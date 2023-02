Alla Dacia Arena tutto pronto per Udinese-Spezia, ventiquattresima giornata di Serie A.16:34

I friulani, reduci da due pareggi interni di fila (vs Verona e Sassuolo), affrontano i liguri, capaci di raccogliere appena un punto nelle ultime cinque gare di campionato.16:37

4-2-3-1 per lo Spezia: Dragowski - Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca - Bourabia, Ekdal - Verde, Agudelo, Gyasi - Nzola. A disp.: Marchetti, Zovko, Wisniewski, Caldara, Sala, Ferrer, Esposito, Beck, Cipot, Kovalenko, Maldini, Krollis, Shomurodov.17:17

Squalificato Bijol, Sottil ritrova Perez in difesa con Masina al posto di Ebosse. In attacco, fiducia al tandem Success-Beto, Thauvin parte dalla panchina.17:13

Semplici, all'esordio sulla panchina ligure, apporta una sola modifica alla squadra schierata da Lorieri contro la Juventus: Nzola preferito a Shomurodov come terminale offensivo, con Verde-Agudelo-Gyasi a supporto.18:09

Sponda di Ehizibue, Pereyra cade in area sulla pressione di Gyasi, Marchetti fa proseguire.18:03

Lancio per Nzola, Silvestri esce dalla propria area per anticiparlo.18:05

GOL! Udinese-SPEZIA 0-1! Rete di Nzola. Ekdal vince un rimpallo con Success, Nzola scatta in campo aperto, scarta Silvestri e deposita in fondo al sacco. Guarda la scheda del giocatore MBala Nzola 18:06

OCCASIONE SPEZIA! Lancio di Ampadu, stupendo aggancio di Bourabia che a tu per tu con Silvestri calibra malamente il pallonetto, alto.18:13

Udogie cerca il taglio in area di Beto, Ekdal si frappone.18:18

Ripartenza di Verde, Nzola sbaglia la rifinitura in area per l'accorrente Amian.18:19

22'

GOL! UDINESE-Spezia 1-1! Rete di Beto. Success in verticale per Beto che supera in velocità Dragowski e insacca.18:25