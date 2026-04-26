Finisce senza reti la sfida del Franchi, avara di grandi emozioni. La Fiorentina, più continua nell'arco del match, spreca una grande occasione per tempo; il Sassuolo sbatte sul palo colpito da Pinamonti all'ora di gioco.
Questo pareggio è comunque un risultato che permette alla Fiorentina di portarsi a +9 dalla zona retrocessione a sole quattro giornate dal termine.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+4'
FINE PARTITA. FIORENTINA-SASSUOLO 0-0. Reti bianche e un punto a testa.14:28
90'
Quattro minuti di recupero.14:27
88'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Laurienté, dentro Moro.14:22
88'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Matic, dentro Vranckx.14:21
88'
COMUZZO VICINO AL GOL! Grande botta da fuori col destro, quasi da femo. Pallone largo di pochissimo a Turati battuto.14:21
84'
Grande iniziativa di Fagioli che va via in bello stile sulla trequarti con un doppio dribbling, poi cerca il destro a giro sul secondo palo che però si perde alto. 14:17
81'
AMMONIZIONE PER IL SASSUOLO. Laurienté in ritardo su Ndour.14:14
78'
Gudmundsson con spazio al limite cerca il destro. Calcia male sul fondo, ma c'è una deviazione. 14:11
75'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Balbo, dentro Comuzzo.14:09
75'
Problema fisico per Balbo che è costretto ad abbandonare il campo.14:08
74'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Koné, dentro Fadera.14:08
74'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Pinamonti, dentro Nzola.14:08
67'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Mandragora, dentro Fabbian.13:59
66'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Harrison, dentro Fazzini.13:59
65'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Volpato, dentro Lipani.13:58
64'
Insiste Volpato: si incunea centralmente e calcia col mancino dal limite. Doppia deviazione e corner.13:57
61'
Si accende Volpato che calcia da fuori, parata tutto sommato facile per De Gea che blocca.13:54
59'
PALO DI PINAMONTI! Cross insidioso di Laurientè dallo spigolo: Pinamonti riesce in qualche modo ad anticipare Balbo ma da un passo colpisce in pieno il palo.13:52
57'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Mandragora spende il giallo su Laurientè.13:50
57'
Anche Mandragora prova da fuori: più indeciso questa volta Turati che blocca in due tempi.13:50
54'
Schiaffo di Dodò da fuori verso il primo palo. Molto reattivo Turati che va giù e respinge prima di bloccare.13:47
50'
LA FIORENTINA SPRECA IN CONTROPIEDE! Dodò parte a campo aperto e cerca il rimorchio per Ranieri. Un tocco di Solomon toglie però il pallone dalla disponibilià del capitano viola che si infuria. Poi Gudmundsson conclude addosso a Turati, ma da posizione irregolare.13:45
49'
Pinamonti cerca la girata da dentro l'area, Balbo lo chiude in corner.13:42
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni.13:38
Nella prossima giornata di Serie A la Fiorentina farà visita alla Roma mentre il Sassuolo ospiterà il Milan.13:23
Resiste il lo 0-0 al Franchi dopo un primo tempo non bello ma con alcune occasioni: clamorosa quella sciupata da due passi da Solomon alla mezzora con tanta porta sguarnita a disposizione.13:22
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO. FIORENTINA-SASSUOLO 0-0. Gara bloccata al Franchi.13:39
45'
Un solo minuto di recupero. 13:18
42'
Fiorentina in netta crescita in questo finale di tempo: Mandragora chiuso in area sul più bello. 13:15
41'
Harrison mastica la girata mancina dopo una respinta corta di Turati. Altra conclusione imprecisa. 13:13
37'
Pinamonti svetta da corner ma manda alto. 13:10
35'
Harrison calcia forte di prima intenzione ma in maniera sbilenca: colpito Gudmundsson. Il pallone si impenna e alla fine viene agguantato da Turati dopo un piccolo fraintendimento con Muharemovic. 13:08
32'
SOLOMON SE LO DIVORA! Sul cross da destra di Harrison, Gudmundsson non riesce a deviare in rete. Il pallone diventa comodo per Solomon che da due passi deve solo piazzare il piatto in rete ma manda incredibilmente sul fondo. 13:05
30'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Ranieri stende Volpato.13:02
29'
Ancora Volpato che avvita il mancino dal limite sul cross di Garcia dal fondo. Impatto non pulito e sfera lontana dalla porta.13:01
28'
Mandragora prova la botta da fuori col mancino, larga.13:00
26'
Volpato converge da sinistra e calcia, tentativo murato da Ranieri. 12:58
25'
Thorstvedt si costruisce lo spazio per il destro da dentro l'area: alto. Soluzione un po' testarda.12:57
20'
OCCASIONE PER GUDMUNDSSON! Cross basso di Dodò dal fondo, l'islandese cerca il colpo di tacco. Turati in tuffo riesce in qualche modo a prolungare in corner.12:53
18'
Fallo in attacco di Gudmundsson che spintona Turati sugli sviluppi di un'azione confusa in area del Sassuolo. 12:50
17'
Ora è la Fiorentina che prova a premere.12:49
12'
Dodò calcia da fuori a termine di un'azione insistita della Fiorentina: alto. 12:45
11'
OCCASIONE PER GARCIA! Sviluppo interessante del Sassuolo sulla catena di sinistra: Laurienté premia la sovrapposizione di Garcia che va alla conclusione in equilibrio precario da dentro l'area. Deviazione di Rugani e parata coi piedi di De Garcia che respinge. 12:45
8'
Possesso prolungato del Sassuolo che cerca uno spiraglio. 12:42
5'
Idzes rimane contuso nella propria area: ha subito una pallonata al volto sul cross di Solomon.12:38
3'
Subito sollecitato De Gea con un disimpegno e un'uscita. 12:36
1'
FISCHIO D'INIZIO! È cominciata Fiorentina-Sassuolo. Buona partita a tutti.12:33
Al Franchi fischia Livio Marinelli, che è coadiuvato dagli assistenti Cortese e Costanzo e dal quarto uomo Turrini. Nelle sale Var del centro tecnico di Lissone ci sono Cosso al Var e Guida come Avar.12:32
Nel Sassuolo è ancora assente per Berardi per squalifica, confermato Volpato. Torna titolare Garcia, il terminale offensivo è Pinamonti.12:32
Risentimento all'adduttore sinistro per Piccoli che non è a disposizione, Vanoli si affida a Gudmundsson false nueve. Rivisitata la difesa: c'è Rugani dall'inizio (Pongracic è squalificato), esordio da titolare per Balbo. 12:31
FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3) Turati - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia - Thorstvedt, Matic, Kone - Volpato, Pinamonti, Laurienté.12:25
FORMAZIONE FIORENTINA: (4-3-3): De Gea - Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo - Fagioli, Mandragora, Ndour - Harrison, Gudmundsson, Solomon.12:25
Problemi che non riguardano il Sassuolo, tra le rivelazioni del campionato: nove punti in più dei viola e ora proiettati al sorpasso, almeno momentaneo, sulla Lazio dopo la prestigiosa vittoria interna col Como. 12:18
Nelle ultime settimane la Fiorentina ha cambiato passo e, dopo il pareggio con il Lecce di settimana scorsa, cerca il settimo risultato utile consecutivo per allontanarsi, forse definitivamente, dalla zona calda della classifica.12:17
Il Sassuolo arriva da tre gare consecutive con risultato finale di 2-1: vittorie contro Como e Cagliari, sconfitta contro il Genoa a Marassi.12:16
Fiorentina reduce da seri risultati utili consecutivi in Serie A (tre vittorie e tre pareggi): è la sua miglior striscia in questo campionato.12:15
Nei 12 precedenti a Firenze tra Fiorentina e Sassuolo bilancio di cinque vittorie viola (ultimo 5-1, Serie A 2023/24), quattro pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2021/22) e tre successi neroverdi (ultima 1-3, Serie A 2019/20).12:15
Benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la 34esima giornata di Serie A.12:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi Città: Firenze Capienza: 47415 spettatori12:04
Fiorentina - Sassuolo è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 aprile alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Sassuolo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
194
Fuorigioco
28
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
24
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.9
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 9 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Lecce-Milan 0-2
21-09-2025
Serie A
Inter-Sassuolo 2-1
30-09-2025
Serie B
Palermo-Venezia 0-0
19-10-2025
Serie A
Milan-Fiorentina 2-1
01-11-2025
Serie B
Carrarese-Frosinone 0-2
29-11-2025
Serie B
Pescara-Calcio Padova 0-1
13-12-2025
Serie A
Torino-Cremonese 1-0
27-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Südtirol 1-0
11-01-2026
Serie A
Lecce-Parma 1-2
24-01-2026
Serie B
Cesena-Bari 1-2
08-02-2026
Serie B
Monza-Avellino 2-1
20-02-2026
Serie A
Sassuolo-Verona 3-0
07-03-2026
Serie A
Cagliari-Como 1-2
21-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Palermo 0-1
06-04-2026
Serie B
Reggiana-Pescara 1-3
19-04-2026
Serie B
Empoli-Virtus Entella 1-1
Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 45; il Sassuolo ha segnato 41 gol e ne ha subiti 44. La partita di andata Sassuolo - Fiorentina si è giocata il 6 dicembre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa la Fiorentina ha fatto 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Genoa e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Lecce pareggiando 1-1 mentre Il Sassuolo ha incontrato Como vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Andrea Pinamonti con 8 gol.
Fiorentina e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 9 volte, il Sassuolo ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Fiorentina-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A contro il Sassuolo (2P), perdendo tuttavia la più recente (1-3 nel match di andata); i viola non hanno mai trovato due sconfitte di fila contro i neroverdi nella competizione.
Le ultime due sfide tra Fiorentina e Sassuolo in Serie A hanno visto segnare in media ben cinque gol a partita (sei da parte dei viola e quattro i neroverdi) e in generale in 10 degli ultimi 11 incroci tra le due formazioni nel massimo campionato entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.
La Fiorentina ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A e solo una volta ha battuto i neroverdi in casa per tre match di fila in campionato, tra il 2016 e il 2017.
La Fiorentina sta vivendo la sua più lunga serie di imbattibilità in questo campionato: sei match di fila, di cui tre vittorie e tre pareggi; in particolare, i viola non fanno meglio in Serie A dalla striscia di 10 risultati utili consecutivi registrata tra settembre e dicembre 2024 (9V, 1N).
Il Sassuolo ha ottenuto 45 punti dopo 33 gare giocate in questo campionato, nelle ultime 10 stagioni nessuna squadra neopromossa ha fatto meglio a questo punto del torneo in Serie A - 45 anche per il Monza nel 2022/23.
Dopo il successo nell'ultima gara casalinga contro la Lazio (1-0), la Fiorentina potrebbe ottenere due vittorie interne di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre-gennaio (5-1 vs Udinese e 1-0 vs Cremonese).
Gli ultimi otto gol in Serie A della Fiorentina sono tutti stati messi a segno da giocatori diversi (Parisi, Piccoli, Dodô, Gudmundsson, Ndour, Fagioli, Gosens e Harrison), dopo che i precedenti sei erano arrivati da soli tre giocatori (Kean, Solomon e Fagioli).
Il Sassuolo è la squadra che ha incassato più reti nei primi 15' di gioco in questo campionato (10); in generale, i neroverdi hanno subito un gol nel primo tempo in ciascuna delle ultime sei gare in Serie A, dopo che in altrettante partite precedenti in quattro occasioni non ne avevano subiti nei primi 45'.
Jack Harrison ha partecipato ad una rete in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Serie A (un gol, due assist) e in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei non è mai arrivato ad una serie di quattro; inoltre, dal suo debutto in questo torneo (24 gennaio) è il giocatore della Fiorentina coinvolto in più gol in campionato (quattro).
M'Bala Nzola - 33 presenze e tre gol in viola nella Serie A 2023/24 - ha segnato due reti nelle ultime tre presenze in campionato contro la Fiorentina, dopo che nelle precedenti tre era rimasto a secco; il classe '96, inoltre, potrebbe andare a segno per due gare di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023, con lo Spezia.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: