Grazie per aver seguito la diretta di Cagliari-Monza e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:31

Un punto per parte, ma anche un tempo per parte tra la squadra di Ranieri e quella di Palladino. La prima frazione, infatti, è totalmente di marca rossoblù, con il gol di Dossena che arriva dopo 10 minuti su azione da corner. Il Cagliari si rende ancora pericoloso da fermo con le traiettorie di Viola, ma nella ripresa è il Monza a fare la partita, colpendo una traversa con Mota e trovando il pareggio, anche in questo caso su calcio d'angolo, con il colpo di testa di Maric. Nel finale i brianzoli rischiano anche di vincerla, ma la traversa presa da Ciurria fissa il punteggio finale sull'1-1.14:30

Un punto per parte all'Unipol Domus tra Cagliari e Monza. La squadra di Ranieri torna così a muovere la classifica dopo la sconfitta con la Juventus e aggancia l'Empoli (in campo alle 15 contro il Sassuolo) al quartultimo posto, che vorrebbe dire salvezza. Operazione aggancio fallita per il Monza, che deve rimandare l'assalto all'Europa e sale a 18 punti, gli stessi di Roma e Bologna, le quali devono però ancora disputare il loro match di giornata.14:28

90'+5' FISCHIO FINALE: CAGLIARI-MONZA 1-1. Al gol di Dossena ha risposto quello di Maric.14:24

90'+4' TRAVERSA DI CIURRIA! Incredibile occasione per il Monza, con Valentin Carboni che imbuca per Ciurria, il quale prova a sorprendere Scuffet con un tocco sotto, ma colpisce il legno.14:24

90'+2' Cagliari ancora pericoloso su calcio d'angolo. Dopo momenti d'affanno, la difesa del Monza riesce a liberare.14:21

90' Segnalati quattro minuti di recupero.14:20

88' Quinta sostituzione per il Cagliari. Richiamato in panchina Tommaso Augello, minuti per Paulo Azzi.14:17

87' Buon calcio di punizione guadagnato da Oristanio, bravo a proteggere palla e a farsi fare fallo da Pessina.14:17

84' GAGLIARDINI VICINO AL 2-1! Il centrocampista del Monza riceve al limite dell'area e calcia di collo pieno. Il pallone rimbalza davanti a Scuffet, che è bravo a respingere in corner.14:14

83' Quinta sostituzione per il Monza. Andrea Carboni lascia spazio a Pablo Marí.14:11

80' Tante interruzioni in questa fase. La partita ha perso un po' di ritmo.14:10

77' Quarta sostituzione per il Cagliari. Finisce la partita di Andrea Petagna, al suo posto Leonardo Pavoletti.14:06

77' Terza sostituzione per il Cagliari. Esce Zito Luvumbo, entra Gianluca Lapadula.14:06

76' Altri due cambi per Ranieri.14:06

73' Seconda sostituzione per il Cagliari. Fuori Nicolas Viola, dentro Jakub Jankto.14:02

73' Cambia anche il sistema di gioco dei rossoblù, che ora si schierano con un 4-4-2: Zappa e Augello retrocedono sulla linea dei difensori, con Dossena e Hatzidiakos in mezzo. Oristanio e Jankto sono i due esterni di centrocampo, con Petagna e Luvumbo coppia d'attacco.14:03

72' Prima sostituzione per il Cagliari. Richiamato in panchina Edoardo Goldaniga, minuti per Gaetano Oristanio.20:35

72' Pronti i primi cambi anche per il Cagliari.14:01

69' AMMONITO José Machín per una trattenuta ai danni di Makoumbou.13:58

67' Quarta sostituzione per il Monza. Dany Mota Carvalho lascia spazio a José Machín.13:57

67' Terza sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Andrea Colpani, al suo posto Valentín Carboni.13:56

65' Grande uscita bassa di Scuffet, che interviene su Maric, lanciato a rete da Colpani, rubandogli il pallone.13:55

62' I giocatori del Cagliari protestano per un presunto contatto tra Viola e Carboni nell'area del Monza. Per Marchetti è tutto regolare.13:52

61' GOL! Cagliari-MONZA 1-1! Rete di Mirko Marić! Corner a uscire di Kyriakopoulos e colpo di testa di Maric che, libero da marcatura, segna il suo primo gol in Serie A.



59' Augello riceve sulla sinistra e crossa sul primo palo, dove Petagna prende il tempo a Caldirola e gira di testa, senza trovare la porta.13:49

57' Seconda sostituzione per il Monza. Esce Samuele Birindelli, entra Patrick Ciurria.13:46

57' Prima sostituzione per il Monza. Fuori Lorenzo Colombo, dentro Mirko Marić.13:46

55' Calcio di punizione battuto direttamente verso la porta da Colpani. C'è la deviazione della barriera, che manda il pallone in corner.13:45

52' TRAVERSA DI MOTA! Birindelli scappa a destra, prende il fondo e crossa all'indietro per il numero 47, che colpisce al volo schiacciando a terra e colpendo la traversa.13:42

51' Pronti due cambi nel Monza.13:41

48' AMMONITO Samuele Birindelli, in ritardo su Prati.13:37

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Cagliari-Monza. Nessun cambio all'intervallo.13:35

Ranieri può essere soddisfatto dei primi 45 minuti dei suoi, mentre Palladino potrebbe decidere presto di ricorrere a Ciurria, per aumentare l'imprevedibilità offensiva dei brianzoli, finora in difficoltà nel trovare soprattutto Colpani tra le linee.13:34

Primo tempo intenso e ricco di emozioni all'Unipol Domus, dove è il Cagliari a creare di più, trovando il gol del vantaggio dopo 10 minuti su azione da corner, con Dossena bravo a ribadire in porta un colpo di testa di Goldaniga respinto da Di Gregorio. La squadra di Ranieri si rende ancora pericolosa con i calci piazzati di Viola, mentre il Monza crea una sola vera occasione con la conclusione dal limite di Birindelli, respinta da Scuffet.13:32

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: CAGLIARI-MONZA 1-0. Rossoblù in vantaggio con il gol di Dossena.13:19

45' Concesso un minuto di recupero.13:18

45' VIOLA A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Calcio di punizione pericolosissimo del capitano del Cagliari, che calcia a giro sul primo palo colpendo l'esterno della rete.13:18

42' AMMONITO Matteo Prati, in ritardo su Birindelli.13:14

41' Bella azione offensiva del Cagliari, con Luvumbo che riceve il cross di Zappa sul secondo palo, sfida Birindelli e calcia, trovando l'opposizione dell'esterno brianzolo.13:13

38' CI PROVA BIRINDELLI! Azione personale dell'ex esterno del Pisa, che arriva al limite dell'area e calcia sul primo palo. Scuffet lo copre e devia in corner.13:11

35' Luvumbo si libera e crossa, D'Ambrosio è ben piazzato e respinge.13:08

32' Contropiede pericoloso da parte del Monza, con Colpani che riceve al limite e calcia. La sua conclusione viene respinta, ma Colombo raccoglie la seconda palla cercando la sponda per Mota, il quale non trova l'impatto di testa.13:05

29' Grande intervento difensivo di Dossena, che recupera in velocità Colombo, gli ruba palla e guadagna calcio di punizione nella sua area.13:02

27' Serie prolungata di corner consecutivi per il Cagliari.12:59

24' ALTRA GRANDE OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Ennesimo calcio d'angolo pericoloso da parte di Viola, che trova ancora Goldaniga sul secondo palo. Zappa prolunga la conclusione del compagno, ma Di Gregorio copre ancora alla grande lo specchio della porta.12:58

21' Corner battuto sul primo palo da Viola, che viene respinto dalla difesa brianzola.12:54

18' Cagliari compatto nella propria metà campo. Il Monza non trova spazi.12:51

15' CHE OCCASIONE PER ZAPPA! Viola si allarga sulla destra, rientra sul sinistro e crossa sul primo palo, dov'è piazzato l'esterno rossoblù che, libero da marcatura, non trova l'impatto con il pallone.12:48

13' Il Monza prova a riorganizzarsi dopo il gol subito. Giropalla difensivo degli uomini di Palladino.12:46

10' GOL! CAGLIARI-Monza 1-0! Rete di Alberto Dossena! Corner a uscire di Viola e colpo di testa a botta sicura di Goldaniga. Di Gregorio risponde con una gran parata, ma non può nulla sul tap-in successivo di Dossena, che porta in vantaggio i rossoblù con il secondo gol (consecutivo) del suo campionato.



9' CI PROVA VIOLA! Bella verticalizzazione di Prati per l'ex Benevento, che porta palla fino al limite dell'area e calcia, trovando l'ottima risposta di Di Gregorio.12:42

8' Ritmo leggermente più basso in questa fase, dopo i primissimi minuti caratterizzati da alta intensità.12:41

5' Prati crossa basso in mezzo trovando l'intervento sporco di Carboni, che fa arrivare il pallone nella zona di Luvumbo, il quale prova a girare al volo. Conclusione debole e centrale, bloccata da Di Gregorio.12:37

3' OCCASIONE PER CAGLIARDINI! Corner a uscire di Mota e colpo di testa dell'ex giocatore dell'Inter, respinto molto bene da Scuffet sotto la traversa.12:36

CALCIO D'INIZIO! Comincia Cagliari-Monza. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.12:32

Quasi tutto pronto alla Unipol Domus di Cagliari. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Marchetti darà il via al match.12:27

Palladino recupera Colombo, schierato al centro dell'attacco, composto anche da Colpani e Mota, che prende il posto dell'infortunato Vignato. Partono dalla panchina due titolari come Pablo Marì e Ciurria, rimpiazzati rispettivamente da Andrea Carboni (ex della partita) e Birindelli.12:26

Ranieri cambia sistema di gioco e si mette a specchio rispetto a Palladino, riproponendo Hatzidiakos nel terzetto difensivo. Conferma per Viola sulla trequarti, dove proverà a innescare la velocità di Luvumbo e la fisicità di Petagna. Panchina per Lapadula, Oristanio e Pavoletti. Cinque, infine, gli indisponibili tra i rossoblù: Rog, Capradossi, Nandez, Di Pardo, Mancosu.12:23

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 3-4-1-2: Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Marì, Cittadini, Machin, Akpa-Akpro, Pereira, V. Carboni, Bondo, Maric, Ciurria.12:20

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cagliari si schiera in campo con un 3-4-1-2: Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. A disposizione: Radunovic, Aresti, Wieteska, Obert, Deiola, Pereiro, Jankto, Sulemana, Azzi, Degosus, Lapadula, Oristanio, Pavoletti, Shomurodov.12:19

Cerca il quarto risultato utile consecutivo, invece, il Monza, che non perde da più di un mese e, conquistando i tre punti oggi, sarebbe certa di chiudere la giornata in zona Europa, visto che raggiungerebbe Atalanta e Fiorentina a quota 20 punti in classifica. Le tre sconfitte collezionate in campionato dalla squadra di Raffaele Palladino, però, sono arrivate tutte in trasferta (anche se sui campi di Inter, Atalanta e Roma).12:17

Reduce dalla sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Cagliari vuole tornare a fare punti per uscire, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione. Vincendo oggi, infatti, la squadra di Claudio Ranieri scavalcherebbe Empoli e Udinese, raggiungendo il Sassuolo in quindicesima posizione con 12 punti in classifica. Per farlo, i rossoblù proveranno a sfruttare il fattore campo, visto che arrivano da due vittorie consecutive all'Unipol Domus.12:13

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Cagliari-Monza, gara valida per la 13^ giornata di Serie A.12:08