Milan e Juventus si dividono l'intera posta in palio al termine di un match senza troppe emozioni. Maggiormente impegnato Maignan, la traversa di Saelemaekers l'occasione migliore. In classifica, i rossoneri conservano un +6 sul 5° posto, +3 per i bianconeri.
Nel prossimo turno, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona.
Per la diretta di Milan-Juventus è tutto, buonanotte.
Si va profilando il quarto 0 a 0 nelle ultime cinque sfide tra le due compagini. 22:43
90'+3'
Sinistro di Vlahovic che chiama Maignan alla risposta ma c'era offside. 22:40
90'+2'
Sponda aerea di Fullkrug che gioca con Nkunku ma viene raddoppiato. 22:40
90'
Si giocherà fino al 96'. 22:37
89'
Si attende l'indicazione del recupero. 22:37
87'
QUINTO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Vlahovic, esce David. 22:35
86'
AMMONITO LOCATELLI: fallo su Rabiot. 22:33
85'
Buon cross di Holm per David che, tutto solo, manca l'impatto con la sfera. 22:33
84'
La Juventus in attacco, pallone messo in area rossonera, Gabbia allontana. 22:32
82'
Iniziativa di Rabiot, scambio con Fullkrug, cross e deviazione in corner. 22:29
80'
QUINTO CAMBIO NEL MILAN: entra Nkunku, esce Leao. 22:28
80'
QUARTO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Zhegrova, esce Conceicao. 22:28
80'
TERZO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Yildiz, esce Boga. 22:27
80'
QUARTO CAMBIO NEL MILAN: entra Jashari, esce Modric. 22:27
78'
Proprio Locatelli sta aiutando Modric a rialzarsi ma il croato potrebbe dover lasciare il match. 22:26
76'
Gioco fermo: scontro aereo Modric-Locatelli, sanitari in campo. 22:24
76'
Batte Koopmeiners, il portiere rossonero respinge con i pugni. 22:23
75'
AMMONITO ESTUPINAN: fallo su Conceicao.22:22
74'
Sinistro di Koopmeiners leggermente deviato, blocca Maignan. 22:22
72'
AMMONITO BOGA: fermato Saelemaekers. 22:19
71'
SECONDO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Koopmeiners, esce Thuram. 22:18
71'
PRIMO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra Holm, esce Cambiaso. 22:18
69'
Pronte le prime mosse di Spalletti. 22:17
68'
Cross basso di Saelemaekers per Fullkrug ma la sfera è per Di Gregorio. 22:16
67'
TERZO CAMBIO NEL MILAN: entra Ricci, esce Fofana. 22:14
65'
Il 7 bianconero resta a terra, pestone di Rabiot. 22:14
64'
Pallone a metà strada, Conceicao lo recupera ma viene steso da Estupinan. 22:11
62'
SECONDO CAMBIO NEL MILAN: entra Fullkrug, esce Pulisic. 22:09
61'
Colpo di testa di David, contrastato da Gabbia, fuori misura. 22:09
60'
Assist di Leao all'indietro per Fofana che calcia alto in precario equilibrio. 22:07
59'
Sinistro di Cambiaso da posizione defilata: conclusione alta sopra la traversa. 22:06
56'
Tomori ferma Boga ma deve concedere il tiro dalla bandierina. 22:03
55'
Saelemaekers prova a imbeccare Rabiot ma sbaglia la misura del passaggio. 22:03
53'
Rasoiata di Bremer dalla distanza, Maignan si distende e blocca la sfera. 22:01
51'
Ripartenza della Juventus, David viene a contatto con Gabbia che lo sbilancia: tutto regolare per Sozza. 21:59
50'
TRAVERSA DEL MILAN! Assist di Leao per Saelemaekers che calcia di prima intenzione: destro sulla traversa! 21:58
49'
Botta di Boga murata da Pavlovic, poi Conceicao: blocca l'estremo difensore rossonero. 21:57
47'
Subito Estupinan chiamato in causa per allontanare un cross di Boga. 21:56
46'
PRIMO CAMBIO NEL MILAN: entra Estupinan, esce Bartesaghi. 21:53
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI MILAN-JUVENTUS! Si riparte dal risultato di 0-0. 21:53
Squadre negli spogliatoi: Allegri e Spalletti studiano le mosse in vista della ripresa per provare a aggiudicarsi l'intera posta in palio. 21:38
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco al "Meazza" tra Milan e Juventus. Dopo una mezz'ora avara di occasioni ci provano Rabiot e Conceicao, che impegnano Di Gregorio e Maignan mentre Thuram segna ma è in fuorigioco. 21:37
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! MILAN-JUVENTUS 0-0. 21:34
45'+1'
Conceicao si accentra e calcia ancora, sinistro rasoterra poco potente, facile per Maignan. 21:34
45'
Un minuto di recupero. 21:33
43'
Forcing del Milan, infine ci prova Modric: muro bianconero. 21:31
40'
CONCEICAO! L'esterno d'attacco lascia ancora sul posto Bartesaghi, si accentra e tira: sinistro potente sul petto di Maignan. 21:28
39'
Dribbling di Leao e poi imbucata per Bartesaghi che però non intuisce l'idea del portoghese. 21:27
38'
AMMONITO BARTESAGHI: fermato David. 21:26
36'
GOL IN FUORIGIOCO DELLA JUVENTUS! Diagonale destro di Conceicao, Thuram insacca ma è in offside.21:25
35'
SINISTRO DI RABIOT! Conclusione potente ma centrale, Di Gregorio ci mette i guantoni. 21:23
34'
Tiro-cross di Tomori in area bianconera, respinge Locatelli. 21:22
32'
Gabbia ferma David in maniera fallosa. 21:20
31'
Azione prolungata del Milan, infine Fofana sbaglia l'ultimo passaggio e gli ospiti ripartono. 21:20
29'
Gioco fermato da Sozza, scontro fortuito tra McKennie e Tomori: lo statunitense subisce un colpo alla mascella ma fortunatamente appare in grado di poter proseguire. 21:18
28'
Filtrante di Fofana per Pulisic, sbagliata la misura, palla per Di Gregorio. 21:16
26'
Corner per la Juventus. 21:14
25'
Rabiot entra su Bremer, c'è punizione in favore degli ospiti. 21:13
23'
PRIMO TIRO DEL MATCH! Fofana scappa a Cambiaso, entra in area e calcia, destro sull'esterno della rete. 21:12
23'
Metà della prima frazione di gioco: parziale sempre fermo sullo 0 a 0, nessuna occasione da rete da segnalare. 21:11
20'
AMMONITO CAMBIASO: trattenuto Saelemaekers. 21:09
19'
Altro fallo di Locatelli, vittima Rabiot: richiamo verbale di Sozza. 21:08
18'
I rossoneri non trovano spazi e sono costretti a ripartire da Maignan. 21:07
16'
Forcing degli ospiti, Fofana anticipa Thuram prima della conclusione a rete. 21:04
15'
Slalom di Boga che salta l'avversario ma poi Rabiot lo ferma in tackle. 21:03
13'
Possesso palla bianconero, infine Boga scivola e perde il controllo della sfera. 21:01
11'
Ripartenza del Milan sospinta da Modric, recupera Kalulu in fallo laterale. 20:59
10'
Primo tiro dalla bandierina del match, sarà in favore della Juventus. 20:58
8'
Locatelli stende Leao in maniera fallosa all'altezza della linea di centrocampo. 20:56
7'
Inizio di studio per le due contendenti, ritmi contenuti. 20:55
5'
Scontro Bartesaghi-McKennie, tutto regolare per il direttore di gara. 20:53
4'
Maignan tiene la sfera per far ripartire l'azione della formazione di casa. 20:52
2'
Lancio profondo di Gabbia verso Pulisic, McKennie chiude e lascia sfilare la palla oltre la linea di fondo campo. 20:50
1'
INIZIA MILAN-JUVENTUS! Primo pallone giocato da Modric. 20:48
Squadre in campo agli ordini di Sozza: padroni di casa in maglia rossonera, ospiti in casacca bianconera. 20:46
All'andata finì 0 a 0 con Pulisic che fallì un calcio di rigore. 18:50
Allegri conferma la coppia d'attacco Leao-Pulisic, a destra rientra Saelemaekers, Bartesaghi recupera; resto di formazione confermato. Spalletti sceglie ancora David come terminale offensivo, sostenuto da Conceicao e Boga, che vince il ballottaggio con Yildiz; rientra Thuram con spostamento di McKennie sulla corsia destra. 20:38
FORMAZIONE JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso - Conceicao, Boga - David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Holm, Koopmeiners, Kostic, Miretti, Openda, Yildiz, Zhegrova, Vlahovic. 20:40
FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Leao, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Athekame, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Kashari, Loftus-Cheek, Gimenez, Nkunku, Fullkrug. 20:37
I lombardi sono tornati alla vittoria a Verona dopo due ko consecutivi mentre i piemontesi hanno ottenuto tre successi di fila, ultimo dei quali contro il Bologna. 18:41
Dirige l'incontro il signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e M. Rossi M. Quarto Ufficiale Zufferli. Al VAR Abisso, AVAR Maresca. 18:39
Il match del "Meazza" vale tantissimo per la corsa Champions: rossoneri al 3° posto con 66 punti, bianconeri a inseguire a quota 63, con due lunghezze di vantaggio su Como e Roma. 18:37
Benvenuti alla diretta di Milan-Juventus, gara valida per il 34° turno del campionato di Serie A. 18:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori18:35
Milan - Juventus è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Juventus sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
15
Falli fischiati
384
Fuorigioco
39
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
45
Espulsioni
6
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
7.1
Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:
Serie A: 15 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
07-12-2025
Serie B
Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025
Serie A
Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025
Serie A
Juventus-Roma 2-1
07-01-2026
Serie A
Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026
Serie B
Catanzaro-Sampdoria 0-0
01-02-2026
Serie A
Torino-Lecce 1-0
15-02-2026
Serie A
Cremonese-Genoa 0-0
01-03-2026
Serie A
Roma-Juventus 3-3
08-03-2026
Serie A
Lecce-Cremonese 2-1
22-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Reggiana 3-0
05-04-2026
Serie A
Inter-Roma 5-2
10-04-2026
Serie B
Frosinone-Palermo 1-1
21-04-2026
Coppa Italia
Inter-Como 3-2
26-04-2026
Serie A
Milan-Juventus 0-0
Attualmente il Milan si trova 3° in classifica con 67 punti (frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 64 punti (frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). Il Milan ha segnato 48 gol e ne ha subiti 27; la Juventus ha segnato 57 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Juventus - Milan si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Milan ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 0-0 mentre La Juventus ha incontrato il Bologna vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol.
Milan e Juventus si sono affrontate 181 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 53 volte, la Juventus ha vinto 69 volte mentre i pareggi sono stati 59.
Milan-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più spesso la Juventus in Serie A (53 volte, in 181 precedenti - 59N, 69P), sia la formazione che ha segnato più reti (227) contro i bianconeri nella storia del torneo.
La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (2V, 3N): già striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l'ultimo gol del Diavolo ai piemontesi nella competizione è stato quello di Olivier Giroud, al 40° della partita del 28 maggio 2023. Solo una volta nella propria storia il Milan è rimasto a secco di gare per più match di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato: tra dicembre 1935 e marzo 1938 contro la Triestina (sei in quel caso).
Solo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due squadre ad aver realizzato almeno 100 gol in casa dei rossoneri nella competizione.
Dopo 33 partite di campionato, il Milan ha 15 punti in più in classifica rispetto alla passata stagione (66 contro 51); nell'era dei tre punti a vittoria, solo due volte i rossoneri hanno registrato un miglior incremento di punti tra una stagione di Serie A e la successiva dopo lo stesso numero di match stagionali: +23 nel 1998/99 rispetto al 1997/98 e +18 nel 2003/04 rispetto al 2002/03 (+15 anche nel 2008/09 rispetto al 2007/08).
Il Milan ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (2V) con un parziale complessivo di 0-4: tante sconfitte interne senza riuscire a segnare quante quelle registrate dai rossoneri nelle precedenti 45. Inoltre, dopo lo 0-3 contro l'Udinese il Diavolo potrebbe perdere due sfide di fila davanti al proprio pubblico in campionato per la prima volta da ottobre 2023: due 0-1 in quel caso, proprio contro la Juventus e i friulani.
La Juventus ha vinto senza subire gol cinque delle ultime sei sfide giocate in Serie A, incluse tutte le ultime tre con un punteggio complessivo di 5-0. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro successi di fila in una singola edizione del torneo risale al periodo tra febbraio e marzo 2025 (cinque in quel caso), mentre l'ultima occasione in cui ci sono riusciti senza incassare alcuna rete risale all'ottobre-novembre 2023 (esattamente quattro, incluso un 1-0 in casa del Milan).
In questa sfida si affronteranno due dei soli quattro allenatori che hanno tagliato il traguardo delle 300 vittorie nella storia della Serie A a girone unico: Massimiliano Allegri (321, meno solo delle 352 di Giovanni Trapattoni) e Luciano Spalletti (302, al pari di Nereo Rocco). In particolare, il tecnico del Milan diventerà in solitaria l'allenatore con più panchine nelle sfide tra rossoneri e bianconeri nel massimo campionato - 25 (attualmente 24, al pari di Trapattoni) - oltre ad essere già l’unico coach nella storia del torneo con almeno 100 panchine sia con i piemontesi (302) che con i lombardi (166).
Milan (104+60) e Juventus (121+58) sono due delle sole quattro squadre che, in questa Serie A, contano sia almeno 100 attacchi manovrati (azioni da almeno 10 passaggi terminate con una conclusione/un tocco in area avversaria), sia almeno 50 attacchi in verticale (azioni iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e concluse con un tiro/una giocata in area avversaria) - Inter (141+62) e Como (103+55) le altre.
Grazie a 18 gol in 157 presenze in bianconero, Adrien Rabiot è il 5° miglior marcatore francese nella storia della Juventus in Serie A, dopo Trezeguet (123), Platini (68), Pogba (28) e Zidane (24). Il classe 1995 - che ha segnato sei reti in questo torneo e solo nel 2022/23 (otto, proprio con la Vecchia Signora) ha fatto meglio in un singolo massimo campionato italiano - potrebbe diventare diventare il 1° giocatore di nazionalità sportiva non italiana a trovare la rete con entrambe le maglie nelle sfide tra Juventus e Milan in Serie A.
Kenan Yildiz (classe 2005, 20 anni) è il terzo più giovane giocatore con almeno 15 partecipazioni attive nei maggiori cinque campionati europei in corso: 16, frutto di 10 reti e sei assist, dietro solo a Lamine Yamal (26, classe 2007) e Yan Diomande (18, classe 2006). Dall'inizio degli anni '90, solo due giocatori della Juventus sono riusciti ad andare a bersaglio contro il Milan in un match di Serie A da Under-21: Alessandro Del Piero il 15 ottobre 1995 (20 anni e 340 giorni) e Moise Kean il 6 aprile 2019 (19 anni e 37 giorni).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: