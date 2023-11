Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:02

Grande vittoria per il Frosinone che allo scadere supera il Genoa. Dopo il botta e risposta tra Soulè e Malinovskyi nel primo tempo, nella ripresa la gara si mantiene equilibrata ma sono i padroni di casa a portare a casa i tre punti grazie alla zampata finale di Monterisi. La squadra di Di Francesco supera addirittura la Lazio in classifica, e si trova adesso al decimo posto con 18 punti17:01

L'uomo che non ti aspetti: al quarto minuto di recupero, è Ilario Monterisi, subentrato al posto dell'infortunato Marchizza, a realizzare la rete decisiva. È il secondo centro in campionato per il difensore del Frosinone dopo quello alla seconda giornata contro l'Atalanta16:59

90'+7' FINISCE QUI! Monterisi regala la vittoria al Frosinone allo scadere!16:57

90'+4' GOL! FROSINONE-Genoa 2-1! Gol di Monterisi! Soulè premia l'inserimento di Brescianini il quale appoggia in mezzo per Monterisi che batte Martinez e regala i tre punti al Frosinone!



Guarda la scheda del giocatore Ilario Monterisi16:55

90'+3' Squadre stanche in questo finale, adesso è il Frosinone che cerca l'ultimo guizzo16:54

90'+1' Ammonito anche Frendrup, trattenuta su Caso21:11

90' Cinque minuti di recupero16:50

88' Triplo cambio nel Genoa: escono Vogliacco, Haps e Badelj ed entrano Vasquez, Galdames ed Hefti16:48

86' Il tocco è fuori area, si riparte con un corner per il Frosinone16:46

85' Mano netta di Dragusin non vista da Zufferli, da valutare al Var se il contatto è avvenuto o meno in area di rigore16:45

83' Il Var conferma la decisione di Zufferli di lasciar proseguire, niente rigore per la squadra di Di Francesco16:44

83' Doppio tiro respinto del Frosinone, ma proteste dei ciociari per un possibile rigore ai danni di Barrenechea16:43

80' Doppio cambio invece nel Frosinone, escono Cheddira e Reinier ed entrano Kaio Jorge e Gelli16:41

80' Nel Genoa esce uno stremato Malinovskyi, dentro Messias16:40

77' Riparte il Genoa, ma Haps sbaglia completamente la misura del cross sul secondo palo16:37

74' Cross di Sabelli dalla destra, presa sicura di Turati16:34

71' Soulè cerca Caso sul secondo palo, Vogliacco chiude in angolo16:31

69' In occasione del tiro precedente si è fatto male Marchizza, al suo posto Di Francesco manda in campo Monterisi16:31

68' Marchizza! Ripartenza del Frosinone con la conclusione dell'ex Empoli che chiama alla parata Martinez!16:28

67' PALO GENOA! Punizione laterale velenosa di Malinovskyi, il pallone impatta proprio all'incrocio dei pali!16:27

66' Ammonito Reinier16:26

64' Scontro tra Sabelli e Marchizza, ha la peggio l'esterno del Genoa che resta a terra dolorante ma sembra poter proseguire16:25

61' Doppio cambio nel Frosinone: fuori Ibrahimovic e Bourabia, dentro Caso e Brescianini16:21

61' Chiusura decisiva di Vogliacco che chiude Ibrahimovic sul secondo palo dopo il cross di Reinier16:21

58' Ammonito Oyono, fallo su Haps16:18

57' SBAGLIA TUTTO THORSBY! Recupero alto di Frendrup, Sabelli serve a centro area un rigore in movimento per Thorsby che calcia malissimo a spedisce il pallone a lato!16:18

56' Si abbassano un po' i ritmi in questa fase16:17

52' Cross basso di Marchizza a cercare Cheddira, uscita bassa ed efficace di Martinez16:12

51' Prova il cross Frendrup, chiude la difesa del Frosinone16:12

48' Ancora Frosinone in avanti, cross basso e teso di Oyono su cui non arriva nessuno16:08

47' IBRAHIMOVIC! Subito occasione per il Frosinone, azione iniziata da Cheddira con il tedesco che, servito da Reinier, impegna Martinez in diagonale16:08

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!16:05

È il primo gol per Malinovskyi con la maglia del Genoa, mentre per Soulè quello di oggi è il sesto sigillo stagionale15:53

Un primo tempo a ritmi sostenuti allo Stirpe, dove il Genoa parte meglio con la grande occasione sprecata da Puscas, ma è il Frosinone a passare in vantaggio grazie al sinistro di Soulè che beffa un colpevole Martinez. La gioia dura però pochi minuti, perché poco più tardi Malinovskyi trova il jolly dalla distanza realizzando un gran gol che vale il pareggio15:52

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Un lampo per parte, termina in parità la prima frazione15:50

45' Sono stati concessi tre minuti di recupero15:47

45' Puscas! Diagonale a lato sul suggerimento di Malinovskyi15:46

44' Ha provato ma non ce la fa Strootman! Entra Thorsby al suo posto21:11

42' Prova a restare in campo Strootman, l'olandese prova a resistere almeno fino all'intervallo15:43

40' Problemi per Strootman! Altro guaio per Gilardino, che probabilmente dovrà operare un cambio obbligato15:42

38' Gol! Frosinone-GENOA 1-1! Grandissimo gol di Malinovskyi! Sinistro improvviso dell'ucraino che dai 25 metri batte Turati all'incrocio dei pali!



Guarda la scheda del giocatore Ruslan Malinovskyi15:40

34' GOL! FROSINONE-Genoa 1-0! Gol di Soulè! Tiro dal vertice dell'area che buca le mani di Martinez, il quale interviene in modo goffo sul tiro dell'argentino!



Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé15:37

33' Animi tesi tra Strootman e Reinier, deve intervenire Zufferli a richiamare entrambi15:34

31' Uscita sicura di Martinez in anticipo su Reinier15:35

29' Cartellino Giallo per Sabelli, che commette fallo su Ibrahimovic e poi protesta con Zufferli per un presunto fallo precedente non ravvisato dal fischietto di Udine15:30

25' Stacco di Dragusin sugli sviluppi di un corner, palla a lato15:26

22' Tocco sotto di Strootman che cerca il taglio di Haps, pallone però impreciso15:23

21' Arriva il giallo per Gilardino per proteste15:23

19' Martinez prova ad eludere il pressing del Frosinone cercando il lancio lungo verso Puscas, pallone impreciso che viene controllato da Turati15:21

15' Se n'è andato il orimo quarto d'ora, è partito meglio il Genoa ma adesso sta provando ad uscire il Frosinone15:18

12' Cross di Renier sul secondo palo che però non trova compagni, il pallone si perde sul fondo15:13

11' Soluzione dalla distanza provata da Marchizza, conclusione centrale bloccata senza problemi da Martinez15:12

9' FRENDRUP! Impatta al volo con il ginocchio sul cross dalla destra di Sabelli, palla fuori di poco!15:10

6' Intervanto in ritardo di Vogliacco su Ibrahimovic, giallo per lui15:07

5' Ripartenza del Frosinone con Martinez che in uscita anticipa Cheddira15:07

4' Ancora Genoa in avanti, guadagna un corner la squadra di Gilardino che è partita molto bene15:06

1' OCCASIONE GENOA! Errore in uscita del Frosinone, ne approfitta Sabelli che mette Puscas solo davanti a Turati ma è sensazionale Okoli a smorzare il pallone che viene intercettato poi sulla linea proprio da Turati!15:04

SI PARTE! Primo possesso al Genoa!15:01

Squadre in campo allo Stirpe, siamo a pochi istanti ormai dal fischio d'inizio!14:58

Le scelte di Gilardino: tante assenze per il tecnico rossoblù, che oltre a Retegui e Gudmundsson deve rinunciare anche a Bani. In difesa allora ecco Vogliacco e De Winter insieme a Dragusin, mentre davanti il nuovo tandem offensivo è formato da Malinovskyi che agirà da supporto a Puscas. Nessuna sorpresa in mediana, sugli esterni riproposti Sabelli e Haps14:12

Le scelte di Di Francesco: si rivede Cheddira nell'undici titolare del Frosinone, intoccabili Soulè e Renier con Ibrahimovic che completa il terzetto a supporto del centravanti ex Bari. In mediana, senza l'acciaccato Mazzitelli, Bourabia affianca Barrenechea, mentre Okoli e Romagnoli guidano la retroguardia con Oyono e Marchizza sugli esterni14:58

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù rispondono con un 3-5-1-1: Martinez - Vogliacco, Dragusin, De Winter - Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Haps - Malinovskyi - Puscas14:08

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: prosegue con il 4-2-3-1 Di Francesco, ecco lo schieramento dei ciociari: Turati - Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza - Bourabia, Barrenechea - Soulè, Ibrahimovic, Renier - Cheddira14:07

Dirigerà l'incontro Luca Zufferli, fischietto della sezione di Udine. I suoi assistenti saranno Costanzo e Passeri, con Marinelli nelle vesti di quarto ufficiale. Al Var opereranno invece Fabbri e Paganessi. 13:34

Vittoria pesante per il Genoa due settimane fa, quando i rossoblù di Gilardino hanno sconfitto il Verona a Marassi. La squadra di Gilardino arriva allo Stirpe orfana della propria coppia d'attacco: oltre a Retegui infatti, durante la pausa si è fermato anche il gioiello Gudmundsson a causa di un problema muscolare13:31

Dopo una partenza sorprendente, il Frosinone ha portato a casa solo una vittoria nelle ultime tre partite, tra cui l'incredibile rimonta nel recupero subita dal Cagliari dopo che i ciociari si erano portati sul 3-0. Prima della sosta, la squadra di Di Francesco aveva comunque ben figurato a San Siro contro l'Inter, nonostante il risultato finale abbia premiato i nerazzurri13:29

Benvenuti alla diretta di Frosinone-Genoa, partita valida per la 13' giornata del campionato di Serie A!13:26