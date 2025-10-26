Un Toro che trova continuità dopo il pareggio con la Lazio e la vittoria sul Napoli. Non che non abbia faticato contro il Genoa che sarebbe potuto andare sul 2-0 nel primo tempo. Gli ingressi di Lazaro e Ngonge hanno cambiato però la partita e il Torino è riuscito a ribaltarla. Genoa sempre più ultimo in classifica con questo ko. E dire che aveva giocato una partita molto attenta sul piano difensivo.

Il Torino arriva a questa sfida dopo due risultati utili consecutivi: il 3-3 contro la Lazio, beffardo visto il pareggio dei biancocelesti nel finale, e la vittoria per 1-0 sul Napoli di settimana scorsa. Con gol dell'ex Simeone. Granata che sono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione e hanno ora un +4 sul terzultimo posto.01:09

È lunga la lista degli indisponibili per Baroni che deve fare a meno del portiere Israel, oltre a Nkounkou, Anjorin e Schuurs, tutti fuori per infortunio. In porta c'è il 33enne Paleari che aveva giocato in Coppa Italia contro il Pisa. Rispetto alla sfida contro il Napoli, c'è l'inserimento a sinistra di Biraghi dal 1' proprio al posto di Nkounkou.11:49

Veiria senza Stanciu e Marcandalli, mentre il tecnico francese continua ad utilizzare Ellertsson come terzino sinistro. Cambi però in attacco: dentro subito Ekhator e Thorsby, con Ekuban e Vitinha che si accomodano in panchina.11:37

Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (8 vittorie e 5 pareggi nel parziale): l'unico successo del Grifone nel periodo risale al 18 marzo 2022, al Ferraris, col gol di Manolo Portanova. Le due formazioni hanno però pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato e non hanno mai registrato quattro pareggi di fila in Serie A. Il Torino ha evitato la sconfitta in ben 40 degli ultimi 41 match casalinghi contro il Genoa in Serie A (26 vittorie e 15 pareggi nel parziale). L'unico successo rossoblu, fuori casa, nel periodo, risale al 24 maggio 2009. Finì 3-2 per la squadra, all'epoca, di Gasperini: doppietta di Diego Milito e gol di Rubén Olivera per i liguri.01:09

Il direttore di gara sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bercigli e dal quarto ufficiale, il sig. Davide Massa. Alla sala VAR di Lissone avremo Marco Di Bello (VAR) e Lorenzo Maggioni (AVAR).01:10

Ci aspettavamo tutti un Torino più sereno e concentrato dopo i recenti risultati ma il Genoa, invece, è stato bravo a rendere la vita difficile alla squadra granata. A segno Thorsby dopo 7', poi il Genoa è rimasto comunque pericoloso, sfiorando il raddoppio con Malinovskyi, ancora Thorsby e Ekhator. Torino che tiene palla, ma fatica a trovare sbocchi davanti. L'unica palla gol ce l'ha avuta Maripan sugli sviluppi di una palla inattiva.13:20

Il Torino deve trovare maggior fluidità di gioco. Al netto dell'organizzazione difensiva del Genoa, infatti, sono arrivati pochissimi palloni giocabili per Simeone. E, inoltre, sono state poco sfruttate le corsie laterali con Pedersen e Biraghi. Dall'altra parte, invece, Genoa bravo a creare, ma deve essere più cinico sotto porta. C'è da aspettarsi la reazione del Toro e aver messo a segno solo una delle 4 occasioni create potrebbe essere un problema alla lunga.13:22

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 63 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 6.3

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Genoa si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Torino ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; il Genoa ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Torino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Genoa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Napoli e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 2-1 mentre Il Genoa ha incontrato il Parma pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Patrick Vieira è Jeff Ekhator con 1 gol.

Torino e Genoa si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 41 volte, il Genoa ha vinto 31 volte mentre i pareggi sono stati 32.

Torino-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Genoa in Serie A (8V, 5N), l'unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 18 marzo 2022 al Ferraris (1-0 con gol di Manolo Portanova). Le due formazioni hanno però pareggiato gli ultimi tre confronti in campionato e non hanno mai registrato quattro pareggi di fila in Serie A.

Il Torino ha evitato la sconfitta in ben 40 delle ultimi 41 match casalinghi contro il Genoa in Serie A (26V, 14N): l'unico successo rossoblù fuori casa nel periodo risale al 24 maggio 2009 (3-2 con Gian Piero Gasperini in panchina, doppietta di Diego Milito e gol di Rubén Olivera per i liguri).

Dopo il successo per 1-0 contro il Napoli, il Torino potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dal febbraio-marzo scorso (contro Milan e Monza in quel caso). I granata hanno registrato tre clean sheet in sette match di questa Serie A, tanti quanti nelle precedenti 16 gare nel massimo campionato.

Considerando le sfide contro le squadre che occupano attualmente le prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A il Torino sarebbe 4° in classifica (6 punti in 4 match), mentre nelle restanti tre gare contro formazioni della seconda metà della classifica i granata hanno guadagnato solo due punti, nessuno ha fatto peggio (al pari proprio del Genoa, Pisa ed Hellas Verona).

Il Genoa è una delle quattro formazioni ancora senza vittoria nel campionato in corso, insieme a Fiorentina, Hellas Verona e Pisa. Nella sua storia in Serie A, il Grifone solo una volta non ha vinto alcuna delle prime otto partite stagionali: nel 1976/77 (4N, 4P in quel caso e comunque 10° posto finale in classifica).

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 14 gare di Serie A (5N, 8P): 3-1 in trasferta contro il Bologna, nell'ultima giornata dello scorso campionato. In più, dopo lo 0-0 del match più recente contro il Parma, il Grifone potrebbe pareggiare due partite consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso marzo (contro Empoli e Cagliari).

Tra le squadre presenti in entrambe le ultime due stagioni nei maggiori cinque campionati europei (dal 2024/25), il Genoa è una delle tre formazioni a non aver segnato alcun rigore (zero gol su tre tiri dal dischetto per il Grifone), insieme a Como (zero su due) e Wolverhampton (zero rigori calciati).

Il Genoa è una delle uniche due squadre, insieme al Manchester City, a non aver ancora segnato alcun gol su calcio piazzato nei Big-5 campionati europei 2025/26; il Torino è subito dietro a quota uno (rete di Saúl Coco contro la Lazio al minuto 92:06 da corner).

Giovanni Simeone ha segnato negli ultimi due match di campionato contro Lazio e Napoli; il Cholito potrebbe trovare il gol in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta dopo cinque anni, ovvero dall'ottobre 2020 con la maglia del Cagliari. Il classe '95 ha disputato la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Genoa nel 2016/17, realizzando 12 reti nel torneo.

Sfida tra due dei sei giocatori che sono subentrati più volte in questa stagione di Serie A: Jeff Ekhator e Ché Adams (sei a testa). In più, Giovanni Simeone è uno dei soli due calciatori ad essere sempre stati sostituiti nel campionato in corso, insieme ad Armand Laurienté.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: