per il Grifone), insieme a Como (zero su due) e Wolverhampton (zero rigori calciati).
Il Genoa è una delle uniche due squadre, insieme al Manchester City, a non aver ancora segnato alcun gol su calcio piazzato nei Big-5 campionati europei 2025/26; il Torino è subito dietro a quota uno (rete di Saúl Coco contro la Lazio al minuto 92:06 da corner).
Giovanni Simeone ha segnato negli ultimi due match di campionato contro Lazio e Napoli; il Cholito potrebbe trovare il gol in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta dopo cinque anni, ovvero dall'ottobre 2020 con la maglia del Cagliari. Il classe '95 ha disputato la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Genoa nel 2016/17, realizzando 12 reti nel torneo.
Sfida tra due dei sei giocatori che sono subentrati più volte in questa stagione di Serie A: Jeff Ekhator e Ché Adams (sei a testa). In più, Giovanni Simeone è uno dei soli due calciatori ad essere sempre stati sostituiti nel campionato in corso, insieme ad Armand Laurienté.
