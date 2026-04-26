Le scelte di Chivu: in attacco Bonny e Thuram, out Lautaro Martinez. Darmian e Dimarco gli esterni, Zielinski in regia, in difesa c'è Carlos Augusto. Bastoni e Calhanoglu in panchina.17:20

PREPARTITA

Torino - Inter è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 aprile alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Inter sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 344 Fuorigioco 49 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 54 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.9 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0 14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1 20-03-2026 Serie A Cagliari-Napoli 0-1 19-04-2026 Serie A Juventus-Bologna 2-0

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 79 punti (frutto di 25 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Torino ha segnato 39 gol e ne ha subiti 56; l'Inter ha segnato 80 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Inter - Torino si è giocata il 25 agosto 2025 e si è conclusa 5-0.

In casa il Torino ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 37 punti (12 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Verona e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 0-0 mentre L'Inter ha incontrato il Cagliari vincendo 3-0.

Torino e Inter si sono affrontate 163 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 36 volte, l'Inter ha vinto 77 volte mentre i pareggi sono stati 50.

Torino-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è la squadra che ha registrato il maggior numero di match senza sconfitte contro il Torino in Serie A: 127, su 163 confronti totali con i granata nel torneo (77V, 50N, 36P). In particolare, con un successo i nerazzurri diventerebbero una delle due squadre con più successi contro il Toro nel massimo campionato, agganciando la Juventus a quota 78.

L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato contro il Torino con un punteggio complessivo di 6-0 e potrebbe registrare più successi di fila in casa dei granata con annesso clean sheet per la prima volta dal periodo tra settembre 1994 e febbraio 2003 (serie di cinque in quell'occasione).

L’Inter potrebbe conquistare già in questa giornata di campionato il suo 21° Scudetto dal punto di vista matematico. Sarebbe la quarta stagione nelle ultime sei in cui il titolo viene assegnato con almeno quattro giornate d’anticipo, un evento verificatosi altrettante volte nei precedenti 50 anni di storia della Serie A.

Il Torino non perde da tre match di fila in Serie A (2V, 1N) e potrebbe registrare quattro risultati utili consecutivi dalla serie di sei registrata tra ottobre e novembre 2025, quando sulla panchina granata sedeva ancora Marco Baroni (2V, 4N).

Dall'arrivo di Roberto D'Aversa, il Torino ha vinto ciascuno dei tre match di campionato disputati in casa in Serie A e non fa meglio in un singolo campionato dalla serie di cinque registrata tra dicembre 2018 e marzo 2019, con Walter Mazarri in panchina (incluso un 1-0 contro l'Inter). Inoltre, l'ultimo allenatore capace di vincere tutti i primi quattro match casalinghi alla guida del Toro nel massimo campionato è stato Luigi Radice, tra ottobre e dicembre 1975 (tra cui un 2-1 contro i nerazzurri).

L'Inter ha vinto gli ultimi tre match giocati in Serie A, segnando sempre almeno tre gol, e potrebbe mettere in fila più successi consecutivi con più di due reti all'attivo per la prima volta dalla serie di quattro registrata a febbraio 2024, con Simone Inzaghi in panchina.

L'Inter ha vinto 12 delle 16 trasferte giocate finora nella Serie A 2025/26 e solo tre volte nella propria storia ha chiuso un campionato con più successi esterni: 15 nel 2023/24 e nel 2006/07 e 13 nel 2019/20.

Considerando le 17 squadre attualmente fuori dalla zona retrocessione, da un lato l'Inter è seconda per possesso palla in media a partita in questa Serie A (59.4%, meno solo del 61.7% del Como), mentre dall'altro il Torino è ultimo (43.5%). I nerazzurri sono - sempre al pari dei lariani - anche una delle due squadre con più gol segnati al termine di sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel torneo in corso (sette).

Giovanni Simeone - un gol e un assist contro l'Inter in Serie A - ha realizzato nove reti in questo campionato e potrebbe andare in doppia cifra di marcature nel torneo per la prima volta dal 2021/22 (17 con l'Hellas Verona in quel caso). L'attaccante argentino è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre presenze casalinghe in massima serie, segnando esattamente tre gol: tanti centri quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 33 partite interne nella competizione.

Il Torino è la squadra contro cui Marcus Thuram ha segnato più gol in Serie A: sei in quattro presenze, inclusa la sua unica tripletta in carriera nei maggiori cinque campionati europei (il 5 ottobre 2024 al Meazza). In questo campionato, il francese vanta già 11 centri ed è diventato solo il terzo giocatore straniero dell'Inter ad aver superato quota 10 gol in ciascuna delle sue prime tre stagioni con il club nel torneo, dopo Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (quest'ultimo, in ciascuna delle prime cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: