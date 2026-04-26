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Torino-Inter: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino
26 Aprile 2026 ore 18:00
Torino
2
Inter
2
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 23' 0-1 Marcus Thuram
  2. 61' 0-2 Yann Bisseck
  3. 70' 1-2 Giovanni Simeone
  4. 79' 2-2 Nikola Vlasic (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Termina in parità il match tra Torino e Inter. Nerazzurri avanti con le reti di Thuram al 23' e Bisseck al 61'. Simeone al 70' accorcia, Vlasic dal dischetto firma la rete del pareggio al 79'.

Nel prossimo turno di campionato per il Torino impegno in trasferta sul campo dell'Udinese, l'Inter ospiterà il Parma.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Torino-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:00

  2. 90'+6'

    Fine partita! TORINO-INTER 2-2 (23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' Vlasic).19:54

  3. 90'+4'

    Il Torino chiude in avanti, corner per i granata. 19:52

  4. 90'+1'

    Zielinski calcia dal limite dell'area, tiro fuori misura. 19:49

  5. 90'+1'

    L'arbitro Mariani concede cinque minuti di recupero. 19:49

  7. 90'

    Sostituzione TORINO: entra Tameze esce Simeone.19:49

  8. 87'

    Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Bisseck.19:45

  9. 86'

    Ammonito BARELLA per gioco scorretto su Simeone.19:44

  10. 85'

    Ammonito EBOSSE per gioco scorretto su Mkhitaryan. 19:43

  11. 84'

    Ammonito DIOUF per gioco scorretto su Njie.19:42

  13. 83'

    Ammonito D'AVERSA (allenatore Torino) per proteste.19:41

  14. 83'

    Mkhitaryan in gol, ma c'è Thuram in evidente posizione irregolare.19:41

  15. 80'

    Sostituzione INTER: entra Diouf esce Dimarco.19:43

  16. 80'

    Sostituzione INTER: entra Dumfries esce Darmian.19:41

  17. 80'

    Sostituzione INTER: entra Mkhitaryan esce Sucic.19:38

  19. 79'

    GOL! TORINO-Inter 2-2! Rete di Vlasic. Calcio di rigore trasformato da Vlasic: tiro angolato, nulla da fare per Sommer.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic19:37

    Nikola Vlasic
  20. 78'

    RIGORE PER IL TORINO! A seguito di revisione, l'arbitro Mariani concede un rigore al Torino per un tocco di braccio in area di Carlos Augusto. 19:36

  21. 77'

    Controllo Var in corso per un tocco di braccio in area di Carlos Augusto. 19:34

  22. 75'

    OCCASIONE TORINO! Tentativo in area con il mancino di Njie, Sommer risponde presente. 19:33

  23. 74'

    Insiste il Torino, Zapata in area contenuto da Akanji. 19:32

  25. 72'

    OCCASIONE TORINO! Cross di Marinaucci, deviazione fuori misura di Simeone.19:31

  26. 70'

    GOL! TORINO-Inter 1-2! Rete di Simeone. Combinazione tra Ilkhan e Simeone, l’argentino in area supera Sommer con un morbido tocco sotto.

    Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone19:29

    Giovanni Simeone
  27. 67'

    Imbucata di Barella, Ismajli in scivolata anticipa Esposito. 19:25

  28. 67'

    Sostituzione TORINO: entra Zapata esce Adams.19:25

  29. 67'

    Sostituzione TORINO: entra Casadei esce Gineitis.19:24

  31. 64'

    Cross da destra di Thuram, Paleari cattura la sfera. 19:22

  32. 61'

    GOL! Torino-INTER 0-2! Rete di Bisseck. Corner battuto da Dimarco, colpo di testa vincente di Bisseck.

    Guarda la scheda del giocatore Yann Bisseck19:20

    Yann Bisseck
  33. 61'

    Sostituzione INTER: entra Esposito esce Bonny.19:19

  34. 60'

    Contropiede dell'Inter: Thuram calcia da posizione defilata, murato da Ismajli. 19:18

  35. 57'

    Bonny scatta alle spalle della difesa ma non trova lo spazio per il tiro, chiudono Njie e Vlasic.19:17

  37. 56'

    Punizione battuta da Gineitis, deviata in barriera da Darmian. 19:17

  38. 54'

    Sostituzione TORINO: entra Njie esce Lazaro.19:14

  39. 53'

    Sostituzione TORINO: entra Marianucci esce Coco.19:13

  40. 52'

    Simeone pescato in posizione irregolare, interrotta la manovra del Torino. 19:10

  41. 49'

    Problema per Lazaro dopo un contrasto fortuito con Akanji, sanitari in campo. 19:07

  43. 47'

    OCCASIONE INTER! Paleari con una prodigiosa parata nega il gol a Dimarco, poi Darmian contrastato da Ebosse non riesce a ribadire in rete. 19:07

  44. 46'

    Inizio secondo tempo di TORINO-INTER! 19:03

  45. L'Inter conduce 1-0 a fine primo tempo. Al 23' la rete del vantaggio dei nerazzurri, Thuram sfrutta un assist di Dimarco e insacca di testa. 18:49

  46. 45'+1'

    Fine primo tempo: TORINO-INTER 0-1! In gol Thuram. 18:47

  47. 45'

    L'arbitro Mariani concede un minuto di recupero. 18:46

  49. 43'

    Conclusione al volo da fuori area di Zielinski, pallone largo. 18:44

  50. 42'

    Sucic in area perde l'attimo per il tiro ma ottiene un corner. 18:43

  51. 40'

    Zielinski si incunea in area, Ismajli interviene in scivolata in modo efficace. 18:41

  52. 37'

    Ripartenza del Torino con Adams, ma c'è il recupero di Bisseck. 18:38

  53. 35'

    Cross dalla destra di Darmian, allontana di testa Ismajli. 18:36

  55. 33'

    Bonny a centro area stacca di testa, pallone alto. 18:34

  56. 32'

    Lunga serie di passaggi da parte dell'Inter, il Torino non concede varchi. 18:34

  57. 29'

    Carlos Augusto in verticale per Thuram, chiude Coco. 18:30

  58. 26'

    L'Inter resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Thuram. 18:27

  59. 23'

    GOL! Torino-INTER 0-1! Rete di Thuram. Dimarco pennella per Thuram, il francese insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Marcus Thuram18:25

    Marcus Thuram
  61. 20'

    Bonny converge e calcia verso la porta, comoda la presa a terra di Paleari. 18:25

  62. 19'

    Gineitis al limite dell'area non controlla la sfera, sfuma l'azione del Torino. 18:20

  63. 16'

    Vlasic, defilato sulla destra, braccato da due avversari, non riesce a girarsi. 18:17

  64. 14'

    Cross di Dimarco, colpo di testa centrale di Bisseck, nessun problema per Paleari. 18:15

  65. 12'

    Barella dalla bandierina, colpo di testa di Carlos Augusto respinto da Coco.18:15

  67. 10'

    Vlasic salta Sucic e mette al centro, spazza Akanji. 18:11

  68. 8'

    OCCASIONE TORINO! Opportunità per Coco dopo un altro recupero alto dei granata, il difensore in area non inquadra il bersaglio. 18:10

  69. 7'

    Primo squillo dell'Inter: traversone morbido di Sucic, colpo di testa di Akanji di poco a lato.18:08

  70. 4'

    Possesso gestito dall'Inter, Torino raccolto nella propria metà campo. 18:05

  71. 1'

    Recupero alto del Torino, tiro di Simeone deviato in corner. 18:02

  73. 1'

    Inizio primo tempo di TORINO-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Mariani.18:01

  74. Le scelte di Chivu: in attacco Bonny e Thuram, out Lautaro Martinez. Darmian e Dimarco gli esterni, Zielinski in regia, in difesa c'è Carlos Augusto. Bastoni e Calhanoglu in panchina.17:20

  75. Le scelte di D'Aversa: in avanti il tandem Simeone-Adams, Vlasic trequartista. Gineitis e Ilkhan in mediana, Ismajli al centro della difesa a tre. Zapata in panchina.17:18

  76. Panchina INTER: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Dufmries, De Vrij, Bastoni, Cocchi, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Diouf, Mosconi, Esposito.17:21

  77. Panchina TORINO: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Tameze, Prati, Kulenovic, Casadei, Ilic, Biraghi, Njie, Zapata.17:21

  79. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Thuram, Bonny.17:17

  80. Formazione TORINO (3-4-1-2): Paleari - Coco, Ismajli, Ebosse - Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador - Vlasic - Adams, Simeone.17:16

  81. Manca poco all'inizio di Torino-Inter. Nerazzurri reduci da tre vittorie consecutive in campionato.17:15

  82. Benvenuti alla diretta della partita della 34^ giornata di Serie A, si affrontano Torino e Inter.17:15

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Olimpico Grande Torino
    Città: Torino
    Capienza: 27958 spettatori17:15

    Olimpico Grande Torino Fonte: Gettyimages

Formazioni Torino - Inter

PREPARTITA

Torino - Inter è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 aprile alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Inter sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette14
Falli fischiati344
Fuorigioco49
Rigori assegnati5
Ammonizioni54
Espulsioni1
Cartellini per partita3.9
Falli per cartellino6.2

Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 14 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1
06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1
15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3
25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1
23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0
14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1
20-03-2026 Serie A Cagliari-Napoli 0-1
19-04-2026 Serie A Juventus-Bologna 2-0

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 79 punti (frutto di 25 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).
Il Torino ha segnato 39 gol e ne ha subiti 56; l'Inter ha segnato 80 gol e ne ha subiti 31.
La partita di andata Inter - Torino si è giocata il 25 agosto 2025 e si è conclusa 5-0.

In casa il Torino ha fatto 23 punti (7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 37 punti (12 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Verona e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, Como e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese pareggiando 0-0 mentre L'Inter ha incontrato il Cagliari vincendo 3-0.

Torino e Inter si sono affrontate 163 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 36 volte, l'Inter ha vinto 77 volte mentre i pareggi sono stati 50.

Torino-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Inter è la squadra che ha registrato il maggior numero di match senza sconfitte contro il Torino in Serie A: 127, su 163 confronti totali con i granata nel torneo (77V, 50N, 36P). In particolare, con un successo i nerazzurri diventerebbero una delle due squadre con più successi contro il Toro nel massimo campionato, agganciando la Juventus a quota 78.
  • L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato contro il Torino con un punteggio complessivo di 6-0 e potrebbe registrare più successi di fila in casa dei granata con annesso clean sheet per la prima volta dal periodo tra settembre 1994 e febbraio 2003 (serie di cinque in quell'occasione).
  • L’Inter potrebbe conquistare già in questa giornata di campionato il suo 21° Scudetto dal punto di vista matematico. Sarebbe la quarta stagione nelle ultime sei in cui il titolo viene assegnato con almeno quattro giornate d’anticipo, un evento verificatosi altrettante volte nei precedenti 50 anni di storia della Serie A.
  • Il Torino non perde da tre match di fila in Serie A (2V, 1N) e potrebbe registrare quattro risultati utili consecutivi dalla serie di sei registrata tra ottobre e novembre 2025, quando sulla panchina granata sedeva ancora Marco Baroni (2V, 4N).
  • Dall'arrivo di Roberto D'Aversa, il Torino ha vinto ciascuno dei tre match di campionato disputati in casa in Serie A e non fa meglio in un singolo campionato dalla serie di cinque registrata tra dicembre 2018 e marzo 2019, con Walter Mazarri in panchina (incluso un 1-0 contro l'Inter). Inoltre, l'ultimo allenatore capace di vincere tutti i primi quattro match casalinghi alla guida del Toro nel massimo campionato è stato Luigi Radice, tra ottobre e dicembre 1975 (tra cui un 2-1 contro i nerazzurri).
  • L'Inter ha vinto gli ultimi tre match giocati in Serie A, segnando sempre almeno tre gol, e potrebbe mettere in fila più successi consecutivi con più di due reti all'attivo per la prima volta dalla serie di quattro registrata a febbraio 2024, con Simone Inzaghi in panchina.
  • L'Inter ha vinto 12 delle 16 trasferte giocate finora nella Serie A 2025/26 e solo tre volte nella propria storia ha chiuso un campionato con più successi esterni: 15 nel 2023/24 e nel 2006/07 e 13 nel 2019/20.
  • Considerando le 17 squadre attualmente fuori dalla zona retrocessione, da un lato l'Inter è seconda per possesso palla in media a partita in questa Serie A (59.4%, meno solo del 61.7% del Como), mentre dall'altro il Torino è ultimo (43.5%). I nerazzurri sono - sempre al pari dei lariani - anche una delle due squadre con più gol segnati al termine di sequenze su azione da almeno 10 passaggi nel torneo in corso (sette).
  • Giovanni Simeone - un gol e un assist contro l'Inter in Serie A - ha realizzato nove reti in questo campionato e potrebbe andare in doppia cifra di marcature nel torneo per la prima volta dal 2021/22 (17 con l'Hellas Verona in quel caso). L'attaccante argentino è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre presenze casalinghe in massima serie, segnando esattamente tre gol: tanti centri quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 33 partite interne nella competizione.
  • Il Torino è la squadra contro cui Marcus Thuram ha segnato più gol in Serie A: sei in quattro presenze, inclusa la sua unica tripletta in carriera nei maggiori cinque campionati europei (il 5 ottobre 2024 al Meazza). In questo campionato, il francese vanta già 11 centri ed è diventato solo il terzo giocatore straniero dell'Inter ad aver superato quota 10 gol in ciascuna delle sue prime tre stagioni con il club nel torneo, dopo Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (quest'ultimo, in ciascuna delle prime cinque).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorinoInter
Partite giocate3333
Numero di partite vinte1125
Numero di partite perse155
Numero di partite pareggiate73
Gol totali segnati3778
Gol totali subiti5429
Media gol subiti per partita1.60.9
Percentuale possesso palla43.959.4
Numero totale di passaggi1225217843
Numero totale di passaggi riusciti973315566
Tiri nello specchio della porta136203
Percentuale di tiri in porta48.247.8
Numero totale di cross556782
Numero medio di cross riusciti139237
Duelli per partita vinti15831501
Duelli per partita persi16411362
Corner subiti15294
Corner guadagnati125213
Numero di punizioni a favore336345
Numero di punizioni concesse466451
Tackle totali531512
Percentuale di successo nei tackle55.660.4
Fuorigiochi totali5959
Numero totale di cartellini gialli6458
Numero totale di cartellini rossi10

Torino - Inter Live

Gatti Seregno

Classifica SERIE A

  1. Inter79
  2. Napoli69
  3. Milan66
  4. Juventus63
  5. Como61
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Tasos Douvikas12
  3. Nico Paz12
  4. Marcus Thuram12
  5. Donyell Malen11
MOSTRA COMPLETA

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