Al Franchi fischia Livio Marinelli, che è coadiuvato dagli assistenti Cortese e Costanzo e dal quarto uomo Turrini. Nelle sale Var del centro tecnico di Lissone ci sono Cosso al Var e Guida come Avar.12:32

PREPARTITA

Fiorentina - Sassuolo è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 aprile alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Sassuolo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 194 Fuorigioco 28 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 24 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.9 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 9 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie A Lecce-Milan 0-2 21-09-2025 Serie A Inter-Sassuolo 2-1 30-09-2025 Serie B Palermo-Venezia 0-0 19-10-2025 Serie A Milan-Fiorentina 2-1 01-11-2025 Serie B Carrarese-Frosinone 0-2 29-11-2025 Serie B Pescara-Calcio Padova 0-1 13-12-2025 Serie A Torino-Cremonese 1-0 27-12-2025 Serie B Juve Stabia-Südtirol 1-0 11-01-2026 Serie A Lecce-Parma 1-2 24-01-2026 Serie B Cesena-Bari 1-2 08-02-2026 Serie B Monza-Avellino 2-1 20-02-2026 Serie A Sassuolo-Verona 3-0 07-03-2026 Serie A Cagliari-Como 1-2 21-03-2026 Serie B Calcio Padova-Palermo 0-1 06-04-2026 Serie B Reggiana-Pescara 1-3 19-04-2026 Serie B Empoli-Virtus Entella 1-1

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 45; il Sassuolo ha segnato 41 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Sassuolo - Fiorentina si è giocata il 6 dicembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa la Fiorentina ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Genoa e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Lecce pareggiando 1-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato Como vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 8 gol.

Fiorentina e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 9 volte, il Sassuolo ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Fiorentina-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A contro il Sassuolo (2P), perdendo tuttavia la più recente (1-3 nel match di andata); i viola non hanno mai trovato due sconfitte di fila contro i neroverdi nella competizione.

Le ultime due sfide tra Fiorentina e Sassuolo in Serie A hanno visto segnare in media ben cinque gol a partita (sei da parte dei viola e quattro i neroverdi) e in generale in 10 degli ultimi 11 incroci tra le due formazioni nel massimo campionato entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

La Fiorentina ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A e solo una volta ha battuto i neroverdi in casa per tre match di fila in campionato, tra il 2016 e il 2017.

La Fiorentina sta vivendo la sua più lunga serie di imbattibilità in questo campionato: sei match di fila, di cui tre vittorie e tre pareggi; in particolare, i viola non fanno meglio in Serie A dalla striscia di 10 risultati utili consecutivi registrata tra settembre e dicembre 2024 (9V, 1N).

Il Sassuolo ha ottenuto 45 punti dopo 33 gare giocate in questo campionato, nelle ultime 10 stagioni nessuna squadra neopromossa ha fatto meglio a questo punto del torneo in Serie A - 45 anche per il Monza nel 2022/23.

Dopo il successo nell'ultima gara casalinga contro la Lazio (1-0), la Fiorentina potrebbe ottenere due vittorie interne di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre-gennaio (5-1 vs Udinese e 1-0 vs Cremonese).

Gli ultimi otto gol in Serie A della Fiorentina sono tutti stati messi a segno da giocatori diversi (Parisi, Piccoli, Dodô, Gudmundsson, Ndour, Fagioli, Gosens e Harrison), dopo che i precedenti sei erano arrivati da soli tre giocatori (Kean, Solomon e Fagioli).

Il Sassuolo è la squadra che ha incassato più reti nei primi 15' di gioco in questo campionato (10); in generale, i neroverdi hanno subito un gol nel primo tempo in ciascuna delle ultime sei gare in Serie A, dopo che in altrettante partite precedenti in quattro occasioni non ne avevano subiti nei primi 45'.

Jack Harrison ha partecipato ad una rete in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A (un gol, due assist) e in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei non è mai arrivato ad una serie di quattro; inoltre, dal suo debutto in questo torneo (24 gennaio) è il giocatore della Fiorentina coinvolto in più gol in campionato (quattro).

M'Bala Nzola - 33 presenze e tre gol in viola nella Serie A 2023/24 - ha segnato due reti nelle ultime tre presenze in campionato contro la Fiorentina, dopo che nelle precedenti tre era rimasto a secco; il classe '96, inoltre, potrebbe andare a segno per due gare di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023, con lo Spezia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: