Grazie per avere seguito con noi la diretta di Empoli-Sassuolo, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:57

Nel prossimo turno di campionato l'Empoli sarà ospite del Genoa, mentre il Sassuolo affronterà la Roma in casa.16:57

Partita davvero incredibile al Castellani con un rocambolesco 3-4 come risultato finale. Alla fine il Sassuolo esce vittorioso grazie al solito strepitoso Berardi, salito in cattedera nella seconda frazione e protagonista di una doppietta, prima su rigore e poi con un tiro velenoso di destro decisivo per il 3-4 finale. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio di Kovalenko, ininfluente però sul risultato finale. Un match spettacolare che regala tre punti pesantissimi ai neroverdi.16:56

90'+6' Fine partita: EMPOLI-SASSUOLO 3-4 (3' Caputo, 9' Pinamonti, 20' Henrique, 30' Fazzini, 66' Berardi, 86' Kovalenko, 92' Berardi).16:54

90'+3' Sostituzione Sassuolo: esce Domenico Berardi, entra Marcus Pedersen.16:51

90'+3' Cartellino giallo per Alberto Grassi.16:49

90'+2' GOL! Empoli-SASSUOLO 3-4! Rete di Domenico BERARDI! La ribalta nuovamente il Sassuolo ancora una volta con Berardi. Bravo e lesto l'attaccante dei neroverdi a concludere di destro da posizione defilata e a battere Berisha.



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi16:51

90'+1' Sono stati concressi 5 minuti di recupero.16:48

90' Cartellino giallo per Emanuel Quartsin Gyasi.16:48

86' GOL! EMPOLI-Sassuolo 3-3! Rete di Viktor KOVALENKO! Azione confusa con il centrocampista ucraino che arriva prima di tutti sul pallone dopo la traversa colpita da Gyasi. Il centrocampista dei toscani è bravo ad anticipare tutti e a battere Consigli grazie anche alla deviazione sfortunata di Vina.



Guarda la scheda del giocatore Matías Viña18:09

84' Ancora una volta pericoloso il Sassuolo con Domenico Berardi: in questo caso è bravo e reattivo Berisha con i piedi.16:43

80' Sostituzione Empoli: esce Youssef Maleh, entra Emanuel Gyasi.16:37

80' Sostituzione Empoli: esce Nicolò Cambiaghi, entra Mattia Destro.16:37

78' Sostituzione Sassuolo: esce Kristian Thorstvedt, entra Nedim Bajrami.16:37

78' Sostituzione Sassuolo: esce Armand Laurienté, entra Samuel Castillejo.16:36

78' Sostituzione Sassuolo: esce Andrea Pinamonti, entra Samuele Mulattieri.16:36

75' Clamorosa occasione per il Sassuolo, ancora con Berardi protagonista: l'attaccante dei neroverdi si libera infatti dalla lunga distanza e lascia partire una conclusione splendida che si stampa però sul palo.16:38

71' Sostituzione Empoli: esce Matteo Cancellieri, entra Daniel Maldini.16:30

71' Sostituzione Empoli: esce Filippo Ranocchia, entra Alberto Grassi.16:30

71' Sostituzione Empoli: esce Jacopo Fazzini, entra Viktor Kovalenko.16:30

66' GOL! Empoli-SASSUOLO 2-3! Rete di Domenico BERARDI! L'attaccante dei neroverdi di casa realizza in maniera fredda il tiro dal dischetto. Non può nulla Berisha che viene spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi16:29

65' Calcio di rigore assegnato al Sassuolo per fallo di Luperto su Toljan.16:29

63' Dopo 63 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Sassuolo leggermente in vantaggio con il 56% contro il 44% del Sassuolo.16:20

58' Cross splendido di Berardi per Tressoldi che da pochi passi si divora il gol del 3-2: stacco di testa impreciso e palla che termina fuori.16:15

55' Sostituzione Sassuolo: esce Mattia Viti per un infortunio di natura muscolare, entra Matías Viña.16:13

50' Cartellino giallo per Domenico Berardi.16:07

46' Inizia il secondo tempo di EMPOLI-SASSUOLO!16:02

Entrambe le squadre proveranno verosimilmente a gestire il possesso e a rallentare leggermente i ritmi, pronte però poi ad un nuovo sforzo offensivo nel finale. In tal senso occhio alle carte dalla panchina come Gyasi e Destro da una parte e Bajrami e Castillejo dall'altra.15:51

Prima frazione davvero scoppiettante al Castellani. Le due squadre si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi, con il risultato che si sblocca dopo appena 3 minuti grazie al calcio di rigore segnato senza problemi da Caputo. Da quel momento è uscito subito fuori il Sassuolo, abile addirittura a ribaltarla con Pinamonti prima e con Henrique poi, entrambi di testa. Alla mezz'ora arriva però il secondo gol del pareggio con Fazzini che sigla il 2-2 prima dell'intervallo.15:50

45'+1' Finisce il primo tempo di EMPOLI-SASSUOLO: in rete Caputo e Fazzini per i padroni di casa, Pinamonti e Matheus Henrique per gli ospiti.15:48

45' E' stato concesso un minuto di recupero.15:46

40' Cartellino giallo per Matheus Henrique.15:44

37' Occasione per l'Empoli con una conclusione dalla distanza insidiosa di Ranocchia: bravo Consigli a distendersi e ad evitare ulteriori pericoli.15:40

32' Cartellino giallo per Youssef Maleh.15:32

30' GOL! EMPOLI-Sassuolo 2-2! Rete di Jacopo FAZZINI! Azione insistita di Cancellieri con Fazzini che è bravo ad inserirsi, a fare suo il pallone e a concludere dalla distanza spiazzando Consigli per il pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Jacopo Fazzini15:32

25' Cartellino giallo per Jacopo Fazzini.15:26

23' GOL! Empoli-SASSUOLO 1-2! Rete di Matheus HENRIQUE! Splendida azione del Sassuolo che trova il vantaggio con la rete di Henrique: colpo di testa preciso su assist di Toljan, bravissimo nel calibrare un cross perfetto per la testa del proprio compagno di squadra.



Guarda la scheda del giocatore Matheus Henrique15:24

20' Occasione per il Sassuolo che risponde al momento positivo dell'Empoli: cross preciso per Thorstvedt, bravo a girarsi e a concludere di sinistro. Attento Berisha che fa suo il pallone bloccandolo in due tempi.15:22

17' Riprende ad attaccare con continuità l'Empoli che conquista due calci d'angolo nel giro di pochi minuti. Nessun pericolo degno di nota però per Consigli, ben coperto dalla linea difensiva del Sassuolo.15:19

12' GOL! Empoli-SASSUOLO 1-1! Rete di Andrea PINAMONTI! L'attaccante del Sassuolo sigla il pareggio con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di calcio d'angolo.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti15:13

9' Reazione del Sassuolo che prova a rendersi percioloso con Berardi prima e Thorstvedt poi: in entrambi i casi due conclusioni che non spaventano in maniera concreta il portiere dell'Empoli.15:15

4' GOL! EMPOLI-Sassuolo 1-0! Rete di Francesco CAPUTO! L'attaccante dei padroni di casa realizza in maniera fredda il tiro dal dischetto. Non può nulla Consigli.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Caputo15:06

3' Dopo appena tre minuti arriva un calcio di rigore assegnato all'Empoli: fallo di Viti su Cambiaghi e tiro dal dischetto per i padroni di casa.15:15

1' Inizia il primo tempo di EMPOLI-SASSUOLO!15:01

Il Sassuolo ha ottenuto appena 12 punti in questo campionato: nella sua storia in Serie A solo nel 2013/14 (10) e nel 2017/18 (otto) ha fatto peggio dopo le prime 12 gare stagionali.13:55

L’Empoli ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Sassuolo (2P), dopo che aveva ottenuto solo due successi in tutte le precedenti sette (5P).13:55

Le scelte di Dionisi: tra le fila dei neroverdi adattato Viti come terzino sinistro con Vina out. A centrocampo torna Henrique al fianco di Boloca. Bajrami confermato sulla trequarti.14:11

Le scelte di Andreazzoli: confermati gli 11 che hanno sbancato il Maradona nello scorso turno. Neanche in panchina Baldanzi, con Cancellieri e Cambiaghi alle spalle di Caputo.14:10

Panchina Sassuolo: Bajrami, Castillejo, Ceide, Cragno, Defrel, Ferrari, Lipani, Missori, Mulattieri, Pedersen, Pegolo, Racic, Vina, Volpato.14:10

Panchina Empoli: Bastoni, Caprile, Destro, Ebuehi, Grassi, Guarino, Gyasi, Kovalenko, Maldini, Marin, Perisan, Shpendi, Walukiewicz.14:09

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.14:07

Formazione EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo.13:49

L'Empoli arriva dalla clamorosa vittoria esterna maturata per 0-1 contro il Napoli, mentre il Sassuolo è reduce dal pareggio casalingo per 2-2 con la Salernitana.13:47

Benvenuti alla diretta della partita della 13^ giornata di Serie A, si affrontano Empoli e Sassuolo.13:46