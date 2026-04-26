Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al "Meazza" tra Milan e Juventus. Dopo una mezz'ora avara di occasioni ci provano Rabiot e Conceicao, che impegnano Di Gregorio e Maignan mentre Thuram segna ma è in fuorigioco. 21:37

PREPARTITA

Milan - Juventus è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Juventus sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 15 Falli fischiati 384 Fuorigioco 39 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 45 Espulsioni 6 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.1 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 15 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0 01-03-2026 Serie A Roma-Juventus 3-3 08-03-2026 Serie A Lecce-Cremonese 2-1 22-03-2026 Serie B Virtus Entella-Reggiana 3-0 05-04-2026 Serie A Inter-Roma 5-2 10-04-2026 Serie B Frosinone-Palermo 1-1 21-04-2026 Coppa Italia Inter-Como 3-2 26-04-2026 Serie A Milan-Juventus 0-0

Attualmente il Milan si trova 3° in classifica con 67 punti (frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 64 punti (frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

Il Milan ha segnato 48 gol e ne ha subiti 27; la Juventus ha segnato 57 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Juventus - Milan si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Milan ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 0-0 mentre La Juventus ha incontrato il Bologna vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol.

Milan e Juventus si sono affrontate 181 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 53 volte, la Juventus ha vinto 69 volte mentre i pareggi sono stati 59.

Milan-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più spesso la Juventus in Serie A (53 volte, in 181 precedenti - 59N, 69P), sia la formazione che ha segnato più reti (227) contro i bianconeri nella storia del torneo.

La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (2V, 3N): già striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l'ultimo gol del Diavolo ai piemontesi nella competizione è stato quello di Olivier Giroud, al 40° della partita del 28 maggio 2023. Solo una volta nella propria storia il Milan è rimasto a secco di gare per più match di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato: tra dicembre 1935 e marzo 1938 contro la Triestina (sei in quel caso).

Solo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due squadre ad aver realizzato almeno 100 gol in casa dei rossoneri nella competizione.

Dopo 33 partite di campionato, il Milan ha 15 punti in più in classifica rispetto alla passata stagione (66 contro 51); nell'era dei tre punti a vittoria, solo due volte i rossoneri hanno registrato un miglior incremento di punti tra una stagione di Serie A e la successiva dopo lo stesso numero di match stagionali: +23 nel 1998/99 rispetto al 1997/98 e +18 nel 2003/04 rispetto al 2002/03 (+15 anche nel 2008/09 rispetto al 2007/08).

Il Milan ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (2V) con un parziale complessivo di 0-4: tante sconfitte interne senza riuscire a segnare quante quelle registrate dai rossoneri nelle precedenti 45. Inoltre, dopo lo 0-3 contro l'Udinese il Diavolo potrebbe perdere due sfide di fila davanti al proprio pubblico in campionato per la prima volta da ottobre 2023: due 0-1 in quel caso, proprio contro la Juventus e i friulani.

La Juventus ha vinto senza subire gol cinque delle ultime sei sfide giocate in Serie A, incluse tutte le ultime tre con un punteggio complessivo di 5-0. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro successi di fila in una singola edizione del torneo risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (cinque in quel caso), mentre l'ultima occasione in cui ci sono riusciti senza incassare alcuna rete risale all'ottobre-novembre 2023 (esattamente quattro, incluso un 1-0 in casa del Milan).

In questa sfida si affronteranno due dei soli quattro allenatori che hanno tagliato il traguardo delle 300 vittorie nella storia della Serie A a girone unico: Massimiliano Allegri (321, meno solo delle 352 di Giovanni Trapattoni) e Luciano Spalletti (302, al pari di Nereo Rocco). In particolare, il tecnico del Milan diventerà in solitaria l'allenatore con più panchine nelle sfide tra rossoneri e bianconeri nel massimo campionato - 25 (attualmente 24, al pari di Trapattoni) - oltre ad essere già l’unico coach nella storia del torneo con almeno 100 panchine sia con i piemontesi (302) che con i lombardi (166).

Milan (104+60) e Juventus (121+58) sono due delle sole quattro squadre che, in questa Serie A, contano sia almeno 100 attacchi manovrati (azioni da almeno 10 passaggi terminate con una conclusione/un tocco in area avversaria), sia almeno 50 attacchi in verticale (azioni iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e concluse con un tiro/una giocata in area avversaria) - Inter (141+62) e Como (103+55) le altre.

Grazie a 18 gol in 157 presenze in bianconero, Adrien Rabiot è il 5° miglior marcatore francese nella storia della Juventus in Serie A, dopo Trezeguet (123), Platini (68), Pogba (28) e Zidane (24). Il classe 1995 - che ha segnato sei reti in questo torneo e solo nel 2022/23 (otto, proprio con la Vecchia Signora) ha fatto meglio in un singolo massimo campionato italiano - potrebbe diventare diventare il 1° giocatore di nazionalità sportiva non italiana a trovare la rete con entrambe le maglie nelle sfide tra Juventus e Milan in Serie A.

Kenan Yildiz (classe 2005, 20 anni) è il terzo più giovane giocatore con almeno 15 partecipazioni attive nei maggiori cinque campionati europei in corso: 16, frutto di 10 reti e sei assist, dietro solo a Lamine Yamal (26, classe 2007) e Yan Diomande (18, classe 2006). Dall'inizio degli anni '90, solo due giocatori della Juventus sono riusciti ad andare a bersaglio contro il Milan in un match di Serie A da Under-21: Alessandro Del Piero il 15 ottobre 1995 (20 anni e 340 giorni) e Moise Kean il 6 aprile 2019 (19 anni e 37 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: