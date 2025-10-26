Virgilio Sport
Verona-Cagliari: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona
26 Ottobre 2025 ore 15:00
Verona
2
Cagliari
2
Partita finita
Arbitro: Federico Dionisi
  1. 23' 1-0 Roberto Gagliardini
  2. 59' 2-0 Gift Orban
  3. 77' 2-1 Riyad Idrissi
  4. 90+2' 2-2 Mattia Felici
0'
45'
90'
90'
96'

Finisce 2-2 il match tra Verona e Cagliari, pareggio in rimonta dei sardi. Gagliardini al 23' sblocca il risultato, raddoppio di Orban al 59'. Idrissi accorcia al 77', Felici in gol in extremis al 92'.

Nel prossimo turno di campionato il Verona affronterà il Como in casa, il Cagliari ospiterà il Sassuolo.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Verona-Cagliari, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:03

  2. 90'+6'

    Fine partita! VERONA-CAGLIARI 2-2 (23' Gagliardini, 59' Orban, 77' Idrissi, 92' Felici).17:00

  3. 90'+4'

    Ammonito BORRELLI per comportamento non regolamentare.16:57

  4. 90'+2'

    GOL! Verona-CAGLIARI 2-2! Rete di Felici. Combinazione tra Pavoletti e Felici, l'esterno penetra in area e con un tiro angolato sul palo lontano non lascia scampo a Montipò.

    Guarda la scheda del giocatore Mattia Felici16:56

    Mattia Felici
  5. 90'+1'

    L'arbitro Dionisi concede sei minuti di recupero. 16:53

  7. 89'

    Ammonito MAZZITELLI per gioco scorretto su Fallou Cham. 16:51

  8. 86'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Mazzitelli esce Prati.16:49

  9. 84'

    Tiro di Prati respinto, poi Luvumbo viene fermato dalla difesa di casa. 16:47

  10. 81'

    L'arbitro interrompe la manovra del Cagliari per un tocco di braccio di Borrelli. 16:45

  11. 78'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Felici esce Palestra.16:42

  13. 78'

    Sostituzione VERONA: entra Harroui esce Orban.16:41

  14. 78'

    Sostituzione VERONA: entra Sarr esce Giovane.16:41

  15. 77'

    GOL! Verona-CAGLIARI 2-1! Rete di Idrissi. Passaggio filtrante di Obert, Idrissi in area di sinistro da posizione defilata infila Montipò con un tiro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Riyad Idrissi16:42

    Riyad Idrissi
  16. 75'

    Luvumbo sulla zona sinistra del campo si allunga troppo la palla, nulla di fatto per il Cagliari. 16:38

  17. 72'

    Adesso c'è Giovane a terra, gioco di nuovo fermo. 16:35

  19. 70'

    Sostituzione VERONA: entra Fallou Cham esce Belghali.16:33

  20. 70'

    Crampi per Belghali, sanitari in campo per le cure del caso. 16:33

  21. 68'

    Calcio da fermo battuto da Giovane, sfiora Valentini, Caprile fa buona guardia. 16:31

  22. 66'

    Ammonito PAVOLETTI per gioco scorretto su Valentini.16:29

  23. 65'

    Ammonito OBERT per gioco scorretto su Orban.16:28

  25. 63'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Luvumbo esce Gaetano.16:25

  26. 62'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Pavoletti esce Folorunsho.16:25

  27. 59'

    GOL! VERONA-Cagliari 2-0! Rete di Orban. L'azione parte da uno spunto di Belghali, assist di Giovane, Orban insacca da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Gift Orban16:23

    Gift Orban
  28. 57'

    Ammonito NELSSON per gioco scorretto su Gaetano.16:20

  29. 55'

    OCCASIONE VERONA! Valentini mette al centro, deviazione verso la porta a botta sicura di Giovane, Caprile salva con una strepitosa parata d'istinto.16:19

  31. 53'

    Ammonito GAGLIARDINI per gioco scorretto su Borrelli.16:20

  32. 52'

    Gaetano dalla bandierina, Gagliardini di testa libera l'area di rigore. 16:16

  33. 49'

    Possesso gestito dal Cagliari, il Verona si compatta nella propria metà campo. 16:13

  34. 46'

    Inizio secondo tempo di VERONA-CAGLIARI!16:09

  35. 46'

    Sostituzione CAGLIARI: entra Adopo esce Liteta.16:08

  37. 46'

    Sostituzione VERONA: entra Bernede esce Akpa Akpro.16:08

  38. Il Verona conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 23', segna Gagliardini di testa su calcio piazzato di Giovane. Cagliari pericoloso con Borrelli e Gaetano. Caprile salva su Serdar e Orban. 15:53

  39. 45'+4'

    Fine primo tempo: VERONA-CAGLIARI 1-0! In gol Gagliardini. 15:51

  40. 45'+4'

    Giovane dà un contributo anche nella fase difensiva, chiusura in scivolata su Liteta. 15:50

  41. 45'+1'

    Giovane carica il mancino da fuori area, pallone alto. 15:47

  43. 45'

    L'arbitro Dionisi concede quattro minuti di recupero.15:47

  44. 43'

    Guizzo di Palestra sulla fascia destra, traversone fuori misura. 15:45

  45. 41'

    Ammonito AKPA AKPRO per gioco scorretto su Gaetano. 15:42

  46. 39'

    Punizione battuta da Gaetano, il pallone non si abbassa a sufficienza. 15:41

  47. 38'

    Corpo a corpo tra Borrelli e Bella-Kotchap, punizione dalla trequarti per il Cagliari.15:40

  49. 35'

    Verona molto vicino alla seconda rete, doppio salvataggio di Caprile.15:39

  50. 34'

    TRAVERSA VERONA! Serdar al tiro da dentro l'area, Caprile con un prodigioso intervento devia il pallone sulla traversa e poi si oppone anche al tap-in di Orban. 15:36

  51. 33'

    Giovane converge, ma con il mancino calcia con poca forza. 15:37

  52. 30'

    Malinteso tra Giovane e Orban, sfuma l'azione del Verona. 15:31

  53. 27'

    Resta in avanti il Verona: tentativo di Serdar, tiro murato. 15:28

  55. 23'

    GOL! VERONA-Cagliari 1-0! Rete di Gagliardini. Calcio piazzato battuto da Giovane, deviazione vincente di testa di Gagliardini.

    Guarda la scheda del giocatore Roberto Gagliardini15:25

    Roberto Gagliardini
  56. 22'

    Bella-Kotchap al centro della difesa a tre, Nelsson alla sua destra.15:23

  57. 21'

    Palestra non trova spazio sulla corsia di destra, riparte il Verona15:22

  58. 18'

    Borrelli cade in area dopo un contatto con Gagliardini, proteste del Cagliari ma l'arbitro non interviene. 15:23

  59. 17'

    Cross da sinistra di Bradaric, Prati svirgola, Caprile raccoglie la sfera. 15:18

  61. 17'

    Nunez costretto a uscire dal campo per un infortunio alla spalla. 15:17

  62. 16'

    Sostituzione VERONA: entra Bella-Kotchap esce Nunez.15:17

  63. 15'

    Problemi ancora per Nunez, staff medico del Verona in campo, pronto il cambio. 15:17

  64. 13'

    Cagliari pericoloso: conclusione da fuori area di Gaetano, Montipò in tuffo sfiora la sfera e devia in corner. 15:15

  65. 12'

    Si lotta a metà campo, ci sono ben tre giocatori a terra doloranti. 15:13

  67. 9'

    Lunga serie di passaggi del Verona, il Cagliari non concede varchi. 15:11

  68. 6'

    Fraseggio del Cagliari, ma c'è un fallo in attacco di Gaetano. 15:07

  69. 3'

    OCCASIONE CAGLIARI! Lancio di Prati per Borrelli, l'attaccante in area non inquadra il bersaglio per poco. 15:05

  70. 3'

    Riprende il gioco, apparentemente non ci sono conseguenze per Borrelli e Nunez. 15:04

  71. 1'

    Scontro aereo durissimo tra Nunez e Borrelli, sanitari in campo. 15:02

  73. 1'

    Inizio primo tempo di VERONA-CAGLIARI! Dirige la sfida l'arbitro Dionisi. 15:01

  74. Le scelte di Pisacane: Borrelli punta centrale, Gaetano alle sue spalle. Prati in regia, Ze Pedro e Obert in difesa, out Mina. In panchina Esposito e Luvumbo.14:28

  75. Le scelte di Zanetti: coppia d'attacco formata da Orban e Giovane, Sarr e Mosquera in panchina. Belghali e Bradaric sulle fasce, Gagliardini davanti alla difesa.14:28

  76. Panchina CAGLIARI: Ciocci, Sarno, Luperto, Mazzitelli, Kilicsoy, Felici, Cavuoti, Adopo, Pavoletti, Luvumbo, Rodriguez, Rog, Esposito.14:27

  77. Panchina VERONA: Perilli, Castagnini, Slotsager, Ebosse, Fallou, Frese, Yellu, Bernede, Niasse, Harroui, Kastanos, Sarr, Ajayi, Mosquera. 14:22

  79. Formazione CAGLIARI (3-4-2-1) Caprile - Zappa, Ze Pedro, Obert - Palestra, Liteta, Prati, Idrissi - Folorunsho, Gaetano - Borrelli.15:06

  80. Formazione VERONA (3-5-2): Montipò - Nunez, Nelsson, Valentini - Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric - Giovane, Orban.14:21

  81. Manca poco all'inizio di Verona-Cagliari. I padroni di casa hanno vinto solo una delle ultime 16 partite di campionato.14:20

  82. Benvenuti alla diretta della partita della 8^ giornata di Serie A, si affrontano Verona e Cagliari.14:19

Formazioni Verona - Cagliari

PREPARTITA

Verona - Cagliari è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
Arbitro di Verona - Cagliari sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Federico Dionisi

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2

Attualmente il Verona si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Verona ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; il Cagliari ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Verona ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Pisa e il Cagliari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari pareggiando 2-2 mentre Il Cagliari ha incontrato il Bologna perdendo 0-2.

Verona e Cagliari si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 15 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Verona-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Cagliari ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro l'Hellas Verona senza subire gol; i sardi potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro gli scaligeri solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 1971 e il 1972, mentre non hanno mai registrato tre clean sheet di fila contro i veneti nel torneo.
  • L'Hellas Verona ha vinto 15 delle 38 sfide contro il Cagliari in Serie A (11N, 12P), solo contro la Fiorentina (16) i veneti hanno ottenuto più successi nel massimo campionato.
  • L'Hellas Verona è rimasta imbattuta in 17 delle 19 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (10V, 7N), tuttavia uno dei due successi sardi in trasferta contro i gialloblù è arrivato proprio nella gara più recente (2-0 lo scorso 28 aprile, con i gol di Pavoletti e Deiola).
  • L'Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 16 partite di campionato (9N, 6P) - 2-1 in trasferta contro l'Empoli lo scorso 25 maggio - rimanendo a secco di gol in ben 10 di queste, comprese cinque delle ultime sei.
  • L'Hellas è sia la squadra che ha segnato meno reti (solo due) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei sia quella con la peggior percentuale realizzativa (2.0%), infatti solo due dei 99 tiri totali degli scaligeri si sono trasformati in gol.
  • Il Cagliari ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte di campionato (vittoria 2-1 contro il Lecce e pareggio 1-1 contro l'Udinese); i sardi potrebbero rimanere imbattuti in tre gare fuori casa di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 (2V, 1N in quel caso).
  • Cagliari ed Hellas Verona sono due delle tre formazioni, insieme al Pisa, a non aver ancora segnato in seguito a cross in questo campionato; in aggiunta, i sardi sono la squadra ad aver subito più reti da cross laterali nella Serie A 2025/26 (quattro).
  • Solo il Pisa (39.8%) ha registrato un possesso palla inferiore all'Hellas Verona (40.0%) nel campionato in corso, al quartultimo posto troviamo il Cagliari (42.7%), in mezzo a loro il Torino (41.6%).
  • Martin Frese è il difensore che ha effettuato più contrasti (22) in questa stagione di Serie A; in più, solo Federico Dimarco (22) ed Emanuele Valeri (13) hanno creato più occasioni per i compagni del classe '98 dell'Hellas Verona (10) tra i difensori nel torneo in corso.
  • La prima e fin qui unica marcatura multipla di Sebastiano Esposito in Serie A è arrivata proprio contro l'Hellas Verona al Bentegodi, doppietta l'8 dicembre scorso con la maglia dell'Empoli. Il classe 2002 è l'unico giocatore ad aver tentato almeno 10 tiri totali (esattamente 10 per lui) senza mai centrare lo specchio della porta nel campionato in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VeronaCagliari
Partite giocate77
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate42
Gol totali segnati26
Gol totali subiti98
Media gol subiti per partita1.31.1
Percentuale possesso palla40.443.0
Numero totale di passaggi22622397
Numero totale di passaggi riusciti16861907
Tiri nello specchio della porta3523
Percentuale di tiri in porta44.941.1
Numero totale di cross11592
Numero medio di cross riusciti2823
Duelli per partita vinti340328
Duelli per partita persi387350
Corner subiti3142
Corner guadagnati3022
Numero di punizioni a favore56105
Numero di punizioni concesse116108
Tackle totali133106
Percentuale di successo nei tackle56.452.8
Fuorigiochi totali1213
Numero totale di cartellini gialli1514
Numero totale di cartellini rossi00

