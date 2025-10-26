Le scelte di Zanetti: coppia d'attacco formata da Orban e Giovane, Sarr e Mosquera in panchina. Belghali e Bradaric sulle fasce, Gagliardini davanti alla difesa.14:28

PREPARTITA

Verona - Cagliari è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Cagliari sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2

Attualmente il Verona si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cagliari si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Verona ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; il Cagliari ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Verona ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Pisa e il Cagliari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Udinese e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari pareggiando 2-2 mentre Il Cagliari ha incontrato il Bologna perdendo 0-2.

Verona e Cagliari si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 15 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Verona-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro l'Hellas Verona senza subire gol; i sardi potrebbero ottenere tre successi consecutivi contro gli scaligeri solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 1971 e il 1972, mentre non hanno mai registrato tre clean sheet di fila contro i veneti nel torneo.

L'Hellas Verona ha vinto 15 delle 38 sfide contro il Cagliari in Serie A (11N, 12P), solo contro la Fiorentina (16) i veneti hanno ottenuto più successi nel massimo campionato.

L'Hellas Verona è rimasta imbattuta in 17 delle 19 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (10V, 7N), tuttavia uno dei due successi sardi in trasferta contro i gialloblù è arrivato proprio nella gara più recente (2-0 lo scorso 28 aprile, con i gol di Pavoletti e Deiola).

L'Hellas Verona ha vinto solo una delle ultime 16 partite di campionato (9N, 6P) - 2-1 in trasferta contro l'Empoli lo scorso 25 maggio - rimanendo a secco di gol in ben 10 di queste, comprese cinque delle ultime sei.

L'Hellas è sia la squadra che ha segnato meno reti (solo due) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei sia quella con la peggior percentuale realizzativa (2.0%), infatti solo due dei 99 tiri totali degli scaligeri si sono trasformati in gol.

Il Cagliari ha guadagnato quattro punti nelle ultime due trasferte di campionato (vittoria 2-1 contro il Lecce e pareggio 1-1 contro l'Udinese); i sardi potrebbero rimanere imbattuti in tre gare fuori casa di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 (2V, 1N in quel caso).

Cagliari ed Hellas Verona sono due delle tre formazioni, insieme al Pisa, a non aver ancora segnato in seguito a cross in questo campionato; in aggiunta, i sardi sono la squadra ad aver subito più reti da cross laterali nella Serie A 2025/26 (quattro).

Solo il Pisa (39.8%) ha registrato un possesso palla inferiore all'Hellas Verona (40.0%) nel campionato in corso, al quartultimo posto troviamo il Cagliari (42.7%), in mezzo a loro il Torino (41.6%).

Martin Frese è il difensore che ha effettuato più contrasti (22) in questa stagione di Serie A; in più, solo Federico Dimarco (22) ed Emanuele Valeri (13) hanno creato più occasioni per i compagni del classe '98 dell'Hellas Verona (10) tra i difensori nel torneo in corso.

La prima e fin qui unica marcatura multipla di Sebastiano Esposito in Serie A è arrivata proprio contro l'Hellas Verona al Bentegodi, doppietta l'8 dicembre scorso con la maglia dell'Empoli. Il classe 2002 è l'unico giocatore ad aver tentato almeno 10 tiri totali (esattamente 10 per lui) senza mai centrare lo specchio della porta nel campionato in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: