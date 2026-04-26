Grifone più tranquillo e che viene da due vittorie consecutive che gli hanno regalato la salvezza. Il +11 dalla Cremonese che ha già giocato, dovrebbero essere un bottino più che soddisfacente per potersi regalare le ultime giornate in una relativa tranquillità.11:29

Nel Genoa l'attacco sarà formato da Vitinha e Ekhator, parte dalla panchina Colombo, stessa sorte per Malinovskyi. Rossoblù che dovranno anche fare a meno degli assenti Baldanzi ed Ekuban, fuori per un problema fisico. Nel Como c'è Douvikas dal primo minuto in attacco, dietro a lui il trio formato da Diao, Paz e Baturina, mentre in mezzo al campo giocano Perrone e Da Cunha. Parte dalla panchina Morata.14:33

PREPARTITA

Genoa - Como è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 aprile alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Como sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 367 Fuorigioco 53 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 43 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2 28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1 08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0 15-03-2026 Serie A Pisa-Cagliari 3-1 06-04-2026 Serie A Lecce-Atalanta 0-3 11-04-2026 Serie B Monza-Bari 2-0

Attualmente il Genoa si trova 14° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 61 punti (frutto di 17 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 48; Como ha segnato 59 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Como - Genoa si è giocata il 15 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Genoa ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 1-2 mentre Como ha incontrato il Sassuolo perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 12 gol.

Genoa e Como si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 3 volte, Como ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Genoa-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa è rimasto imbattuto in sette dei nove confronti in Serie A contro il Como (3V, 4N), anche se non ha vinto nessuno dei tre più recenti (2N, 1P). Dopo il pareggio dell'andata (1-1), l'esito di un match tra liguri e lombardi potrebbero ripetersi per due gare di fila nel massimo campionato per la prima volta in assoluto.

I tre successi ottenuti in Serie A dal Genoa sul Como sono tutti arrivati in match casalinghi (3V, 1N). Tra le squadre contro cui i liguri hanno ottenuto il 100% dei propri successi nel massimo campionato davanti al proprio pubblico, i lariani sono la seconda che hanno affrontato più spesso nel torneo: nove confronti totali (quattro in casa), meno solo che contro il Padova (24, 12 in casa).

Dopo i due successi per 2-1 ottenuti ai danni di Sassuolo e Pisa, il Genoa potrebbe conquistare tre successi di fila in Serie A solo per la seconda volta nelle ultime sette edizioni del torneo a cui ha preso parte, dopo gennaio-febbraio 2021 (contro Cagliari, Crotone e Napoli in quel caso).

Il Genoa ha vinto cinque degli ultimi sette match casalinghi in Serie A (2P): tanti successi quanti quelli ottenuti dal Grifone nelle precedenti 18 partite interne giocate nel torneo (5N, 8P). Concentrandoci solo sul torneo 2025/26, con Patrick Vieira i rossoblù non hanno mai vinto in casa registrando una media punti pari a 0.40 (2N, 3P), mentre dall'arrivo di Daniele De Rossi sono arrivati sei successi in 12 sfide davanti al proprio pubblico (2N, 4P) e la media punti è salita a 1.67.

Il Como ha perso le ultime due partite di campionato contro Inter (3-4) e Sassuolo (1-2), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 16 gare giocate nel torneo (10V, 4N). Inoltre, i lariani potrebbero perdere tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025 (contro Atalanta, Bologna e Juventus in quel caso).

Nonostante abbia mancato l'appuntamento con il successo in ciascuna delle ultime due trasferte (1N, 1P), considerando tre punti a vittoria da sempre il Como ha già superato il proprio record di punti conquistati lontano da casa in un'intera edizione del massimo campionato: 26 (7V, 5N, 4P) - il record precedente era di 24, ottenuti nelle 19 gare esterne del 1949/50. Inoltre, con la prossima rete i lariani (attualmente a quota 23) eguaglieranno il proprio maggior bottino di gol in trasferta in una stagione di Serie A completa - 24, sempre nel 1949/50.

Due dei quattro allenatori - assieme a Cristian Chivu (2.04) e Raffaele Palladino (1.55) - nati a partire dagli anni '80 con la miglior media punti nel massimo campionato italiano, si affrontano in questa sfida (minimo due partite): Daniele De Rossi (1.56) e Cesc Fàbregas (1.51), che si troveranno di fronte per la prima volta da tecnici tra Serie A e Serie B. Da giocatori, la loro ultima sfida risale alla fase a gironi della UEFA Champions League 2017/18, con l'attuale tecnico del Genoa che ebbe la meglio (Roma-Chelsea 3-0).

Il Genoa (13, al pari del Napoli) è una delle due squadre che hanno guadagnato più punti con gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questa Serie A. Dall'altra parte, però, solo il Lens (tre) ha subito meno reti del Como (quattro, come Angers e Lazio) dal 75' in avanti nei maggiori cinque campionati europei 2025/26.

Lorenzo Colombo sta vivendo la propria miglior stagione dal punti di vista realizzativo tra Serie A e Serie B, con sette reti all'attivo. Dopo il gol su rigore che ha deciso la sfida contro il Pisa nell'ultimo turno (2-1 esterno per il Grifone), il classe 2002 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel massimo campionato per la prima volta da gennaio (serie di tre in quel caso, iniziata sempre contro i toscani).

Dopo le reti contro Inter e Sassuolo, Nico Paz potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Il classe 2004 è uno dei soli due centrocampisti nei Big-5 campionati europei in corso ad avere segnato più di cinque reti sia in casa che in trasferta in questa stagione (6+6 in Serie A) – l’altro è Morgan Gibbs-White (6+6 in Premier League).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: